Опубликован Playwright 1.0, пакет для автоматизации работы с Chromium, Firefox и WebKit

2.17 , commiethebeastie ( ok ), 15:03, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он не годится ни для тестировщиков, ни для ботоводов. Тестировщикам нужна верификация в браузерах, которыми пользуются люди. Ботоводам нужна недетектируемость системы автоматизации и у фантома с этим всё очень плохо.

2.22 , Anonymouusqwe ( ? ), 15:37, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем сейчас PhantomJS если обычный Chrome, или Firefox поддерживают работу без отображения окна из коробки? И чем он был лучше нынешних инструментов?

3.23 , Аноним ( 24 ), 15:43, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он просто работал, а не имел мозги. Как тот же селениум.

4.25 , commiethebeastie ( ok ), 15:48, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аналог фантома без селениума это CDP и хром в headless режиме. Селениум требуется для эмуляции работы пользователя.

