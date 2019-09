Раскрыты подробности критической уязвимости в Exim

2.27 , пох. ( ? ), 22:30, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нет, поскольку они и работать - тоже не будут. 3.30 , KonstantinB ( ok ), 22:38, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но ведь уязвимости нет, если ничего не работает! (philosoraptor.jpg)

3.34 , Anonymoustus ( ok ), 22:51, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > нет, поскольку они и работать - тоже не будут. Почему же нет? Фрипаскалем сконьпелировать статически — ещё и на линуксах правнуков будут работать. Надо бы попробовать на чём-то.

2.36 , Аноним ( 36 ), 23:07, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > если сконвертировать исходники на ненавидимый всеми Паскаль.. Вирт хитро улыбнулся и заказал еще попкорна

3.37 , Anonymoustus ( ok ), 23:18, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> если сконвертировать исходники на ненавидимый всеми Паскаль..

> Вирт хитро улыбнулся и заказал еще попкорна Делать это я не пробовал, но пишут, что можно: https://wiki.freepascal.org/C_to_Pascal

4.39 , Аноним ( 36 ), 00:02, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смысл то? очевидно что в более строгом языке косяков меньше, про это все знают, но толку то? ситуация сложилась так как сложилась..

2.41 , Ordu ( ok ), 01:03, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из общетеоретических соображений ответить на этот вопрос невозможно. Но из практических соображений можно: это будет зависеть от того, как ты будешь конвертировать. Если ты будешь использовать паскалевские строки, то выйти за границы массива тебе не удастся. Дыра таким образом заткнётся, но баг останется. И не факт, что этот баг не позволит эксплуатацию -- это уже будет зависеть от того, насколько корректно ты будешь обрабатывать ошибки в программе. И вряд ли очень корректно, если речь идёт о построчном переписывании exim. А если ты откажешься от паскалевских строк, потому что, например, тебе не нравится сборка мусора, и ты хочешь рулить памятью под строки самостоятельно, то тут уже будет зависеть от того, как ты реализуешь строки в паскале. Скорее всего тебе ведь захочется отойти от упёртости паскаля реализуя их, и сделать что-нибудь разэдакое, в стиле: struct c_string {

size_t size;

char str[0]; /* variable size */

}; Паскаль этого не позволяет (насколько я понимаю, он не умеет в array [] of char, а если ему указать 0 в качестве размера, то он любой индекс будет считать инвалидным и отвергать с рантайм ошибкой), значит ты так или иначе включишь "unsafe" режим программирования (заюзав какие-нибудь компиляторо-специфичные вещи, вплоть до ассемблерных вставок), таким образом у тебя будут все возможности нарушить инварианты языка, и если наружу ты выставишь API изоморфный C'шному API для работы с char* (чтобы максимально просто было бы переписывать), и под этим API не будешь вставлять дополнительных проверок на размеры (большинство этих проверок ведь не нужны и тормозят выполнение программы), то ты легко при переписывании сможешь воспроизвести баг.