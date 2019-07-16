Компания Epic Games пожертвовала 1.2 млн долларов Blender и развивает продукты для Linux

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|1.1, Аноним (1), 07:46, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хотел пожаловаться про инопланетную структуру блендера и относительно низкую популярность, но тут же пишут что изменят интерфейс. Огонь, посмотрим.
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|2.6, Аноним (6), 08:48, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Одна новая система слоев это прорыв по сравнение с тем что было. Единственное что с новым интерфейсом придется учится работать заново а если с 3д редко общаешься то такого обучения может и не произойти.
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|3.9, Аноним (9), 08:58, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да его и так-то не особо происходило из-за того, что классический интерфейс блендера - адище без четкой системы и вменяемой логики.
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|4.10, Аноним (10), 09:07, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ГИП (графический интрефейс пользователя) Блендера при одном только взгляде на него отбивает любое желание изучать его.
Если разработчикам хватило ума повторить ГИП проприетарных продуктов, это может обеспечить приток пользователей.
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|5.26, Аноним (26), 10:54, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+24 +/–
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ИГИПБ (изучение графического интерфейса пользователя блендера) у меня заняло примерно 1 ЕВРЧ (единицу времени, равную часу). Конкретно в блендере ИСИ (использование своеобразного интерфейса) оправдано в связи с НСРТ (наличием самых различных требований) у ЛОКППБ (людей, относящихся к постоянным пользователям блендера). Ну а ГЛОКРППБ (группа лиц, относящихся к разработчикам программного продукта "Блендер") просто учла этот НФ (неоспоримый факт) и дала пользователям ВОВНИГИПБ (возможность окупить время на изучение графического интерфейса Блендера) постоянной ЭВПДИГИПППБ (экономией времени при дальнейшем использовании графического интерфейса пользователя программного продукта "Блендер").
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|5.36, ананим.orig (?), 11:59, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ГИП (графический интрефейс пользователя) Блендера при одном только взгляде на него отбивает любое желание изучать его.
blender'y желаю только одного — не пытаться обучать необучаемых.
Зыж
Лучшый 3д-пакет. Плюс опенсорсный.
Успехов ему во всех начинаниях.
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|2.29, my_name_is_Mud (ok), 11:13, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Насчёт малой популярности - не так давно блендер хвалил Татьяныч Лебедев. Говорил мол какой хороший продукт, а главное бесплатный. И даже нашёл в нём одну какую-то уберфичу, которой дико не хватает в других продуктах такого типа. Так что даже именитые люди (пусть и сомнительно именитые) вполне его ценят.
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|3.39, Аноним (39), 12:33, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он и полированный бетон хвалил и аква-лайк. Так что с ним все ясно что он давно уже кукухой отъехал причем окончательно и бесповоротно. Нет в блендере таких фич которых нет в платном ПО. Единственный плюс блендера что бесплатно.
Хотя в блендере например нет системы привязки к объектам как в автокаде или той же майе. Нет как класса такой возможности когда можно привязаться к любой точке другого объекта и выключить выключить нужные точки привязки. Есть только какие-то левые хаки. Так что блендер в лучше случае для всякой казуальщины может подойти.
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|4.44, my_name_is_Mud (ok), 12:56, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут я спорить не буду - я далёк совершенно от этой темы. Однако я сказал лишь то, о чём говорил Татьяныч - мопед его))
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|1.2, Константавр (ok), 07:50, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да не стал интерфейс лучше, он просто стал другой. Никаких проблем со старым интерфейсом не было, только ежели правая кнопка людям покоя не давала, да стандартные вырезание/копирование/вставка не работали так как люди представляли. А теперь поорут "эмэйзинг!" и сядут наново переписывать интерфейс, потому что обязательно найдутся недовольные, потому что привыкли к программе Х. Изменения ради изменений.
А всё остальное, конечно, радует, успехов Блендеру. И пусть им Эпики и дальше на поклон приходют.
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|2.12, Аноним (10), 09:12, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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ГИП (графический интрефейс пользователя) может быть - удобный и интуитивно понятный, как у проприетарных продуктов, а может быть: не-такой-как-у-всех-СПО-шный-все-кому-не-нравится-неосиляторы-с-синдромом-утёнка т.е. неудобный смотрт Gnome3
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|3.30, Константавр (ok), 11:27, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вспомни про Гимп, Фотошоп и многооконный режим. Одних заставили чуть не выпилить, потому что "нужно как у людей", а другие подхватили. И так в во всём.
У Блендера интерфейс не сложнее Майи был. Пара лишних кнопой не чделала его удобнее. Старым пооьзователям стало неудобно, но привлечёт ли это тех, кто был не в состоянии десять минут потратитт на ознакомление с инструментами? Ведь новеые всё равно придётся мзучать, а это неподъёмная задача.
И к "проприетарным" интерфейсам и инструментам точно так же нужно привыкать.
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|2.13, Аноним (10), 09:16, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Гранты инди разработчикам имеют смысл, а вдру найдут нового Коджиму который будет клепать франшизу эксклюзивно для их магазина.
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|1.7, Аноним (7), 08:55, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Тим Суини также прокомментировал позицию компании по отношению к Linux, которая рассматривается как отличная платформа.
Удивительно. Они же не выпускают Fortnite и Epic Store под него. А несколько месяцев назад заявляли, что они одобряют всё, что делает Microsoft. Я был уверен, что они изменили отношение к Linux
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|2.15, Аноним (10), 09:22, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это называется съесть рыбку сидя на двух стульях. Под Линукс EGS они не делают, совпадение, не думаю.
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|2.23, iPony129412 (?), 10:40, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А чего удивительного? Разве только для местных максималистов.
То есть компания должна иметь чёткую позицию. Вот есть один Линукс стул, другой Windows. И вот изволь сделать выбор, куда садится. И как сел, с него не вставай.
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|3.34, Аномномномнимус (?), 11:53, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С недоумением на ваше мнение смотрят ребятки из MS которые яростно тащат поддержку Linux во всё актуальное, от языков программирования и сред разработки до всяких контейнеров и систем оркестрации. Тут ещё говорят что в их облаках Linux чаще используется, чем форточки. А вы продолжайте играть жопой и стульями
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|2.28, my_name_is_Mud (ok), 11:09, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В последнем интервью он сказал что обожает линукс и желает ему удачи, что у них тоже он много где используется. Так же говорил что вайн всех спасёт, тем самым намекнул что официального клиента не будет
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|1.11, Иван (??), 09:08, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мое уважение Эпик Геймс, спасибо им, ведь блендер топ программа для создания супер классных три дэ моделей
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|2.25, Аноним (25), 10:51, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Топ программы для 3d - это совсем не blender, это houdini и менее мощные. Blender просто открытый, бесплатный, да и просто на фоне топов - вполне не плох.
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|3.41, Аноним (39), 12:42, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда уж Modo/Nuke что характерно у всей тяжелой трехмерки есть версии под Линукс. Наследство старых 3Д программ написанных для странных платформ типо SGI. Или Presto от Pixar который хоть и под Линукс но не продается вообще.
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|1.16, Аноним (16), 09:36, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Их же гейм-стор с вайном работает через раз, часто с новыми версиями просто не запускается - и привет играм, которые EGS-only.
Зато рапортуют о том, какой линакс хороший. При этом, в отличие от портирования, собственно, игр - сложных продуктов, зависящих от качества драйверов и тому подобного, сам магазин представляет себе просто гуй, скачивалку игр и вызывалку команд. И даже его сделать не могут, несмотря на то, что контора не маленькая и ресурсов достаточно. Или не хотят.
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|2.22, iPony129412 (?), 10:30, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вообще у них есть игровой движок Unreal Engine - он есть под линуксы.
А так для молодого магазина не имеет вообще смысла делать линуксовую версию - слишком много ресурсов надо потратить ради крохотной доли пользователей. Поэтому скоцентрировались на Win/Mac.
А в линуксах сейчас ещё бомбёжка с переделыванием графического сервера: Xorg -> Wayland
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|1.17, Аноним (17), 09:45, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Просто пытаются конкурировать со стимом в этом вопросе. Маркетинговый ход, не более. Стим всё еще полезнее т.к. сам интересные решениях выкатывает, а бабло может быть и не реализовано как надо.
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|2.18, трололо (?), 10:15, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тут речь скорее не только про Epic Market, но и про Unreal Engine 4 и конкуренцию с Unity.
в мире капитализма всё движется через маркетинг. но чем это плохо, если от подобны новостей Linux только хорошо?
мне вот очень радостно, и поддержка UE4 в Linux для меня очень важна, как и белндер
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|1.40, Аноним (40), 12:37, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Грехи замаливают. Но перманентный зашквар и обсёры гейстора от этого никуда не уходят.
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