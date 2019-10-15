Релиз просмотрщика изображений qimgv 0.8.6

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|1.1, Аноним (1), 13:27, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Наличие тёмной темы оформления
То есть, оно игнорирует системные стили и использует свои? Или нет?
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|3.14, ezmod0 (?), 15:14, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юзать системную смысла нет, тут много кастомных виджетов. Мелочи вроде фона меняются в опциях
Если дойдут руки когда-нить сделаю полностью настраиваемую через конфиг
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|1.2, Анонимарчевод (?), 13:41, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Из репозиториев Arch
[root@pc /]# pacman -Ss qimgv
[root@pc /]# yaourt -Ss qimgv
aur/qimgv 0.8.4-1 (10) (1,53)
Qt5 image viewer with experimental webm playback
aur/qimgv-git v0.8.6.r0.g831f0c4-1 (14) (0,57)
Simple image viewer written in qt. Supports webm playback.
AUR != репозиторий Arch. Всё-таки это такая сторонняя штука.
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|2.5, Аноним (5), 13:56, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В генте есть, этого достаточно. Обновления нет кстати, но 9999 в наличии.
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|3.9, Анонимарчевод (?), 14:22, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, я в курсе. Но он исторически тут завалялся. И даже чё-то делает до сих пор, вон, искать умеет) Ставить им давно ничего не пробовал, нет пока надобности.
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|1.4, Аноним (5), 13:53, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы heif запилили вместо гифок, бездельники. Ни одного просмотрщика на линуксе.
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|2.10, OpenEcho (?), 14:30, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Лучше бы heif запилили вместо гифок, бездельники. Ни одного просмотрщика на линуксе.
Гон ! :)
XnView с плагином показывает HEIF (тормознуто, но все таки лучше чем ничего)
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