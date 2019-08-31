Выпуск Wine 4.15

2.8 , Аноним ( 8 ), 10:10, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – ну лично я использую САБЖ. То, что мне нужно, работает в вайне. А пользоваться офтопиком из-за 1.5 програм/игрушек которых мне не хватает и париться с установкой и настройкой всего остального софта в офтопике мне скучно.

2.10 , Аноним ( 9 ), 10:18, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А лично ты используешь САБЖ? Я просто не понимаю, либо юзать онтопик

> и нативный софт, либо офтопик и не париться. Запарил оффтопик, использую САБЖ.

2.16 , svetrnd ( ok ), 12:18, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Юношеский максимализм. С возрастом у многих проходит. Но не у всех. Есть конкретные задачи/потребности у каждого, которые нужно выполнять. А осознанно и искуственно себя ограничивать... Ну, это глупo.

