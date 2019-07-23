Выпуск Coreboot 4.10

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|1.1, Аноним (1), 21:57, 23/07/2019 [ответить]
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> Прекращена поддержка материнских плат
Капец. Если они забивают на backward-compatibility, и в новом выпуске поддержка предыдущих плат может превратиться в тыкву, то зачем оно надо? Оно явно не рассчитано на сообщество, а скорее на некоторую внутреннюю тусовку, а открытие кода - side effect.
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|2.2, Аноним (2), 22:09, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на некоторую внутреннюю тусовку
> FACEBOOK
> GOOGLE
ну ты понел.
а если не понел: фсбуку и углу не нужны лишние майоры и представители компартии КНР на их серверах, потому и пилят замену.
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|2.3, IRASoldier_registered (ok), 22:11, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>поддержка предыдущих плат
1) И сколько их, по-твоему, надо поддерживать? Это не нужный легаси-софт, это железки.
2) В чём проблема использовать предыдущие версии, в которых поддержка ещё была, если они стабильны?
3) В чём реальная проблема (идеологию как аргумент не предлагать!) использовать фирменные прошивки под Линукс, если они таки есть, а из этого пака соотв. прошивки выпилили?
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|2.6, Аноним (6), 22:15, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мат плат довольно много, а если и такие специфические поддерживать как от гугла или фейсбука, то все очень быстро превратится в лапшу.
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|1.4, Аноним (4), 22:11, 23/07/2019 [ответить]
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Я один не пойму где скачать этот самый коребут и как его прошивать?
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