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Выпуск Wine 4.15

31.08.2019 08:33

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.15. С момента выпуска версии 4.14 было закрыто 28 отчётов об ошибках и внесено 244 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена начальная реализация сервиса HTTP (WinHTTP) и связанного с ним API для клиентских и серверных приложений, отравляющих и принимающих запросы при помощи протокола HTTP. Поддерживаются такие вызовы, как HttpReceiveHttpRequest(), HttpSendHttpResponse(), HttpRemoveUrl(), HttpCreateHttpHandle(), HttpCreateServerSession(), HttpCreateRequestQueue(), HttpAddUrl() и т.п. Также подготовлен драйвер Http.sys, осуществляющий обработку входящих HTTP-запросов.
  • Для архитектуры ARM64 в ntdll добавлена поддержка раскрутки стека (stack unwinding). Добавлена поддержка подключения внешних библиотек libunwind;
  • В kernelbase реализован вызов SetThreadStackGuarantee(), который использован в ntdll для обработки ситуаций переполнения стека;
  • Улучшена поддержка многомониторнных конфигураций при работе в macOS;
  • Расширены возможности интерпретаторов jscript и vbscript;
  • В wined3d добавлена поддержка расширения WINED3D_TEXTURE_DOWNLOADABLE и реализована функция wined3d_colour_srgb_from_linear();
  • В d3drm реализованы функции d3drm_viewport2_GetCamera(), d3drm_viewport2_SetCamera(), d3drm_viewport2_GetPlane() и d3drm_viewport2_SetPlane();
  • В gdiplus добавлена функция GdipRecordMetafileStreamI();
  • Оптимизирован набор элементов управления для форм редактирования RichEdit;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений Dragon Age: Origins, Construct 2, World of Warcraft 7, Need For Speed Most Wanted 2012, Reflex Arena, Titanfall 2, Vypress Chat 2.1.9, Quickbooks 2018, EverQuest, Guild Wars, Wizard101, Touhou, Unreal Tournament, SwanSoft CNC.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
  3. OpenNews: Выпуск Wine 4.14
  4. OpenNews: В Wine Staging добавлены патчи для повышения производительности многопоточных игр
  5. OpenNews: Вышел WineVDM 0.7
  6. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 4.0, дополняющего Wine 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:12, 31/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wine вечен?
     
  • 1.2, kiwinix (?), 09:31, 31/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пора бы как бы 64 бит пилить..
    Возможно даже делать приоритетными сборками чем 32..

    P.S. Но это не точно

     
     
  • 2.3, Kott (??), 09:47, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    куда пилить? вайн и так 64-битный по-дефолту уже
     
     
  • 3.6, анонимус (??), 10:07, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    поддержку запуска 64ёх битных программ пилить
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 10:09, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так есть уже. Каждую неделю гоняю игоря, который полностью 64-битный.
     
     
  • 5.9, Аноним (9), 10:17, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Так есть уже. Каждую неделю гоняю игоря, который полностью 64-битный.

    Имеется ввиду аналог WoW64 -- для запуска 32-х разрядных приложений в Linux без multilib.

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:56, 31/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений...

    Я не понял, а где GTA5?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:05, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Те, кто родились в момент выхода GTA5, завтра в первый раз пойдут в первый класс.

    Задумайся, о каком старье ты спрашиваешь.

     
     
  • 3.13, Аноним (4), 11:17, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитай в новости список фиксов и задумайся, работу какого старья поддерживают разработчики Вина.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:01, 31/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А лично ты используешь САБЖ? Я просто не понимаю, либо юзать онтопик и нативный софт, либо офтопик и не париться.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:10, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну лично я использую САБЖ. То, что мне нужно, работает в вайне. А пользоваться офтопиком из-за 1.5 програм/игрушек которых мне не хватает и париться с установкой и настройкой всего остального софта в офтопике мне скучно.
     
  • 2.10, Аноним (9), 10:18, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А лично ты используешь САБЖ? Я просто не понимаю, либо юзать онтопик
    > и нативный софт, либо офтопик и не париться.

    Запарил оффтопик, использую САБЖ.

     
  • 2.16, svetrnd (ok), 12:18, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юношеский максимализм. С возрастом у многих проходит. Но не у всех.

    Есть конкретные задачи/потребности у каждого, которые нужно выполнять. А осознанно и искуственно себя ограничивать... Ну, это глупo.

     

  • 1.14, Аноним (14), 12:03, 31/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть же полноценная Windows и VirtualBox?!
     
     
  • 2.15, svetrnd (ok), 12:14, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём тут это? Она полноценная смотря для чего. И когда нужно запустить маленькую программу, запускать целую Винду....
     

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