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Выпуск Chrome OS 77

28.09.2019 21:05

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 77, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 77. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 77 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 77:

  • Добавлен новый индикатор воспроизведения звука приложением или во вкладках браузера, позволяющий через клик в правом нижнем углу экрана получить доступ к виджету управления звуком;
  • В режиме родительского контроля "Family Link", позволяющем ограничить время работы детей с устройством, появилась возможность давать бонусные минуты за успехи и достижения, без изменения общих дневных лимитов;
  • Функция "Automatic Clicks" для людей с расстройствами двигательной активности расширена возможностью прокрутки экрана, помимо ранее доступных возможностей автоматического клика при длительном наведении мыши на ссылку, правого клика, двойного клика и перетаскивания элемента при нажатой кнопке;
  • Добавлена поддержка голосового помощника Google Assistant, для вызова которого можно сказать "Hey Google" или кликнуть на логотип помощника в панели задач. Помощник Google позволяет на естественном языке задавать вопросы, устанавливать напоминания, воспроизводить музыку, управлять умными устройствами и решать другие задачи;
  • Усилена проверка сертификатов, что может привести к прекращению доверия к некоторым некорректным сертификатам, которые ранее принимались старым NSS (Network Security Services);
  • Для сборок на основе ядра Linux 4.4+ добавлена возможность автоматического завершения работы после трёх дней неактивности в ждущем режиме;
  • В окружении ARC++ (App Runtime for Chrome, прослойка для запуска Android-приложений в Chrome OS) появилась возможность воспроизведения в Android-приложениях защищённого от копирования HD-контента, доступного через HDMI 1.4;
  • Унифицирован интерфейс выбора файлов - для Android-приложений теперь вызывания тот же диалог, что и для Chrome OS;
  • При форматирования внешнего накопителя предоставлена возможность выбора файловой системы (FAT32, exFAT, NTFS) и определения метки тома.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 77
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 76
  4. OpenNews: Релиз Chrome OS 75
  5. OpenNews: Релиз Chrome OS 74
  6. OpenNews: Google развивает новую систему ARCVM для запуска Android-приложений в Chrome OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:29, 28/09/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:30, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > системном менеджере upstart

    не может быть... почему не на ненужнод?

     
     
  • 2.3, Kuromi (ok), 22:49, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому чтов ХромОси Гугл сам решает не интересуясь чужим мнением. Леня Поттер с удовольствием бы им пояснил за systemD, но вот там никто не спрашивает.
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:58, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что они не используют поделки гномофонда? Простейшая система для простых задач, было бы оно им надо - запилили бы ведро под ноуты чтобы впаривать людям всякую дичь. А деньД - это лютый комбайн, который просто не нужен в однопользовательской тыркалке для школьников.
     
     
  • 3.10, Мариванна (?), 23:58, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Держите наркомана!
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:06, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что когда разрабатывать начинали везде был ещё апстарт, а сейчас просто так перекатываться на что-то другое для них смысла нет, работает да и что ещё нужно.
     
  • 2.7, Корец (?), 23:06, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ненужноД - не нужно!
     
  • 2.9, пох. (?), 23:56, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для загрузки единственной программы - хромога - ненужнод действительно совсем уж ненужно.

    ну и да, когда они эту хрень изобретали - этого минного поля еще не было.

    Если завтра в апстарте что-то уже всерьез перестанет работать с модными-современными ядрами с неотключаемым kdbus - удивишься, как легко и просто в следующей версии хромоси впиндюрят shittyd.

    Им просто пофиг.

     

  • 1.5, AlexYeCu_not_logged (?), 23:02, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >появилась возможность давать бонусные минуты за успехи и достижения, без изменения общих дневных лимитов

    «Как с гарантией выработать у ребёнка зависимость — решение от лучших экспертов Гугля!».

    >FAT32, exFAT, NTFS

    А вот тут я даже не знаю, как сформулировать… Не, я в курсе, что в Гугле умение писать вменяемые софтовые решения считается за профнепригодность для программиста, но всё равно каждый раз  удивляюсь.

     
     
  • 2.11, пох. (?), 23:59, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>FAT32, exFAT, NTFS
    > А вот тут я даже не знаю, как сформулировать…

    эксперт опеннета в обычном репертуаре.

    Ну и что что это стандарты де-факто для обмена данными на внешних носителях - на месте гугля экшперт запилил бы нечто неописуемо уродливое, зато шва6одненькое - ну и что что не читается ни на чем, кроме 1%  уже почти совсем готовых десктопов, которые у этого юзверя и его окружения вряд ли случатся, перетопчется.

    P.S. кстати, что-то мне подсказывает, что в обычном линyпсе exfat-то и сформатировать нечем...

     

  • 1.8, аноним3 (?), 23:10, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ненужноось. как и само название хромая ось))
     
  • 1.12, darkshvein (ok), 00:24, 29/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    оно уже научилось не дёргать кеш диска при 12309?
    а то стыдоба, память жрёт некисло, но в память полностью всё уместить, чтобы не обращаться к диску, так и не умеет.
     

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