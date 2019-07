Компания Epic Games пожертвовала 1.2 млн долларов Blender и развивает продукты для Linux

2.3 , Аноним ( 3 ), 07:54, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – https://www.blender.org/press/blender-2-80-beta-announcement/

Вот хотя бы чувак вещает о 5 самых весёлых штуках

Одна новая система слоев это прорыв по сравнение с тем что было. Единственное что с новым интерфейсом придется учится работать заново а если с 3д редко общаешься то такого обучения может и не произойти.

Да его и так-то не особо происходило из-за того, что классический интерфейс блендера - адище без четкой системы и вменяемой логики.

ГИП (графический интрефейс пользователя) Блендера при одном только взгляде на него отбивает любое желание изучать его.

Если разработчикам хватило ума повторить ГИП проприетарных продуктов, это может обеспечить приток пользователей.

ИГИПБ (изучение графического интерфейса пользователя блендера) у меня заняло примерно 1 ЕВРЧ (единицу времени, равную часу). Конкретно в блендере ИСИ (использование своеобразного интерфейса) оправдано в связи с НСРТ (наличием самых различных требований) у ЛОКППБ (людей, относящихся к постоянным пользователям блендера). Ну а ГЛОКРППБ (группа лиц, относящихся к разработчикам программного продукта "Блендер") просто учла этот НФ (неоспоримый факт) и дала пользователям ВОВНИГИПБ (возможность окупить время на изучение графического интерфейса Блендера) постоянной ЭВПДИГИПППБ (экономией времени при дальнейшем использовании графического интерфейса пользователя программного продукта "Блендер").

prokoudine ( ok ), 12:14, 16/07/2019

Двадцать два раза по два чая этому господину :)

ананим.orig ( ? ), 11:59, 16/07/2019

> ГИП (графический интрефейс пользователя) Блендера при одном только взгляде на него отбивает любое желание изучать его. blender'y желаю только одного — не пытаться обучать необучаемых. Зыж

Лучшый 3д-пакет. Плюс опенсорсный.

Успехов ему во всех начинаниях.

my_name_is_Mud ( ok ), 11:13, 16/07/2019

Насчёт малой популярности - не так давно блендер хвалил Татьяныч Лебедев. Говорил мол какой хороший продукт, а главное бесплатный. И даже нашёл в нём одну какую-то уберфичу, которой дико не хватает в других продуктах такого типа. Так что даже именитые люди (пусть и сомнительно именитые) вполне его ценят.

Аноним ( 39 ), 12:33, 16/07/2019

Он и полированный бетон хвалил и аква-лайк. Так что с ним все ясно что он давно уже кукухой отъехал причем окончательно и бесповоротно. Нет в блендере таких фич которых нет в платном ПО. Единственный плюс блендера что бесплатно. Хотя в блендере например нет системы привязки к объектам как в автокаде или той же майе. Нет как класса такой возможности когда можно привязаться к любой точке другого объекта и выключить выключить нужные точки привязки. Есть только какие-то левые хаки. Так что блендер в лучше случае для всякой казуальщины может подойти.

my_name_is_Mud ( ok ), 12:56, 16/07/2019

Тут я спорить не буду - я далёк совершенно от этой темы. Однако я сказал лишь то, о чём говорил Татьяныч - мопед его))