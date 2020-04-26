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Выпуск qBittorrent 4.2.5

26.04.2020 09:14

Доступен выпуск торрент-клиента qBittorrent 4.2.5, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого как открытая альтернатива µTorrent, приближенная к нему по интерфейсу и функциональности. Среди возможностей qBittorrent: интегрированный поисковый движок, возможность подписки на RSS, поддержка многих BEP-расширений, удалённое управление через web-интерфейс, режим последовательной загрузки в заданном порядке, расширенные настройки для торрентов, пиров и трекеров, планировщик пропускной способности и IP-фильтр, интерфейс для создания торрентов, поддержка UPnP и NAT-PMP.

В новой версии устранена ошибка, приводящая к краху при удалении торрентов в условиях достижения выставленных лимитов. Также решены проблемы с некорректной регистрацией типа ресурса. В Web-клиенте расширен API, связанный с RSS, и добавлена возможность отправки заданных пользователем HTTP-заголовков.

Отдельно разработчики предупреждают о появлении в каталоге Microsoft Store платного Windows-приложения "qBittorrent", которое не имеет никакого отношения к основному проекту. Указанная Windows-сборка произведена посторонним, который не получал разрешение на использование имени и логотипа qBittorrent, поэтому за отсутствие в сборке вредоносных изменений никто не может ручаться. Тем же автором подготовлены неофициальные платные сборки свободных проектов Password Safe, Audacity и SMplayer.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qbittorrent.org/ne...)
  2. OpenNews: Новые факты ребрендинга и последующей продажи пакета 3D-моделирования Blender
  3. OpenNews: Выявлено 20 компаний, распространявших поддельный медиаплеер VLC с троянским кодом
  4. OpenNews: Мошенники наладили продажу свободных программ в интернет-магазине Amazon
  5. OpenNews: Зафиксированы попытки продажи Firefox мошенниками
  6. OpenNews: Второй взлом инфраструктуры BitTorrent-клиента Transmission
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Тот_Самый_Анонимус
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52810-qbittorrent
Ключевые слова: qbittorrent, ttorrent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, qetuo (?), 09:23, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Пожалуй, единственный хороший торрент-клиент под виндовс. Остальные либо не дотягивают по возможностям, либо по степени готовности, либо идут в комплекте с рекламой.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:23, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Один из лучших торрент-клиентов.
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 09:27, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен: безусловно он входит в первую половину TOP-1000 торрент-клиентов.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:04, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напомнило utorrent.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:26, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    И тут Майкрософт постарался!
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:29, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слишком долго запускается.

    >платного Windows-приложения

    Если изменений никаких не вносилось, то это наверно даже легально? О чём тут предупреждать? Пользователям "магазинов" не привыкать.

    >устранена ошибка

    Теперь перестанет терять раздачи? В трансмиссии у меня тоже периодически бились раздачи, перехеширование (без скачивания, восстанавливало 100%).

     
     
  • 2.7, КО (?), 09:56, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "О чём тут предупреждать"
    Ты делаешь продукт - какой-то мудaк выдает его за свой, берёт за это бабло и не факт что завтра в него добавит майнер. Конечно проще игнорить, правда?

    "терять раздачи"
    "Слишком долго запускается."
    Проверил бы носитель на всякий случай.

     
     
  • 3.10, Аноним (5), 10:06, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>"терять раздачи"
    >>"Слишком долго запускается."
    >Проверил бы носитель на всякий случай.

    Это разные программы если чё. Тут qbittorent перехеширует свои миллионы временных файлов при запуска, и на жёстком диске это занимает минут 15. Ни одна другая программа таким не страдала.

    А у трансмиссии это старая проблема, в принципе не мешает особо, но могли бы и исправить уже.

     
  • 2.13, paulus (ok), 10:20, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >О чём тут предупреждать? Пользователям "магазинов" не привыкать.

    О "не привыкать" согласен и даже улыбнуло. А предупреждать надо, может поумнеют и сделают донатик оф.проектам, а не хитрожопым из магазина ;)

     

  • 1.6, Аноним (6), 09:43, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати, недавно и GnuCash обновили:
    https://www.gnucash.org/news.phtml
     
     
  • 2.8, Виталий (??), 10:02, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати? Точно?
     
     
  • 3.11, Аноним (6), 10:12, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Абсолютно.
     

  • 1.12, Анони (?), 10:15, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно, есть ли еще торрент-клиенты способные раскидывать скачиваемое в подпапки в соответствии с меткой как в юторрент и кьюбитторрент?
     
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