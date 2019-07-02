GitHub вводит верификацию устройств, при неактивной двухфакторной аутентификации

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|1.1, Аноним (1), 13:33, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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что-то я не пойму, их точно microsoft купила?
Потому что все больше похоже что их купил гугль. (или это уже одно и то же?)
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|2.4, Ключевский (?), 13:42, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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При чем тут Google или Microsoft? В качестве второго фактора используется TOTP, стандарт описанный в RFC. Ты можешь взять FreeOTP от RedHat или написать свое приложение для этих целей. Коды генерируются в оффлайне(у любого из приложений) и никто их кроме тебя не получает. Аналогично работает второй фактор хоть у Гугла, хоть у NameCheap, хоть у черта лысого.
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|3.24, пох. (?), 14:30, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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For GitHub, the second form of authentication is a code that's generated by an application on your mobile device or sent as a text message (SMS).
так что кончай врать
у гугла, говоришь, аналогично? Ну, собственно, да - телефон он зачем-то хочет.
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|6.72, Kuromi (ok), 17:26, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть еще под андроид FreeOTP (или его форк FreeOTP+), эти вообще опенсорц.
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|5.54, пох. (?), 15:57, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Там самый обычный TOTP.
там его предлагают лишь как опцию - а 90% этой "двухфакторной" - по факту окажется sms.
В частности и потому что для этого не нужно распознавать какие-то дурацкие коды.
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|6.59, Аноним (59), 16:21, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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QR не дурацкие, а намного более фундаментальная и перспективная вещь, чем кажется.
В первую очередь потому, что это статический визуальный макроскопический источник инфы, а не какие-то невидимые NFC. Но да это оффтоп. SMS конечно не нужны
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|3.67, Kuromi (ok), 17:12, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На ГитХабе есть, кстати, поддержка U2F (залочена под Хром, правда). Обещают что выкатят WebAuthn, но когда...
В общем, кто не хочет возиться с кодами - варианты есть.
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|2.33, Аноним (33), 14:41, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Майкрософт, майкрософт. Они "телеметрию", в том числе на своих сайтах (вы не сможете прочитать KB-страницы без JS, а скачать Студию - и подавно) и в своей рекламе на чужих сайтах (через AdSense, пруфы недавно проскакивали не помню где, вроде на Хабре) больше Гугла любят.
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|1.2, Аноним (2), 13:39, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Двухфакторная недостаточно безопасна. Предлагаю 99-факторную авторизацию: пароль + SMS + TOTP + емейл + бумажное письмо + сигнальная ракета + включение телевизора в определенное время на определенном канале + посыл радиосигнала по определенной одноразовой частоте + физическая явка по определенным GPS-координатам + ...
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|2.6, Sluggard (ok), 13:43, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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...4 фотографии, дактилоскопия, сканирование сетчатки, анализ ДНК.
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|3.16, Аноним (16), 14:04, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Глубокий внутренний отпечаток прямой кишки, очень надёжный с точки зрения безопасности метод, никто не сможет сфотографировать и попробовать обмануть систему аутентификации, даже 3D-модель не сделают, без вашего ведома, для идентификации предусмотрен специальный ректальный-зонд-сканер-манипулятор (благо на мысль 11ая серия 5го сезона популярного, одно время, в молодёжной среде, анимационного сериала South Park), новое поколение, конкуренты пусть плетутся позади, со своими FaceID!
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|4.40, Groosha (?), 15:09, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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для идентификации предусмотрен специальный
> ректальный-зонд-сканер-манипулятор (благо на мысль 11ая серия 5го сезона популярного,
> одно время, в молодёжной среде, анимационного сериала South Park), новое поколение,
> конкуренты пусть плетутся позади, со своими FaceID!
Так и в самой первой серии такое было. Cartman gets an anal probe.
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|3.68, Kuromi (ok), 17:13, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это называется WebAuthn с авторизацией по биометрии. Как бы стандарт уже.
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|4.79, Аноним (79), 18:01, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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WebAuthn - не о биометрии. По биометрии идёт аутентификация юзера устройству. А WebAuthn вообще эту тему не затрагивает кроме как "должна быть хоть просто кнопкой".
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|1.5, Аноним (5), 13:42, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Просто замечательно, кто избегал двухфакторной верификации по разным причинам, тому навязали ещё одну вариацию заднепроходного метода аутентификации
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|2.9, Ключевский (?), 13:44, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что за причины кроме желания быть взломанным при утечке пароля могут быть для отказа от 2FA с использованием TOTP?
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|3.15, Ordu (ok), 13:55, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Недоверие github'у. Ему не нужен мой номер телефона. По-хорошему, ему и почта не нужна моя. И адрес проживания. И данные паспорта. Это не его дело.
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|5.48, Ordu (ok), 15:22, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А он и не просит твой номер телефона. И паспорт не просит.
> И адрес проживания.
> Чудеса!
> Ты не хочешь ему их давать и он их не просит
> https://tools.ietf.org/html/rfc6238
> Читай
> https://freeotp.github.io/
> Проверяй исходники и используй
> TOTP работает оффлайн, у меня вот специально стоит на мобиле на которой
> никогда не было инета и все прекрасно пашет.
Ах, вот оно как. Но мне лень читать и вникать, есть где-нибудь краткое и понятное объяснение идеи? Если нет, то читать и вникать бессмысленно, потому что всё равно никто не будет это использовать серьёзно, потому что все как и я не будут читать rfc, и как и я не будут доверять этому TOTP, а значит всячески уклоняться от его использования. Технари не понимают этой социальной динамики, и пока они не поймут все их хорошие идеи так и продолжат гнить в виде rfc.
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|7.75, Ordu (ok), 17:34, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Но мне лень читать и вникать...
> poor schoolboy!
Да-да, я очень страдаю. Но тебе ведь тоже лень: ты ведь не может описать в двух словах идею, потому что тоже не читал. Так что я не только страдаю, но ещё и тебе сочувствую. Камрад по несчастью.
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|4.19, Ключевский (?), 14:10, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Недоверие github'у. Ему не нужен мой номер телефона. По-хорошему, ему и почта
> не нужна моя. И адрес проживания. И данные паспорта. Это не
> его дело.
И, да, так как они — коммерческая организация, то для биллинга им твой адрес и твои данные нужны. Но пока ты пользуешься бесплатной частью с тебе никто ничего не просит и даже не намекает(а на платную у тебя все равно денег нет)
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|5.47, Ordu (ok), 15:19, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Но пока ты пользуешься бесплатной
> частью с тебе никто ничего не просит и даже не намекает(а
> на платную у тебя все равно денег нет)
Если мне понадобиться платная, то я точно не буду пользоваться github. Если для меня является рациональным платить за хостинг сорцов, то ещё более рационально хостить их самостоятельно.
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|6.64, пох. (?), 17:03, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"хостинг сорцов" и сосальная сеточка для нового поколения разработчиков, не умеющих ни в мэйллисты ни в irc - это сильно разные вещи.
Хостить второе самостоятельно (защищая от спама, досов и обеспечивая надежность доступа) - работа, для программиста несколько не основная, и вряд ли твоей квалификации хватит на собственный гитшлак.
А кое-как поставить gogs (или даже gitlab/ce, хотя там уже интересней) ты, конечно, сможешь.
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|7.69, Ordu (ok), 17:13, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой, иди рекламируй свою квалификацию где-нибудь в другом месте. Тебя я точно нанимать на эту работу не буду. Нахрен ты кому сдался такой.
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|4.23, Аноним (23), 14:30, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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какие же гении в этом треде.
Объясняю популярно.
Отсканировать QR-код и потом получать одноразовые пароли можно где угодно, от яндекс.ключа до бесплатной и опенсорсной FreeOTP.
Если вообще не хочешь использовать смартфон для этой цели - выбери пароль вместо QR-кода и введи его например в keepassxc.
Если не хочешь хранить пароли даже в своем компе, заведи себе юбикей и используй U2F
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|5.27, товарищ майор (?), 14:34, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> заведи себе юбикей
я вот тебе заведу неразрешенное министерством любви средство шифрования!
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|5.38, Crazy Alex (ok), 14:52, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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...а потом эту ерунда каждый раз вводи, угу. Не нужно оно мне, "взломают" - да вперёд, ничего ценного там нет.
В общем,Ю ровно те же причины, которые побуждают пользоваться bugmenot и mailinator и ставить пароли 123456.
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|6.51, имя (?), 15:45, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ...а потом эту ерунда каждый раз вводи, угу. Не нужно оно мне, "взломают" - да вперёд, ничего ценного там нет.
Это ты думаешь, что там ничего ценного нет, и что код ты можешь перезалить куда хочешь, а тем временем какой-то индус уже давно качает его по зависимости прямо из мастера и не подозревает, что репозитории можно угонять ради подстановки в него майнеров и логеров.
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|7.53, Crazy Alex (ok), 15:52, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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99% аккаунтов - это одноразовые клоны, с которыми вообще ничего не происходит. Хоть подставляй в них майнеров, хоть нет
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|8.58, имя (?), 16:08, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Зато оставшийся процент, если в него попасть пусть даже случайным образом, по пи... текст свёрнут, показать
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|7.65, Аноним (65), 17:04, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне лучше знать, есть там что ценное или нет. Пошли наxер со своей "принудительной заботой".
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|8.78, имя (?), 18:01, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да-да, тёть Клава тоже так говорила, пока ей фоточки из отпуска не пошифровали ... текст свёрнут, показать
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|5.73, Kuromi (ok), 17:30, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чисто для проформы дополню, что есть некоторые сервисы, которые используют кастомизированные генераторы и требуют специальный софтин. Там стандартные реализации вроде FreeOTP могут не заработать.
Тот же HumbleBundle если не ошибаюсь использовал Authy или что-то в этом роде, но вернулся на Google Authenticator (стандартный TOTP). У NameCheap была сходная история.
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|3.22, пох. (?), 14:28, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> А что за причины кроме желания быть взломанным при утечке пароля могут быть для отказа от 2FA
> с использованием TOTP?
причина банальна - нежелание связываться с оверинжиниренной ненужной хней, затрудняющей рутинную операцию - логин в аж целый гитхап.
а если у них утекают пароли - то извините, ребята, но по-моему эта проблема должна решаться совсем с другого конца.
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|3.32, Аноним (32), 14:41, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Необходимость покупать телефон и помнить, что с него нужно иногда звонить, чтобы не отобрали номер.
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|3.37, Crazy Alex (ok), 14:49, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Например - нежелание морочить голову. А аккаунт создан для мелких удобств и что там утечёт - вообще плевать, новый заведу, если в течение минуты на емейл пароль новый не придёт.
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|3.42, Аноним (42), 15:11, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что за причины кроме желания быть взломанным при утечке пароля могут быть для отказа от 2FA с использованием TOTP?
Потеря доступа к аккаунту при потере второго фактора аутентификации.
Примеры:
* Украли/сломалось устройство, на котором второй фактор.
* Аккаунтом пользуюсь редко, забыл, какой у меня второй фактор, или случайно снес аутентикатор, или забыл пароль на аутентикатор, или OTP присылаются пачкой кодов и эти коды устарели.
* Перестал работать провайдер второго фактора, например обанкротился, или просто забил, или временно глючит когда очень надо, или поменял формат кодов. Особенно весело в сочетании с предыдущим пунктом.
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|4.55, пох. (?), 16:00, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Потеря доступа к аккаунту при потере второго фактора аутентификации.
там обещают что его тебе восстановят, как только ты введешь секретный-пресекретный код (который, ну конечно же, не могут спереть точно так же как и пароль - но зато его вполне можно потерять вместе с диском/флэшкой - и остаться без доступа к акаунту в принципе)
и так у этих - все.
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|4.70, Kuromi (ok), 17:22, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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* Украли/сломалось устройство, на котором второй фактор.
Резервные копии (генераторы это позволяют), резервный токен доступа (можно привязать несколько токенов обычно)
* Аккаунтом пользуюсь редко, забыл, какой у меня второй фактор, или случайно снес аутентикатор, или забыл пароль на аутентикатор, или OTP присылаются пачкой кодов и эти коды устарели.
Если пользуешься аутентификатормов одном месте, скорее всего пользуешься и в другом, так чло случайно не снесешь, а если снес - резервная копия на другом устройстве
* Перестал работать провайдер второго фактора, например обанкротился, или просто забил, или временно глючит когда очень надо, или поменял формат кодов. Особенно весело в сочетании с предыдущим пунктом.
Это как вы себе представляете? В случае с обычным TOTP нет никаких "провайдеров", да и коды все по стандарту. Те компании которые начинают городить велосипеды и требуют чтобы ты пользовал конкретное приложение - ССЗБ. В случае с U2F\WebAuthn опять же провайдера нет, есть сайт, устройство и вы.
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|2.14, Большой Брат (?), 13:51, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Будем верифицировать прямо по их железкам, раз не хотят они светить свой номер телефона, а то иш умники нашлись, данными делиться не хотят, пополнять свой профиль в досье у Большого Брата, такого допустить никак нельзя, мы должны заставить их думать о своей безопасности и всячески напирать на это, а то ведь, так не ровён час они могут подумать, что все эти методы, не более чем повод для сбора данных...
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|3.20, Ключевский (?), 14:11, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Будем верифицировать прямо по их железкам, раз не хотят они светить свой
> номер телефона, а то иш умники нашлись, данными делиться не хотят,
> пополнять свой профиль в досье у Большого Брата, такого допустить никак
> нельзя, мы должны заставить их думать о своей безопасности и всячески
> напирать на это, а то ведь, так не ровён час они
> могут подумать, что все эти методы, не более чем повод для
> сбора данных...
Еще один. Для 2FA НЕ ТРЕБУЕТСЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА. Ты и твой телефон им не интересны.
https://tools.ietf.org/html/rfc6238
https://freeotp.github.io/
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|6.56, пох. (?), 16:03, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не быть идиотом - это не использовать дурацкие наслоения аутентификации, когда и пароль защищает ее вполне надежно. Ну, при минимальных телодвижениях с той стороны, хоть как-то затрудняющих его прямой подбор или просто угон.
но это немодно, нестильно и немолодежно
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|7.74, KonstantinB (ok), 17:31, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нифига он не надежно защищает. Никакой внимательности не хватит каждый раз проверять сертификат. Про истории с выдачей сертификатов кому попало и про перенаправление трафика куда попало более специфичными BGP-анонсами напомнить или не надо?
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|7.77, KonstantinB (ok), 17:36, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помимо того, утечка может быть и не с моей стороны вообще. Ты удивишься, сколько еще идиотов хранят банально md5(pass) или sha1(pass) в своих базах.
Мне вот регулярно валится вдохновленный Black Mirror спам вида "чувак, твой пароль XYZ123, а я его знаю, потому что затроянил твой комп и у меня есть видео, как ты наяриваешь на прон, высылай 100500 биткоинов или его всем разошлю". По тому, какие там пароли, прекрасно понятно, откуда оно взялось. :)
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|1.17, Ivan_83 (ok), 14:07, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Такие меры как будто гитхуб акк это что то ценное, как счёт в банке.
Будут затягивать гайки - есть гитлаб и всегда можно расшарить в инет gitea со своего хостенга.
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|2.21, пох. (?), 14:26, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну вообще-то поломав какой-нибудь интересный акаунт - можно получить доступ не к одному чужому счету в банке.
другое дело, что надежнее оно от этого ни разу не станет, а вот ты не сможешь попасть в свой акаунт, оказавшись где-то далеко от своей почты, потому что большой брат снова позаботился о твоей безопастносте.
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|2.36, Аноним (33), 14:47, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У гитлаба рекапча с аггрессивным фингерпринтингом. Также они сами делают фингерпринтинг, в своём купленном гиттере. Хорошо хоть что опенсорс, а могли бы и обфусцировать.
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|1.25, ixrws (??), 14:30, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Непонятно, почему они все мелочатся до сих пор. Почему сразу не ввести обязательный вход только по паспорту, паспорт делать в виде карточки со встроенным сканером отпечатка пальца для активации паспорта. Просто при любой аутентификации прикладываешь такой паспорт, на паспорт палец, ну ещё можно добавить обязательное произношение - клянусь царя и бога хранить.
Всё равно же к этому ведут, зачем тормозить? Нужно решительнее внедрять старые добрый лагерь во все поля.
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|2.34, Ключевский (?), 14:42, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всё равно же к этому ведут, зачем тормозить? Нужно решительнее внедрять старые
> добрый лагерь во все поля.
В каком месте 2FA TOTP к этому ведет? Покажи, а мы поржем.
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|2.62, пох. (?), 16:43, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> not affected (c) :]
возвращать патчи в апстримы вы, я смотрю, уже не собираетесь?
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|2.80, Аноним (81), 18:02, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Альт случаем не планирует (или я не нашёл?) предоставлять подобный сервис? У Росы есть якобы "замена" github, как они говорят, защищённая от шаловливых ручек -- при этом они сами удалили мои репозиторий с перепугу. (Если что -- интерес праздный.)
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|1.52, user90 (?), 15:47, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хорошо хоть без СМС)) Впрочем, юзверье все схавает, вот я бы долго блевал от.
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|2.57, пох. (?), 16:04, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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как то есть без? Это их основной и любимый (гуглем) "2FA".
Остальные опциональны.
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|4.61, пох. (?), 16:42, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в смысле? ВСЕ крупные проекты (и начиная с гугля) при попытке включить двухфакторку - предложат (или сразу вышлют) тебе sms.
альтернативы доступны по пятнадцатой ссылке мелким шрифтом двенадцатого уровня вложенности - нет, не со зла, разумеется, а просто потому что феерически неудобны нормальным людям.
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|1.66, Аноним (59), 17:08, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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О, да тут диванные эксперты собрались! Что, прививки - зло, а воду в банках у телека заряжать норм?
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|1.76, Аноним (76), 17:35, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему для "двойной идентификации" нельзя использовать просто второй пароль?
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