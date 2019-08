Релиз дистрибутива Linux Mint 19.2

2.8 , Far ( ? ), 12:44, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Апнулся с 19.1 ещё на вторую бету. Первые ощущения - прирост производительности. Решил, мало ли, может плацебо, ан нет, сколько уже пользуюсь, эффект не пропадает. Вот только с ядрами беда, 5.0.2х каким-то образом убивает видео. Никакие перестановки дров не помогают, только откат на 5.0.1х Ну и, в целом, корица сильно стабильнее стала. Обновлялся с 17х без переустановки системы. За последний год 1 падёж корицы, и тот был связан с аплетом

3.11 , zapara ( ok ), 12:54, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Апнулся с 19.1 ещё на вторую бету. На оф. сайте ещё не опубликовали актуальную инструкцию по апгрейду, поэтому хотелось бы узнать от вас как можно обновиться с 19.1 на 19.2 ?

4.23 , Far ( ? ), 14:22, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я просто в репах переименовал релиз.

5.34 , zapara ( ok ), 14:40, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я просто в репах переименовал релиз. А для чайника можно подробнее?

6.41 , Аноним ( 41 ), 15:14, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Видимо речь про содержимое /etc/apt/sources.list

2.14 , анон ( ? ), 13:06, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – с 18-ой ветки вроде же так и не осилили апгрейд на 19-ую

3.25 , Far ( ? ), 14:28, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Погоди, вроде припоминаю, что там, как минимум, питон начинал сыпать ошибками после апгрейда и не давал ничего обновить. Но так, что бы прям колом все вставало, не было. Значит память подводит и я с 17 на 18 только хомяка перевозил. Ну и любой сомнительный апгрейд я обычно делаю после РК Timeshift, так спокойнее ))

3.27 , Аномномномнимус ( ? ), 14:31, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кажется невозможность нормально апгрейдиться не развалив всё на бегу - это у них теперь клиническое...

4.32 , Far ( ? ), 14:38, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну с 18 на 19 прошло все без проблем. Либо я до сих пор ещё с ними не столкнулся

4.33 , Аноним ( 33 ), 14:39, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Увы, но этим страдает все поколение .deb дистров. Если, конечно, у тебя не установлен какой-то минимальный сервачок.