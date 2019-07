Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.80

2.6 , th3m3 ( ok ), 20:43, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – +1. Пока не вкатился нормально в 3D, в основном его использую для монтирования видео.

3.15 , timur.davletshin ( ok ), 21:16, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Его отличает то, что он не падает при попытке сообразить что-то более или менее серьёзное. Плюс, всякие плюшки вроде стабилизации видео, возможности добавлять 3D объекты и прочие игрища с цветом.

4.22 , Michael Shigorin ( ok ), 22:19, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нынешняя mlt умеет собираться с libvidstab, так что если где-то kdenlive не умеет -- видимо, стоит подёргать нерадивых мантяинов.

5.26 , timur.davletshin ( ok ), 22:42, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Надо было какую-то попойку на DVD (тогда они ещё были входу) смонтировать и записать и я полдня провозился со всеми этими питиви, энлайвами и синелерами. Все три сыпались, глючили и тормозили. В результате забил на эти фейд-ины/ауты и "склеил" mencoder'ом. Благо, что с DVD авторингом не так всё грустно на тот момент было.