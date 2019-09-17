Ричард Столлман покинул пост президента Фонда СПО

Ричард Столлман принял решение о снятии с себя полномочий президента Фонда СПО и об уходе из совета директоров данной организации. Фонд начал процесс поиска нового президента. Решение принято в ответ на критику комментариев Столлмана, недостойных лидера движения СПО. После неосторожных высказываний в почтовой рассылке MIT CSAIL, в процессе обсуждения причастия сотрудников MIT к делу Джеффри Эпштейна, ряд сообществ призвали Столлмана отстраниться от руководства Фондом СПО и выразили намерение разорвать отношение с Фондом в противном случае. Столлману вменяется перекладывание вины на несовершеннолетних жертв, добровольно согласившихся на сексуальные контакты за деньги. В частности, Столлман выступил в дискуссии на стороне защиты Марвина Мински, которого упомянула одна из пострадавших в числе лиц, с которыми её было указано заняться сексом. В комментариях Столлман также упомянул, что изнасилование того, кому ещё не исполнилось 16 лет, не менее отвратительно, чем того кому уже есть 16 (привлекаемые Эпштейном девушки были примерно одного возраста, но кому то уже было 16, а кому-то ещё нет). Позднее, после резонанса с прессе, Столлман извинился и сказал, что был не прав и сексуальные контакты между взрослыми и несовершеннолетними, даже при согласии несовершеннолетнего, недопустимы и могут нанести ему психическую травму. Но извинение не помогло и высказывание стало своеобразной точкой невозврата. Нил МакГоверн (Neil McGovern), исполнительный директор организации GNOME Foundation, отправил письмо в Free Software Foundation с просьбой об прекращении своего членства в FSF. По мнению Нила, "Одна из стратегических целей GNOME Foundation - быть примерным сообществом в отношении разнообразия и интеграции различных представителей общества", что несовместимо с сохранением ассоциации с FSF и проектом GNU при нынешнем лидере FSF. Нил утверждает, что в сложившейся ситуации наилучшее, что может сделать Столлман для мира Свободного ПО - это отойти от управления FSF и GNU и дать другим продолжить дело. Если этого не произойдет в ближайшее время, то разрыв исторических отношений между GNOME и GNU может стать единственным выходом. Похожий призыв опубликовала правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC), которая указала, что, учитывая прошлые достойные порицания комментарии Столлмана, его высказывания формируют модель поведения, чуждую целям движения за свободное программное обеспечение. По мнению SFC, борьба за свободу программного обеспечения неразрывно связана с борьбой за разнообразие, равенство и инклюзивность, поэтому SFC больше не имеет морального права прямо или косвенно поддерживать того, кто оправдывает угрозы против уязвимых людей, рационализируя поведение агрессора. SFC считает, что компромиссы в этом вопросе недопустимы и наилучшим выходом будет уход Столлмана с позиций лидера движения СПО.



