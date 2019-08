Для OpenBSD развивается новая git-совместимая система контроля версий Got

Стефан Сперлинг (stsp@), участник проекта OpenBSD с десятилетним стажем, а также один из главных разработчиков Apache Subversion, разрабатывает новую систему контроля версий "Game of Trees" (got). При создании новой системы приоритет отдаётся простоте устройстрова и простоте использования, а не гибкости. Сейчас Got ещё находится в разработке; он разрабатывается исключительно на OpenBSD и его целевой аудиторией являются разработчики OpenBSD. Код распространяется под свободной лицензией ISC (эквивалент упрощённой лицензии BSD и MIT). Для хранения версионированных данных в Got используются git-репозитории. В настоящее время поддерживаются только локальные операции управления версиями. При этом, git может использоваться для любой функциональности, которая ещё не реализована в got - работать с got и git в одном репозитории всегда будет возможно. Основной текущей целью проекта называется взаимодействие с разработчиками OpenBSD, которые хотят регулярно использовать got для своей работы над OpenBSD, и улучшение операций управления версиями на основе полученной от них обратной связи. Основные принципы проекта: Следование правилам безопасности и стилю кодирования OpenBSD;

Процесс разработки, основанный на рецензировании кода по электронной почте;

Использование pledge(2) и unveil(2) во всей кодовой базе;

Использование разделения привилегий при парсинге данных репозитория по сети или с диска;

Поддержка кодовой базы под лицензией BSD. Долгосрочные цели: Сохранение совместимости с дисковым форматом репозитория git (без сохранения совместимости с инструментарием);

Предоставление полного набора инструментов управления версиями для OpenBSD: Интуитивно понятный интерфейс командной строки для выполнения необходимых операций управления версиями (got) Интерактивный браузер репозитория для анализа истории и обзора зафиксированных изменений (tog) CGI-скрипт, реализующий веб-интерфейс - браузер репозитория Инструменты администрирования репозиториев с сильным акцентом на резервное копирование и восстановление Сервер репозитория для хостинга центрального репозитория и синхронизации изменений с каскадом публичных и частных зеркал

Требования к рабочему процессу разработчиков OpenBSD: Сильная встроенная поддержка централизованной модели репозитория; Для разработчиков, которым не нужны ветки (branch), сохраняется простота использования; Поддержка локальных веток для разработчиков, которые в них нуждаются; Поддержка релизных веток "-stable"; Прочие функции, необходимые для построения инфраструктуры проекта OpenBSD.

Реализация аутентифицированных и шифрованных сетевых соединений: Доступ к репозиториям по SSH и дополнительно TLS для клонирования репозитория и получения изменений; Доступ к репозиториям только по SSH для внесения изменений; Доступ к репозиториям невозможен через незашифрованные соединения. Got уже добавлен в дерево портов как "devel/got". На EUROBSDCON 2019 будет представлен доклад про новую систему контроля версий.