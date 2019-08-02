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Релиз дистрибутива Linux Mint 19.2

02.08.2019 11:52

Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 19.2, второго обновления ветки Linux Mint 19.x, формируемой на пакетной базе Ubuntu 18.04 LTS и поддерживаемой до 2023 года. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса Unity и GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.22 (1.9 Гб), Cinnamon 4.2 (1.8 Гб) и Xfce 4.12 (1.9 Гб).

Основные новшества Linux Mint 19.2 (MATE, Cinnamon, Xfce):

  • В состав включены версии десктоп-окружений MATE 1.22 и Cinnamon 4.2, оформление и организация работы в которых продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK3+ и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. MATE продолжает развитие кодовой базы GNOME 2.32 и полностью избавлен от пересечений с GNOME 3, что позволяет использовать традиционный рабочий стол GNOME 2 параллельно с рабочим столом GNOME 3.
  • В Cinnamon заметно снижено потребление памяти, например, версия 4.2 потребляет примерно 67MB ОЗУ, в то время как версия 4.0 потребляла 95MB. Добавлен апплет для управления выводом на печать. По умолчанию включено отображение недавно открытых документов. Менеджер сеансов портирован на gdbus.

    Добавлены новые виджеты для создания конфигураторов, упрощающие написание диалогов настройки и делающие их оформление более целостным и единым с интерфейсом Cinnamon. В конфигуратор добавлены настройки внешнего вида и толщины полос прокрутки.

  • В MintMenu поисковая строка перемещена в верхнюю часть. В плагине для показа недавно открытых файлов документы теперь показываются в первую очередь. Значительно увеличена производительность компонента MintMenu, который теперь запускается в два раза быстрее. Полностью переписан интерфейс настройки меню, который переведён на API python-xapp. При установке нескольких программ одного типа в меню теперь дополнительно выводится название каждой программы. Аналогичная индикация добавлена для дубликатов приложений, установленных через Flatpak;
  • В файловом менеджере Nemo добавлена возможность закрепления избранных каталогов и файлов в верхней части списка.

    Упрощён процесс предоставления совместного доступа к каталогам при помощи Samba. Через плагин nemo-share при необходимости обеспечивается установка пакетов с samba, помещение пользователя в группу sambashare и проверка/изменение прав доступа на совместный каталог, без необходимости ручного выполнения данных операций из командной строки. В новом выпуске дополнительно добавлена настройка правил межсетевого экрана, проверка прав доступа не только на сам каталог, но и на его содержимое, и обработка ситуаций с хранением домашнего каталога на зашифрованном разделе (запрашивает добавление опции "force user").

  • Расширены возможности менеджера обновлений. В списке доступных для установки ядер Linux обеспечен показ времени поддержки каждого ядра. Для установки теперь сразу можно выбрать несколько ядер. Для удаления устаревших ядер добавлена специальная кнопка, а также обеспечена возможность автоматического удаления ядер, которые больше не нужны.

    Упрощена и переведена на новый набор виджетов Xapp Gsettings секция настроек в менеджере обновлений. Добавлена возможность помещения в чёрный список определённых версий пакетов. Реализована блокировка перезапуска/выключения во время выполнения процесса автоматической установки обновлений. Добавлен лог /var/log/mintupdate.log. Обеспечено автоматическое обновление списка при изменении кэша APT. Добавлены предупреждения о необходимости перезагрузки после обновлений ядра и о скором (начинает выводиться за 90 дней) прекращении поддержки выпуска Linux Mint. Подготовлена отдельная страница с информацией о наличии новой версии менеджера обновлений;

  • В центре установки приложений (Software Manager) добавлена индикация обновления кэша и возможность определения вручную установленных программ. Интерфейс оптимизирован для использования на экранах с низким разрешением. В утилиту "Software Sources" добавлены кнопки для поиска недостающих ключей для PPA-репозиториев и удаления дубликатов определений репозиториев;
  • Изменён интерфейс утилиты System Reports. Добавлена отдельная страница с информацией о системе. Осуществлено портирование на systemd-coredump и прекращено использование Ubuntu apport, что позволило добиться совместимости с LMDE и другими дистрибутивами;
  • Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, мультимедийный проигрыватель Xplayer, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer;
    • В менеджер фотографий, текстовый редактор, просмотрщик документов, видеопроигрыватель и просмотрщик изображений добавлена поддержка клавиатурных комбинаций Ctrl+Q и Ctrl+W;
    • В меню системного лотка Blueberry добавлена возможность установки и разрыва соединения сопряжённых устройств одним кликом мыши;
    • В текстовый редактор Xed (ответвление от Pluma/Gedit) добавлена возможность превращения строк в комментарии (можно выбрать блок кода и нажав "Ctrl+/" превратить его в комментарий и наоборот);
    • В панели просмотрщика документов Xreader (ответвление от Atril/Evince) появились кнопки выбора экрана и масштаба;
  • В установочный образ добавлена утилита "Boot-Repair", позволяющая решить большинство типовых проблем с настройкой загрузки.
  • Проведена модернизация темы оформления Mint-Y. По умолчанию задействован набор шрифтов Ubuntu (до этого поставлялись шрифты Noto).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/...)
  2. OpenNews: Проект Linux Mint анонсировал мини-компьютер MintBox 3
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 19.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 3
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 19
  6. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: linuxmint
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Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аномномномнимус (?), 11:57, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Хороший был дистр, пока KDE не профакапили
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:29, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зря минусуете, он прав. KDE на сегодня самый быстрый DE, только RAM чуть больше потребляет. Те кто хоть раз пробовал пользоваться KDE по настоящему и настраивать оформление под себя уже просто не могут перейти на другие DE. Ни один просто не имеет таких возможностей. И бесшовность UI у KDE почти идеальна, как у Windows, только разработчикам KDE больше усилий для бесшовности приложить пришлось, потому что элементов UI больше. В общем даже если кого-то устраивает оформление xfce, mate, cinnamon все равно остается вопрос с тем, что KDE уделывает их по скорости работы.
     
     
  • 3.35, Duum (?), 14:44, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как же достали здесь эти KDE-ешники, везде как затычки в бочке со своим барахлом.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 15:32, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как же достали здесь эти KDE-ешники, везде как затычки в бочке со своим барахлом.

    Как же достали здесь эти высеры, везде как затычки в бочке со своим мнением.

     
  • 3.40, trdm (ok), 15:07, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Те кто хоть раз пробовал пользоваться KDE по настоящему и настраивать оформление под себя уже просто не могут перейти на другие DE.

    пробовал, не понравилось, перешел на XFCE.

     
  • 3.48, Аноним (48), 16:44, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Cinnamon как раз идеальный гуй, с кучей настроек и прекрасной интеграцией. А KDE - блотварь, куда запихали все что только могли придумать.
     
  • 3.49, Аноним (49), 16:50, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > KDE на сегодня самый быстрый DE

    Я помню совсем другие отзывы когда его активно пилили - давным давно

     
  • 3.52, Far (?), 17:09, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень смешно, да.

    Не могу сказать, что последние 2-3 года мне приходилось плотно работать в кедах, но до этого честно пытался и даже выдержал пару месяцев. Но эти вылеты аплетов(плазмоидов?) дико раздражали. То одна хрень отвалится, то другая. В общем, ну такое

     

  • 1.2, molny (ok), 11:59, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Cinnamon хорошеет с каждым релизом. Нужно будет какой-то пряник им закинуть 👍
     
     
  • 2.8, Far (?), 12:44, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Апнулся с 19.1 ещё на вторую бету. Первые ощущения - прирост производительности. Решил, мало ли, может плацебо, ан нет, сколько уже пользуюсь, эффект не пропадает.

    Вот только с ядрами беда, 5.0.2х каким-то образом убивает видео. Никакие перестановки дров не помогают, только откат на 5.0.1х

    Ну и, в целом, корица сильно стабильнее стала. Обновлялся с 17х без переустановки системы. За последний год 1 падёж корицы, и тот был связан с аплетом

     
     
  • 3.11, zapara (ok), 12:54, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Апнулся с 19.1 ещё на вторую бету.

    На оф. сайте ещё не опубликовали актуальную инструкцию по апгрейду, поэтому хотелось бы узнать от вас как можно обновиться с 19.1 на 19.2 ?

     
     
  • 4.23, Far (?), 14:22, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я просто в репах переименовал релиз.
     
     
  • 5.34, zapara (ok), 14:40, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я просто в репах переименовал релиз.

    А для чайника можно подробнее?

     
     
  • 6.41, Аноним (41), 15:14, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видимо речь про содержимое /etc/apt/sources.list
     
  • 2.14, анон (?), 13:06, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с 18-ой ветки вроде же так и не осилили апгрейд на 19-ую
     
     
  • 3.25, Far (?), 14:28, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погоди, вроде припоминаю, что там, как минимум, питон начинал сыпать ошибками после апгрейда и не давал ничего обновить. Но так, что бы прям колом все вставало, не было.

    Значит память подводит и я с 17 на 18 только хомяка перевозил.

    Ну и любой сомнительный апгрейд я обычно делаю после РК Timeshift, так спокойнее ))

     
  • 3.27, Аномномномнимус (?), 14:31, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется невозможность нормально апгрейдиться не развалив всё на бегу - это у них теперь клиническое...
     
     
  • 4.32, Far (?), 14:38, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну с 18 на 19 прошло все без проблем. Либо я до сих пор ещё с ними не столкнулся
     
  • 4.33, Аноним (33), 14:39, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Увы, но этим страдает все поколение .deb дистров. Если, конечно, у тебя не установлен какой-то минимальный сервачок.
     

  • 1.4, Анонимный селебрити (?), 12:17, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде ядрами можно и в текущей версии крутить/вертеть, только не помню есть ли там инфо про окончание срока поддержки
     
     
  • 2.44, Аноным (ok), 15:41, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инфа про срок поддержки есть
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:20, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно как-то скачать установщик с ядром отличным от 4.15?
    На 4.15 очень плохо работает wi-fi, на 4.18 уже лучше.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:16, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. Скачай другой дистр смонтируй туда этот образ запусти установщик и надейся что все будет гут.
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:05, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А есть временная возможность подключиться кабелем к сети? Или, как вариант, подключить смартфон к wi-fi и использовать в режиме usb-модема?
     
     
  • 3.28, Аноним (5), 14:33, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кабелем нет, но думаю можно взять usb wifi, встроенная в ноут карточка не дружит с 4.15
    При установке ubuntu/xubuntu/etc 18.04 wifi работате отлично, но там и ядро 4.18
     
     
  • 4.54, Аномномномнимус (?), 17:20, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 18.04 уже подъехало 5.0.0-23-generic
     

  • 1.6, Groosha (?), 12:21, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В установочный образ добавлена утилита "Boot-Repair", позволяющая решить большинство типовых проблем с настройкой загрузки.

    Вот это очень здорово, спасибо им.

     
  • 1.7, Аноним (7), 12:31, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    MintMenu тормозит безбожно, как же здорово, что этим занялись, я так рад
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:45, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Минт в своём  стиле. Куча питоноподелок и каша из приложений разной степени нужности. Но выглядит красиво, надо признать.
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:45, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ура, товарищи!
    Релиз отличный
     
  • 1.12, zapara (ok), 12:57, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, пожалуйста, если я авторизирован на opennet, то как мне у прочитанных комментариев убрать пометку NEW? Уже всё перерыл и не нахожу.
     
     
  • 2.15, Аноним (16), 13:10, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    F5
     
     
  • 3.18, zapara (ok), 13:38, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > F5

    В том-то и дело, что сколько страницу не обновляю, всё равно у комментариев пометка NEW.

     

  • 1.13, Минон (?), 13:06, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хм само 5 ядро прилетело в обновах. Жаль что виртуалбокс с ним не работает.
     
     
  • 2.21, Филе Минон (?), 14:08, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня завелся вчера вот с этим патчем

    https://www.virtualbox.org/pipermail/vbox-dev/2019-July/015297.html

     
  • 2.53, iPony129412 (?), 17:16, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да всё работает.
    У вас там VirtualBox палённый.
     

  • 1.17, xverizex (ok), 13:37, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А мне не нравиться что mint использует пакеты flatpak, уж очень много требует программа, для установки всего лишь одной программы. Другое дело snap, намного лучше.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:12, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > mint использует пакеты flatpak

    Но пока не заставляет

     
  • 2.46, Dapredator (ok), 15:58, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Другое дело snap, намного лучше.

    всё то же самое, только ещё анальный зонд каноникла торчит из всех щелей с невозможностью использовать свой собственный репозиторий, отличный от "каноникал store"

     

  • 1.19, Аноним (19), 13:44, 02/08/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.24, Аноним (24), 14:24, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Исправили поиск сетевых принтеров (ищет и устанавливает все найденные, даже если не просят)?
     
     
  • 2.29, Минон (?), 14:35, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там самбу подлатали немного вот и принтаки видит
     
  • 2.30, Far (?), 14:36, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Исправили, ага. Теперь устанавливает только по запросу, но не все. У меня некоторое время не мог установить Panasonic kx-mb2000ru, потом я на это плюнул и на какое-то время забыл. А когда понадобилось что-то распечатать, вернулся и прифигел, сканер/принтер работают, как ни в чем не бывало
     

  • 1.31, Аноним (31), 14:36, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Cinnamon заметно снижено потребление памяти, например, версия 4.2 потребляет примерно 67MB ОЗУ, в то время как версия 4.0 потребляла 95MB.

    Что за теоретические такие цифры??? После установки жрёт все 300-400.

     
     
  • 2.55, AliRzaev (?), 17:23, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, нолик в конце забыли дописать
     

  • 1.36, Школотроник (?), 14:52, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Opennet - сборище убунтоидов . Такая новость им как раз в тему . Лорочка кстати такая же попсовенькая тусовочка , как и опеннет .
     
  • 1.37, НяшМяш (ok), 15:00, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Mint - это то, какой должна была быть убунта. Родители пользуются, очень довольны.
     
     
  • 2.38, Аноним (9), 15:04, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Минт это ZverCD
     
     
  • 3.45, НяшМяш (ok), 15:44, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если так примитивно рассуждать, то любой дистриб по сравнению с LFS - это ZverCD.
     
  • 2.47, Аноним (47), 16:42, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вот допиленная убунта:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49475
     

  • 1.39, user90 (?), 15:06, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, с одной стороны popierdoliно дебианом, а с другой - какие-то снепофлетпаки.. нечисто тут! Как в венде чтоле теперь, судя по каментам?
     
  • 1.42, Аноним (42), 15:28, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А openarena так же не работает, как и в 19.0?
     
  • 1.50, Аноним (49), 16:52, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на совсем древнем железе встанет?
     
     
  • 2.51, zapara (ok), 16:58, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А на совсем древнем железе встанет?

    Думаю, что встанет, но нужно ставить XFCE версию DE.

     

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