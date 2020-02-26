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Смитсоновский институт перевёл 2.8 миллионов изображений в общественное достояние

26.02.2020 09:18

Смитсоновский институт (бывший Национальный музей Соединенных Штатов) передал для безвозмездного использования коллекцию из 2.8 миллионов изображений и 3D-моделей. Изображения опубликованы как общественное достояние, допускающее распространение и использование в любой форме всеми без ограничений. Для доступа к коллекции запущен специальный online-сервис и API.

Изображения включают фотографии экспонатов и объектов, представленных в 19 входящих в институт музеях, 9 исследовательских центрах, 21 библиотеке, архивах и национальном зоопарке. В дальнейшем планируется непрерывно расширять коллекцию и публиковать новые изображения по мере оцифровки 155 миллионов имеющихся экспонатов. Например, в течение 2020 года рассчитывают опубликовать примерно 200 тысяч дополнительных изображений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.smithsonianmag.com...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: publicdomain, iname
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:25, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну вот, а в кое-какой другой стране недавно музей наехал на магазин тряпок потому что логотип магазина был пародией на какую-то картину из музея. Вот так и живут в кое-какой другой стране.
     
  • 1.7, artenox (?), 09:51, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фотки людей из старых времен интересней смотреть. Особенно детей. Ну и кошек, архитектуру еще. Французы недавно тоже выкладывали.
     
  • 1.9, Лентяй (??), 09:59, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нескучные обои Дениса Попова там есть?
     
  • 1.10, Ю.Т. (?), 10:00, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще-то там же:
    Nearly 200 other institutions worldwide—including Amsterdam’s Rijksmuseum, New York’s Metropolitan Museum of Art and the Art Institute of Chicago—have made similar moves to digitize and liberate their masterworks in recent years.
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:13, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ошибка: 155 вместо 155 миллионов, и не даёт редактировать.
     

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