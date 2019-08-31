Выпуск Wine 4.15

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|1.2, kiwinix (?), 09:31, 31/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пора бы как бы 64 бит пилить..
Возможно даже делать приоритетными сборками чем 32..
P.S. Но это не точно
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|4.7, Аноним (7), 10:09, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так есть уже. Каждую неделю гоняю игоря, который полностью 64-битный.
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|5.9, Аноним (9), 10:17, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так есть уже. Каждую неделю гоняю игоря, который полностью 64-битный.
Имеется ввиду аналог WoW64 -- для запуска 32-х разрядных приложений в Linux без multilib.
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|1.4, Аноним (4), 09:56, 31/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений...
Я не понял, а где GTA5?
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|2.11, Аноним (11), 11:05, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Те, кто родились в момент выхода GTA5, завтра в первый раз пойдут в первый класс.
Задумайся, о каком старье ты спрашиваешь.
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|3.13, Аноним (4), 11:17, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почитай в новости список фиксов и задумайся, работу какого старья поддерживают разработчики Вина.
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|1.5, Аноним (5), 10:01, 31/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А лично ты используешь САБЖ? Я просто не понимаю, либо юзать онтопик и нативный софт, либо офтопик и не париться.
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|2.8, Аноним (8), 10:10, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну лично я использую САБЖ. То, что мне нужно, работает в вайне. А пользоваться офтопиком из-за 1.5 програм/игрушек которых мне не хватает и париться с установкой и настройкой всего остального софта в офтопике мне скучно.
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|2.10, Аноним (9), 10:18, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А лично ты используешь САБЖ? Я просто не понимаю, либо юзать онтопик
> и нативный софт, либо офтопик и не париться.
Запарил оффтопик, использую САБЖ.
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|2.16, svetrnd (ok), 12:18, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юношеский максимализм. С возрастом у многих проходит. Но не у всех.
Есть конкретные задачи/потребности у каждого, которые нужно выполнять. А осознанно и искуственно себя ограничивать... Ну, это глупo.
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|2.15, svetrnd (ok), 12:14, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём тут это? Она полноценная смотря для чего. И когда нужно запустить маленькую программу, запускать целую Винду....
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