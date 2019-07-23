The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Coreboot 4.10

23.07.2019 21:53

Опубликован релиз проекта CoreBoot 4.10, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. В создании новой версии приняло участие 198 разработчиков, которые подготовили 2538 изменений.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка 28 материнских плат:
    • ASROCK H110M-DVS
    • ASUS H61M-CS, P5G41T-M-LX, P5QPL-AM, P8Z77-M-PRO
    • FACEBOOK FBG1701
    • FOXCONN G41M
    • GIGABYTE GA-H61MA-D3V
    • GOOGLE BLOOG, FLAPJACK, GARG, HATCH-WHL, HELIOS, KINDRED, KODAMA, KOHAKU, KRANE, MISTRAL;
    • HP COMPAQ-8200-ELITE-SFF-PC
    • INTEL COMETLAKE-RVP, KBLRVP11
    • LENOVO R500, X1
    • MSI MS7707
    • PORTWELL M107
    • PURISM LIBREM13-V4, LIBREM15-V4
    • SUPERMICRO X10SLM-PLUS-F
    • UP SQUARED
  • Прекращена поддержка материнских плат: GOOGLE BIP, DELAN и ROWAN, PCENGINES ALIX1C, ALIX2C, ALIX2D и ALIX6;
  • Прекращена поддержка процессоров: AMD geode lx, Intel 69x и 6dx;
  • Добавлена поддержка SoC AMD Picasso и Qualcomm qcs405;
  • Инструментарий обновлён до версий gcc 8.3.0, binutils 2.32, IASL 20190509 и clang 8;
  • Проведена чистка кода. Код избавлен от использования слишком раздутых структур device_t, вместо которых теперь используется "struct device*".


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.coreboot.org/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.9
  3. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.8
  4. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.7
  5. OpenNews: Проект CoreBoot перешел под покровительство организации Software Freedom Conservancy
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: coreboot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:57, 23/07/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Прекращена поддержка материнских плат

    Капец. Если они забивают на backward-compatibility, и в новом выпуске поддержка предыдущих плат может превратиться в тыкву, то зачем оно надо? Оно явно не рассчитано на сообщество, а скорее на некоторую внутреннюю тусовку, а открытие кода - side effect.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:09, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на некоторую внутреннюю тусовку
    > FACEBOOK
    > GOOGLE

    ну ты понел.

    а если не понел: фсбуку и углу не нужны лишние майоры и представители компартии КНР на их серверах, потому и пилят замену.

     
  • 2.3, IRASoldier_registered (ok), 22:11, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >поддержка предыдущих плат

    1) И сколько их, по-твоему, надо поддерживать? Это не нужный легаси-софт, это железки.
    2) В чём проблема использовать предыдущие версии, в которых поддержка ещё была, если они стабильны?
    3) В чём реальная проблема (идеологию как аргумент не предлагать!) использовать фирменные прошивки под Линукс, если они таки есть, а из этого пака соотв. прошивки выпилили?

     
  • 2.5, klalafuda (?), 22:12, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    man google, Luke (tm)

    Например https://www.pcengines.ch/alix1c.htm

    CPU: 433 or 500 MHz AMD Geode LX

    Вещь сугубо спецфичная. Для узкого круга. Даже если она хоть где-то ещё жива - зачем там коребот? У них своя атмосфера.

     
  • 2.6, Аноним (6), 22:15, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мат плат довольно много, а если и такие специфические поддерживать как от гугла или фейсбука, то все очень быстро превратится в лапшу.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:11, 23/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Я один не пойму где скачать этот самый коребут и как его прошивать?
     
     
  • 2.7, SomeBody (??), 22:18, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не для этого предназначен. Ты ничего не понял.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру