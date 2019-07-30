Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.80

После почти двух лет разработки опубликован выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 2.80, который стал одним из самых значительных выпусков в истории проекта. Основные новшества: Кардинально переработан интерфейс пользователя, который стал более привычным для пользователей, имеющих опыт работы в других графических пакетах. Предложена новая тёмная тема оформления и привычные панели с современный набором пиктограмм вместо текстовых описаний. Изменения также коснулись методов работы с мышью/планшетом и горячих клавиш. Например, выделение теперь по умолчанию осуществляется левым кликом или перемещением с удерживанием левой кнопки мыши, а правым кликом вызывается контекстное меню. Добавлено меню быстро доступа к наиболее часто используемым функциям. Обновлена раскладка в редакторе свойств и разделы настроек. Предложены концепции шаблонов и рабочих пространств (вкладок), позволяющие быстро начать работу над необходимой задачей или переключаться между несколькими задачами (например, скульптурное моделирование, рисование текстур или отслеживание движения) и дающие возможность адаптировать интерфейс под свои предпочтения;

Реализован полностью переписанный режим Viewport, позволяющий отобразить 3D-сцену в форме, оптимизированной для различных задач и интегрированный с рабочим процессом. Также предложен новый движок быстрого рендеринга рабочей области (Workbench), оптимизированный для современных графических карт и позволяющий выполнять работу с активным предпросмотром при манипуляциях с макетом сцены, моделировании и скульптурном моделировании. Движок Workbench поддерживает оверлеи, позволяющие менять видимость элементов и управлять их наложением. Оверлеи также теперь поддерживаются при предпросмотре результатов отрисовки рендерами Eevee и Cycles, что позволяет редактировать сцену с полным затенением. Переработан предпросмотр симуляции дыма и огня, который приближен к результатам отрисовки с использованием физически корректного рендера.

На базе движка Eevee подготовлен новый режим рендеринга LookDev, позволяющий протестировать расширенные диапазоны яркости (HDRI) без изменения настроек источников освещения. Режим LookDev также может применяться для предпросмотра работы движка рендеринга Cycles.

В 3D Viewport и редактор развёрток (UV) добавлены новые интерактивные инструменты и гизмо, а также новая контекстная панель инструментов, на которую вынесены в том числе инструменты, ранее вызываемые только через клавиатурные комбинации. В различные элементы, включая источники света, камеру и фон композитинга, добавлены гизмо для корректировки формы и атрибутов;

Добавлен новый рендер Eevee, поддерживающий физически корректный рендеринг в режиме реального времени и использующий только GPU (OpenGL) для рендеринга. Eevee может применяться как для финального рендеринга, так и в окне Viewport для создания ресурсов в режиме реального времени. Eevee поддерживает материалы, созданные с использованием единых с движком Cycles шейдерных нод, что позволяет выполнить в Eevee отрисовку существующих сцен без отдельной настройки, в том числе в режиме реального времени. Для создателей ресурсов к компьютерным играм предлагается шейдер Principled BSDF, совместимый с шейдерными моделями многих игровых движков;





Добавлена система двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволяющая создавать эскизы в 2D и затем использовать их в 3D-окружении как трёхмерные объекты (на основе нескольких плоских эскизов в разных ракурсах формируется 3D-модель). Объекты Grease Pencil являются составной частью Blender и интегрируются с существующими инструментами выделения объектов, редактирования, управления и связывания. Наброски могут превращаться в слои и отрисовываться с использованием материалов и текстур, а также редактироваться и применяться при скульптурном моделировании по аналогии с мэшами. Для деформирования и расцветки могут использоваться типовые модификаторы мэшей. При рендеринге возможно применение эффектов, таких как размытие, создание теней или освещение краёв.

В системе рендеринга Cycles обеспечена поддержка таких возможностей, как создание подложек для композитинга с использованием технологии Cryptomatte, шейдинг волос и объёма на базе BSDF и применение случайного подповерхностного рассеивания (SSS). Реализован режим комбинированного рендеринга, в котором одновременно используются GPU и CPU. Значительно ускорен рендеринг с использованием OpenCL. Для сцен не умещающихся в память GPU добавлена поддержка CUDA;

В режиме редактирования появилась возможность одновременного редактирования нескольких мэшей, включая наложение текстур (UV mapping), а также редактирование и позиционирование каркаса нескольких объектов. Для контроля детализации модели с одновременным выполнением сглаживания задействована технология OpenSubdiv;

Эталонные фоновые изображения для обрисовки теперь размещаются как объекты и могут компоноваться и трансформироваться вместе со сценой;

Слои и группы заменены на коллекции, позволяющие организовывать размещение объектов на сцене и манипулировать группами объектов и их привязкой, используя простой интерфейс в стиле drag & drop. В 3D Viewport добавлены быстрые операции для перемещения объектов между коллекциями и инструменты для более точного управления их видимостью с поддержкой временного и постоянного скрытия, в том числе по типу объекта;

Улучшены средства для анимации и риггинга. Для риггинга предложены новые ограничители, модификаторы и формы изгиба элементов каркаса. В редакторе анимации появилась визуализация ключевых кадров и инструменты для редактирования;

Полностью переработана реализация графа зависимостей, ключевых модификаторов и системы оценки анимации. На современных многоядерных CPU сцены с большим числом объектов и сложными ригами теперь обрабатываются на порядок быстрее;

Реализована более реалистичная физика поведения тканей и модель их деформации;

Модернизирован Python API, в который внесены изменения, нарушающие совместимость и в определённых ситуациях требующие переработки скриптов и дополнений. Тем не менее большинство дополнений, доступных для выпуска 2.79, уже адаптированы для работы с версией 2.80;

Удалён движок real-time рендеринга Blender Internal, на смену которому пришёл движок EEVEE;

Удалён игровой движок (Blender Game Engine), вместо которого рекомендуется использовать существующие открытые альтернативы, такие как движок Godot;

Встроена поддержка импорта и экспорта файлов в формате glTF 2.0, который часто используется для загрузки 3D-ресурсов в играх и Web.

В средства для импорта и экспорта видео добавлена поддержка метаданных и формата WebM.



