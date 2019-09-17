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Ричард Столлман покинул пост президента Фонда СПО

17.09.2019 08:03

Ричард Столлман принял решение о снятии с себя полномочий президента Фонда СПО и об уходе из совета директоров данной организации. Фонд начал процесс поиска нового президента. Решение принято в ответ на критику комментариев Столлмана, недостойных лидера движения СПО. После неосторожных высказываний в почтовой рассылке MIT CSAIL, в процессе обсуждения причастия сотрудников MIT к делу Джеффри Эпштейна, ряд сообществ призвали Столлмана отстраниться от руководства Фондом СПО и выразили намерение разорвать отношение с Фондом в противном случае.

Столлману вменяется перекладывание вины на несовершеннолетних жертв, добровольно согласившихся на сексуальные контакты за деньги. В частности, Столлман выступил в дискуссии на стороне защиты Марвина Мински, которого упомянула одна из пострадавших в числе лиц, с которыми её было указано заняться сексом. В комментариях Столлман также упомянул, что изнасилование того, кому ещё не исполнилось 16 лет, не менее отвратительно, чем того кому уже есть 16 (привлекаемые Эпштейном девушки были примерно одного возраста, но кому то уже было 16, а кому-то ещё нет).

Позднее, после резонанса с прессе, Столлман извинился и сказал, что был не прав и сексуальные контакты между взрослыми и несовершеннолетними, даже при согласии несовершеннолетнего, недопустимы и могут нанести ему психическую травму. Но извинение не помогло и высказывание стало своеобразной точкой невозврата.

Нил МакГоверн (Neil McGovern), исполнительный директор организации GNOME Foundation, отправил письмо в Free Software Foundation с просьбой об прекращении своего членства в FSF. По мнению Нила, "Одна из стратегических целей GNOME Foundation - быть примерным сообществом в отношении разнообразия и интеграции различных представителей общества", что несовместимо с сохранением ассоциации с FSF и проектом GNU при нынешнем лидере FSF. Нил утверждает, что в сложившейся ситуации наилучшее, что может сделать Столлман для мира Свободного ПО - это отойти от управления FSF и GNU и дать другим продолжить дело. Если этого не произойдет в ближайшее время, то разрыв исторических отношений между GNOME и GNU может стать единственным выходом.

Похожий призыв опубликовала правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC), которая указала, что, учитывая прошлые достойные порицания комментарии Столлмана, его высказывания формируют модель поведения, чуждую целям движения за свободное программное обеспечение. По мнению SFC, борьба за свободу программного обеспечения неразрывно связана с борьбой за разнообразие, равенство и инклюзивность, поэтому SFC больше не имеет морального права прямо или косвенно поддерживать того, кто оправдывает угрозы против уязвимых людей, рационализируя поведение агрессора. SFC считает, что компромиссы в этом вопросе недопустимы и наилучшим выходом будет уход Столлмана с позиций лидера движения СПО.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/richa...)
  2. OpenNews: Лидеры проектов GnuTLS, grep и sed выходят из проекта GNU в знак несогласия с политикой Фонда СПО
  3. OpenNews: Автор GnuPG прекращает передачу имущественных прав Фонду СПО
  4. OpenNews: Конфликт между Ричардом Столлманом и командой разработчиков Glibc
  5. OpenNews: Предложение по выходу GNOME из числа проектов GNU
  6. OpenNews: Столлман уступил место лидера проекта Emacs
Автор новости: Аноним
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: fsf, stallman
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  • 1.1, Tita_M (ok), 08:06, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот это поворот!
     
     
  • 2.15, Amphyby (ok), 08:28, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    гнать в шею этого педофила
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:07, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Вот до чего доводят походы в microsoft
     
     
  • 2.27, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:54, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот до чего доводят походы в microsoft

    Гнилое местечко, да.  Сексизм, изнасилования, педофилия, подкуп.
    http://techrights.org/2019/08/16/bill-gates-jeffrey-epstein/
    http://techrights.org/2019/09/09/control-of-media/
    http://techrights.org/2019/07/30/microsoft-peter-lives-on/
    http://techrights.org/2015/10/11/microsoft-sexism-lawsuits/
    http://techrights.org/2019/08/18/the-gafam-deflection/

     
     
  • 3.32, iPony129412 (?), 09:02, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Don’t Look at Linux For Sexism, Look at Microsoft

    Ржачный ресурс. Вёрстка что-то совсем поехало. Видать плохо у них дела идут.

    А так "ты туда не смотри, сюда смотри!".
    Ведь если это происходит в линукс сообществе, ну так не суть. А раз это же в той самой компании, то это ужас и кошмар 😮

     

  • 1.4, andy (??), 08:11, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    вы бы видели сегодняшних несовершеннолетних. они выглядят на 20 минимум.

    и как заметил Ричард (как чай прямо) сами не против в 15.

     
     
  • 2.16, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:28, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вы бы видели сегодняшних несовершеннолетних. они выглядят на 20 минимум.
    > и как заметил Ричард (как чай прямо) сами не против в 15.

    Твои фантазии отвратительны.

    RMS:

    [I]"" Some of his victims were legally adult. Some were teenage minors. I don't think
    that makes any moral difference. I don't think rape is less wrong if the victim
    is over 16. ""[/I]

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 09:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цитата не о чём. "less wrong if" особенно. Цитата выдрана из контекста и получается что Столлман наобарот был против насилия а не защищал кого-то там.
     

  • 1.5, Грусть (?), 08:12, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > По мнению SFC, борьба за свободу программного обеспечения неразрывно связана с борьбой за разнообразие, равенство и инклюзивность, поэтому SFC не имеет морального права прямо или косвенно поддерживать того, кто оправдывает угрозы против уязвимых групп населения, оправдывая действия агрессора. SFC считает, что компромиссы в этом вопросе недопустимы и наилучшим выходом будет уход Столлмана с позиций лидера движения СПО.

    Взаимоисключающие параграфы.

     
  • 1.6, Аноним (6), 08:14, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > неразрывно связана с борьбой за разнообразие, равенство и инклюзивность

    ну вот, Столман и показал равенство и инклюзивность, так сказать.

    Хотя, идеально было бы еслиб вместо Столмана партбилеты сложили Мак Говён вместе с гномом и всеми его SJW и вышли из FSF.

     
  • 1.7, neAnonim (?), 08:16, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Джеффри Эпштейна часто посещал показы мод Victoria's Secret, принимал моделей в своём доме в Нью-Йорке и помогал начинающим моделям работать в компании."
    На этом мог остановиться.
     
  • 1.8, Аноним (8), 08:16, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    >правдывающих сексуальные контакты Джеффри Эпштейна с несовершеннолетними

    Враньё. Он писал в защиту Marvin Minsky. Также Столлман не писал, что секс с несовершеннолетними это хорошо, он писал, что не надо плохие поступки выставлять как ещё более худшие и называть Marvin Minsky насильником, т.к. в оригинальной статье из показаний жертвы явно не следовало, что Marvin Minsky применял силу по отношению к жертве.

    >Столлман попытался переложить вину на несовершеннолетних жертв, добровольно согласившихся на сексуальные контакты за деньги

    Опять враньё. Он не перекладывал, а предположил, что Marvin Minsky мог не знать, что жертву принуждают.

    В таком виде лучше удалить эту "новость" или добавить в конце "я ненавижу Столлмана, пусть горит в аду".

     
     
  • 2.34, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:05, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В таком виде лучше удалить эту "новость" или добавить в конце "я
    > ненавижу Столлмана, пусть горит в аду".

    Ща, погодь.  Все сторонники Столмана будут объявлены насильниками детей.

    Тебя записали, меня записали.  У вахтёров октобрефест.

     

  • 1.9, Аноним (9), 08:17, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Блин! А как связаны его убеждения и технический пост в организации? Он же не в попечительском совете детского сада работал? И даже если бы и работал, то ни чём предосудительным не замечен. Мыслепреступление?
    О! Есть идея! Давайте законодательно запретим использовать ReiserFS и вообще будем конфисковывать диски с ней и публично сжигать, потому как её разработчик капец как плохо себя вёл. Не, ну нужно же быть последовательными!
     
     
  • 2.17, Ю.Т. (?), 08:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если непонятно, в чём дело, то дело в деньгах. Старинная польская поговорка.
    "Сообщества" (по свистку) поднимают шум, который вреден CV-кам актуальных менеджеров по раздаче денег. "На моей вахте деньги не поступали неправильным лицам". "Ваш Фонд больше не получит ни копья, если..."

    Ну и кроме того, есть мнение, что кровавая диктатура Столмана давно должна была быть уничтожена.
    Выдумал какие-то цифровые свободы (!) абстрактной (!) личности, вы подумайте. В то время как партия всё уже указала и постановила.

    Такие дутые скандалы давно известный способ "мягкого" убирания неугодных лиц. Леви-Стросс и Ассандж -- что общего?

     
     
  • 3.19, Аноним (9), 08:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так это понятно. Но у меня, всё равно, на старости лет, неистово бомбит от уровня общественного лицемерия. Хотя, то что сам Столман активно топил за все эти "свободы" и "равные возможности" иронично, конечно. Постмодерн, как он есть.
     
     
  • 4.28, Ю.Т. (?), 08:54, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да. Но почему "лицемерия"?
    Все делают то, за что взялись. И все понимают: "подставился -- обтекай".
    Это на уровне сообществ и предводителей.

    А простые люди честно сочувствуют (своим) несовершеннолетним, которые, согласимся, далеко не нормальные субъекты половых отношений, каким бы вызывающим ни было их поведение.
    Потом поедут в Таиланд или куда там ещё -- и с тамошними несовершеннолетними вполне насладятся свободой от свободы.

    И Гаррет-то прав -- подвешивать успех дела на одну фигуру -- опасно.

     
     
  • 5.39, Аноним (9), 09:10, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять-таки, всё верно, но я не вижу где он подставился. Как связаны, не попадающие под уголовный кодекс, личные убеждения и возможность занимать ту или иную должность? Верно, никак. Тогда зачем эти товарищеские суды, письма разгневанных трудовых коллективов и разбирательства по партийной линии?
    Порой кажется, что особо упоротые сталинисты, утверждающие, что СССР во всём был добрый и хороший, но просто немного опередил своё время не так уж и не правы. Верной дорогой идём, товарищи.
     
  • 2.25, Dmitry77 (ok), 08:51, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Ричарда Столмана не технический пост. Он проповедник.
     
     
  • 3.31, Аноним (9), 08:59, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Принимает исповеди, проводит обряды и отпускает грехи?
     
  • 2.37, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Блин! А как связаны его убеждения и технический пост в организации? Он
    > же не в попечительском совете детского сада работал? И даже если
    > бы и работал, то ни чём предосудительным не замечен. Мыслепреступление?

    Билл уплотил.  У него наконец-то получилось.  Поднимет бокал с Эпштейном на лолита-экспересе....

     

  • 1.10, Аноним (10), 08:17, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И Мэтью Гарретт ещё набросил
    https://mjg59.dreamwidth.org/52587.html
     
     
  • 2.23, iPony129412 (?), 08:40, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно верно написал, до многих местных это не доходит.
    Им проще иметь "Золотых телёнков" и героев.
     
  • 2.35, myhand (ok), 09:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все должны взять под козырек и оттоптаться.  Так что это только начало...
     
  • 2.38, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:10, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И Мэтью Гарретт ещё набросил
    > https://mjg59.dreamwidth.org/52587.html

    Известный феминист.  Это у него от микрософт секьре буута и зарплаты от гугля.

    Не надо его осуждать!  >>/<<

     

  • 1.11, Грусть (?), 08:18, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > And now I’m receiving far too much abuse in the comments (which I’m trashing). Closing the comments.

    Толерализм на марше.

     
  • 1.12, Аноним (12), 08:22, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ну что Ричард, помогли тебе твои демокрахи?
     
  • 1.13, ryoken (ok), 08:23, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Пущай RMS новый фонд организует, только пожёстче уже. Всяких меньшинств и пр. чушь, которая повылезала - чтоб сразу отфутболивать.
     
  • 1.14, anonymous (??), 08:24, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Свобода слова в действии.
     
  • 1.18, Аноним (18), 08:30, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Приятно видеть, как опенсорсные фаны друг-друга мочат.
     
  • 1.20, Аноним (20), 08:36, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Болтовня до добра не доводит. Не болтай!
     
     
  • 2.21, Аноним (18), 08:38, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Столлман не Вася с колхоза, который бухает, а видный человек. Там вообще нужно фильтровать свой базар.
     

  • 1.22, Аноним (22), 08:39, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот он шанс России. Срочно надо учредить организацию про свободное ПО и предложить Ричарду ее возглавить.
     
  • 1.24, iPony129412 (?), 08:48, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще хорошая новость. FSF во многом превратилось в какую-то клоунаду.
    Самый показательный случай, когда ломанули их сайт против DRM с донатами, и  это значит личные данные с банковскими в паблик.
    Вот это лицемерие. Других обвинять, а самим собирать личные данные, и не иметь должных возможностей, чтобы обеспечить их безопасность.
     
  • 1.26, Аноним (26), 08:52, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть мнение, что дед сам нашел удобный повод сойти на берег.
     
     
  • 2.30, iPony129412 (?), 08:57, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Титаник поплыл дальше
     

  • 1.33, DerRoteBaron (ok), 09:02, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Забавно, что суть то, за что в политике топил RMS, его в итоге и довело до вынужденного ухода
     
  • 1.40, Аноним (36), 09:10, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня такое чувство, что это было спланировано и хорошо организовано. Теперь на пост президента посадят "своего" человека, который медленно [морально] разложит движение Open Source и фонд FSF. Хорошо сработано, нечего сказать.
     
  • 1.41, Аноним (41), 09:10, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Батюшка! На кого ж ты нас покинул!!!
     
  • 1.42, timur.davletshin (ok), 09:11, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как быть девственником и залететь за педофилию... LOL!
     

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