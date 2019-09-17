Ричард Столлман покинул пост президента Фонда СПО

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|3.32, iPony129412 (?), 09:02, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Don’t Look at Linux For Sexism, Look at Microsoft
Ржачный ресурс. Вёрстка что-то совсем поехало. Видать плохо у них дела идут.
А так "ты туда не смотри, сюда смотри!".
Ведь если это происходит в линукс сообществе, ну так не суть. А раз это же в той самой компании, то это ужас и кошмар 😮
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|1.4, andy (??), 08:11, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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вы бы видели сегодняшних несовершеннолетних. они выглядят на 20 минимум.
и как заметил Ричард (как чай прямо) сами не против в 15.
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|2.16, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:28, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> вы бы видели сегодняшних несовершеннолетних. они выглядят на 20 минимум.
> и как заметил Ричард (как чай прямо) сами не против в 15.
Твои фантазии отвратительны.
RMS:
[I]"" Some of his victims were legally adult. Some were teenage minors. I don't think
that makes any moral difference. I don't think rape is less wrong if the victim
is over 16. ""[/I]
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|3.36, Аноним (36), 09:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Цитата не о чём. "less wrong if" особенно. Цитата выдрана из контекста и получается что Столлман наобарот был против насилия а не защищал кого-то там.
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|1.5, Грусть (?), 08:12, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> По мнению SFC, борьба за свободу программного обеспечения неразрывно связана с борьбой за разнообразие, равенство и инклюзивность, поэтому SFC не имеет морального права прямо или косвенно поддерживать того, кто оправдывает угрозы против уязвимых групп населения, оправдывая действия агрессора. SFC считает, что компромиссы в этом вопросе недопустимы и наилучшим выходом будет уход Столлмана с позиций лидера движения СПО.
Взаимоисключающие параграфы.
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|1.6, Аноним (6), 08:14, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> неразрывно связана с борьбой за разнообразие, равенство и инклюзивность
ну вот, Столман и показал равенство и инклюзивность, так сказать.
Хотя, идеально было бы еслиб вместо Столмана партбилеты сложили Мак Говён вместе с гномом и всеми его SJW и вышли из FSF.
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|1.7, neAnonim (?), 08:16, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Джеффри Эпштейна часто посещал показы мод Victoria's Secret, принимал моделей в своём доме в Нью-Йорке и помогал начинающим моделям работать в компании."
На этом мог остановиться.
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|1.8, Аноним (8), 08:16, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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>правдывающих сексуальные контакты Джеффри Эпштейна с несовершеннолетними
Враньё. Он писал в защиту Marvin Minsky. Также Столлман не писал, что секс с несовершеннолетними это хорошо, он писал, что не надо плохие поступки выставлять как ещё более худшие и называть Marvin Minsky насильником, т.к. в оригинальной статье из показаний жертвы явно не следовало, что Marvin Minsky применял силу по отношению к жертве.
>Столлман попытался переложить вину на несовершеннолетних жертв, добровольно согласившихся на сексуальные контакты за деньги
Опять враньё. Он не перекладывал, а предположил, что Marvin Minsky мог не знать, что жертву принуждают.
В таком виде лучше удалить эту "новость" или добавить в конце "я ненавижу Столлмана, пусть горит в аду".
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|2.34, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:05, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В таком виде лучше удалить эту "новость" или добавить в конце "я
> ненавижу Столлмана, пусть горит в аду".
Ща, погодь. Все сторонники Столмана будут объявлены насильниками детей.
Тебя записали, меня записали. У вахтёров октобрефест.
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|1.9, Аноним (9), 08:17, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Блин! А как связаны его убеждения и технический пост в организации? Он же не в попечительском совете детского сада работал? И даже если бы и работал, то ни чём предосудительным не замечен. Мыслепреступление?
О! Есть идея! Давайте законодательно запретим использовать ReiserFS и вообще будем конфисковывать диски с ней и публично сжигать, потому как её разработчик капец как плохо себя вёл. Не, ну нужно же быть последовательными!
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|2.17, Ю.Т. (?), 08:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Если непонятно, в чём дело, то дело в деньгах. Старинная польская поговорка.
"Сообщества" (по свистку) поднимают шум, который вреден CV-кам актуальных менеджеров по раздаче денег. "На моей вахте деньги не поступали неправильным лицам". "Ваш Фонд больше не получит ни копья, если..."
Ну и кроме того, есть мнение, что кровавая диктатура Столмана давно должна была быть уничтожена.
Выдумал какие-то цифровые свободы (!) абстрактной (!) личности, вы подумайте. В то время как партия всё уже указала и постановила.
Такие дутые скандалы давно известный способ "мягкого" убирания неугодных лиц. Леви-Стросс и Ассандж -- что общего?
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|3.19, Аноним (9), 08:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так это понятно. Но у меня, всё равно, на старости лет, неистово бомбит от уровня общественного лицемерия. Хотя, то что сам Столман активно топил за все эти "свободы" и "равные возможности" иронично, конечно. Постмодерн, как он есть.
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|4.28, Ю.Т. (?), 08:54, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да. Но почему "лицемерия"?
Все делают то, за что взялись. И все понимают: "подставился -- обтекай".
Это на уровне сообществ и предводителей.
А простые люди честно сочувствуют (своим) несовершеннолетним, которые, согласимся, далеко не нормальные субъекты половых отношений, каким бы вызывающим ни было их поведение.
Потом поедут в Таиланд или куда там ещё -- и с тамошними несовершеннолетними вполне насладятся свободой от свободы.
И Гаррет-то прав -- подвешивать успех дела на одну фигуру -- опасно.
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|5.39, Аноним (9), 09:10, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять-таки, всё верно, но я не вижу где он подставился. Как связаны, не попадающие под уголовный кодекс, личные убеждения и возможность занимать ту или иную должность? Верно, никак. Тогда зачем эти товарищеские суды, письма разгневанных трудовых коллективов и разбирательства по партийной линии?
Порой кажется, что особо упоротые сталинисты, утверждающие, что СССР во всём был добрый и хороший, но просто немного опередил своё время не так уж и не правы. Верной дорогой идём, товарищи.
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|2.37, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Блин! А как связаны его убеждения и технический пост в организации? Он
> же не в попечительском совете детского сада работал? И даже если
> бы и работал, то ни чём предосудительным не замечен. Мыслепреступление?
Билл уплотил. У него наконец-то получилось. Поднимет бокал с Эпштейном на лолита-экспересе....
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|2.23, iPony129412 (?), 08:40, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Абсолютно верно написал, до многих местных это не доходит.
Им проще иметь "Золотых телёнков" и героев.
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|2.35, myhand (ok), 09:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все должны взять под козырек и оттоптаться. Так что это только начало...
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|1.11, Грусть (?), 08:18, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> And now I’m receiving far too much abuse in the comments (which I’m trashing). Closing the comments.
Толерализм на марше.
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|1.13, ryoken (ok), 08:23, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Пущай RMS новый фонд организует, только пожёстче уже. Всяких меньшинств и пр. чушь, которая повылезала - чтоб сразу отфутболивать.
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|2.21, Аноним (18), 08:38, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен. Столлман не Вася с колхоза, который бухает, а видный человек. Там вообще нужно фильтровать свой базар.
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|1.22, Аноним (22), 08:39, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот он шанс России. Срочно надо учредить организацию про свободное ПО и предложить Ричарду ее возглавить.
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|1.24, iPony129412 (?), 08:48, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще хорошая новость. FSF во многом превратилось в какую-то клоунаду.
Самый показательный случай, когда ломанули их сайт против DRM с донатами, и это значит личные данные с банковскими в паблик.
Вот это лицемерие. Других обвинять, а самим собирать личные данные, и не иметь должных возможностей, чтобы обеспечить их безопасность.
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|1.33, DerRoteBaron (ok), 09:02, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Забавно, что суть то, за что в политике топил RMS, его в итоге и довело до вынужденного ухода
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|1.40, Аноним (36), 09:10, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня такое чувство, что это было спланировано и хорошо организовано. Теперь на пост президента посадят "своего" человека, который медленно [морально] разложит движение Open Source и фонд FSF. Хорошо сработано, нечего сказать.
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