Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.80

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|2.8, Константавр (ok), 20:51, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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В очередной раз пытаюсь пересесть на 2.8. Плююсь страшно. Не нравится. Говорили теперь будет удобно, а теперь не влезает нифига. Стоило разделить вид на два, меню приходится откручивать, мотаю панель туда-сюда на каждый чих, на клавиатуре недоступно почти ничего из нужного, почему надо было убрать даже из Ctrl+E выбор кольцом, рядами, и пр.? Кому оно мешало?
Изменения ради изменений. А рендерилки, да, удобнее регулировать... некоторые вещи...
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|2.6, th3m3 (ok), 20:43, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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+1. Пока не вкатился нормально в 3D, в основном его использую для монтирования видео.
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|3.15, timur.davletshin (ok), 21:16, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Его отличает то, что он не падает при попытке сообразить что-то более или менее серьёзное. Плюс, всякие плюшки вроде стабилизации видео, возможности добавлять 3D объекты и прочие игрища с цветом.
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|4.22, Michael Shigorin (ok), 22:19, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нынешняя mlt умеет собираться с libvidstab, так что если где-то kdenlive не умеет -- видимо, стоит подёргать нерадивых мантяинов.
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|5.26, timur.davletshin (ok), 22:42, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надо было какую-то попойку на DVD (тогда они ещё были входу) смонтировать и записать и я полдня провозился со всеми этими питиви, энлайвами и синелерами. Все три сыпались, глючили и тормозили. В результате забил на эти фейд-ины/ауты и "склеил" mencoder'ом. Благо, что с DVD авторингом не так всё грустно на тот момент было.
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|1.4, Аноним (2), 20:27, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Удалён движок real-time рендеринга Blender Internal, на смену которому пришёл движок EEVEE
Угу. Вы видели тени в нем?
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|3.19, Anonim (??), 21:34, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Eevee может применяться как для финального рендеринга, так и в окне Viewport для создания ресурсов в режиме реального времени."
Не можешь используй cycles или импортируй в любой другой рендер. Будто вас заставляют использовать Eevee для финального рендера
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|1.10, Аноним (10), 20:57, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну что народ как думаете будет форк от староверов/ниасиляторов нового интерфейса?
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|2.14, Аноним (14), 21:13, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее часть будет сидеть на 2.7, а другие будут просто долго и нудно ныть в интернетах. Пока пользовался в бете 2.8 заметил, что многие вещи теперь делать удобнее и быстрее с новым интерфейсом, но утятки будут рыдать и ныть. В прошлый раз так же было.
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|3.17, Аноним (10), 21:18, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что это уже ни первая кардинальная смена интерфейса? Надо пойти погуглить картинки.
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|2.16, Аноним (10), 21:16, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага уже пол часа почти качается. Вот уж не думал что у такого проекта нету cdn-а с кучей зеркал
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|3.18, th3m3 (ok), 21:25, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужно раздавать через торрент, тогда и ненужно ничего мудрить.
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|2.24, Аноним (24), 22:24, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А его правда кто-то использовал? Он, вроде, всегда был в поделочном состоянии
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|2.30, Аноним (29), 23:00, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не нужно, берите Verge3D, у него нормальная интеграция с блендером.
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|1.21, prokoudine (ok), 22:17, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Преподающие блендер говорят, что с бетами 2.80 студиозусы справляются намного проще, чем с 2.7.
Но тут пришли комментаторы с низкой нейропластичностью и начали жаловаться :)
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|2.28, timur.davletshin (ok), 22:49, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Знаю только пару знакомых, которые его на постоянке пользуют. Так у обоих догадаться, что это блендер можно только по сплешу при запуске. Каждый затачивает его под себя.
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|1.23, Michael Shigorin (ok), 22:21, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как бы там ни было с интерфейсами (в коих я применительно к 3D вообще ничего не соображаю) -- всех блендерятников поздравляю с новым сабжем ;-)
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