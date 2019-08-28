Microsoft выступил с инициативой включения поддержки exFAT в состав ядра Linux

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|2.5, Пип (?), 20:49, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А эта ФС где-нибудь вообще распространена кроме винды? В гаджетах-приставках-плеерах там? Я не встречал.
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|3.9, Ярослав (??), 20:58, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для примеру флешки? Не? Которые работают на всех популярных ОС.
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|3.57, maximnik0 (?), 22:28, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Некоторые китайские производители включали поддержку exfat на андроиде, в основном тв приставки.
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|3.69, Аноним (69), 22:58, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А эта ФС где-нибудь вообще распространена кроме винды?
Фотики, камкордеры?
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|3.72, Анонимно (?), 23:12, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже второй год все свои внешние накопители формачу в exfat. Таким образом они читаются на андройд тв, линуксе и маке. Это именно то что надо.
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|1.3, Аноним (3), 20:46, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Выступаю с инициативой использовать ext4 в Microsoft, а ядро путь не строгают своими грязными рученками.
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|2.19, camel (?), 21:10, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Они обязуются не предъявлять патентных претензий. Что-то трогать, что-то пилить и куда-то лезть они пока не подписываются. Да и зачем, Samsung уже и так всё сделал.
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|2.48, zzz (??), 21:59, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Microsoft добавила поддержку WSL, из-под которой тут пишет 80% линукс-экспертов.
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|2.62, MS (??), 22:38, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А почему бы Microsoft не добавить поддержку ext4 в Windows?..
но зачем нам такая глючная, тормозная и плохо совместимая (даже с учетом ваших придумок в области "case insensitivity" в последних еще более тормозных и глючных версиях) fs, представляющая собой набор костылей и подкладочек поверх идей 1976го года? У нас есть fs разработки 94го, весьма неплоха, ntfs называется - даже у вас неплохо себя зарекомендовала.
К тому же Paragon давным-давно уже продает, в целом и недорого. Если вам на самом деле надо.
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|3.68, имя (ok), 22:52, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У нас есть fs разработки 94го, весьма неплоха,
> ntfs называется - даже у вас неплохо себя зарекомендовала.
Этот ваш NTFS сам поверх просроченных идей Files-11 той же середины семидесятых сделан.
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|4.85, Аноним (83), 23:46, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Hpfs, из которой сделали ntfs, -- очень неплохая фс для своего времени была, т.е. для 90-ых.
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|3.86, Аноним (83), 23:47, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть давно уже, причём бесплатный. И btrfs есть для Винды - тоже хорошо работает.
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|2.93, anonymous (??), 00:02, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А почему бы Microsoft не добавить поддержку ext4 в Windows?
Пользователи винды и без того страдают. А вы предлагаете просто погрузить их в пучины безнадёжности, впихнув им бесполезную и хреновую ФС.
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|2.10, Аноним (10), 20:58, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разумеется, не нужно. На форониксе был тест подобных ФС. Результат - ext4 изнашивает флеш меньше, а производительность имеет выше.
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|3.26, SomeBody (??), 21:21, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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А потом оказываеться, что UID на разных машинах - разный и всю работу с файлами на флешке надо вести от рута.
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|5.71, аноним3 (?), 23:12, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вы предлагаете дыру проложить через флешку?. сколько копий сломано о setgid и setuid. а идея f2fs тоже не нова. но есть варианты предлагайте))
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|4.76, Аноним (-), 23:22, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вы заведите на всех ваших машинах юзверя с детерменированным UID, им и пишите на флешку для переноса файлов.
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|1.8, Аноним (10), 20:56, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>но он до сих пор остаётся не включён в основной состав ядра Linux из-за опасности предъявления компанией Microsoft иска о нарушении патентов.
Но ведь Linux Foundation продуктами не торгует....
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|2.89, gogo (?), 23:50, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не в теме, вижу.
МС грозилась предъявлять иски конечным производителям, которые попытаются использовать свободное ПО без их лицензии. Например, в фотоаппаратах и т.п.
С них вполне можно сбить бабки, посудившись несколько лет о патентах а-ля "прямоугольник с закругленными углами".
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|1.11, Аноним (11), 20:59, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Нормально. Похоже, это будет единственный надежный способ обмена файлами > 4 Гб между виндой и линухом. Бывает, приносят кассеты оцифровать, однажды словил повреждение NTFS при записи из-под Linux. Теперь приходится извращаться с нарезкой на 4 Гб для записи в FAT32, контрольными суммами, склейкой их под виндой и проверкой этих сумм.
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|3.20, Аноним (18), 21:12, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет конечно. Исходники драйвера samsung под непонятно какой древности ядро даже на сайте samsung не скачать.
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|2.17, Аноним (17), 21:07, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Я из-за этого отмонтирую только в консоли, и sync выполняю на всякий случай. Советую вместо NTFS-3G использовать ufsd (Paragon NTFS), есть бесплатная версия, она без журналирования только
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|3.63, пох. (?), 22:40, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А чё, драйвер exfat-fuse не работал?
как та мигалка - хотел работал, не хотел - флэшки портил.
Причем во всех случаях - мэээээдлэнно.
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|2.31, Аноним (31), 21:26, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Сам виноват, если ты используешь комп в работе и ты не сисадмин, то тебе нужна винда
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|3.49, zzz (??), 22:01, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть такая работа - придумывать себе проблемы на ровном месте.
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|4.80, НяшМяш (ok), 23:38, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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... установкой винды для всего, кроме игр (да и это сегодня вряд ли преимущество)
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|5.84, user (??), 23:44, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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перезагрузки просто так - это даже для игр дисквалификация
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|1.13, IdeaFix (ok), 21:02, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Оне бы старый UFS на запись запилили, а новый - собирали из коробки... но нет, оне быстрее микрософтовский комит прмиут :)
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|2.51, Аноним (51), 22:03, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Спасибо, в бзде уже с UFS/UFS2 намучился. Терял серваки при "внезапном" выключении. Такого даже вантуз себе не позволял.
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|3.70, zzz (??), 23:11, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но потом ты перешел на линукс, серваки сразу перестали теряться, а кожа стала нежной и шелковистой. Прохладная история, бро.
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|1.14, Аноним (17), 21:04, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Компания Microsoft опубликовала технические спецификации на файловую систему exFAT и выразила готовность передать права на использование всех связанных с exFAT патентов для безвозмездного использования в Linu
То есть, Linux они за exFAT не засудят. А FreeBSD?
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|3.33, Аноним (33), 21:27, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По твоему свободная лицензия распространяетмя только на тех кто состоит в организацим? Это действительно так?
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|4.90, gogo (?), 23:55, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причемм тут лицензия?
У мелкомягких патенты на различные технологии, якобы реализованные в линуксе без из согласия. Предьявлять иски они грозятся не писателям драйверов, а производителям продукции с этими технологиями.
Про фрю мелкомягкие умалчивают. Значит фря в пролете.
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|3.45, анонн (ok), 21:49, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А FreeBSD не включит exFAT в ядро, ибо GPLv2.
Вы не путаете конкретную реализацию от самсунга и патенты на саму "технологию"?
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|4.47, Sluggard (ok), 21:53, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вы не путаете конкретную реализацию от самсунга и патенты на саму "технологию"?
Я о том, что конкретно существует на данный момент. А в целом, для FreeBSD ситуация не изменится.
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|2.59, Аноним (59), 22:36, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Софтварные патенты легальны только в некоторых варварских государствах.
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|3.92, gogo (?), 23:56, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй продавать высокотехнологичную продукцию "везде, кроме США". Провал гарантирован.
Впрочем, Китай уже для этого созрал... )
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|1.15, Аноним (15), 21:05, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Осталось сделать поддержку Unix прав доступа и ACL в NTFS+ и открыть реализацию.
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|2.64, maximnik0 (?), 22:41, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>поддержку Unix прав доступа и ACL в NTFS
Странно, у меня все работает, что я делаю не так ?
Опция acl или permissions в fstab.В большинстве NTFS-3G собрана без поддержки ACL (--enable-posix-acls)
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|2.42, Аноним (42), 21:41, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Есть где? На Винде или Макосе, на которых юзают флешки? Или только на Линухе, которого на десктопах нет, а на серверах флешеки не нужны? А так да есть же ф2фс ...
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|3.54, Аноним (54), 22:17, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть еще Андроид, на его фоне десктопов на винде очень мало.
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|4.81, НяшМяш (ok), 23:39, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вот в андроид флешки вставляются куда реже, чем в десктопы.
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|3.60, Аноним (21), 22:37, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>На Винде или Макосе, на которых юзают флешки?
Ну напишут драйвера под винду, ведь f2fs лучше.
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|1.27, Аноним (18), 21:21, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Патенты не мешали распространять драйвер в виде исходного кода, а собирать автоматически через dkms.
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|1.28, Griggorii (?), 21:23, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Не нужно я отформатировал свою флешку в ntfs не знаю что то с ней случалось когда она fat32 была воткнешь в линуксе ФС поломается тысяча fsck уже поделал куча fsk0 , fsk1 и далее аж до сотни меня заколебали. Она ещё специфичного форм фактора micro sd через мини хаб. С ntfs ни каких разрушении fs вроде нет , а extfat такая же беда наверное.
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|1.32, Anonymoustus (ok), 21:26, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А ведь я говорил, что наш вождь Сатья Наделла гораздо больше делает для прогресса и свободы, чем ваш Столлман. :)
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|4.66, пох. (?), 22:42, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> что надела?
> Линуксоидов надела на Red Hat.
это %@й! Ой, простите, заело... Это IBM!
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|1.35, Аноним (35), 21:30, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Наконец-то. А то этих устройств и флешек только под FAT64 уже очень много, а открытую реализацию от Samsung еще краснoглазить надо.
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|2.44, Аноним (42), 21:48, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А никто и не заставляет использовать. Кому-то нужно, кому-то нет.
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|1.52, Аноним (52), 22:13, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Компания Microsoft опубликовала технические спецификации на файловую систему exFAT
а открыть исходники, не ?
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|2.67, MS (??), 22:44, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Компания Microsoft опубликовала технические спецификации на файловую систему exFAT
> а открыть исходники, не ?
где мы вам возьмем исходники под ваш линух? У самсуня? Так он на нас в суд подаст.
Спеки вам дали, пишите.
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|2.91, Аноним (83), 23:55, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То, что греки победили в троянской войне, - чистая ложь, выдуманная "Гомером". На самом деле, им навещали люлей и разбили, поэтому плевать на их дары.
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|2.94, GentooBoy (ok), 00:05, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Embrace, extend, and exterminate («Поддержать, надстроить и уничтожить»)
Четко понятно что они хотят протащить свои не лучшие технологии за которыми они имеют контроль в ядро и когда все начнут пользовать их сделают не совместимыми.
В NT ядро они не хотят добавлять поддержку f2fs.
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|1.82, НяшМяш (ok), 23:43, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ограничение на максимальный размер раздела в 32 Гб
Вроде там было ограничение не на размер, а на количество кластеров. Во всяком случае, в винде сторонними утилитами можно было флешку в 64 гига отформатировать с большим размером кластера и это работало.
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|1.96, Аноним (96), 00:14, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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EEE, ничего не меняется в политике некрософта. Сейчас вторая стадия по всем фронтам -- Extend
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