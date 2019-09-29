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Выпуск программы для цифровой живописи Milton 1.9.0

29.09.2019 10:42

Доступен релиз Milton 1.9.0, программы для рисования, цифровой живописи и создания скетчей. Код программы написан на языке С++ и Lua. Отрисовка производится через OpenGL и SDL. Код распространяется под лицензией GPLv3. Сборки формируются только для Windows, для Linux и macOS программа может быть собрана из исходных текстов.

Milton ориентирован на рисование на холсте бесконечного размера, используя методы работы, напоминающие растровые системы, но с обработкой картинки в векторной форме. Редактор не поддерживает редактирование отдельных пикселей, но на векторном уровне позволяет углубляться в любой уровень детализации. Поддерживаются такие возможности, как слои, кисти, линии, размывание и т.п. Все результаты сохраняются автоматически по мере внесения изменений с возможностью неограниченного отката изменений (безлимитный undo/redo, не разрываемый закрытием программы). Применение векторного формата позволяет хранить данные в очень компактном виде. Имеется возможность экспорта в растровые форматы JPEG и PNG.

В новом выпуске добавлены мягкие кисти, выбор уровня прозрачности в зависимости от нажима на стилус, операции вращения и адаптивное изменение размера кисти, относительно холста.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/serge-rgb/m...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора LazPaint 7.0.5
  3. OpenNews: Основан Glimpse, форк графического редактора GIMP
  4. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.12
  5. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.2.0
  6. OpenNews: Выпуск программы для цифровой живописи Milton 1.6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: milton, image
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  • 1.3, A.Stahl (ok), 11:02, 29/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опять слои, опять этот наркоманский треугольник в круге... Снова софтина для художников. Для обычных людей когда научатся делать софт? Обычным людям тоже иногда нужно рисовать. А в этих ваших Гимпах-Критах рисовать невозможно. Даже mtPaint не для слабых духом. Нет нормального и удобного софта для примитивного рисования. А для профессиональных художников софта и так валом.
     
     
  • 2.4, жека воробьев (?), 11:09, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какой-то поток сознания. Что значит примитивное рисование? Что значит нормальное и удобно? Чем не подходит gimp и krita?
     
     
  • 3.5, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 11:12, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да он сам не знает, что ему нужно. Это ж астахль, местный нытик
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:27, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гимп (как и Фотошоп) никогда не предназначался для _рисования_.
    Это в первую очередь программы для _обработки готовых изображений_.
     
     
  • 3.7, A.Stahl (ok), 11:32, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это понятно, но от этого не легче. Впрочем, Крита -- вполне себе инструмент для рисования.
     
  • 2.8, Annoynymous (ok), 12:08, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Нет нормального и удобного софта для примитивного рисования

    Tuxpaint.

     
  • 2.9, InuYasha (?), 12:12, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LodePaint пробовал?
     
     
  • 3.12, A.Stahl (ok), 12:18, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не видел. Но похоже авторов тоже задолбал "really clogged graphical interface with all sort of features". Так что имеет смысл глянуть поближе.
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:56, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе gnome-paint нужен.
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:05, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Нет нормального и удобного софта для примитивного рисования

    Как раз-таки есть. Для примитивного рисования давно изобрели бумагу и акварель. Скачивай их в ближайшем магазине канцтоваров.

     
     
  • 3.16, A.Stahl (ok), 13:08, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом что? Засовывать в дисковод?
     
  • 2.18, fox72 (?), 13:27, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Берете бумагу для рисования. Покупаете карандаш из мягкого гр
     

  • 1.10, InuYasha (?), 12:13, 29/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для _рисования_ был идеалент (проприетарный) Fractal Design(фирма) Painter - там были охренически красивые кисти.
    Цветовой треугольник - это вообще суперская штука.

    Посмотрел коды сабжа. Средней корявости. Что за тулкит, так и не врубился. МБ даже свой, костыльный.
    https://github.com/serge-rgb/milton/blob/master/src/gui.cc

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:55, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ImGui же, ну. Даже по скриншотам по окошкам с уголками понятно
     

  • 1.11, Константавр (ok), 12:18, 29/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хм, не могу пока попробовать, но мучает вопрос: вот я сделал штрих, в каком он виде хранится? В виде вектора штриха и кисти, с информацией о нажиме, наклоне и пр., или просто изображение штриха полученное в результате преобразуется в вектор? Смогу я изменить кисть уже нарисованного штриха? И ещё - два штриха, они отдельно сохраняются, или суммируется итоговый вектор? А подправить линию штриха можно?
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 13:56, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по зуму, все векторное. Но как изменить штрихи не нашел
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:51, 29/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, в начале прочитал заголовок как "цифровой подписи", тьфу
     
  • 1.17, Аноним (19), 13:23, 29/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посоветуй софтину, чтобы можно было вдоль кривой (безье например) начертить линию и настроить толщину этой линии для разных участков (например заостренные кончики). GIMP в этом плане убог, MyPaint тормозной (дикое отставание линии от курсора), векторные рисовали (типа inkskape) не предлагать. В идеале как в Adobe Illustrator https://99designs.com/blog/design-tutorials/adobe-illustrator-width-tool/ но только растровый редактор, чтоб можно было нормально на планшете рисовать
     
  • 1.21, РетроАноним (?), 14:04, 29/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Krita лучше.
     

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