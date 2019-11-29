Доступен выпуск Open CASCADE Technology (OCCT) 7.4.0, программного продукта с двадцатилетней историей, сочетающего в себе набор библиотек и средств разработки ПО, ориентированного на 3D-моделирование, в особенности систем автоматизированного проектирования (САПР). Начиная с версии 6.7.0, исходный код распространяется по лицензии GNU LGPL 2.1. OCCT в первую очередь представляет собой единственное актуальное на сегодняшний день ядро геометрического моделирования с открытыми исходными кодами под свободной лицензией. Open CASCADE Technology является ядром или важной составляющей таких программ, как FreeCAD, KiCAD, Netgen, gmsh, CadQuery, pyOCCT и других. Open CASCADE Technology 7.4.0 включает в себя более 500 улучшений и исправлений по сравнению с предыдущей версией 7.3.0, которая вышла полтора года назад. Основные новшества: Моделирование Улучшены надёжность, производительность и точность алгоритма BRepMesh Параметры для управления линейным и угловым отклонением для внутренней части граней в BRepMesh Улучшена надёжность и стабильность логических операций и экстремумов Включены логические операции на открытых телах Опция деактивации генерации истории, ускоряющая логические операции Опция упрощения результатов булевых операций Расчёт поверхностных и объёмных свойств на триангуляции (модели без аналитического задания геометрии). Новый интерфейс в BRepBndLib, возвращающий конечную часть объёма для геометрии с открытыми границами Новые «constant throat» режимы создания фаски Удалено API для старых логических операций

Визуализация Улучшена поддержка Linux для встроенных платформ Повышена производительность детектирования Поддержка комбинаций плоскостей отсечения Новый класс AIS_ViewController для обработки пользовательского ввода (мышь, сенсорный экран) в манипуляции с камерой. Улучшено управление шрифтами Расширены инструменты для анализа производительности визуализации Отображение контура затенённых объектов Опция исключения швов геометрии при отображении каркаса Отображение объекта с динамической текстурой (видео) Чтение сжатых растровых изображений из памяти Удаление устаревшей функциональности локального контекста из AIS. Удалена зависимость от gl2ps (основанная на устаревшей функциональности OpenGL)

Обмен данными Экспорт XCAF документа (со структурой сборки, именами и цветами) в VRML файл Новые инструменты для импорта данных из форматов glTF 2.0 и OBJ Поддержка некоторых не-ASCII кодировок в импорте STEP. Тестовая среда Draw Улучшено управление камерой в 3D-просмотрщике Исправлены проблемы с запуском Draw из пакетных скриптов. Улучшена поддержка работы Draw в среде без CASROOT.

Иное Улучшена производительность встроенных процедур параллелизации (OSD_Parallel) Инструменты для удобного и эффективного обхода BVH дерева Оптимизация атрибута представления TPrsStd_AIS Пример интеграции 3D-просмотрщика в приложение на glfw





