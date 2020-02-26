Смитсоновский институт перевёл 2.8 миллионов изображений в общественное достояние

Смитсоновский институт (бывший Национальный музей Соединенных Штатов) передал для безвозмездного использования коллекцию из 2.8 миллионов изображений и 3D-моделей. Изображения опубликованы как общественное достояние, допускающее распространение и использование в любой форме всеми без ограничений. Для доступа к коллекции запущен специальный online-сервис и API.

Изображения включают фотографии экспонатов и объектов, представленных в 19 входящих в институт музеях, 9 исследовательских центрах, 21 библиотеке, архивах и национальном зоопарке. В дальнейшем планируется непрерывно расширять коллекцию и публиковать новые изображения по мере оцифровки 155 миллионов имеющихся экспонатов. Например, в течение 2020 года рассчитывают опубликовать примерно 200 тысяч дополнительных изображений.



