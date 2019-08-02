Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 19.2, второго обновления ветки Linux Mint 19.x, формируемой на пакетной базе Ubuntu 18.04 LTS и поддерживаемой до 2023 года. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса Unity и GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.22 (1.9 Гб), Cinnamon 4.2 (1.8 Гб) и Xfce 4.12 (1.9 Гб). Основные новшества Linux Mint 19.2 (MATE, Cinnamon, Xfce): В состав включены версии десктоп-окружений MATE 1.22 и Cinnamon 4.2, оформление и организация работы в которых продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK3+ и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. MATE продолжает развитие кодовой базы GNOME 2.32 и полностью избавлен от пересечений с GNOME 3, что позволяет использовать традиционный рабочий стол GNOME 2 параллельно с рабочим столом GNOME 3.

В Cinnamon заметно снижено потребление памяти, например, версия 4.2 потребляет примерно 67MB ОЗУ, в то время как версия 4.0 потребляла 95MB. Добавлен апплет для управления выводом на печать. По умолчанию включено отображение недавно открытых документов. Менеджер сеансов портирован на gdbus. Добавлены новые виджеты для создания конфигураторов, упрощающие написание диалогов настройки и делающие их оформление более целостным и единым с интерфейсом Cinnamon. В конфигуратор добавлены настройки внешнего вида и толщины полос прокрутки.

В MintMenu поисковая строка перемещена в верхнюю часть. В плагине для показа недавно открытых файлов документы теперь показываются в первую очередь. Значительно увеличена производительность компонента MintMenu, который теперь запускается в два раза быстрее. Полностью переписан интерфейс настройки меню, который переведён на API python-xapp. При установке нескольких программ одного типа в меню теперь дополнительно выводится название каждой программы. Аналогичная индикация добавлена для дубликатов приложений, установленных через Flatpak;

В файловом менеджере Nemo добавлена возможность закрепления избранных каталогов и файлов в верхней части списка. Упрощён процесс предоставления совместного доступа к каталогам при помощи Samba. Через плагин nemo-share при необходимости обеспечивается установка пакетов с samba, помещение пользователя в группу sambashare и проверка/изменение прав доступа на совместный каталог, без необходимости ручного выполнения данных операций из командной строки. В новом выпуске дополнительно добавлена настройка правил межсетевого экрана, проверка прав доступа не только на сам каталог, но и на его содержимое, и обработка ситуаций с хранением домашнего каталога на зашифрованном разделе (запрашивает добавление опции "force user").

Расширены возможности менеджера обновлений. В списке доступных для установки ядер Linux обеспечен показ времени поддержки каждого ядра. Для установки теперь сразу можно выбрать несколько ядер. Для удаления устаревших ядер добавлена специальная кнопка, а также обеспечена возможность автоматического удаления ядер, которые больше не нужны. Упрощена и переведена на новый набор виджетов Xapp Gsettings секция настроек в менеджере обновлений. Добавлена возможность помещения в чёрный список определённых версий пакетов. Реализована блокировка перезапуска/выключения во время выполнения процесса автоматической установки обновлений. Добавлен лог /var/log/mintupdate.log. Обеспечено автоматическое обновление списка при изменении кэша APT. Добавлены предупреждения о необходимости перезагрузки после обновлений ядра и о скором (начинает выводиться за 90 дней) прекращении поддержки выпуска Linux Mint. Подготовлена отдельная страница с информацией о наличии новой версии менеджера обновлений;

В центре установки приложений (Software Manager) добавлена индикация обновления кэша и возможность определения вручную установленных программ. Интерфейс оптимизирован для использования на экранах с низким разрешением. В утилиту "Software Sources" добавлены кнопки для поиска недостающих ключей для PPA-репозиториев и удаления дубликатов определений репозиториев;

Изменён интерфейс утилиты System Reports. Добавлена отдельная страница с информацией о системе. Осуществлено портирование на systemd-coredump и прекращено использование Ubuntu apport, что позволило добиться совместимости с LMDE и другими дистрибутивами;

Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, мультимедийный проигрыватель Xplayer, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer; В менеджер фотографий, текстовый редактор, просмотрщик документов, видеопроигрыватель и просмотрщик изображений добавлена поддержка клавиатурных комбинаций Ctrl+Q и Ctrl+W; В меню системного лотка Blueberry добавлена возможность установки и разрыва соединения сопряжённых устройств одним кликом мыши; В текстовый редактор Xed (ответвление от Pluma/Gedit) добавлена возможность превращения строк в комментарии (можно выбрать блок кода и нажав "Ctrl+/" превратить его в комментарий и наоборот); В панели просмотрщика документов Xreader (ответвление от Atril/Evince) появились кнопки выбора экрана и масштаба;

В установочный образ добавлена утилита "Boot-Repair", позволяющая решить большинство типовых проблем с настройкой загрузки.

Проведена модернизация темы оформления Mint-Y. По умолчанию задействован набор шрифтов Ubuntu (до этого поставлялись шрифты Noto).



