GitHub вводит верификацию устройств, при неактивной двухфакторной аутентификации

2.4 , Ключевский ( ? ), 13:42, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – При чем тут Google или Microsoft? В качестве второго фактора используется TOTP, стандарт описанный в RFC. Ты можешь взять FreeOTP от RedHat или написать свое приложение для этих целей. Коды генерируются в оффлайне(у любого из приложений) и никто их кроме тебя не получает. Аналогично работает второй фактор хоть у Гугла, хоть у NameCheap, хоть у черта лысого.

3.24 , пох. ( ? ), 14:30, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – For GitHub, the second form of authentication is a code that's generated by an application on your mobile device or sent as a text message (SMS). так что кончай врать у гугла, говоришь, аналогично? Ну, собственно, да - телефон он зачем-то хочет.

4.41 , KonstantinB ( ok ), 15:09, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Там самый обычный TOTP. Телефон на самом деле не нужен. Распознаешь QR-код чем хочешь, берешь http://www.nongnu.org/oath-toolkit/ и делаешь так: oathtool --totp -b YOUR_SECRET_FROM_QR

5.46 , AnonPlus ( ? ), 15:18, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но AndOTP удобнее всего (под андроид).

6.72 , Kuromi ( ok ), 17:26, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть еще под андроид FreeOTP (или его форк FreeOTP+), эти вообще опенсорц.

5.54 , пох. ( ? ), 15:57, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Там самый обычный TOTP. там его предлагают лишь как опцию - а 90% этой "двухфакторной" - по факту окажется sms.

В частности и потому что для этого не нужно распознавать какие-то дурацкие коды. 6.59 , Аноним ( 59 ), 16:21, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – QR не дурацкие, а намного более фундаментальная и перспективная вещь, чем кажется. В первую очередь потому, что это статический визуальный макроскопический источник инфы, а не какие-то невидимые NFC. Но да это оффтоп. SMS конечно не нужны

3.67 , Kuromi ( ok ), 17:12, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На ГитХабе есть, кстати, поддержка U2F (залочена под Хром, правда). Обещают что выкатят WebAuthn, но когда...

В общем, кто не хочет возиться с кодами - варианты есть.

2.33 , Аноним ( 33 ), 14:41, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Майкрософт, майкрософт. Они "телеметрию", в том числе на своих сайтах (вы не сможете прочитать KB-страницы без JS, а скачать Студию - и подавно) и в своей рекламе на чужих сайтах (через AdSense, пруфы недавно проскакивали не помню где, вроде на Хабре) больше Гугла любят.