Выпуск Wine 4.15

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.15. С момента выпуска версии 4.14 было закрыто 28 отчётов об ошибках и внесено 244 изменения. Наиболее важные изменения: Добавлена начальная реализация сервиса HTTP (WinHTTP) и связанного с ним API для клиентских и серверных приложений, отравляющих и принимающих запросы при помощи протокола HTTP. Поддерживаются такие вызовы, как HttpReceiveHttpRequest(), HttpSendHttpResponse(), HttpRemoveUrl(), HttpCreateHttpHandle(), HttpCreateServerSession(), HttpCreateRequestQueue(), HttpAddUrl() и т.п. Также подготовлен драйвер Http.sys, осуществляющий обработку входящих HTTP-запросов.

Для архитектуры ARM64 в ntdll добавлена поддержка раскрутки стека (stack unwinding). Добавлена поддержка подключения внешних библиотек libunwind;

В kernelbase реализован вызов SetThreadStackGuarantee(), который использован в ntdll для обработки ситуаций переполнения стека;

Улучшена поддержка многомониторнных конфигураций при работе в macOS;

Расширены возможности интерпретаторов jscript и vbscript;

В wined3d добавлена поддержка расширения WINED3D_TEXTURE_DOWNLOADABLE и реализована функция wined3d_colour_srgb_from_linear();

В d3drm реализованы функции d3drm_viewport2_GetCamera(), d3drm_viewport2_SetCamera(), d3drm_viewport2_GetPlane() и d3drm_viewport2_SetPlane();

В gdiplus добавлена функция GdipRecordMetafileStreamI();

Оптимизирован набор элементов управления для форм редактирования RichEdit;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений Dragon Age: Origins, Construct 2, World of Warcraft 7, Need For Speed Most Wanted 2012, Reflex Arena, Titanfall 2, Vypress Chat 2.1.9, Quickbooks 2018, EverQuest, Guild Wars, Wizard101, Touhou, Unreal Tournament, SwanSoft CNC.