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Microsoft выступил с инициативой включения поддержки exFAT в состав ядра Linux

28.08.2019 20:39

Компания Microsoft опубликовала технические спецификации на файловую систему exFAT и выразила готовность передать права на использование всех связанных с exFAT патентов для безвозмездного использования в Linux. Отмечается, что опубликованной документации достаточно для создания переносимой реализации exFAT, полностью совместимой с продуктами Microsoft. Конечной целью инициативы является добавление поддержки exFAT в основной состав ядра Linux.

Участники организации Open Invention Network (OIN), в число которых входит и Microsoft, обязуются не предъявлять судебных претензий за использование своих технологий в компонентах "системы Linux" ("Linux System"). Но exFAT не входит в их число, поэтому на данную технологию не распространяются обязательства Microsoft в области предоставления возможности использования своих патентов. Для снятия угрозы патентных претензий компания Microsoft планирует добиться включение драйвера exFAT в число компонентов, входящих в следующую редакцию определения "системы Linux". Таким образом, связанные с exFAT патенты попадут в область действия соглашения, заключённого между участниками OIN.

Примечательно, что раньше патенты на exFAT были ключевым звеном в большинстве претензий Microsoft, затрагивающих предустановку решений на базе Linux. Драйвер с реализацией exFAT шесть лет назад был открыт компанией Samsung под лицензией GPLv2, но он до сих пор остаётся не включён в основной состав ядра Linux из-за опасности предъявления компанией Microsoft иска о нарушении патентов. На сайте Microsoft до сих пор остаётся страница с требованием получения лицензии на использование exFAT и информацией о том, что данную технологию лицензировали более 100 компаний, среди которых крупнейшие OEM-производители.

Файловая система exFAT была создана Microsoft для устранения ограничений FAT32 при использовании на Flash-накопителях большого объема. Поддержка файловой системы exFAT появилась в Windows Vista Service Pack 1 и Windows XP с Service Pack 2. Максимальный размер файла по сравнению с FAT32 был расширен с 4 Гб до 16 эксабайт, устранено ограничение на максимальный размер раздела в 32 Гб, для уменьшения фрагментации и увеличения скорости введена битовая карта свободных блоков, ограничение на число файлов в одной директории поднято до 65 тыс., предусмотрена возможность хранения ACL.

  1. Главная ссылка к новости (https://cloudblogs.microsoft.c...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  3. OpenNews: Китай раскрыл список патентов, используемых Microsoft для сбора отчислений за платформу Android
  4. OpenNews: Компания Samsung опубликовала Linux-драйвер exFAT под лицензией GPLv2
  5. OpenNews: Первый стабильный релиз открытой реализации файловой системы exFAT
  6. OpenNews: Компания-разработчик NTFS-3G подписала соглашение с Microsoft, касающиеся exFAT
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: microsoft, exfat
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  • 1.1, crypt (ok), 20:44, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    не верю!(с)
     
     
  • 2.5, Пип (?), 20:49, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А эта ФС где-нибудь вообще распространена кроме винды? В гаджетах-приставках-плеерах там? Я не встречал.
     
     
  • 3.7, proninyaroslav (ok), 20:54, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В макоси.
     
  • 3.9, Ярослав (??), 20:58, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для примеру флешки? Не? Которые работают на всех популярных ОС.
     
  • 3.18, Аноним (18), 21:09, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Exfat - стандартная fs для флешек больше 32гб
     
  • 3.57, maximnik0 (?), 22:28, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Некоторые китайские производители включали поддержку exfat на андроиде, в основном тв приставки.
     
  • 3.69, Аноним (69), 22:58, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А эта ФС где-нибудь вообще распространена кроме винды?

    Фотики, камкордеры?

     
  • 3.72, Анонимно (?), 23:12, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже второй год все свои внешние накопители формачу в exfat. Таким образом они читаются на андройд тв, линуксе и маке. Это именно то что надо.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:45, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Боже, спасибо  Microsoft, самой открытой компании в мире.
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 21:52, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Б-же, храни Майкрософт!
     
     
  • 3.73, Анонимно (?), 23:13, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алилуя!
     
  • 3.83, Аноним (83), 23:44, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пейсы не жмут?
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:46, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Выступаю с инициативой использовать ext4 в Microsoft, а ядро путь не строгают своими грязными рученками.
     
     
  • 2.19, camel (?), 21:10, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Они обязуются не предъявлять патентных претензий. Что-то трогать, что-то пилить и куда-то лезть они пока не подписываются. Да и зачем, Samsung уже и так всё сделал.
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:47, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А почему бы Microsoft не добавить поддержку ext4 в Windows?..
     
     
  • 2.29, Qwerty (??), 21:23, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Сам-то понял, что сморозил?
     
     
  • 3.75, Аноним (-), 23:15, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что он сказал такого нелогичного?
     
  • 2.37, anonymous (??), 21:34, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так уже есть.
     
  • 2.48, zzz (??), 21:59, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Microsoft добавила поддержку WSL, из-под которой тут пишет 80% линукс-экспертов.
     
  • 2.62, MS (??), 22:38, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А почему бы Microsoft не добавить поддержку ext4 в Windows?..

    но зачем нам такая глючная, тормозная и плохо совместимая (даже с учетом ваших придумок в области "case insensitivity" в последних еще более тормозных и глючных версиях) fs, представляющая собой набор костылей и подкладочек поверх идей 1976го года? У нас есть fs разработки 94го, весьма неплоха, ntfs называется - даже у вас неплохо себя зарекомендовала.

    К тому же Paragon давным-давно уже продает, в целом и недорого. Если вам на самом деле надо.


     
     
  • 3.68, имя (ok), 22:52, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У нас есть fs разработки 94го, весьма неплоха,
    > ntfs называется - даже у вас неплохо себя зарекомендовала.

    Этот ваш NTFS сам поверх просроченных идей Files-11 той же середины семидесятых сделан.

     
     
  • 4.85, Аноним (83), 23:46, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hpfs, из которой сделали ntfs, -- очень неплохая фс для своего времени была, т.е. для 90-ых.
     
  • 2.74, Анонимно (?), 23:15, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему бы вам не написать драйвер для поддержки ext4 в винде?
     
     
  • 3.86, Аноним (83), 23:47, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть давно уже, причём бесплатный. И btrfs есть для Винды - тоже хорошо работает.
     
  • 2.93, anonymous (??), 00:02, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему бы Microsoft не добавить поддержку ext4 в Windows?

    Пользователи винды и без того страдают. А вы предлагаете просто погрузить их в пучины безнадёжности, впихнув им бесполезную и хреновую ФС.

     

  • 1.6, Аноним (6), 20:52, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Ненужно, есть f2fs.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:58, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разумеется, не нужно. На форониксе был тест подобных ФС. Результат - ext4 изнашивает флеш меньше, а производительность имеет выше.
     
     
  • 3.26, SomeBody (??), 21:21, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    А потом оказываеться, что UID на разных машинах - разный и всю работу с файлами на флешке надо вести от рута.
     
     
  • 4.38, анононимс (?), 21:35, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Начерти число зверя 666:)
     
  • 4.55, Аноним (55), 22:23, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Осиль ман по mount с опцией setuid
     
     
  • 5.71, аноним3 (?), 23:12, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вы предлагаете дыру проложить через флешку?. сколько копий сломано о setgid и  setuid. а идея f2fs тоже не нова. но есть варианты предлагайте))
     
  • 4.76, Аноним (-), 23:22, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы заведите на всех ваших машинах юзверя с детерменированным UID, им и пишите на флешку для переноса файлов.
     
     
  • 5.95, анон (?), 00:10, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хоспадя.. какой пиз"дец!
     

  • 1.8, Аноним (10), 20:56, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >но он до сих пор остаётся не включён в основной состав ядра Linux из-за опасности предъявления компанией Microsoft иска о нарушении патентов.

    Но ведь Linux Foundation продуктами  не торгует....

     
     
  • 2.89, gogo (?), 23:50, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не в теме, вижу.
    МС грозилась предъявлять иски конечным производителям, которые попытаются использовать свободное ПО без их лицензии. Например, в фотоаппаратах и т.п.
    С них вполне можно сбить бабки, посудившись несколько лет о патентах а-ля "прямоугольник с закругленными углами".
     

  • 1.11, Аноним (11), 20:59, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нормально. Похоже, это будет единственный надежный способ обмена файлами > 4 Гб между виндой и линухом. Бывает, приносят кассеты оцифровать, однажды словил повреждение NTFS при записи из-под Linux. Теперь приходится извращаться с нарезкой на 4 Гб для записи в FAT32, контрольными суммами, склейкой их под виндой и проверкой этих сумм.
     
     
  • 2.16, Ordu (ok), 21:06, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё, драйвер самсунг для extFAT не работал?
     
     
  • 3.20, Аноним (18), 21:12, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет конечно. Исходники драйвера samsung под непонятно какой древности ядро даже на сайте samsung не скачать.
     
  • 3.39, gfederix (ok), 21:37, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  А чё, драйвер самсунг для extFAT не работал?

    Работал и работает. Ставится через dkms вот от сюда: https://github.com/barrybingo/exfat-nofuse.git

    Просто в ядро не включен, от чего по началу может не запускаться на новых ядрах.

     
  • 2.17, Аноним (17), 21:07, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Я из-за этого отмонтирую только в консоли, и sync выполняю на всякий случай. Советую вместо NTFS-3G использовать ufsd (Paragon NTFS), есть бесплатная версия, она без журналирования только
     
  • 2.22, Аноним (18), 21:13, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чё, драйвер exfat-fuse не работал?
     
     
  • 3.63, пох. (?), 22:40, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чё, драйвер exfat-fuse не работал?

    как та мигалка - хотел работал, не хотел - флэшки портил.
    Причем во всех случаях - мэээээдлэнно.

     
  • 2.31, Аноним (31), 21:26, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Сам виноват, если ты используешь комп в работе и ты не сисадмин, то тебе нужна винда
     
     
  • 3.49, zzz (??), 22:01, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть такая работа - придумывать себе проблемы на ровном месте.
     
     
  • 4.80, НяшМяш (ok), 23:38, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ... установкой винды для всего, кроме игр (да и это сегодня вряд ли преимущество)
     
     
  • 5.84, user (??), 23:44, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    перезагрузки просто так - это даже для игр дисквалификация
     
  • 3.50, Аноним (50), 22:02, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да не нужна мне чугунная статуя Чапаева!
     

  • 1.12, Клыкастый (ok), 21:00, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    выступил так выступил...
     
  • 1.13, IdeaFix (ok), 21:02, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Оне бы старый UFS на запись запилили, а новый - собирали из коробки... но нет, оне быстрее микрософтовский комит прмиут :)
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 22:03, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо, в бзде уже с UFS/UFS2 намучился. Терял серваки при "внезапном" выключении. Такого даже вантуз себе не позволял.
     
     
  • 3.70, zzz (??), 23:11, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но потом ты перешел на линукс, серваки сразу перестали теряться, а кожа стала нежной и шелковистой. Прохладная история, бро.
     

  • 1.14, Аноним (17), 21:04, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Компания Microsoft опубликовала технические спецификации на файловую систему exFAT и выразила готовность передать права на использование всех связанных с exFAT патентов для безвозмездного использования в Linu

    То есть, Linux они за exFAT не засудят. А FreeBSD?

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 21:15, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    А FreeBSD мертва.
     
  • 2.24, Аноним (18), 21:16, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    freebsd нужно присоединиться к OIN
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 21:27, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По твоему свободная лицензия распространяетмя только на тех кто состоит в организацим? Это действительно так?
     
     
  • 4.87, Аноним (83), 23:49, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Нет.
     
  • 4.90, gogo (?), 23:55, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причемм тут лицензия?
    У мелкомягких патенты на различные технологии, якобы реализованные в линуксе без из согласия. Предьявлять иски они грозятся  не писателям драйверов, а производителям продукции с этими технологиями.
    Про фрю мелкомягкие умалчивают. Значит фря в пролете.
     
  • 2.41, Sluggard (ok), 21:40, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А FreeBSD не включит exFAT в ядро, ибо GPLv2.
     
     
  • 3.45, анонн (ok), 21:49, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А FreeBSD не включит exFAT в ядро, ибо GPLv2.

    Вы не путаете конкретную реализацию от самсунга и патенты на саму "технологию"?


     
     
  • 4.47, Sluggard (ok), 21:53, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вы не путаете конкретную реализацию от самсунга и патенты на саму "технологию"?

    Я о том, что конкретно существует на данный момент. А в целом, для FreeBSD ситуация не изменится.

     
  • 4.78, Аноним (78), 23:29, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OIN FreeBSD не защищает.
     
  • 2.59, Аноним (59), 22:36, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Софтварные патенты легальны только в некоторых варварских государствах.
     
     
  • 3.88, Аноним (83), 23:50, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4-ый флот с вами не согласен.
     
  • 3.92, gogo (?), 23:56, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй продавать высокотехнологичную продукцию "везде, кроме США". Провал гарантирован.
    Впрочем, Китай уже для этого созрал... )
     

  • 1.15, Аноним (15), 21:05, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Осталось сделать поддержку Unix прав доступа и ACL в NTFS+ и открыть реализацию.
     
     
  • 2.64, maximnik0 (?), 22:41, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >поддержку Unix прав доступа и ACL в NTFS

    Странно, у меня все работает, что я делаю не так ?
    Опция acl или  permissions в fstab.В большинстве NTFS-3G собрана без поддержки ACL (--enable-posix-acls)

     

  • 1.21, Аноним (21), 21:13, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздно, уже F2FS есть.
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 21:41, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Есть где? На Винде или Макосе, на которых юзают флешки? Или только на Линухе, которого на десктопах нет, а на серверах флешеки не нужны? А так да есть же ф2фс ...
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 22:17, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть еще Андроид, на его фоне десктопов на винде очень мало.
     
     
  • 4.81, НяшМяш (ok), 23:39, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот в андроид флешки вставляются куда реже, чем в десктопы.
     
  • 3.60, Аноним (21), 22:37, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На Винде или Макосе, на которых юзают флешки?

    Ну напишут драйвера под винду, ведь f2fs лучше.

     

  • 1.25, Аноним (25), 21:17, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они даже за FAT32 до сих пор оброк берут. Как одно и другое вяжется?
     
  • 1.27, Аноним (18), 21:21, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Патенты не мешали распространять драйвер в виде исходного кода, а собирать автоматически через dkms.
     
  • 1.28, Griggorii (?), 21:23, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не нужно я отформатировал свою флешку в ntfs не знаю что то с ней случалось когда она fat32 была воткнешь в линуксе ФС поломается тысяча fsck уже поделал куча fsk0 , fsk1 и далее аж до сотни меня заколебали. Она ещё специфичного форм фактора micro sd через мини хаб. С ntfs ни каких разрушении fs вроде нет , а extfat такая же беда наверное.
     
  • 1.30, Аноним (31), 21:24, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если я делаю форк линукса, то микрософт меня начинает гнобить?
     
     
  • 2.79, Armagor (??), 23:30, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для начала - Вас затравят здесь и на ЛОРе.
     

  • 1.32, Anonymoustus (ok), 21:26, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А ведь я говорил, что наш вождь Сатья Наделла гораздо больше делает для прогресса и свободы, чем ваш Столлман. :)
     
     
  • 2.34, Аноним (31), 21:30, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что надела?
     
     
  • 3.36, Anonymoustus (ok), 21:32, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > что надела?

    Линуксоидов надела на Red Hat.

     
     
  • 4.66, пох. (?), 22:42, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> что надела?
    > Линуксоидов надела на Red Hat.

    это %@й! Ой, простите, заело... Это IBM!

     

  • 1.35, Аноним (35), 21:30, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Наконец-то. А то этих устройств и флешек только под FAT64 уже очень много, а открытую реализацию от Samsung еще краснoглазить надо.
     
  • 1.40, Аноним (40), 21:39, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там есть DRM?
     
     
  • 2.61, Аноним (59), 22:37, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А смысл, если DRM теперь встроены в процессор и видеокарту.
     

  • 1.43, Gannet (ok), 21:47, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На хрен не нужно.
     
     
  • 2.44, Аноним (42), 21:48, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А никто и не заставляет использовать. Кому-то нужно, кому-то нет.
     
     
  • 3.58, Аноним (33), 22:32, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро как помойка, всё в него тащить.
     

  • 1.52, Аноним (52), 22:13, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Компания Microsoft опубликовала технические спецификации на файловую систему exFAT

    а открыть исходники, не ?

     
     
  • 2.56, KonstantinB (ok), 22:24, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Им стыдно
     
  • 2.67, MS (??), 22:44, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Компания Microsoft опубликовала технические спецификации на файловую систему exFAT
    > а открыть исходники, не ?

    где мы вам возьмем исходники под ваш линух? У самсуня? Так он на нас в суд подаст.

    Спеки вам дали, пишите.

     

  • 1.53, Аноним (-), 22:16, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бойтесь данайцев дары приносящих.
     
     
  • 2.91, Аноним (83), 23:55, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что греки победили в троянской войне, - чистая ложь, выдуманная "Гомером". На самом деле, им навещали люлей и разбили, поэтому плевать на их дары.
     

  • 1.65, Аноним (65), 22:41, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Продать невозможно а выбросить жалко.
     
  • 1.77, Анонимно (?), 23:22, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На самом деле ViVA Microsoft!
     
     
  • 2.94, GentooBoy (ok), 00:05, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Embrace, extend, and exterminate («Поддержать, надстроить и уничтожить»)
    Четко понятно что они хотят протащить свои не лучшие технологии за которыми они имеют контроль в ядро и когда все начнут пользовать их сделают не совместимыми.
    В NT ядро они не хотят добавлять поддержку f2fs.
     

  • 1.82, НяшМяш (ok), 23:43, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ограничение на максимальный размер раздела в 32 Гб

    Вроде там было ограничение не на размер, а на количество кластеров. Во всяком случае, в винде сторонними утилитами можно было флешку в 64 гига отформатировать с большим размером кластера и это работало.

     
  • 1.96, Аноним (96), 00:14, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    EEE, ничего не меняется в политике некрософта. Сейчас вторая стадия по всем фронтам -- Extend
     
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