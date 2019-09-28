Выпуск Chrome OS 77

2.3 , Kuromi ( ok ), 22:49, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому чтов ХромОси Гугл сам решает не интересуясь чужим мнением. Леня Поттер с удовольствием бы им пояснил за systemD, но вот там никто не спрашивает.

2.4 , Аноним ( 4 ), 22:58, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что они не используют поделки гномофонда? Простейшая система для простых задач, было бы оно им надо - запилили бы ведро под ноуты чтобы впаривать людям всякую дичь. А деньД - это лютый комбайн, который просто не нужен в однопользовательской тыркалке для школьников.

3.10 , Мариванна ( ? ), 23:58, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Держите наркомана!

2.6 , Аноним ( 6 ), 23:06, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что когда разрабатывать начинали везде был ещё апстарт, а сейчас просто так перекатываться на что-то другое для них смысла нет, работает да и что ещё нужно.

2.7 , Корец ( ? ), 23:06, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что ненужноД - не нужно!

2.9 , пох. ( ? ), 23:56, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – для загрузки единственной программы - хромога - ненужнод действительно совсем уж ненужно. ну и да, когда они эту хрень изобретали - этого минного поля еще не было. Если завтра в апстарте что-то уже всерьез перестанет работать с модными-современными ядрами с неотключаемым kdbus - удивишься, как легко и просто в следующей версии хромоси впиндюрят shittyd. Им просто пофиг.

