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Вышла новая версия Open CASCADE Technology - 7.4.0

29.11.2019 16:28

Доступен выпуск Open CASCADE Technology (OCCT) 7.4.0, программного продукта с двадцатилетней историей, сочетающего в себе набор библиотек и средств разработки ПО, ориентированного на 3D-моделирование, в особенности систем автоматизированного проектирования (САПР). Начиная с версии 6.7.0, исходный код распространяется по лицензии GNU LGPL 2.1.

OCCT в первую очередь представляет собой единственное актуальное на сегодняшний день ядро геометрического моделирования с открытыми исходными кодами под свободной лицензией. Open CASCADE Technology является ядром или важной составляющей таких программ, как FreeCAD, KiCAD, Netgen, gmsh, CadQuery, pyOCCT и других. Open CASCADE Technology 7.4.0 включает в себя более 500 улучшений и исправлений по сравнению с предыдущей версией 7.3.0, которая вышла полтора года назад.

Основные новшества:

  • Моделирование
    • Улучшены надёжность, производительность и точность алгоритма BRepMesh
    • Параметры для управления линейным и угловым отклонением для внутренней части граней в BRepMesh
    • Улучшена надёжность и стабильность логических операций и экстремумов
    • Включены логические операции на открытых телах
    • Опция деактивации генерации истории, ускоряющая логические операции
    • Опция упрощения результатов булевых операций
    • Расчёт поверхностных и объёмных свойств на триангуляции (модели без аналитического задания геометрии).
    • Новый интерфейс в BRepBndLib, возвращающий конечную часть объёма для геометрии с открытыми границами
    • Новые «constant throat» режимы создания фаски
    • Удалено API для старых логических операций
  • Визуализация
    • Улучшена поддержка Linux для встроенных платформ
    • Повышена производительность детектирования
    • Поддержка комбинаций плоскостей отсечения
    • Новый класс AIS_ViewController для обработки пользовательского ввода (мышь, сенсорный экран) в манипуляции с камерой.
    • Улучшено управление шрифтами
    • Расширены инструменты для анализа производительности визуализации
    • Отображение контура затенённых объектов
    • Опция исключения швов геометрии при отображении каркаса
    • Отображение объекта с динамической текстурой (видео)
    • Чтение сжатых растровых изображений из памяти
    • Удаление устаревшей функциональности локального контекста из AIS.
    • Удалена зависимость от gl2ps (основанная на устаревшей функциональности OpenGL)
  • Обмен данными
    • Экспорт XCAF документа (со структурой сборки, именами и цветами) в VRML файл
    • Новые инструменты для импорта данных из форматов glTF 2.0 и OBJ
    • Поддержка некоторых не-ASCII кодировок в импорте STEP. Тестовая среда Draw
    • Улучшено управление камерой в 3D-просмотрщике
    • Исправлены проблемы с запуском Draw из пакетных скриптов.
    • Улучшена поддержка работы Draw в среде без CASROOT.
  • Иное
    • Улучшена производительность встроенных процедур параллелизации (OSD_Parallel)
    • Инструменты для удобного и эффективного обхода BVH дерева
    • Оптимизация атрибута представления TPrsStd_AIS
    • Пример интеграции 3D-просмотрщика в приложение на glfw


  1. Главная ссылка к новости (http://www.opencascade.com/con...)
  2. OpenNews: Официально состоялся релиз свободной САПР FreeCAD 0.18
  3. OpenNews: Python модуль для работы с САПР библиотекой OpenCascade
  4. OpenNews: Доступна первая бета-версия свободной САПР CADuntu
  5. OpenNews: Обновление САПР LibreCAD 2.0.8 с поддержкой SVG и DWG
  6. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 5.0
Автор новости: Александр Речицкий
Ключевые слова: opencascade, cad
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:19, 29/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А что на картинке? Напоминает движок от самолёта, только скучный. Вращающиеся прикольней.
     
     
  • 2.2, имя_ (?), 19:27, 29/11/2019 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 19:47, 29/11/2019 Скрыто модератором
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  • 4.8, Аноним (8), 20:26, 29/11/2019 Скрыто модератором
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  • 4.10, АнОним (?), 21:22, 29/11/2019 Скрыто модератором
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  • 5.11, Аноним (11), 21:39, 29/11/2019 Скрыто модератором
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  • 6.14, Аноним (14), 23:14, 29/11/2019 Скрыто модератором
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  • 3.4, Аноним (1), 19:51, 29/11/2019 Скрыто модератором
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  • 3.9, Аноним (9), 21:12, 29/11/2019 Скрыто модератором
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  • 2.6, annon (?), 20:00, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мотор советского мотоцикла М-72.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-72_(%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%9C-72_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D1%842.JPG
     
     
  • 3.7, NaN (?), 20:06, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Скорее его оригинала — BMW R 71
     
     
  • 4.12, аноним3 (?), 22:37, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    по крышкам движка и присутствию кик стартера это скорее всего как раз таки ураловский движок. но действительно похож на м-72. бмв р-71 немного по другому смотрелся вроде.
     
     
  • 5.15, Plohish (?), 00:40, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это больше похоже на К-750
     

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