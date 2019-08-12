Для OpenBSD развивается новая git-совместимая система контроля версий Got

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Стефан Сперлинг (stsp@), участник проекта OpenBSD с десятилетним стажем, а также один из главных разработчиков Apache Subversion, разрабатывает новую систему контроля версий "Game of Trees" (got). При создании новой системы приоритет отдаётся простоте устройстрова и простоте использования, а не гибкости. Сейчас Got ещё находится в разработке; он разрабатывается исключительно на OpenBSD и его целевой аудиторией являются разработчики OpenBSD. Код распространяется под свободной лицензией ISC (эквивалент упрощённой лицензии BSD и MIT).
Для хранения версионированных данных в Got используются git-репозитории. В настоящее время поддерживаются только локальные операции управления версиями. При этом, git может использоваться для любой функциональности, которая ещё не реализована в got - работать с got и git в одном репозитории всегда будет возможно.
Основной текущей целью проекта называется взаимодействие с разработчиками OpenBSD, которые хотят регулярно использовать got для своей работы над OpenBSD, и улучшение операций управления версиями на основе полученной от них обратной связи.
Основные принципы проекта:
- Следование правилам безопасности и стилю кодирования OpenBSD;
- Процесс разработки, основанный на рецензировании кода по электронной почте;
- Использование pledge(2) и unveil(2) во всей кодовой базе;
- Использование разделения привилегий при парсинге данных репозитория по сети или с диска;
- Поддержка кодовой базы под лицензией BSD.
Долгосрочные цели: