Выпуск программы для цифровой живописи Milton 1.9.0

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|1.3, A.Stahl (ok), 11:02, 29/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять слои, опять этот наркоманский треугольник в круге... Снова софтина для художников. Для обычных людей когда научатся делать софт? Обычным людям тоже иногда нужно рисовать. А в этих ваших Гимпах-Критах рисовать невозможно. Даже mtPaint не для слабых духом. Нет нормального и удобного софта для примитивного рисования. А для профессиональных художников софта и так валом.
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|2.4, жека воробьев (?), 11:09, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой-то поток сознания. Что значит примитивное рисование? Что значит нормальное и удобно? Чем не подходит gimp и krita?
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|2.6, Аноним (6), 11:27, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гимп (как и Фотошоп) никогда не предназначался для _рисования_.
Это в первую очередь программы для _обработки готовых изображений_.
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|3.7, A.Stahl (ok), 11:32, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это понятно, но от этого не легче. Впрочем, Крита -- вполне себе инструмент для рисования.
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|3.12, A.Stahl (ok), 12:18, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не видел. Но похоже авторов тоже задолбал "really clogged graphical interface with all sort of features". Так что имеет смысл глянуть поближе.
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|2.15, Аноним (15), 13:05, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет нормального и удобного софта для примитивного рисования
Как раз-таки есть. Для примитивного рисования давно изобрели бумагу и акварель. Скачивай их в ближайшем магазине канцтоваров.
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|2.18, fox72 (?), 13:27, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Берете бумагу для рисования. Покупаете карандаш из мягкого гр
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|1.11, Константавр (ok), 12:18, 29/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хм, не могу пока попробовать, но мучает вопрос: вот я сделал штрих, в каком он виде хранится? В виде вектора штриха и кисти, с информацией о нажиме, наклоне и пр., или просто изображение штриха полученное в результате преобразуется в вектор? Смогу я изменить кисть уже нарисованного штриха? И ещё - два штриха, они отдельно сохраняются, или суммируется итоговый вектор? А подправить линию штриха можно?
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|1.17, Аноним (19), 13:23, 29/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посоветуй софтину, чтобы можно было вдоль кривой (безье например) начертить линию и настроить толщину этой линии для разных участков (например заостренные кончики). GIMP в этом плане убог, MyPaint тормозной (дикое отставание линии от курсора), векторные рисовали (типа inkskape) не предлагать. В идеале как в Adobe Illustrator https://99designs.com/blog/design-tutorials/adobe-illustrator-width-tool/ но только растровый редактор, чтоб можно было нормально на планшете рисовать
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