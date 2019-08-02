Релиз дистрибутива Linux Mint 19.2

|
|
|
|2.26, Аноним (26), 14:29, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зря минусуете, он прав. KDE на сегодня самый быстрый DE, только RAM чуть больше потребляет. Те кто хоть раз пробовал пользоваться KDE по настоящему и настраивать оформление под себя уже просто не могут перейти на другие DE. Ни один просто не имеет таких возможностей. И бесшовность UI у KDE почти идеальна, как у Windows, только разработчикам KDE больше усилий для бесшовности приложить пришлось, потому что элементов UI больше. В общем даже если кого-то устраивает оформление xfce, mate, cinnamon все равно остается вопрос с тем, что KDE уделывает их по скорости работы.
|
|
|
|3.35, Duum (?), 14:44, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Как же достали здесь эти KDE-ешники, везде как затычки в бочке со своим барахлом.
|
|
|
|4.43, Аноним (43), 15:32, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как же достали здесь эти KDE-ешники, везде как затычки в бочке со своим барахлом.
Как же достали здесь эти высеры, везде как затычки в бочке со своим мнением.
|
|3.40, trdm (ok), 15:07, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Те кто хоть раз пробовал пользоваться KDE по настоящему и настраивать оформление под себя уже просто не могут перейти на другие DE.
пробовал, не понравилось, перешел на XFCE.
|
|3.48, Аноним (48), 16:44, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Cinnamon как раз идеальный гуй, с кучей настроек и прекрасной интеграцией. А KDE - блотварь, куда запихали все что только могли придумать.
|
|3.49, Аноним (49), 16:50, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> KDE на сегодня самый быстрый DE
Я помню совсем другие отзывы когда его активно пилили - давным давно
|
|3.52, Far (?), 17:09, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очень смешно, да.
Не могу сказать, что последние 2-3 года мне приходилось плотно работать в кедах, но до этого честно пытался и даже выдержал пару месяцев. Но эти вылеты аплетов(плазмоидов?) дико раздражали. То одна хрень отвалится, то другая. В общем, ну такое
|
|1.2, molny (ok), 11:59, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
|
Cinnamon хорошеет с каждым релизом. Нужно будет какой-то пряник им закинуть 👍
|
|
|
|2.8, Far (?), 12:44, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Апнулся с 19.1 ещё на вторую бету. Первые ощущения - прирост производительности. Решил, мало ли, может плацебо, ан нет, сколько уже пользуюсь, эффект не пропадает.
Вот только с ядрами беда, 5.0.2х каким-то образом убивает видео. Никакие перестановки дров не помогают, только откат на 5.0.1х
Ну и, в целом, корица сильно стабильнее стала. Обновлялся с 17х без переустановки системы. За последний год 1 падёж корицы, и тот был связан с аплетом
|
|
|
|3.11, zapara (ok), 12:54, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Апнулся с 19.1 ещё на вторую бету.
На оф. сайте ещё не опубликовали актуальную инструкцию по апгрейду, поэтому хотелось бы узнать от вас как можно обновиться с 19.1 на 19.2 ?
|
|
|
|
|
|5.34, zapara (ok), 14:40, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я просто в репах переименовал релиз.
А для чайника можно подробнее?
|
|2.14, анон (?), 13:06, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
с 18-ой ветки вроде же так и не осилили апгрейд на 19-ую
|
|
|
|3.25, Far (?), 14:28, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Погоди, вроде припоминаю, что там, как минимум, питон начинал сыпать ошибками после апгрейда и не давал ничего обновить. Но так, что бы прям колом все вставало, не было.
Значит память подводит и я с 17 на 18 только хомяка перевозил.
Ну и любой сомнительный апгрейд я обычно делаю после РК Timeshift, так спокойнее ))
|
|3.27, Аномномномнимус (?), 14:31, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кажется невозможность нормально апгрейдиться не развалив всё на бегу - это у них теперь клиническое...
|
|
|
|4.32, Far (?), 14:38, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну с 18 на 19 прошло все без проблем. Либо я до сих пор ещё с ними не столкнулся
|
|4.33, Аноним (33), 14:39, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Увы, но этим страдает все поколение .deb дистров. Если, конечно, у тебя не установлен какой-то минимальный сервачок.
|
|1.5, Аноним (5), 12:20, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А можно как-то скачать установщик с ядром отличным от 4.15?
На 4.15 очень плохо работает wi-fi, на 4.18 уже лучше.
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 13:16, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет. Скачай другой дистр смонтируй туда этот образ запусти установщик и надейся что все будет гут.
|
|2.20, Аноним (20), 14:05, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А есть временная возможность подключиться кабелем к сети? Или, как вариант, подключить смартфон к wi-fi и использовать в режиме usb-модема?
|
|
|
|3.28, Аноним (5), 14:33, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кабелем нет, но думаю можно взять usb wifi, встроенная в ноут карточка не дружит с 4.15
При установке ubuntu/xubuntu/etc 18.04 wifi работате отлично, но там и ядро 4.18
|
|1.6, Groosha (?), 12:21, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> В установочный образ добавлена утилита "Boot-Repair", позволяющая решить большинство типовых проблем с настройкой загрузки.
Вот это очень здорово, спасибо им.
|
|1.7, Аноним (7), 12:31, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
MintMenu тормозит безбожно, как же здорово, что этим занялись, я так рад
|
|1.9, Аноним (9), 12:45, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Минт в своём стиле. Куча питоноподелок и каша из приложений разной степени нужности. Но выглядит красиво, надо признать.
|
|1.12, zapara (ok), 12:57, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Подскажите, пожалуйста, если я авторизирован на opennet, то как мне у прочитанных комментариев убрать пометку NEW? Уже всё перерыл и не нахожу.
|
|
|
|
|
|3.18, zapara (ok), 13:38, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> F5
В том-то и дело, что сколько страницу не обновляю, всё равно у комментариев пометка NEW.
|
|1.13, Минон (?), 13:06, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
хм само 5 ядро прилетело в обновах. Жаль что виртуалбокс с ним не работает.
|
|1.17, xverizex (ok), 13:37, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
А мне не нравиться что mint использует пакеты flatpak, уж очень много требует программа, для установки всего лишь одной программы. Другое дело snap, намного лучше.
|
|
|
|2.46, Dapredator (ok), 15:58, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Другое дело snap, намного лучше.
всё то же самое, только ещё анальный зонд каноникла торчит из всех щелей с невозможностью использовать свой собственный репозиторий, отличный от "каноникал store"
|
|1.24, Аноним (24), 14:24, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Исправили поиск сетевых принтеров (ищет и устанавливает все найденные, даже если не просят)?
|
|
|
|2.30, Far (?), 14:36, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Исправили, ага. Теперь устанавливает только по запросу, но не все. У меня некоторое время не мог установить Panasonic kx-mb2000ru, потом я на это плюнул и на какое-то время забыл. А когда понадобилось что-то распечатать, вернулся и прифигел, сканер/принтер работают, как ни в чем не бывало
|
|1.31, Аноним (31), 14:36, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В Cinnamon заметно снижено потребление памяти, например, версия 4.2 потребляет примерно 67MB ОЗУ, в то время как версия 4.0 потребляла 95MB.
Что за теоретические такие цифры??? После установки жрёт все 300-400.
|
|1.36, Школотроник (?), 14:52, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Opennet - сборище убунтоидов . Такая новость им как раз в тему . Лорочка кстати такая же попсовенькая тусовочка , как и опеннет .
|
|1.37, НяшМяш (ok), 15:00, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Mint - это то, какой должна была быть убунта. Родители пользуются, очень довольны.
|
|
|
|
|
|3.45, НяшМяш (ok), 15:44, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если так примитивно рассуждать, то любой дистриб по сравнению с LFS - это ZverCD.
|
|1.39, user90 (?), 15:06, 02/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну, с одной стороны popierdoliно дебианом, а с другой - какие-то снепофлетпаки.. нечисто тут! Как в венде чтоле теперь, судя по каментам?
|
|
|
|2.51, zapara (ok), 16:58, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А на совсем древнем железе встанет?
Думаю, что встанет, но нужно ставить XFCE версию DE.
|