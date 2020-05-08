Опубликован Playwright 1.0, пакет для автоматизации работы с Chromium, Firefox и WebKit

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|2.19, commiethebeastie (ok), 15:18, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня seleniumpy с прикрученным сбоку CDP. Selenium Java получше будет Py, но благодаря моим костылям он слабее питоновской версии.
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|2.5, Аноним (5), 13:11, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это и есть puppeteer, тока допиленный для запуска в фуррифоксе и сафари
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|1.4, Аноним (4), 13:10, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>заполнения/отправки формы, подведения курсора к определённым элементам
Ну круто, чё. Желательно ещё и без ведома пользователя.
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|2.8, Отражение луны (ok), 13:42, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Ты прям сиволизируешь уровень развития тиичного опеннетовца. О чем проект не понял, но прокомментировать надо.
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|3.10, Аноним (10), 14:09, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты чо учитель что ли? Нотации читать, или врач диагнозы ставить?
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|2.14, Аноним (14), 14:57, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Называть тестировщиков спамерами? Ну это вы, батенька, маханули.
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|2.18, Аноним (18), 15:08, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда видишь кухонный нож - называешь его владельца потенциальным убийцей? К психиатру пробовал?
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|2.20, OpenSourceHero (?), 15:22, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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End-to-End тестирование веб приложений. Можно автоматизировать тестовый сцераний как пользователь работает с сайтом. Например, сценарий логина:
1) открыть стартовую страницу сайта
2) нажать на ссылку страницы логина
3) дождаться открытия страницы логина, вести логин и пассворд, нажать кнопку "Войти"
4) проверить что доступны страницы для залогинившихся пользователей
Весь этот сценарий будет выполняться автоматически, сабжевый пакет должен управлять браузером без участия пользователя. Как-то так, если в двух словах.
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|1.13, Аноним (14), 14:56, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После закрытия phantomjs никто не сможеть работать так же хорошо как он.
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|2.17, commiethebeastie (ok), 15:03, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он не годится ни для тестировщиков, ни для ботоводов.
Тестировщикам нужна верификация в браузерах, которыми пользуются люди.
Ботоводам нужна недетектируемость системы автоматизации и у фантома с этим всё очень плохо.
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|2.22, Anonymouusqwe (?), 15:37, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем сейчас PhantomJS если обычный Chrome, или Firefox поддерживают работу без отображения окна из коробки? И чем он был лучше нынешних инструментов?
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|4.25, commiethebeastie (ok), 15:48, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аналог фантома без селениума это CDP и хром в headless режиме. Селениум требуется для эмуляции работы пользователя.
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