Выпуск программы для цифровой живописи Milton 1.9.0

Доступен релиз Milton 1.9.0, программы для рисования, цифровой живописи и создания скетчей. Код программы написан на языке С++ и Lua. Отрисовка производится через OpenGL и SDL. Код распространяется под лицензией GPLv3. Сборки формируются только для Windows, для Linux и macOS программа может быть собрана из исходных текстов.

Milton ориентирован на рисование на холсте бесконечного размера, используя методы работы, напоминающие растровые системы, но с обработкой картинки в векторной форме. Редактор не поддерживает редактирование отдельных пикселей, но на векторном уровне позволяет углубляться в любой уровень детализации. Поддерживаются такие возможности, как слои, кисти, линии, размывание и т.п. Все результаты сохраняются автоматически по мере внесения изменений с возможностью неограниченного отката изменений (безлимитный undo/redo, не разрываемый закрытием программы). Применение векторного формата позволяет хранить данные в очень компактном виде. Имеется возможность экспорта в растровые форматы JPEG и PNG.

В новом выпуске добавлены мягкие кисти, выбор уровня прозрачности в зависимости от нажима на стилус, операции вращения и адаптивное изменение размера кисти, относительно холста.



