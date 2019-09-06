Раскрыты подробности критической уязвимости в Exim

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|1.2, KaE (ok), 20:28, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну и напоследок... компания Qualys и разработчики Exim в очередной раз желают всем приятных выходных!
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|1.3, Аноним (3), 20:53, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> RHEL и CentOS проблеме не подвержены, так как Exim не входит в их штатный репозиторий пакето
ГЕНИАЛЬНО!
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|2.4, Аноним (4), 21:11, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кстати это реально работает. Я не подвержен уязвиомостям виндоус, потому что не ставил её себе.
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|2.5, suffix (ok), 21:30, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да ладно Вам - в этом году всего три у exim и одна у dovecot критические уязвимости - главное новости этого сайта читать и обновляться вовремя.
Всё равно exim + dovecot лучше чем гугл-почта и дешевле чем эксчендж.
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|3.13, robot228 (?), 22:13, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё бы придумать инструмент своевременного оповещения о выходе новых версии софта, особенно если дело касается критических исправлении. Пока к сожалению только на гитхабе по RSS все обновы ставлю. Но есть такой софт который не хостится на гитхабе и тому подобных системах.
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|4.19, пох. (?), 22:22, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так придуман давно - tail /var/log/apt.log (или как он там)
наивные дети, думающие что они могут уследить за всем миллионом кривых софтин установленных на всех хостах - должны же страдать еще до того, как выберутся за пределы локалхоста?
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|5.35, robot228 (?), 23:06, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> так придуман давно - tail /var/log/apt.log (или как он там)
> наивные дети, думающие что они могут уследить за всем миллионом кривых софтин
> установленных на всех хостах - должны же страдать еще до того,
> как выберутся за пределы локалхоста?
У тебя моцк ктухлу зохавал походу. В чс добавил. Запарил всякую фигню нести.
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|5.40, Аноним (40), 00:20, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через 4 года тут будет город сад... (с)
https://www.cvedetails.com/cve-details.php?cve_id=CVE-2019-15846
Unknown CVE ID
Нет, конечно, дней через несколько оно там появится, но не сегодня..
Но ремотный рут это такая штука, о которой через неделю узнать может оказаться поздно. (даже если не рут, а просто пользователь от которого работает почтовка.. это обычно все, что и есть на сервере. Уж мейнить и спамить - 100% хватит.)
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|2.9, пох. (?), 21:59, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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epel, кстати, обновился - удивительно, и необычно для них, не прощелкали.
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|4.12, пох. (?), 22:08, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, зря я за них радовался - не туда глянул. "там" все как обычно - 4.92.1
ну ничего, через недельку отдуплятся и поток спама с гуаноvps начнет снижаться.
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|1.8, пох. (?), 21:57, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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очередной привет от ненужно-sni.
интересно, вот каких печенек с какой волшебной травой надо наесться, чтобы этот мусор притащить еще и в mta?
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|2.11, suffix (ok), 22:05, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну удобно же на одном exim получать почту на несколько доменов с разными IP и сертификатами.
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|3.14, пох. (?), 22:14, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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еще один :-(
зачем тебе разные сертификаты одного и того же сервера, принадлежащие одному и тому же юзеру на нем?
Для создания _видимости_ безопасности?
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|6.38, Тот самый (?), 23:58, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бонус только для тех, у которых exim под рутом крутится, или с suid битом. А если так:
ps axu
mail 29485 0.0 0.0 7876 2016 ? S Sep06 0:00 exim -bdf -q15m
PS Да вообще-то уже обновился. Конфигурирование Makefile и сборка заняли ~10 минут
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|5.23, пох. (?), 22:29, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну вот теперь имеешь remote root. Приятно, ага.
попутно кормишь товарищмайора метаинфой.
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|6.28, suffix (ok), 22:36, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С этой точки зрения я с Ваии согласен, но есть один нюанс - у меня есть убеждение (не подкреплённые фактами правда), что для рассылок (попадание в инбокс) важно таки иметь отдельный сертификат на каждый домен.
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|8.33, suffix (ok), 22:45, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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DKIM вообще у всех есть - Гугл на него практически не смотрит - так маленький пл... текст свёрнут, показать
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|3.26, пох. (?), 22:30, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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его скорее всего и отключить-то в распрекрасном openssl нельзя. Можно только проигнорировать результат.
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|4.29, KonstantinB (ok), 22:37, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, SNI там надо в явном виде заимплементить. SSL_CTX() и колбэк на каждый SNI hostname.
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|2.31, нона (?), 22:39, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ога, долбоклювы прозевали, а виноват SNI. А вообще, если бы все боялись осваивать технологии из-за страха получить уязвимость, ты бы до сих пор в пещере под шконкой сидел, а не пыхтел с теплого дивана.
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|1.17, Anonymoustus (ok), 22:17, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, вот, из общетеоретических соображений: если сконвертировать исходники на ненавидимый всеми Паскаль и скомпилировать — уязвимость будет?
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|3.34, Anonymoustus (ok), 22:51, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нет, поскольку они и работать - тоже не будут.
Почему же нет? Фрипаскалем сконьпелировать статически — ещё и на линуксах правнуков будут работать.
Надо бы попробовать на чём-то.
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|2.36, Аноним (36), 23:07, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если сконвертировать исходники на ненавидимый всеми Паскаль..
Вирт хитро улыбнулся и заказал еще попкорна
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|4.39, Аноним (36), 00:02, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл то? очевидно что в более строгом языке косяков меньше, про это все знают, но толку то? ситуация сложилась так как сложилась..
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|2.41, Ordu (ok), 01:03, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из общетеоретических соображений ответить на этот вопрос невозможно. Но из практических соображений можно: это будет зависеть от того, как ты будешь конвертировать.
Если ты будешь использовать паскалевские строки, то выйти за границы массива тебе не удастся. Дыра таким образом заткнётся, но баг останется. И не факт, что этот баг не позволит эксплуатацию -- это уже будет зависеть от того, насколько корректно ты будешь обрабатывать ошибки в программе. И вряд ли очень корректно, если речь идёт о построчном переписывании exim.
А если ты откажешься от паскалевских строк, потому что, например, тебе не нравится сборка мусора, и ты хочешь рулить памятью под строки самостоятельно, то тут уже будет зависеть от того, как ты реализуешь строки в паскале. Скорее всего тебе ведь захочется отойти от упёртости паскаля реализуя их, и сделать что-нибудь разэдакое, в стиле:
struct c_string {
size_t size;
char str[0]; /* variable size */
};
Паскаль этого не позволяет (насколько я понимаю, он не умеет в array [] of char, а если ему указать 0 в качестве размера, то он любой индекс будет считать инвалидным и отвергать с рантайм ошибкой), значит ты так или иначе включишь "unsafe" режим программирования (заюзав какие-нибудь компиляторо-специфичные вещи, вплоть до ассемблерных вставок), таким образом у тебя будут все возможности нарушить инварианты языка, и если наружу ты выставишь API изоморфный C'шному API для работы с char* (чтобы максимально просто было бы переписывать), и под этим API не будешь вставлять дополнительных проверок на размеры (большинство этих проверок ведь не нужны и тормозят выполнение программы), то ты легко при переписывании сможешь воспроизвести баг.
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