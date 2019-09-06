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Раскрыты подробности критической уязвимости в Exim

06.09.2019 19:34

Опубликован корректирующий выпуск Exim 4.92.2 с устранением критической уязвимости (CVE-2019-15846), которая в конфигурации по умолчанию может привести к удалённому выполнению кода злоумышленника с правами root. Проблема проявляется только при включении поддержки TLS и эксплуатируется через передачу специально оформленного клиентского сертификата или модифицированного значения в SNI. Уязвимость выявлена компанией Qualys.

Проблема присутствует в обработчике экранирования спецсимволов в строке (string_interpret_escape() из string.c) и вызвана тем, что символ '\' в конце строки интерпретируется перед нулевым символом ('\0') и экранирует его. При экранировании последовательность '\' и следующий далее нулевой код конца строки обрабатывается как один символ и указатель сдвигается на данные за пределами строки, которые обрабатываются как её продолжение.

Код, вызывающий string_interpret_escape(), выделяет буфер под стоку, руководствуясь фактическим размером, и выставленный указатель оказывается в области вне границ буфера. Соответственно, при попытке обработки входной строки возникает ситуация чтения данных из области вне границ выделенного буфера, а попытка записи разэкранированной строки может привести к записи за пределы буфера.

В конфигурации по умолчанию уязвимость может быть эксплуатирована в через передачу специально оформленных данных в SNI при установке защищённого соединения к серверу. Проблема также может быть эксаплуатирована через модификацию значений peerdn в конфигурациях, настроенных для аутентификации по сертификату клиента, или при импорте сертификатов. Атака через SNI и peerdn возможна начиная с выпуска Exim 4.80, в котором функция string_unprinting() была применена для разэкранирования содержимого peerdn и SNI.

Для атаки через SNI подготовлен прототип эксплоита, работающий на архитектурах i386 и amd64 в Linux-системах с Glibc. В эксплоите используется наложение данных на область кучи, приводящее к перезаписи памяти, в которой хранится имя файла лога. Имя файла заменяется на "/../../../../../../../../etc/passwd". Далее перезаписывается переменная с адресом отравителя, который первым сохраняется в лог, что позволяет добавить нового пользователя в систему.

Обновления пакетов с устранением уязвимости выпущено дистрибутивами Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE/openSUSE и FreeBSD. RHEL и CentOS проблеме не подвержены, так как Exim не входит в их штатный репозиторий пакетов (в EPEL обновление уже вышло). В коде Exim проблема устраняется однострочным патчем, отключающем экранирующее действие обратного слэша, если он находится в конце строки.

В качестве обходного пути для блокирования уязвимости можно отключить поддержку TLS или добавить в секцию ACL "acl_smtp_mail": 


    deny    condition = ${if eq{\\}{${substr{-1}{1}{$tls_in_sni}}}}
    deny    condition = ${if eq{\\}{${substr{-1}{1}{$tls_in_peerdn}}}}


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Обновление Exim 4.92.1 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в Exim, позволяющая выполнить код на сервере с правами root
  4. OpenNews: Массовая атака на уязвимые почтовые серверы на основе Exim
  5. OpenNews: Выпуск Exim 4.90.1 с устранением уязвимости, не исключающей выполнение кода на сервере
  6. OpenNews: Уязвимость в Exim, позволяющая выполнить код на сервере
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: exim
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, KaE (ok), 20:28, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну и напоследок... компания Qualys и разработчики Exim в очередной раз желают всем приятных выходных!
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:53, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > RHEL и CentOS проблеме не подвержены, так как Exim не входит в их штатный репозиторий пакето

    ГЕНИАЛЬНО!

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:11, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати это реально работает. Я не подвержен уязвиомостям виндоус, потому что не ставил её себе.
     
  • 2.5, suffix (ok), 21:30, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да ладно Вам - в этом году всего три у exim и одна у dovecot критические уязвимости - главное новости этого сайта читать и обновляться вовремя.

    Всё равно exim + dovecot лучше чем гугл-почта и дешевле чем эксчендж.

     
     
  • 3.13, robot228 (?), 22:13, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё бы придумать инструмент своевременного оповещения о выходе новых версии софта, особенно если дело касается критических исправлении. Пока к сожалению только на гитхабе по RSS все обновы ставлю. Но есть такой софт который не хостится на гитхабе и тому подобных системах.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 22:15, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://vulners.com/products
     
  • 4.19, пох. (?), 22:22, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так придуман давно - tail /var/log/apt.log (или как он там)

    наивные дети, думающие что они могут уследить за всем миллионом кривых софтин установленных на всех хостах - должны же страдать еще до того, как выберутся за пределы локалхоста?

     
     
  • 5.35, robot228 (?), 23:06, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так придуман давно - tail /var/log/apt.log (или как он там)
    > наивные дети, думающие что они могут уследить за всем миллионом кривых софтин
    > установленных на всех хостах - должны же страдать еще до того,
    > как выберутся за пределы локалхоста?

    У тебя моцк ктухлу зохавал походу. В чс добавил. Запарил всякую фигню нести.

     
  • 4.24, KonstantinB (ok), 22:29, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На https://www.cvedetails.com/ есть кастомизируемый RSS.
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 00:20, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через 4 года тут будет город сад... (с)
    https://www.cvedetails.com/cve-details.php?cve_id=CVE-2019-15846

    Unknown CVE ID

    Нет, конечно, дней через несколько оно там появится, но не сегодня..

    Но ремотный рут это такая штука, о которой через неделю узнать может оказаться поздно. (даже если не рут, а просто пользователь от которого работает почтовка.. это обычно все, что и есть на сервере. Уж мейнить и спамить - 100% хватит.)

     
  • 3.42, Аноним (42), 01:10, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда тяжело отличать сарказм и не сарказм.
     
  • 2.9, пох. (?), 21:59, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    epel, кстати, обновился - удивительно, и необычно для них, не прощелкали.

     
     
  • 3.10, Аноним (16), 22:02, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То то пишут бред, не обновились они. Так что пох и нах
     
     
  • 4.12, пох. (?), 22:08, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, зря я за них радовался - не туда глянул. "там" все как обычно - 4.92.1

    ну ничего, через недельку отдуплятся и поток спама с гуаноvps начнет снижаться.

     
  • 2.20, KonstantinB (ok), 22:24, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про Windows 10 еще надо было написать!
     

  • 1.6, Sw00p aka Jerom (?), 21:50, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ну шо продолжаем дискуссию по поводу терминирующего нуль символа?
     
  • 1.7, Аноним (16), 21:52, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RedHat не выпустил еще пакеты, доступны по ссылке https://apps.fedoraproject.org/packages/exim/builds/
     
  • 1.8, пох. (?), 21:57, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    очередной привет от ненужно-sni.

    интересно, вот каких печенек с какой волшебной травой надо наесться, чтобы этот мусор притащить еще и в mta?


     
     
  • 2.11, suffix (ok), 22:05, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну удобно же на одном exim получать почту на несколько доменов с разными IP и сертификатами.
     
     
  • 3.14, пох. (?), 22:14, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще один :-(

    зачем тебе разные сертификаты одного и того же сервера, принадлежащие одному и тому же юзеру на нем?
    Для создания _видимости_ безопасности?

     
     
  • 4.18, suffix (ok), 22:21, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как перфекционисту приятно же иметь на

    https://www.immuniweb.com/ssl/?id=WxGZsI4I

    Не просто А+, но и compliant to PCI.DSS, HIPAA and NIST

    :)

     
     
  • 5.22, KonstantinB (ok), 22:27, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И arbitrary code execution под рутом. Бонусом. :-)
     
     
  • 6.25, suffix (ok), 22:29, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тонизирует и заставляет отслеживать обновления :)
     
  • 6.38, Тот самый (?), 23:58, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бонус только для тех, у которых exim под рутом крутится, или с suid битом. А если так:

    ps axu
    mail     29485  0.0  0.0  7876 2016 ?  S  Sep06   0:00 exim -bdf -q15m

    PS Да вообще-то уже обновился. Конфигурирование Makefile и сборка заняли ~10 минут

     
  • 5.23, пох. (?), 22:29, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вот теперь имеешь remote root. Приятно, ага.

    попутно кормишь товарищмайора метаинфой.

     
     
  • 6.28, suffix (ok), 22:36, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С этой точки зрения я с Ваии согласен, но есть один нюанс - у меня есть убеждение (не подкреплённые фактами правда), что для рассылок (попадание в инбокс) важно таки иметь отдельный сертификат на каждый домен.
     
     
  • 7.32, KonstantinB (ok), 22:39, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, это уже про DKIM, а там совсем другая история.
     
     
  • 8.33, suffix (ok), 22:45, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DKIM вообще у всех есть - Гугл на него практически не смотрит - так маленький пл... текст свёрнут, показать
     
  • 2.21, KonstantinB (ok), 22:26, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вообще узнал про то, что там есть SNI, только сегодня. Сильно удивился, на кой.
     
     
  • 3.26, пох. (?), 22:30, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    его скорее всего и отключить-то в распрекрасном openssl нельзя. Можно только проигнорировать результат.

     
     
  • 4.29, KonstantinB (ok), 22:37, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, SNI там надо в явном виде заимплементить. SSL_CTX() и колбэк на каждый SNI hostname.
     
  • 2.31, нона (?), 22:39, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ога, долбоклювы прозевали, а виноват SNI. А вообще, если бы все боялись осваивать технологии из-за страха получить уязвимость, ты бы до сих пор в пещере под шконкой сидел, а не пыхтел с теплого дивана.
     

  • 1.15, Anonymoustus (ok), 22:14, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сишечка православная не прощает невнимательных. :)
     
  • 1.17, Anonymoustus (ok), 22:17, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, вот, из общетеоретических соображений: если сконвертировать исходники на ненавидимый всеми Паскаль и скомпилировать — уязвимость будет?
     
     
  • 2.27, пох. (?), 22:30, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, поскольку они и работать - тоже не будут.

     
     
  • 3.30, KonstantinB (ok), 22:38, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь уязвимости нет, если ничего не работает!

    (philosoraptor.jpg)

     
  • 3.34, Anonymoustus (ok), 22:51, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > нет, поскольку они и работать - тоже не будут.

    Почему же нет? Фрипаскалем сконьпелировать статически — ещё и на линуксах правнуков будут работать.

    Надо бы попробовать на чём-то.

     
  • 2.36, Аноним (36), 23:07, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если сконвертировать исходники на ненавидимый всеми Паскаль..

    Вирт хитро улыбнулся и заказал еще попкорна

     
     
  • 3.37, Anonymoustus (ok), 23:18, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> если сконвертировать исходники на ненавидимый всеми Паскаль..
    > Вирт хитро улыбнулся и заказал еще попкорна

    Делать это я не пробовал, но пишут, что можно:

    https://wiki.freepascal.org/C_to_Pascal

     
     
  • 4.39, Аноним (36), 00:02, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл то? очевидно что в более строгом языке косяков меньше, про это все знают, но толку то? ситуация сложилась так как сложилась..
     
  • 2.41, Ordu (ok), 01:03, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из общетеоретических соображений ответить на этот вопрос невозможно. Но из практических соображений можно: это будет зависеть от того, как ты будешь конвертировать.

    Если ты будешь использовать паскалевские строки, то выйти за границы массива тебе не удастся. Дыра таким образом заткнётся, но баг останется. И не факт, что этот баг не позволит эксплуатацию -- это уже будет зависеть от того, насколько корректно ты будешь обрабатывать ошибки в программе. И вряд ли очень корректно, если речь идёт о построчном переписывании exim.

    А если ты откажешься от паскалевских строк, потому что, например, тебе не нравится сборка мусора, и ты хочешь рулить памятью под строки самостоятельно, то тут уже будет зависеть от того, как ты реализуешь строки в паскале. Скорее всего тебе ведь захочется отойти от упёртости паскаля реализуя их, и сделать что-нибудь разэдакое, в стиле:

    struct c_string {
        size_t size;
        char str[0]; /* variable size */
    };

    Паскаль этого не позволяет (насколько я понимаю, он не умеет в array [] of char, а если ему указать 0 в качестве размера, то он любой индекс будет считать инвалидным и отвергать с рантайм ошибкой), значит ты так или иначе включишь "unsafe" режим программирования (заюзав какие-нибудь компиляторо-специфичные вещи, вплоть до ассемблерных вставок), таким образом у тебя будут все возможности нарушить инварианты языка, и если наружу ты выставишь API изоморфный C'шному API для работы с char* (чтобы максимально просто было бы переписывать), и под этим API не будешь вставлять дополнительных проверок на размеры (большинство этих проверок ведь не нужны и тормозят выполнение программы), то ты легко при переписывании сможешь воспроизвести баг.

     

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