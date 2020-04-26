Выпуск qBittorrent 4.2.5

Доступен выпуск торрент-клиента qBittorrent 4.2.5, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого как открытая альтернатива µTorrent, приближенная к нему по интерфейсу и функциональности. Среди возможностей qBittorrent: интегрированный поисковый движок, возможность подписки на RSS, поддержка многих BEP-расширений, удалённое управление через web-интерфейс, режим последовательной загрузки в заданном порядке, расширенные настройки для торрентов, пиров и трекеров, планировщик пропускной способности и IP-фильтр, интерфейс для создания торрентов, поддержка UPnP и NAT-PMP.

В новой версии устранена ошибка, приводящая к краху при удалении торрентов в условиях достижения выставленных лимитов. Также решены проблемы с некорректной регистрацией типа ресурса. В Web-клиенте расширен API, связанный с RSS, и добавлена возможность отправки заданных пользователем HTTP-заголовков.

Отдельно разработчики предупреждают о появлении в каталоге Microsoft Store платного Windows-приложения "qBittorrent", которое не имеет никакого отношения к основному проекту. Указанная Windows-сборка произведена посторонним, который не получал разрешение на использование имени и логотипа qBittorrent, поэтому за отсутствие в сборке вредоносных изменений никто не может ручаться. Тем же автором подготовлены неофициальные платные сборки свободных проектов Password Safe, Audacity и SMplayer.



