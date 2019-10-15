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Релиз просмотрщика изображений qimgv 0.8.6

15.10.2019 12:07

Доступен новый выпуск открытого кроссплатформенного просмотрщика изображений qimgv, написанного на языке С++ с использованием фреймворка Qt. Код программы распространяется под лицензией GPLv3. Программа доступна для установки из репозиториев Arch, Debian, Gentoo, SUSE и Void Linux, а также в форме бинарных сборок для Windows.

В новой версии более чем в 10 раз ускорен запуск программы (в тестах время запуска сократилось с 300 до 25 мс) за счёт задействования отложенной инициализации элементов интерфейса. Добавлены недостающие пиктограммы для экранов с высокой плотностью пикселей.

Основные достоинства программы:

  • Высокая производительность.
  • Простой интерфейс.
  • Режим просмотра содержимого каталога с миниатюрами.
  • Поддержка анимации в форматах apng, gif и webp.
  • Поддержка RAW-изображений.
  • Базовая поддержка HiDPI.
  • Расширенные возможности настройки, включая назначение клавиш.
  • Базовые функции редактирования изображений: обрезка, поворот и изменение размера.
  • Возможность быстрого копирования/перемещения изображений в другие каталоги.
  • Наличие тёмной темы оформления, которая выглядит идентично на любом рабочем столе.
  • Опциональная возможность воспроизведения видео при сборке с libmpv.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/easymodo/qi...)
  2. OpenNews: Выпуск просмотрщика изображений qView 2.0
  3. OpenNews: Разработчики LXDE представили просмотрщик изображений LxImage-Qt
  4. OpenNews: Вышел первый стабильный релиз программы для просмотра изображений - Viewnior
  5. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 6.2
  6. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.7
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: qimgv, image
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  • 1.1, Аноним (1), 13:27, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Наличие тёмной темы оформления

    То есть, оно игнорирует системные стили и использует свои? Или нет?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:59, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно это неточность перевода. Но фраза звучит скорее что из коробки у приложения темная тема

    Причем жестко прибитая гвоздями https://github.com/easymodo/qimgv/blob/831f0c4c3a185c5345fc00df7f40273c6e3811c

     
     
  • 3.14, ezmod0 (?), 15:14, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзать системную смысла нет, тут много кастомных виджетов. Мелочи вроде фона меняются в опциях
    Если дойдут руки когда-нить сделаю полностью настраиваемую через конфиг
     

  • 1.2, Анонимарчевод (?), 13:41, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Из репозиториев Arch

    [root@pc /]# pacman -Ss qimgv
    [root@pc /]# yaourt -Ss qimgv
    aur/qimgv 0.8.4-1 (10) (1,53)
        Qt5 image viewer with experimental webm playback
    aur/qimgv-git v0.8.6.r0.g831f0c4-1 (14) (0,57)
        Simple image viewer written in qt. Supports webm playback.

    AUR != репозиторий Arch. Всё-таки это такая сторонняя штука.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:56, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В генте есть, этого достаточно. Обновления нет кстати, но 9999 в наличии.
     
  • 2.7, Анонимарчевод (?), 14:00, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    йогурт депрекейтед же, yay во все поля
     
     
  • 3.9, Анонимарчевод (?), 14:22, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, я в курсе. Но он исторически тут завалялся. И даже чё-то делает до сих пор, вон, искать умеет) Ставить им давно ничего не пробовал, нет пока надобности.
     

  • 1.3, Аноним (6), 13:49, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В стандартной репе Убунты нет значит не считается.
     
  • 1.4, Аноним (5), 13:53, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы heif запилили вместо гифок, бездельники. Ни одного просмотрщика на линуксе.
     
     
  • 2.8, Ano (?), 14:04, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же imagemagick?
     
  • 2.10, OpenEcho (?), 14:30, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лучше бы heif запилили вместо гифок, бездельники. Ни одного просмотрщика на линуксе.

    Гон ! :)
    XnView с плагином показывает HEIF (тормознуто, но все таки лучше чем ничего)

     
  • 2.11, анон (?), 14:43, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/jakar/qt-heif-image-plugin - плагин для qt5, добавляющий поддержку формата для всех приложерий на qt5, использующих стандартный QImage. Насколько он жив - не знаю.
     
     
  • 3.12, Аноним (5), 15:05, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нашёл это https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-69212

    Что-то не особо шевелятся.

     
  • 3.13, ezmod0 (?), 15:06, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    увы с плагином не прочитало ни в qimgv, ни в gwenview
     
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