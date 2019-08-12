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Для OpenBSD развивается новая git-совместимая система контроля версий Got

12.08.2019 03:45

Стефан Сперлинг (stsp@), участник проекта OpenBSD с десятилетним стажем, а также один из главных разработчиков Apache Subversion, разрабатывает новую систему контроля версий "Game of Trees" (got). При создании новой системы приоритет отдаётся простоте устройстрова и простоте использования, а не гибкости. Сейчас Got ещё находится в разработке; он разрабатывается исключительно на OpenBSD и его целевой аудиторией являются разработчики OpenBSD. Код распространяется под свободной лицензией ISC (эквивалент упрощённой лицензии BSD и MIT).

Для хранения версионированных данных в Got используются git-репозитории. В настоящее время поддерживаются только локальные операции управления версиями. При этом, git может использоваться для любой функциональности, которая ещё не реализована в got - работать с got и git в одном репозитории всегда будет возможно.

Основной текущей целью проекта называется взаимодействие с разработчиками OpenBSD, которые хотят регулярно использовать got для своей работы над OpenBSD, и улучшение операций управления версиями на основе полученной от них обратной связи.

Основные принципы проекта:

  • Следование правилам безопасности и стилю кодирования OpenBSD;
  • Процесс разработки, основанный на рецензировании кода по электронной почте;
  • Использование pledge(2) и unveil(2) во всей кодовой базе;
  • Использование разделения привилегий при парсинге данных репозитория по сети или с диска;
  • Поддержка кодовой базы под лицензией BSD.

Долгосрочные цели:

  • Сохранение совместимости с дисковым форматом репозитория git (без сохранения совместимости с инструментарием);
  • Предоставление полного набора инструментов управления версиями для OpenBSD:
    • Интуитивно понятный интерфейс командной строки для выполнения необходимых операций управления версиями (got)
    • Интерактивный браузер репозитория для анализа истории и обзора зафиксированных изменений (tog)
    • CGI-скрипт, реализующий веб-интерфейс - браузер репозитория
    • Инструменты администрирования репозиториев с сильным акцентом на резервное копирование и восстановление
    • Сервер репозитория для хостинга центрального репозитория и синхронизации изменений с каскадом публичных и частных зеркал
  • Требования к рабочему процессу разработчиков OpenBSD:
    • Сильная встроенная поддержка централизованной модели репозитория;
    • Для разработчиков, которым не нужны ветки (branch), сохраняется простота использования;
    • Поддержка локальных веток для разработчиков, которые в них нуждаются;
    • Поддержка релизных веток "-stable";
    • Прочие функции, необходимые для построения инфраструктуры проекта OpenBSD.
  • Реализация аутентифицированных и шифрованных сетевых соединений:
    • Доступ к репозиториям по SSH и дополнительно TLS для клонирования репозитория и получения изменений;
    • Доступ к репозиториям только по SSH для внесения изменений;
    • Доступ к репозиториям невозможен через незашифрованные соединения.

    Got уже добавлен в дерево портов как "devel/got". На EUROBSDCON 2019 будет представлен доклад про новую систему контроля версий.

  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
  2. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.22
  3. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.5
  4. OpenNews: В OpenBSD-CURRENT добавлена утилита sysupgrade для автоматического обновления
  5. OpenNews: Планы по усилению механизма защиты W^X в OpenBSD
  6. OpenNews: Выпуск системы управления версиями Apache Subversion 1.12.0
Автор новости: Дон Ягон
Тип: К сведению
Ключевые слова: git, got
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, terryfilch (ok), 07:50, 12/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Процесс разработки, основанный на рецензировании кода по электронной почте;

    Шел 2019 года, но мы  все так же общались по электронной почте, но не в GUI, а в терминальном клиенте, ибо GUI не нужен, как и github/etc.

     
  • 2, ryoken (ok), 08:22, 12/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    >>простоте устройстрова

    чочо

     
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