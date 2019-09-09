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В состав GCC принят бэкенд для компиляции в eBPF

09.09.2019 23:13

В состав набора компиляторов GCC принят код для компиляции программ для встроенного в ядро Linux интерпретатора байткода eBPF. Благодаря применению JIT-компиляции, в ядре байткод на лету транслируется в машинные инструкции и выполняется с производительностью нативного кода. Патчи с поддержкой eBPF приняты в ветку, на основе которой развивается выпуск GCC 10.

Помимо бэкенда для генерации байткода в GCC включён порт libgcc для eBPF и средства для формирования ELF-файлов, дающих возможность выполнить код в виртуальной машине eBPF с использованием предоставляемых ядром загрузчиков. Патчи для поддержи eBPF в GCC подготовлены инженерами из компании Oracle, которые до этого уже обеспечили поддержку eBPF в GNU binutils. В разработке также находится симулятор и патчи для GDB, которые позволят отлаживать eBPF-программы без загрузки в ядро.

Программы для eBPF могут определяться на подмножестве языка C, компилироваться и загружаться в ядро. Перед выполнением интерпретатор eBPF проверяет байткод на предмет применения разрешённых инструкций и налагает определённые правила на код (например, отсутствие циклов). Изначально для компиляции eBPF в Linux применялся инструментарий на базеи LLVM. Поддержка eBPF в GCC предстааляет интерес тем, что позволяет использовать один инструментарий для сборки ядра Linux и eBPF-программ, без установки дополнительных зависимостей.

В форме программ eBPF можно создавать обработчики сетевых операций, фильтровать трафик, управлять пропускной способностью, отслеживать работу систем, перехватывать системные вызовы, контролировать доступ, подсчитывать частоту и время выполнения операций, выполнять трассировку с использованием kprobes/uprobes/tracepoints.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 9
  3. OpenNews: Вышел компилятор языка D 2.083. Поддержка языка D включена в состав GCC
  4. OpenNews: Выпуск Cilium 1.0, сетевой системы для Linux-контейнеров, основанной на BPF
  5. OpenNews: Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)
  6. OpenNews: Компания Oracle намерена переработать DTrace для Linux с использованием eBPF
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ebpf, gcc, bpf
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Бэтман (?), 23:26, 09/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Все хорошо. Вот только писать eBPF программы вообще не тривиальное занятие. Может знатоки какой фреймворк подскажут?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:52, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cython он не про это но лучше юзай его)
     

  • 1.2, Аноним (3), 23:50, 09/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Не верю что с разными версиями ядра такие приложения будут работать одинаково.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:56, 09/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ура, наконец-то можно пихать проприетарщину в кернелмод!
     
  • 1.5, Anonymoustus (ok), 00:06, 10/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    FCPLM.GIF

    Дедушка Таненбаум, образумь их.

     
  • 1.6, Аноним (6), 00:10, 10/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Пробовал я клангом. К костыльному языку костыли приделали. Первая же variable-length структура сводит мозг их верификатору, но клангу до этого нет дела, он похоже вообще на знает про верификатор. С гцц наверняка будет похожая история.
     
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