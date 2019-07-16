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Компания Epic Games пожертвовала 1.2 млн долларов Blender и развивает продукты для Linux

16.07.2019 06:27

Компания Epic Games, разрабатывающая игровой движок Unreal Engine, пожертвовала 1.2 млн. долларов на развитие свободной системы 3D-моделирования Blender. Средства будут выделяться поэтапно в течение трёх лет. Деньги планируется потратить на расширение штата разработчиков, привлечение новых участников, улучшение координации работы в проекте и повышение качества кода.

Пожертвование выделено под эгидой программы Epic MegaGrants, в рамках которой планируется потратить 100 млн долларов на гранты разработчикам игр, создателям контента и разработчикам инструментариев, связанных с движком Unreal Engine или открытыми проектами, полезными для сообщества, занимающегося 3D-графикой. По мнению Тима Суини (Tim Sweeney), основателя и руководителя компании Epic Games, открытые инструменты, библиотеки и платформы критически важны для будущего экосистемы цифрового контента. Blender является одним из наиболее востребованных и зарекомендовавших себя в сообществе инструментов, поэтому Epic Games стремится обеспечить его продвижение во благо всех создателей контента.

Тим Суини также прокомментировал позицию компании по отношению к Linux, который рассматривается как отличная платформа. Продукты Unreal Engine 4, Epic Online Services и Easy Anti-Cheat развиваются для Linux в форме нативных сборок. Компания также рассматривает возможность расширения использованя Wine как средства для запуска в Linux игр из каталога Epic Games. Слухи о прекращении разработки Easy Anti-Cheat для Linux не соответствуют действительности - нативная Linux-версия данного продукта находится на стадии бета-тестирования и уже предоставляет поддержку античита даже для игр, запускаемых с использованием Wine и Proton.

Напомним, что 19 июля, если не возникнет проблем с тестированием кандидата в релизы, ожидается выпуск Blender 2.80, который является одним из самых значительных выпусков в истории проекта. В новой версии полностью изменён пользовательский интерфейс, который стал привычен для пользователей других графических редакторов и 3D-пакетов. Представлены новые движки рендеринга Workbench для быстрой простой отрисовки и Eevee для рендеринга в режиме реального времени. Переработан 3D Viewport. Добавлена новая система для работы с 2D-эскизами как с трёхмерными объектами. Удалён встроенный игровой движок, вместо которого теперь предлагается использовать сторонние игровые движки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/press/...)
  2. OpenNews: Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений
  3. OpenNews: Сообщество Blender выпустило свободный анимационный фильм Spring
  4. OpenNews: Blender тестирует децентрализованный PeerTube после блокировки видео на YouTube
  5. OpenNews: Компания Epic Games начала бесплатное распространение игрового движка Unreal Engine 4
  6. OpenNews: Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.79
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: blender
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  • 1.1, Аноним (1), 07:46, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хотел пожаловаться про инопланетную структуру блендера и относительно низкую популярность, но тут же пишут что изменят интерфейс. Огонь, посмотрим.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 07:54, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://www.blender.org/press/blender-2-80-beta-announcement/
    Вот хотя бы чувак вещает о 5 самых весёлых штуках
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:48, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Одна новая система слоев это прорыв по сравнение с тем что было. Единственное что с новым интерфейсом придется учится работать заново а если с 3д редко общаешься то такого обучения может и не произойти.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 08:58, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да его и так-то не особо происходило из-за того, что классический интерфейс блендера - адище без четкой системы и вменяемой логики.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 09:07, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ГИП (графический интрефейс пользователя) Блендера при одном только взгляде на него отбивает любое желание изучать его.
    Если разработчикам хватило ума повторить ГИП проприетарных продуктов, это может обеспечить приток пользователей.
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 10:54, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +24 +/
    ИГИПБ (изучение графического интерфейса пользователя блендера) у меня заняло примерно 1 ЕВРЧ (единицу времени, равную часу). Конкретно в блендере ИСИ (использование своеобразного интерфейса) оправдано в связи с НСРТ (наличием самых различных требований) у ЛОКППБ (людей, относящихся к постоянным пользователям блендера). Ну а ГЛОКРППБ (группа лиц, относящихся к разработчикам программного продукта "Блендер") просто учла этот НФ (неоспоримый факт) и дала пользователям ВОВНИГИПБ (возможность окупить время на изучение графического интерфейса Блендера) постоянной ЭВПДИГИПППБ (экономией времени при дальнейшем использовании графического интерфейса пользователя программного продукта "Блендер").
     
     
  • 6.31, Аноним (31), 11:36, 16/07/2019 Скрыто
    		• –1 +/
     
     
  • 7.43, Michael Shigorin (ok), 12:53, 16/07/2019 Скрыто
    		• +/
     
  • 6.37, prokoudine (ok), 12:14, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Двадцать два раза по два чая этому господину :)
     
  • 5.36, ананим.orig (?), 11:59, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ГИП (графический интрефейс пользователя) Блендера при одном только взгляде на него отбивает любое желание изучать его.

    blender'y желаю только одного — не пытаться обучать необучаемых.

    Зыж
    Лучшый 3д-пакет. Плюс опенсорсный.
    Успехов ему во всех начинаниях.

     
  • 2.29, my_name_is_Mud (ok), 11:13, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насчёт малой популярности - не так давно блендер хвалил Татьяныч Лебедев. Говорил мол какой хороший продукт, а главное бесплатный. И даже нашёл в нём одну какую-то уберфичу, которой дико не хватает в других продуктах такого типа. Так что даже именитые люди (пусть и сомнительно именитые) вполне его ценят.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 12:33, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и полированный бетон хвалил и аква-лайк. Так что с ним все ясно что он давно уже кукухой отъехал причем окончательно и бесповоротно. Нет в блендере таких фич которых нет в платном ПО. Единственный плюс блендера что бесплатно.

    Хотя в блендере например нет системы привязки к объектам как в автокаде или той же майе. Нет как класса такой возможности когда можно привязаться к любой точке другого объекта и выключить выключить нужные точки привязки. Есть только какие-то левые хаки. Так что блендер в лучше случае для всякой казуальщины может подойти.

     
     
  • 4.44, my_name_is_Mud (ok), 12:56, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут я спорить не буду - я далёк совершенно от этой темы. Однако я сказал лишь то, о чём говорил Татьяныч - мопед его))

     

  • 1.2, Константавр (ok), 07:50, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да не стал интерфейс лучше, он просто стал другой. Никаких проблем со старым интерфейсом не было, только ежели правая кнопка людям покоя не давала, да стандартные вырезание/копирование/вставка не работали так как люди представляли. А теперь поорут "эмэйзинг!" и сядут наново переписывать интерфейс, потому что обязательно найдутся недовольные, потому что привыкли к программе Х. Изменения ради изменений.

    А всё остальное, конечно, радует, успехов Блендеру. И пусть им Эпики и дальше на поклон приходют.

     
     
  • 2.12, Аноним (10), 09:12, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    ГИП (графический интрефейс пользователя) может быть - удобный и интуитивно понятный, как у проприетарных продуктов, а может быть: не-такой-как-у-всех-СПО-шный-все-кому-не-нравится-неосиляторы-с-синдромом-утёнка т.е. неудобный смотрт Gnome3
     
     
  • 3.30, Константавр (ok), 11:27, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вспомни про Гимп, Фотошоп и многооконный режим. Одних заставили чуть не выпилить, потому что "нужно как у людей", а другие подхватили. И так в во всём.

    У Блендера интерфейс не сложнее Майи был. Пара лишних кнопой не чделала его удобнее. Старым пооьзователям стало неудобно, но привлечёт ли это тех, кто был не в состоянии десять минут потратитт на ознакомление с инструментами? Ведь новеые всё равно придётся мзучать, а это неподъёмная задача.

    И к "проприетарным" интерфейсам и инструментам точно так же нужно привыкать.

     
  • 3.42, Анимус (?), 12:46, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё вроде не пятница, а алкошня уже осаждает опеннетик.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:14, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гранты разработчикам игр.
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 09:16, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Гранты инди разработчикам имеют смысл, а вдру найдут нового Коджиму который будет клепать франшизу эксклюзивно для их магазина.
     
  • 2.20, Sw00p aka Jerom (?), 10:25, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Гранты стримерам :)
     
     
  • 3.35, Аномномномнимус (?), 11:55, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гранату стримерам, перебьются дармоеды
     

  • 1.5, Аноним (6), 08:45, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может они тогда 2.8 скорее выпустят сколько уже можно тянуть.
     
     
  • 2.8, жека воробьев (?), 08:58, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Последний абзац для кого написан?!
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:55, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Тим Суини также прокомментировал позицию компании по отношению к Linux, которая рассматривается как отличная платформа.

    Удивительно. Они же не выпускают Fortnite и Epic Store под него. А несколько месяцев назад заявляли, что они одобряют всё, что делает Microsoft. Я был уверен, что они изменили отношение к Linux

     
     
  • 2.15, Аноним (10), 09:22, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется съесть рыбку  сидя на двух стульях. Под Линукс EGS они не делают, совпадение, не думаю.
     
  • 2.23, iPony129412 (?), 10:40, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чего удивительного? Разве только для местных максималистов.
    То есть компания должна иметь чёткую позицию. Вот есть один Линукс стул, другой Windows. И вот изволь сделать выбор, куда садится. И как сел, с него не вставай.
     
     
  • 3.34, Аномномномнимус (?), 11:53, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С недоумением на ваше мнение смотрят ребятки из MS которые яростно тащат поддержку Linux во всё актуальное, от языков программирования и сред разработки до всяких контейнеров и систем оркестрации. Тут ещё говорят что в их облаках Linux чаще используется, чем форточки. А вы продолжайте играть жопой и стульями
     
  • 3.38, Аноним (38), 12:29, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Похоже Гейб настолько толстый, что сел на оба стула...
     
  • 2.28, my_name_is_Mud (ok), 11:09, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В последнем интервью он сказал что обожает линукс и желает ему удачи, что у них тоже он много где используется. Так же говорил что вайн всех спасёт, тем самым намекнул что официального клиента не будет
     

  • 1.11, Иван (??), 09:08, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мое уважение Эпик Геймс, спасибо им, ведь блендер топ программа для создания супер классных три дэ моделей
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:51, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Топ программы для 3d - это совсем не blender, это houdini и менее мощные. Blender просто открытый, бесплатный, да и просто на фоне топов - вполне не плох.
     
     
  • 3.41, Аноним (39), 12:42, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда уж Modo/Nuke что характерно у всей тяжелой трехмерки есть версии под Линукс. Наследство старых 3Д программ написанных для странных платформ типо SGI. Или Presto от Pixar который хоть и под Линукс но не продается вообще.
     

  • 1.14, Аноним (10), 09:19, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почему ни слова под EGS for Linux? Осуждаем.
     
  • 1.16, Аноним (16), 09:36, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Их же гейм-стор с вайном работает через раз, часто с новыми версиями просто не запускается - и привет играм, которые EGS-only.

    Зато рапортуют о том, какой линакс хороший. При этом, в отличие от портирования, собственно, игр - сложных продуктов, зависящих от качества драйверов и тому подобного, сам магазин представляет себе просто гуй, скачивалку игр и вызывалку команд. И даже его сделать не могут, несмотря на то, что контора не маленькая и ресурсов достаточно. Или не хотят.

     
     
  • 2.22, iPony129412 (?), 10:30, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вообще у них есть игровой движок Unreal Engine - он есть под линуксы.
    А так для молодого магазина не имеет вообще смысла делать линуксовую версию - слишком много ресурсов надо потратить ради крохотной доли пользователей. Поэтому скоцентрировались на Win/Mac.

    А в линуксах сейчас ещё бомбёжка с переделыванием графического сервера: Xorg -> Wayland

     

  • 1.17, Аноним (17), 09:45, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Просто пытаются конкурировать со стимом в этом вопросе. Маркетинговый ход, не более. Стим всё еще полезнее т.к. сам интересные решениях выкатывает, а бабло может быть и не реализовано как надо.
     
     
  • 2.18, трололо (?), 10:15, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут речь скорее не только про Epic Market,  но и про Unreal Engine 4 и конкуренцию с Unity.
    в мире капитализма всё движется через маркетинг. но чем это плохо, если от подобны новостей Linux только хорошо?
    мне вот очень радостно, и поддержка UE4 в Linux для меня очень важна, как и белндер
     
     
  • 3.19, трололо (?), 10:16, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *блендер
     

  • 1.21, Аноним (21), 10:29, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь Blender выйдет эксклюзивно в EGS?
     
     
  • 2.24, iPony129412 (?), 10:41, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И из стима его удалят :D
    https://store.steampowered.com/app/365670/Blender/
     

  • 1.27, Аноним (27), 10:57, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Долгих лет Blener-у, надеюсь он станет стандартом в 3д индустрии.
     
  • 1.33, Аномномномнимус (?), 11:47, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пожалуй это самая отличная новость про софт в этом году.
     
  • 1.40, Аноним (40), 12:37, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Грехи замаливают. Но перманентный зашквар и обсёры гейстора от этого никуда не уходят.
     

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