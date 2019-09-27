Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.8.4

Состоялся релиз KnotDNS 2.8.3, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским реестром имен CZ.NIC, написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Сервер отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL). В новом выпуске: Обеспечена автоматическая загрузка записей DS (Delegation of Signing) в родительскую DNS-зону при помощи DDNS. Для настройки отправки добавлена опция 'policy.ds-push';

При проблемах с сетевым соединением входящие запросы IXFR больше не преобразуются в AXFR;

Обеспечена более тщательная проверка отсутствующих записей GR (Glue Record) с адресами DNS-серверов, определённых на стороне регистратора.



