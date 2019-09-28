Выпуск Chrome OS 77

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|1.2, Аноним (2), 22:30, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> системном менеджере upstart
не может быть... почему не на ненужнод?
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|2.3, Kuromi (ok), 22:49, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому чтов ХромОси Гугл сам решает не интересуясь чужим мнением. Леня Поттер с удовольствием бы им пояснил за systemD, но вот там никто не спрашивает.
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|2.4, Аноним (4), 22:58, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что они не используют поделки гномофонда? Простейшая система для простых задач, было бы оно им надо - запилили бы ведро под ноуты чтобы впаривать людям всякую дичь. А деньД - это лютый комбайн, который просто не нужен в однопользовательской тыркалке для школьников.
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|2.6, Аноним (6), 23:06, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что когда разрабатывать начинали везде был ещё апстарт, а сейчас просто так перекатываться на что-то другое для них смысла нет, работает да и что ещё нужно.
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|2.9, пох. (?), 23:56, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для загрузки единственной программы - хромога - ненужнод действительно совсем уж ненужно.
ну и да, когда они эту хрень изобретали - этого минного поля еще не было.
Если завтра в апстарте что-то уже всерьез перестанет работать с модными-современными ядрами с неотключаемым kdbus - удивишься, как легко и просто в следующей версии хромоси впиндюрят shittyd.
Им просто пофиг.
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|1.5, AlexYeCu_not_logged (?), 23:02, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>появилась возможность давать бонусные минуты за успехи и достижения, без изменения общих дневных лимитов
«Как с гарантией выработать у ребёнка зависимость — решение от лучших экспертов Гугля!».
>FAT32, exFAT, NTFS
А вот тут я даже не знаю, как сформулировать… Не, я в курсе, что в Гугле умение писать вменяемые софтовые решения считается за профнепригодность для программиста, но всё равно каждый раз удивляюсь.
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|2.11, пох. (?), 23:59, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>FAT32, exFAT, NTFS
> А вот тут я даже не знаю, как сформулировать…
эксперт опеннета в обычном репертуаре.
Ну и что что это стандарты де-факто для обмена данными на внешних носителях - на месте гугля экшперт запилил бы нечто неописуемо уродливое, зато шва6одненькое - ну и что что не читается ни на чем, кроме 1% уже почти совсем готовых десктопов, которые у этого юзверя и его окружения вряд ли случатся, перетопчется.
P.S. кстати, что-то мне подсказывает, что в обычном линyпсе exfat-то и сформатировать нечем...
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|1.12, darkshvein (ok), 00:24, 29/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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оно уже научилось не дёргать кеш диска при 12309?
а то стыдоба, память жрёт некисло, но в память полностью всё уместить, чтобы не обращаться к диску, так и не умеет.
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