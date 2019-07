Релиз системы сборки CMake 3.15

Состоялся релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.15, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки. Основные улучшения: В генератор сборочных сценариев на базе инструментария Ninja добавлена начальная поддержка языка Swift, развиваемого компанией Apple;

Добавлена поддержка варианта компилятора Clang для Windows, осуществляющего сборку с ABI MSVC, но использующего опции командой строки в стиле GNU;

Добавлены переменные CMAKE_MSVC_RUNTIME_LIBRARY и MSVC_RUNTIME_LIBRARY для выбора runtime-библиотек, используемых компиляторами на базе ABI MSVC (MS Visual Studio);

Для компиляторов, подобных MSVC, в CMAKE__FLAGS по умолчанию прекращено перечислений флагов управления выводом предупреждений, таких как "/W3";

Добавлено выражение генератора "COMPILE_LANG_AND_ID:" для определения опций компилятора для целевых файлов, применяющих переменные CMAKE__COMPILER_ID и LANGUAGE для каждого файла с кодом;

В выражения генератора C_COMPILER_ID, CXX_COMPILER_ID, CUDA_COMPILER_ID, Fortran_COMPILER_ID, COMPILE_LANGUAGE, COMPILE_LANG_AND_ID и PLATFORM_ID добавлена поддержка сопоставления одного значения со списком, элементы в котором разделены запятой;

Добавлена переменная CMAKE_FIND_PACKAGE_PREFER_CONFIG, при которой вызов find_package() будет в первую очередь выполнять поиск файла конфигурации пакета, даже если доступен модуль поиска;

Для интерфейсных библиотек добавлена поддержка установки свойств PUBLIC_HEADER и PRIVATE_HEADER, задаваемых которыми заголовки могут устанавливаться при помощи команды install(TARGETS) через передачу аргументов PUBLIC_HEADER и PRIVATE_HEADER;

Добавлена переменная CMAKE_VS_JUST_MY_CODE_DEBUGGING и целевое свойство VS_JUST_MY_CODE_DEBUGGING для включения режима "Just My Code" в отладчике Visual Studio при компиляции с использованием MSVC cl 19.05 и более новых версий;

Переработан модуль FindBoost, который теперь более целостно отрабатывает в режимах Config и Module при наличии других модулей поиска;

В команжу message() добавлена поддержка типов NOTICE, VERBOSE, DEBUG и TRACE;

Команда "export(PACKAGE)" теперь ничего не делает пока явно не будет включена через переменную CMAKE_EXPORT_PACKAGE_REGISTRY.