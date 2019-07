Выпуск Coreboot 4.10

1.1 , Аноним ( 1 ), 21:57, 23/07/2019 [ответить] +1 + / – > Прекращена поддержка материнских плат Капец. Если они забивают на backward-compatibility, и в новом выпуске поддержка предыдущих плат может превратиться в тыкву, то зачем оно надо? Оно явно не рассчитано на сообщество, а скорее на некоторую внутреннюю тусовку, а открытие кода - side effect.

2.2 , Аноним ( 2 ), 22:09, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > на некоторую внутреннюю тусовку

> FACEBOOK

> GOOGLE ну ты понел. а если не понел: фсбуку и углу не нужны лишние майоры и представители компартии КНР на их серверах, потому и пилят замену.

2.3 , IRASoldier_registered ( ok ), 22:11, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >поддержка предыдущих плат 1) И сколько их, по-твоему, надо поддерживать? Это не нужный легаси-софт, это железки.

2) В чём проблема использовать предыдущие версии, в которых поддержка ещё была, если они стабильны?

3) В чём реальная проблема (идеологию как аргумент не предлагать!) использовать фирменные прошивки под Линукс, если они таки есть, а из этого пака соотв. прошивки выпилили?

2.5 , klalafuda ( ? ), 22:12, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – man google, Luke (tm) Например https://www.pcengines.ch/alix1c.htm CPU: 433 or 500 MHz AMD Geode LX Вещь сугубо спецфичная. Для узкого круга. Даже если она хоть где-то ещё жива - зачем там коребот? У них своя атмосфера.

2.6 , Аноним ( 6 ), 22:15, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мат плат довольно много, а если и такие специфические поддерживать как от гугла или фейсбука, то все очень быстро превратится в лапшу.



1.4 , Аноним ( 4 ), 22:11, 23/07/2019 [ответить] + / – Я один не пойму где скачать этот самый коребут и как его прошивать?

2.7 , SomeBody ( ?? ), 22:18, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он не для этого предназначен. Ты ничего не понял.