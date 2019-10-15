Релиз просмотрщика изображений qimgv 0.8.6

Доступен новый выпуск открытого кроссплатформенного просмотрщика изображений qimgv, написанного на языке С++ с использованием фреймворка Qt. Код программы распространяется под лицензией GPLv3. Программа доступна для установки из репозиториев Arch, Debian, Gentoo, SUSE и Void Linux, а также в форме бинарных сборок для Windows.

В новой версии более чем в 10 раз ускорен запуск программы (в тестах время запуска сократилось с 300 до 25 мс) за счёт задействования отложенной инициализации элементов интерфейса. Добавлены недостающие пиктограммы для экранов с высокой плотностью пикселей.

Основные достоинства программы: