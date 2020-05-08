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Опубликован Playwright 1.0, пакет для автоматизации работы с Chromium, Firefox и WebKit

08.05.2020 12:48

Компания Microsoft опубликовала релиз проекта Playwright 1.0, предоставляющего универсальный API для автоматизации операций в интерфейсе браузеров. Например, Playwright позволяет подготовить сценарий для открытия определённого сайта в новой вкладке, заполнения/отправки формы, подведения курсора к определённым элементам, сверки с эталонными результатами или создания скриншота. Проект оформлен в виде библиотеки для платформы Node.js и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Особенности Playwright:

  • Возможность использования общего сценария и API при работе с разными браузерами на базе Chromium, Firefox и WebKit;
  • Возможность создания сложных сценариев, охватывающих несколько страниц, доменов и iframe;
  • Автоматическое ожидание готовности элементов перед запуском действий, таких как клик и заполнение формы;
  • Перехват сетевой активности для анализа сетевых запросов;
  • Поддержка запуска скриптов-фильтров для произвольной модификации страниц;
  • Возможность эмуляции мобильных устройств, местоположения и прав доступа (например, можно в maps.google.com симулировать определённое местоположение пользователя и автоматизировать создание скриншотов карты);
  • Генерация обычных событий мыши и клавиатуры;
  • Поддержка загрузки и скачивания файлов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/microsoft/p...)
  2. OpenNews: Обеспечена возможность запуска MicroPython в web-браузере
  3. OpenNews: Mozilla развивает ScanJS, статический анализатор кода для JavaScript
  4. OpenNews: Представлен BrowserSwarm, сервис для тестирования JavaScript на совместимость с браузерами
  5. OpenNews: Представлен Speedometer 2.0, пакет для тестирования производительности браузеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52910-playwright
Ключевые слова: playwright, browser
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  • 1.1, Lockywolf (ok), 13:02, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Был какой-то такой же ещё проект
     
     
  • 2.6, Автоматизатор гнилых яблок (?), 13:21, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WebKit? так умер же
     
     
  • 3.9, Lockywolf (ok), 13:44, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    selenium вроде
     

  • 1.2, КО (?), 13:03, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обожаем всякими ботоводами небось...
     
     
  • 2.19, commiethebeastie (ok), 15:18, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня seleniumpy с прикрученным сбоку CDP. Selenium Java получше будет Py, но благодаря моим костылям он слабее питоновской версии.
     

  • 1.3, pukkuTukkuTaBu (?), 13:06, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Selenium webdriver
    cypress.io
    Nightwatch.js
    puppeteer nodejs
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:11, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и есть puppeteer, тока допиленный для запуска в фуррифоксе и сафари
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:10, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >заполнения/отправки формы, подведения курсора к определённым элементам

    Ну круто, чё. Желательно ещё и без ведома пользователя.

     
     
  • 2.8, Отражение луны (ok), 13:42, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ты прям сиволизируешь уровень развития тиичного опеннетовца. О чем проект не понял, но прокомментировать надо.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:09, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты чо учитель что ли? Нотации читать, или врач диагнозы ставить?
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 15:23, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сам то ты чо нотации читаешь?
     
     
  • 5.26, Аноним (10), 15:49, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я был спровоцирован резонером
     

  • 1.7, srgazh (?), 13:23, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О какой чудный спамерский инструмент
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:26, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спамерам зачастую хватает HTTP клиента и HTML парсера.
     
     
  • 3.16, commiethebeastie (ok), 15:01, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас делают очень хитрожопые системы генерации кукисов.
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:57, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Называть тестировщиков спамерами? Ну это вы, батенька, маханули.
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:08, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда видишь кухонный нож - называешь его владельца потенциальным убийцей? К психиатру пробовал?
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 15:44, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он просто по себе судит.
     
  • 3.27, Аноним (10), 15:50, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые ножи приятно втыкать в мясо
     

  • 1.12, Аноним (-), 14:51, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для чего эта штука будет полезна?
     
     
  • 2.20, OpenSourceHero (?), 15:22, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    End-to-End тестирование веб приложений. Можно автоматизировать тестовый сцераний как пользователь работает с сайтом. Например, сценарий логина:
    1) открыть стартовую страницу сайта
    2) нажать на ссылку страницы логина
    3) дождаться открытия страницы логина, вести логин и пассворд, нажать кнопку "Войти"
    4) проверить что доступны страницы для залогинившихся пользователей

    Весь этот сценарий будет выполняться автоматически, сабжевый пакет должен управлять браузером без участия пользователя. Как-то так, если в двух словах.

     

  • 1.13, Аноним (14), 14:56, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    После закрытия phantomjs никто не сможеть работать так же хорошо как он.
     
     
  • 2.17, commiethebeastie (ok), 15:03, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не годится ни для тестировщиков, ни для ботоводов.

    Тестировщикам нужна верификация в браузерах, которыми пользуются люди.

    Ботоводам нужна недетектируемость системы автоматизации и у фантома с этим всё очень плохо.

     
  • 2.22, Anonymouusqwe (?), 15:37, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем сейчас PhantomJS если обычный Chrome, или Firefox поддерживают работу без отображения окна из коробки? И чем он был лучше нынешних инструментов?
     
     
  • 3.23, Аноним (24), 15:43, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он просто работал, а не имел мозги. Как тот же селениум.
     
     
  • 4.25, commiethebeastie (ok), 15:48, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналог фантома без селениума это CDP и хром в headless режиме. Селениум требуется для эмуляции работы пользователя.
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:58, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Со своими бинарниками не запустить?
     
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