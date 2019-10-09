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Выпуск дистрибутива NixOS 19.09, использующего пакетный менеджер Nix

09.10.2019 23:09

Представлен выпуск дистрибутива NixOS 19.09, основанного на пакетном менеджере Nix и предоставляющего ряд собственных разработок, упрощающих настройку и сопровождение системы. Например, в NixOS используется единый файл системной конфигурации (configuration.nix), предоставляется возможность быстрого отката обновлений, присутствует поддержка переключения между различными состояниями системы, поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями (пакет ставится в домашнюю директорию), возможна одновременная установка нескольких версий одной программы. Размер полного установочного образа с KDE - 1.3 Гб, сокращённого консольного варианта - 560 Мб.

Основные новшества:

  • Обеспечен запуск инсталлятора под непривилегированным пользователем nixos вместо root (для получения прав root используется sudo -i без пароля);
  • Рабочий стол Xfce обновлён до ветки 4.14;
  • Пакет с PHP обновлён до ветки 7.3. Прекращена поддержка ветки PHP 7.1;
  • В модуле управления рабочим столорм GNOME 3 предоставлена возможность включения/отключения сервисов, приложений и дополнительных пакетов, таких как игры. Устанавливаемое окружение GNOME 3 по возможности приближено к оригинальной поставке. Прекращена установка приложений accerciser, dconf-editor, evolution, gnome-documents, gnome-nettool, gnome-power-manager, gnome-todo, gnome-tweaks, gnome-usage, gucharmap, nautilus-sendto и vinagre. В базовую поставку включены cheese, geary, gnome-color-manager и orca. Активирован сервис services.avahi.enable;
  • Обновлены версии компонентов дистрибутива, в том числе systemd 242;
  • Добавлен сервис dwm-status и модуль hardware.printers;
  • Прекращена поддержка Python 2.

При использовании Nix пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий /nix/store или поддиректорию в каталоге пользователя. Например, пакет устанавливается как /nix/store/f3a4...8a143-firefox-69.0.2/, где "f3a4..." является уникальным идентификатором пакета, используемым для контроля зависимостей. Пакеты оформляются в виде контейнеров, содержащих необходимые для работы приложений компоненты.

Между пакетами возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов. Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория (при установке обновлений к бинарным пакетам загружаются только delta-изменения), так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.nixos.org/t/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 19.03, использующего пакетный менеджер Nix
  3. OpenNews: Связывание повторяемых сборок GNU Guix с архивом исходных текстов Software Heritage
  4. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.0 и дистрибутив GuixSD на его основе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nixos
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  • 1.1, Аноним (1), 23:12, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Это эдакая виндузня, но линукс? Слышал оно ещё такое же глючное, как и шиндовс.
     
     
  • 2.3, user90 (?), 23:22, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тебе одна бабка сказала? =)
     

  • 1.2, user90 (?), 23:21, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "Дистрибутив, основанный на пакетном менеджере" - ну, такое.. Этого маловато для Дистрибутива с большой буквы Д.

    Кстати в GuixSD тоже можно установить Nix, если хочется быстрого конверта пакетов* Nix -> Guix (для никса их побольше будет), но я пока ниасилил.

    * - точнее, описаний пакетов, типа ебилдов.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 01:26, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кстати в GuixSD тоже можно установить Nix, если хочется быстрого конверта пакетов*
    > Nix -> Guix (для никса их побольше будет), но я пока
    > ниасилил.
    > * - точнее, описаний пакетов, типа ебилдов.

    А можно подробнее?

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:26, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >основанного на пакетном менеджере Nix
    >Между пакетами возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов

    Эталонное ненужно.

     
  • 1.5, Аноним (5), 23:27, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Слишком красногла3ить надо. С наскока ниасилл, глубоко копаться не охота (читай, нет инсталятора простого и некоторые программы (qt) без адовых костылей не взлетают). Но идея мне нравится. Жаль вендоры в другую сторону ведут нашего пингвина.
     
     
  • 2.6, user90 (?), 23:34, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, оно не для всех, точно - например, у гентушников вопросов будет раза в 2 меньше, чем у юзеров rpm/deb-based систем.

    > Жаль вендоры в другую сторону ведут нашего пингвина.

    Вендоры типа красношляпых ведут его в адЪ!

     
     
  • 3.11, аноним3 (?), 00:41, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    больше всего база деб дистрибутивов. рпм дистры с уходом мандривы сильно сократились до оч небольшого числа. и все они тянутся от редхата/айбм. да и раньше основанных на дебиане дистров было больше.
     
  • 2.20, burjui (ok), 02:37, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, не знаю. Вы настоящее красногла3ие-то видели? Я скрасногла3ил вменяемую конфигурацию за один день. Потом просто по мере надобности добавляешь пакеты в конфиг и "обновляешься". Ничего там сложного нет, благо документация достойная. А уж на инсталлятор линуксоиду пенять вообще не пристало. Ну, потратишь на 10 минут больше времени, но это ж один раз делается. Понятно, что дистр не для домохозяек, но не сложнее Арча, как мне кажется.
     

  • 1.7, Главный Ананим (ok), 23:40, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нет времени объяснять, просто обойдите мимо.
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:55, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    NixOS придумали Боги!
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 00:34, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весьма неторопливые боги.
     

  • 1.9, mikhailnov (ok), 00:14, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в NixOS сколько версий glibc может сосуществовать? Если более одной, как разруливают плагины NSS?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 01:18, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плагины разрулить не проблема, в отличие от ld-linux.so.
     

  • 1.12, Аноним (12), 00:51, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Насколько это юзабельно, если ставить с minimal образа до крысы? По сравнению с хубунтой.
     
  • 1.13, Аноним (12), 00:54, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Прекращена поддержка Python 2

    А как же TorGhost (прозрачное Tor проксирование) запускать?

     
  • 1.14, Аноним (14), 01:01, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Баг с локализацией https://github.com/NixOS/nixpkgs/issues/37741 так и не пофиксили
     
  • 1.16, Аноним (16), 01:24, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто пользовался, скажите пожалуйста:
    -сколько занимает система, т.е. сколько весит после установки
    сам / и сам этот /nix/store/ (который в хомяке), куда ставятся все эти хэшпакеты, голый, сам по себе?
    (Если например xfce голый поставить и браузер, сколько это займёт?)

    -насколько толсты там сами пакеты?

     
     
  • 2.21, burjui (ok), 02:45, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много просите :) Лучше документацию почитайте, там всё равно яснее написано, чем здешний Рабинович напоёт. Да такие же примерно пакеты, и система по размеру будет примерно такой же, как и Убунта с теми же пакетами. Никакой магии там нет. Только нужно учитывать, что все когда-либо поставленные версии пакетов остаются в системе (в /nix/store, только причём здесь хомяк, если это в корне ФС), даже если не используются прямо сейчас, поэтому дистр потихоньку толстеет после обновлений. Впрочем, там есть команда для удаления неиспользуемых пакетов, так что это даже не проблема, а мелкая деталь.
     

  • 1.18, JL2001 (ok), 01:54, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    воспроизводимые сборки пакетов у них уже есть?
     
  • 1.19, Аноним (-), 02:30, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    слышал, там доступ никсопакетов к сети хотят прибить к системд. Кто нибудь в курсе подробностей?

    Просто, на данный момент, nixpkgs можно без проблем установить что на девуан, что на войд

     
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