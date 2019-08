Microsoft выступил с инициативой включения поддержки exFAT в состав ядра Linux

2.16 , Ordu ( ok ), 21:06, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чё, драйвер самсунг для extFAT не работал?

3.20 , Аноним ( 18 ), 21:12, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет конечно. Исходники драйвера samsung под непонятно какой древности ядро даже на сайте samsung не скачать.

3.39 , gfederix ( ok ), 21:37, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А чё, драйвер самсунг для extFAT не работал? Работал и работает. Ставится через dkms вот от сюда: https://github.com/barrybingo/exfat-nofuse.git Просто в ядро не включен, от чего по началу может не запускаться на новых ядрах.

2.17 , Аноним ( 17 ), 21:07, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Я из-за этого отмонтирую только в консоли, и sync выполняю на всякий случай. Советую вместо NTFS-3G использовать ufsd (Paragon NTFS), есть бесплатная версия, она без журналирования только

2.22 , Аноним ( 18 ), 21:13, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А чё, драйвер exfat-fuse не работал?

3.63 , пох. ( ? ), 22:40, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А чё, драйвер exfat-fuse не работал? как та мигалка - хотел работал, не хотел - флэшки портил.

Причем во всех случаях - мэээээдлэнно. 2.31 , Аноним ( 31 ), 21:26, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Сам виноват, если ты используешь комп в работе и ты не сисадмин, то тебе нужна винда

3.49 , zzz ( ?? ), 22:01, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Есть такая работа - придумывать себе проблемы на ровном месте.

4.80 , НяшМяш ( ok ), 23:38, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ... установкой винды для всего, кроме игр (да и это сегодня вряд ли преимущество)

5.84 , user ( ?? ), 23:44, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – перезагрузки просто так - это даже для игр дисквалификация

3.50 , Аноним ( 50 ), 22:02, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Да не нужна мне чугунная статуя Чапаева!