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Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.80

30.07.2019 20:16

После почти двух лет разработки опубликован выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 2.80, который стал одним из самых значительных выпусков в истории проекта.

Основные новшества:

  • Кардинально переработан интерфейс пользователя, который стал более привычным для пользователей, имеющих опыт работы в других графических пакетах. Предложена новая тёмная тема оформления и привычные панели с современный набором пиктограмм вместо текстовых описаний.

    Изменения также коснулись методов работы с мышью/планшетом и горячих клавиш. Например, выделение теперь по умолчанию осуществляется левым кликом или перемещением с удерживанием левой кнопки мыши, а правым кликом вызывается контекстное меню. Добавлено меню быстро доступа к наиболее часто используемым функциям. Обновлена раскладка в редакторе свойств и разделы настроек. Предложены концепции шаблонов и рабочих пространств (вкладок), позволяющие быстро начать работу над необходимой задачей или переключаться между несколькими задачами (например, скульптурное моделирование, рисование текстур или отслеживание движения) и дающие возможность адаптировать интерфейс под свои предпочтения;

  • Реализован полностью переписанный режим Viewport, позволяющий отобразить 3D-сцену в форме, оптимизированной для различных задач и интегрированный с рабочим процессом. Также предложен новый движок быстрого рендеринга рабочей области (Workbench), оптимизированный для современных графических карт и позволяющий выполнять работу с активным предпросмотром при манипуляциях с макетом сцены, моделировании и скульптурном моделировании.

    Движок Workbench поддерживает оверлеи, позволяющие менять видимость элементов и управлять их наложением. Оверлеи также теперь поддерживаются при предпросмотре результатов отрисовки рендерами Eevee и Cycles, что позволяет редактировать сцену с полным затенением. Переработан предпросмотр симуляции дыма и огня, который приближен к результатам отрисовки с использованием физически корректного рендера.

  • На базе движка Eevee подготовлен новый режим рендеринга LookDev, позволяющий протестировать расширенные диапазоны яркости (HDRI) без изменения настроек источников освещения. Режим LookDev также может применяться для предпросмотра работы движка рендеринга Cycles.
  • В 3D Viewport и редактор развёрток (UV) добавлены новые интерактивные инструменты и гизмо, а также новая контекстная панель инструментов, на которую вынесены в том числе инструменты, ранее вызываемые только через клавиатурные комбинации. В различные элементы, включая источники света, камеру и фон композитинга, добавлены гизмо для корректировки формы и атрибутов;
  • Добавлен новый рендер Eevee, поддерживающий физически корректный рендеринг в режиме реального времени и использующий только GPU (OpenGL) для рендеринга. Eevee может применяться как для финального рендеринга, так и в окне Viewport для создания ресурсов в режиме реального времени. Eevee поддерживает материалы, созданные с использованием единых с движком Cycles шейдерных нод, что позволяет выполнить в Eevee отрисовку существующих сцен без отдельной настройки, в том числе в режиме реального времени. Для создателей ресурсов к компьютерным играм предлагается шейдер Principled BSDF, совместимый с шейдерными моделями многих игровых движков;

  • Добавлена система двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволяющая создавать эскизы в 2D и затем использовать их в 3D-окружении как трёхмерные объекты (на основе нескольких плоских эскизов в разных ракурсах формируется 3D-модель). Объекты Grease Pencil являются составной частью Blender и интегрируются с существующими инструментами выделения объектов, редактирования, управления и связывания. Наброски могут превращаться в слои и отрисовываться с использованием материалов и текстур, а также редактироваться и применяться при скульптурном моделировании по аналогии с мэшами. Для деформирования и расцветки могут использоваться типовые модификаторы мэшей. При рендеринге возможно применение эффектов, таких как размытие, создание теней или освещение краёв.
  • В системе рендеринга Cycles обеспечена поддержка таких возможностей, как создание подложек для композитинга с использованием технологии Cryptomatte, шейдинг волос и объёма на базе BSDF и применение случайного подповерхностного рассеивания (SSS). Реализован режим комбинированного рендеринга, в котором одновременно используются GPU и CPU. Значительно ускорен рендеринг с использованием OpenCL. Для сцен не умещающихся в память GPU добавлена поддержка CUDA;
  • В режиме редактирования появилась возможность одновременного редактирования нескольких мэшей, включая наложение текстур (UV mapping), а также редактирование и позиционирование каркаса нескольких объектов. Для контроля детализации модели с одновременным выполнением сглаживания задействована технология OpenSubdiv;
  • Эталонные фоновые изображения для обрисовки теперь размещаются как объекты и могут компоноваться и трансформироваться вместе со сценой;
  • Слои и группы заменены на коллекции, позволяющие организовывать размещение объектов на сцене и манипулировать группами объектов и их привязкой, используя простой интерфейс в стиле drag & drop. В 3D Viewport добавлены быстрые операции для перемещения объектов между коллекциями и инструменты для более точного управления их видимостью с поддержкой временного и постоянного скрытия, в том числе по типу объекта;
  • Улучшены средства для анимации и риггинга. Для риггинга предложены новые ограничители, модификаторы и формы изгиба элементов каркаса. В редакторе анимации появилась визуализация ключевых кадров и инструменты для редактирования;
  • Полностью переработана реализация графа зависимостей, ключевых модификаторов и системы оценки анимации. На современных многоядерных CPU сцены с большим числом объектов и сложными ригами теперь обрабатываются на порядок быстрее;
  • Реализована более реалистичная физика поведения тканей и модель их деформации;
  • Модернизирован Python API, в который внесены изменения, нарушающие совместимость и в определённых ситуациях требующие переработки скриптов и дополнений. Тем не менее большинство дополнений, доступных для выпуска 2.79, уже адаптированы для работы с версией 2.80;
  • Удалён движок real-time рендеринга Blender Internal, на смену которому пришёл движок EEVEE;
  • Удалён игровой движок (Blender Game Engine), вместо которого рекомендуется использовать существующие открытые альтернативы, такие как движок Godot;
  • Встроена поддержка импорта и экспорта файлов в формате glTF 2.0, который часто используется для загрузки 3D-ресурсов в играх и Web.
  • В средства для импорта и экспорта видео добавлена поддержка метаданных и формата WebM.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/downlo...)
  2. OpenNews: Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений
  3. OpenNews: Сообщество Blender выпустило свободный анимационный фильм Spring
  4. OpenNews: 21 неисправленная уязвимость в системе 3D-моделирования Blender
  5. OpenNews: Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.79
  6. OpenNews: Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.78
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: blender, 3d
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  • 1.1, IdeaFix (ok), 20:23, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зря они так с самобытным интерфейсом...
     
     
  • 2.8, Константавр (ok), 20:51, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    В очередной раз пытаюсь пересесть на 2.8. Плююсь страшно. Не нравится. Говорили теперь будет удобно, а теперь не влезает нифига. Стоило разделить вид на два, меню приходится откручивать, мотаю панель туда-сюда на каждый чих, на клавиатуре недоступно почти ничего из нужного, почему надо было убрать даже из Ctrl+E выбор кольцом, рядами, и пр.? Кому оно мешало?

    Изменения ради изменений. А рендерилки, да, удобнее регулировать... некоторые вещи...

     
     
  • 3.27, Галым (?), 22:45, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не плачь, малыш. Пользуйся 2.7.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:26, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все круто. Интерфейс не круто.
     
  • 1.3, timur.davletshin (ok), 20:27, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Как это ни странно, но это лучший видеоредактор под Linux из OSS.
     
     
  • 2.6, th3m3 (ok), 20:43, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    +1. Пока не вкатился нормально в 3D, в основном его использую для монтирования видео.
     
     
  • 3.15, timur.davletshin (ok), 21:16, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Его отличает то, что он не падает при попытке сообразить что-то более или менее серьёзное. Плюс, всякие плюшки вроде стабилизации видео, возможности добавлять 3D объекты и прочие игрища с цветом.
     
     
  • 4.22, Michael Shigorin (ok), 22:19, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нынешняя mlt умеет собираться с libvidstab, так что если где-то kdenlive не умеет -- видимо, стоит подёргать нерадивых мантяинов.
     
     
  • 5.26, timur.davletshin (ok), 22:42, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо было какую-то попойку на DVD (тогда они ещё были входу) смонтировать и записать и я полдня провозился со всеми этими питиви, энлайвами и синелерами. Все три сыпались, глючили и тормозили. В результате забил на эти фейд-ины/ауты и "склеил" mencoder'ом. Благо, что с DVD авторингом не так всё грустно на тот момент было.
     

  • 1.4, Аноним (2), 20:27, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Удалён движок real-time рендеринга Blender Internal, на смену которому пришёл движок EEVEE

    Угу. Вы видели тени в нем?

     
     
  • 2.9, Константавр (ok), 20:52, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не у меня одного лесенки, да? :)
     
     
  • 3.19, Anonim (??), 21:34, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Eevee может применяться как для финального рендеринга, так и в окне Viewport для создания ресурсов в режиме реального времени."

    Не можешь используй cycles или импортируй в любой другой рендер. Будто вас заставляют использовать Eevee для финального рендера

     
  • 2.29, Аноним (29), 23:00, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реалтайм!
     

  • 1.5, th3m3 (ok), 20:42, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Джва года ждал! Ура!
     
  • 1.10, Аноним (10), 20:57, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что народ как думаете будет форк от староверов/ниасиляторов нового интерфейса?
     
     
  • 2.11, th3m3 (ok), 20:58, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будет как с форками Firefox - всё плохо.
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:13, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее часть будет сидеть на 2.7, а другие будут просто долго и нудно ныть в интернетах. Пока пользовался в бете 2.8 заметил, что многие вещи теперь делать удобнее и быстрее с новым интерфейсом, но утятки будут рыдать и ныть. В прошлый раз так же было.
     
     
  • 3.17, Аноним (10), 21:18, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что это уже ни первая кардинальная смена интерфейса? Надо пойти погуглить картинки.
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:07, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Зачем такую каку виде интерфейса засунули
     
  • 1.13, Аноним (14), 21:10, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дайте серверу отдышаться, он же не резиновый.
     
     
  • 2.16, Аноним (10), 21:16, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага уже пол часа почти качается. Вот уж не думал что у такого проекта нету cdn-а с кучей зеркал
     
     
  • 3.18, th3m3 (ok), 21:25, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужно раздавать через торрент, тогда и ненужно ничего мудрить.
     

  • 1.20, Аноним (20), 21:38, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    жаль, что выкинули игровой движок
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:24, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А его правда кто-то использовал? Он, вроде, всегда был в поделочном состоянии
     
  • 2.30, Аноним (29), 23:00, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно, берите Verge3D, у него нормальная интеграция с блендером.
     

  • 1.21, prokoudine (ok), 22:17, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Преподающие блендер говорят, что с бетами 2.80 студиозусы справляются намного проще, чем с 2.7.

    Но тут пришли комментаторы с низкой нейропластичностью и начали жаловаться :)

     
     
  • 2.28, timur.davletshin (ok), 22:49, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Знаю только пару знакомых, которые его на постоянке пользуют. Так у обоих догадаться, что это блендер можно только по сплешу при запуске. Каждый затачивает его под себя.
     

  • 1.23, Michael Shigorin (ok), 22:21, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как бы там ни было с интерфейсами (в коих я применительно к 3D вообще ничего не соображаю) -- всех блендерятников поздравляю с новым сабжем ;-)
     
     
  • 2.25, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 22:36, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а в каких соображаешь?
     

  • 1.31, Аноним (31), 23:04, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Родили наконец.
     

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