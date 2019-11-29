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Доступен выпуск
Open CASCADE Technology (OCCT) 7.4.0, программного продукта с двадцатилетней историей, сочетающего в себе набор библиотек и средств разработки ПО, ориентированного на 3D-моделирование, в особенности систем автоматизированного проектирования (САПР). Начиная с версии 6.7.0, исходный код распространяется по лицензии GNU LGPL 2.1.
OCCT в первую очередь представляет собой единственное актуальное на сегодняшний день ядро геометрического моделирования с открытыми исходными кодами под свободной лицензией. Open CASCADE Technology является ядром или важной составляющей таких программ, как FreeCAD, KiCAD, Netgen, gmsh, CadQuery, pyOCCT и других. Open CASCADE Technology 7.4.0 включает в себя более 500 улучшений и исправлений по сравнению с предыдущей версией 7.3.0, которая вышла полтора года назад.
Основные новшества:
- Моделирование
- Улучшены надёжность, производительность и точность алгоритма BRepMesh
- Параметры для управления линейным и угловым отклонением для внутренней части граней в BRepMesh
- Улучшена надёжность и стабильность логических операций и экстремумов
- Включены логические операции на открытых телах
- Опция деактивации генерации истории, ускоряющая логические операции
- Опция упрощения результатов булевых операций
- Расчёт поверхностных и объёмных свойств на триангуляции (модели без аналитического задания геометрии).
- Новый интерфейс в BRepBndLib, возвращающий конечную часть объёма для геометрии с открытыми границами
- Новые «constant throat» режимы создания фаски
- Удалено API для старых логических операций
- Визуализация
- Улучшена поддержка Linux для встроенных платформ
- Повышена производительность детектирования
- Поддержка комбинаций плоскостей отсечения
- Новый класс AIS_ViewController для обработки пользовательского ввода (мышь, сенсорный экран) в манипуляции с камерой.
- Улучшено управление шрифтами
- Расширены инструменты для анализа производительности визуализации
- Отображение контура затенённых объектов
- Опция исключения швов геометрии при отображении каркаса
- Отображение объекта с динамической текстурой (видео)
- Чтение сжатых растровых изображений из памяти
- Удаление устаревшей функциональности локального контекста из AIS.
- Удалена зависимость от gl2ps (основанная на устаревшей функциональности OpenGL)
- Обмен данными
- Экспорт XCAF документа (со структурой сборки, именами и цветами) в VRML файл
- Новые инструменты для импорта данных из форматов glTF 2.0 и OBJ
- Поддержка некоторых не-ASCII кодировок в импорте STEP.
Тестовая среда Draw
- Улучшено управление камерой в 3D-просмотрщике
- Исправлены проблемы с запуском Draw из пакетных скриптов.
- Улучшена поддержка работы Draw в среде без CASROOT.
- Иное
- Улучшена производительность встроенных процедур параллелизации (OSD_Parallel)
- Инструменты для удобного и эффективного обхода BVH дерева
- Оптимизация атрибута представления TPrsStd_AIS
- Пример интеграции 3D-просмотрщика в приложение на glfw