Microsoft выступил с инициативой включения поддержки exFAT в состав ядра Linux

Компания Microsoft опубликовала технические спецификации на файловую систему exFAT и выразила готовность передать права на использование всех связанных с exFAT патентов для безвозмездного использования в Linux. Отмечается, что опубликованной документации достаточно для создания переносимой реализации exFAT, полностью совместимой с продуктами Microsoft. Конечной целью инициативы является добавление поддержки exFAT в основной состав ядра Linux.

Участники организации Open Invention Network (OIN), в число которых входит и Microsoft, обязуются не предъявлять судебных претензий за использование своих технологий в компонентах "системы Linux" ("Linux System"). Но exFAT не входит в их число, поэтому на данную технологию не распространяются обязательства Microsoft в области предоставления возможности использования своих патентов. Для снятия угрозы патентных претензий компания Microsoft планирует добиться включение драйвера exFAT в число компонентов, входящих в следующую редакцию определения "системы Linux". Таким образом, связанные с exFAT патенты попадут в область действия соглашения, заключённого между участниками OIN.

Примечательно, что раньше патенты на exFAT были ключевым звеном в большинстве претензий Microsoft, затрагивающих предустановку решений на базе Linux. Драйвер с реализацией exFAT шесть лет назад был открыт компанией Samsung под лицензией GPLv2, но он до сих пор остаётся не включён в основной состав ядра Linux из-за опасности предъявления компанией Microsoft иска о нарушении патентов. На сайте Microsoft до сих пор остаётся страница с требованием получения лицензии на использование exFAT и информацией о том, что данную технологию лицензировали более 100 компаний, среди которых крупнейшие OEM-производители.

Файловая система exFAT была создана Microsoft для устранения ограничений FAT32 при использовании на Flash-накопителях большого объема. Поддержка файловой системы exFAT появилась в Windows Vista Service Pack 1 и Windows XP с Service Pack 2. Максимальный размер файла по сравнению с FAT32 был расширен с 4 Гб до 16 эксабайт, устранено ограничение на максимальный размер раздела в 32 Гб, для уменьшения фрагментации и увеличения скорости введена битовая карта свободных блоков, ограничение на число файлов в одной директории поднято до 65 тыс., предусмотрена возможность хранения ACL.



