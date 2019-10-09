Выпуск дистрибутива NixOS 19.09, использующего пакетный менеджер Nix

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|1.1, Аноним (1), 23:12, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Это эдакая виндузня, но линукс? Слышал оно ещё такое же глючное, как и шиндовс.
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|1.2, user90 (?), 23:21, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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"Дистрибутив, основанный на пакетном менеджере" - ну, такое.. Этого маловато для Дистрибутива с большой буквы Д.
Кстати в GuixSD тоже можно установить Nix, если хочется быстрого конверта пакетов* Nix -> Guix (для никса их побольше будет), но я пока ниасилил.
* - точнее, описаний пакетов, типа ебилдов.
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|2.17, Аноним (17), 01:26, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Кстати в GuixSD тоже можно установить Nix, если хочется быстрого конверта пакетов*
> Nix -> Guix (для никса их побольше будет), но я пока
> ниасилил.
> * - точнее, описаний пакетов, типа ебилдов.
А можно подробнее?
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|1.4, Аноним (4), 23:26, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>основанного на пакетном менеджере Nix
>Между пакетами возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов
Эталонное ненужно.
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|1.5, Аноним (5), 23:27, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Слишком красногла3ить надо. С наскока ниасилл, глубоко копаться не охота (читай, нет инсталятора простого и некоторые программы (qt) без адовых костылей не взлетают). Но идея мне нравится. Жаль вендоры в другую сторону ведут нашего пингвина.
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|2.6, user90 (?), 23:34, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, оно не для всех, точно - например, у гентушников вопросов будет раза в 2 меньше, чем у юзеров rpm/deb-based систем.
> Жаль вендоры в другую сторону ведут нашего пингвина.
Вендоры типа красношляпых ведут его в адЪ!
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|3.11, аноним3 (?), 00:41, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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больше всего база деб дистрибутивов. рпм дистры с уходом мандривы сильно сократились до оч небольшого числа. и все они тянутся от редхата/айбм. да и раньше основанных на дебиане дистров было больше.
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|2.20, burjui (ok), 02:37, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, не знаю. Вы настоящее красногла3ие-то видели? Я скрасногла3ил вменяемую конфигурацию за один день. Потом просто по мере надобности добавляешь пакеты в конфиг и "обновляешься". Ничего там сложного нет, благо документация достойная. А уж на инсталлятор линуксоиду пенять вообще не пристало. Ну, потратишь на 10 минут больше времени, но это ж один раз делается. Понятно, что дистр не для домохозяек, но не сложнее Арча, как мне кажется.
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|1.9, mikhailnov (ok), 00:14, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А в NixOS сколько версий glibc может сосуществовать? Если более одной, как разруливают плагины NSS?
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|1.12, Аноним (12), 00:51, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Насколько это юзабельно, если ставить с minimal образа до крысы? По сравнению с хубунтой.
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|1.13, Аноним (12), 00:54, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Прекращена поддержка Python 2
А как же TorGhost (прозрачное Tor проксирование) запускать?
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|1.16, Аноним (16), 01:24, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто пользовался, скажите пожалуйста:
-сколько занимает система, т.е. сколько весит после установки
сам / и сам этот /nix/store/ (который в хомяке), куда ставятся все эти хэшпакеты, голый, сам по себе?
(Если например xfce голый поставить и браузер, сколько это займёт?)
-насколько толсты там сами пакеты?
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|2.21, burjui (ok), 02:45, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Много просите :) Лучше документацию почитайте, там всё равно яснее написано, чем здешний Рабинович напоёт. Да такие же примерно пакеты, и система по размеру будет примерно такой же, как и Убунта с теми же пакетами. Никакой магии там нет. Только нужно учитывать, что все когда-либо поставленные версии пакетов остаются в системе (в /nix/store, только причём здесь хомяк, если это в корне ФС), даже если не используются прямо сейчас, поэтому дистр потихоньку толстеет после обновлений. Впрочем, там есть команда для удаления неиспользуемых пакетов, так что это даже не проблема, а мелкая деталь.
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|1.19, Аноним (-), 02:30, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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слышал, там доступ никсопакетов к сети хотят прибить к системд. Кто нибудь в курсе подробностей?
Просто, на данный момент, nixpkgs можно без проблем установить что на девуан, что на войд
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