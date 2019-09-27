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Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.8.4

27.09.2019 09:36

Состоялся релиз KnotDNS 2.8.3, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским реестром имен CZ.NIC, написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Сервер отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL).

В новом выпуске:

  • Обеспечена автоматическая загрузка записей DS (Delegation of Signing) в родительскую DNS-зону при помощи DDNS. Для настройки отправки добавлена опция 'policy.ds-push';
  • При проблемах с сетевым соединением входящие запросы IXFR больше не преобразуются в AXFR;
  • Обеспечена более тщательная проверка отсутствующих записей GR (Glue Record) с адресами DNS-серверов, определённых на стороне регистратора.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.knot-dns.cz/2019-0...)
  2. OpenNews: В Chrome 78 начнутся эксперименты с включением DNS-over-HTTPS
  3. OpenNews: Mozilla переходит к включению по умолчанию DNS-over-HTTPS в Firefox
  4. OpenNews: Выпуск PowerDNS Authoritative Server 4.2
  5. OpenNews: Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.8.0
  6. OpenNews: ICANN призывает к повсеместному внедрению DNSSEC. Обновление BIND с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: knot, dns
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:39, 27/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    А чо не на руст?
     
     
  • 2, Аноним (2), 09:42, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждут пока вы напишите на руст
     
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