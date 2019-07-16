Компания Epic Games пожертвовала 1.2 млн долларов Blender и развивает продукты для Linux

Компания Epic Games, разрабатывающая игровой движок Unreal Engine, пожертвовала 1.2 млн. долларов на развитие свободной системы 3D-моделирования Blender. Средства будут выделяться поэтапно в течение трёх лет. Деньги планируется потратить на расширение штата разработчиков, привлечение новых участников, улучшение координации работы в проекте и повышение качества кода.

Пожертвование выделено под эгидой программы Epic MegaGrants, в рамках которой планируется потратить 100 млн долларов на гранты разработчикам игр, создателям контента и разработчикам инструментариев, связанных с движком Unreal Engine или открытыми проектами, полезными для сообщества, занимающегося 3D-графикой. По мнению Тима Суини (Tim Sweeney), основателя и руководителя компании Epic Games, открытые инструменты, библиотеки и платформы критически важны для будущего экосистемы цифрового контента. Blender является одним из наиболее востребованных и зарекомендовавших себя в сообществе инструментов, поэтому Epic Games стремится обеспечить его продвижение во благо всех создателей контента.

Тим Суини также прокомментировал позицию компании по отношению к Linux, который рассматривается как отличная платформа. Продукты Unreal Engine 4, Epic Online Services и Easy Anti-Cheat развиваются для Linux в форме нативных сборок. Компания также рассматривает возможность расширения использованя Wine как средства для запуска в Linux игр из каталога Epic Games. Слухи о прекращении разработки Easy Anti-Cheat для Linux не соответствуют действительности - нативная Linux-версия данного продукта находится на стадии бета-тестирования и уже предоставляет поддержку античита даже для игр, запускаемых с использованием Wine и Proton.

Напомним, что 19 июля, если не возникнет проблем с тестированием кандидата в релизы, ожидается выпуск Blender 2.80, который является одним из самых значительных выпусков в истории проекта. В новой версии полностью изменён пользовательский интерфейс, который стал привычен для пользователей других графических редакторов и 3D-пакетов. Представлены новые движки рендеринга Workbench для быстрой простой отрисовки и Eevee для рендеринга в режиме реального времени. Переработан 3D Viewport. Добавлена новая система для работы с 2D-эскизами как с трёхмерными объектами. Удалён встроенный игровой движок, вместо которого теперь предлагается использовать сторонние игровые движки.



