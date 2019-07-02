GitHub вводит верификацию устройств, при неактивной двухфакторной аутентификации

3.20 , Ключевский ( ? ), 14:11, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Будем верифицировать прямо по их железкам, раз не хотят они светить свой

> номер телефона, а то иш умники нашлись, данными делиться не хотят,

> пополнять свой профиль в досье у Большого Брата, такого допустить никак

> нельзя, мы должны заставить их думать о своей безопасности и всячески

> напирать на это, а то ведь, так не ровён час они

> могут подумать, что все эти методы, не более чем повод для

> сбора данных... Еще один. Для 2FA НЕ ТРЕБУЕТСЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА. Ты и твой телефон им не интересны.

https://tools.ietf.org/html/rfc6238

https://freeotp.github.io/

4.26 , пох. ( ? ), 14:33, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а гитхап так не думает. 5.44 , KonstantinB ( ok ), 15:14, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На гитхабе инструкция для идиотов. Никто не мешает не быть идиотом.

6.56 , пох. ( ? ), 16:03, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – не быть идиотом - это не использовать дурацкие наслоения аутентификации, когда и пароль защищает ее вполне надежно. Ну, при минимальных телодвижениях с той стороны, хоть как-то затрудняющих его прямой подбор или просто угон. но это немодно, нестильно и немолодежно

7.74 , KonstantinB ( ok ), 17:31, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да нифига он не надежно защищает. Никакой внимательности не хватит каждый раз проверять сертификат. Про истории с выдачей сертификатов кому попало и про перенаправление трафика куда попало более специфичными BGP-анонсами напомнить или не надо?

7.77 , KonstantinB ( ok ), 17:36, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Помимо того, утечка может быть и не с моей стороны вообще. Ты удивишься, сколько еще идиотов хранят банально md5(pass) или sha1(pass) в своих базах. Мне вот регулярно валится вдохновленный Black Mirror спам вида "чувак, твой пароль XYZ123, а я его знаю, потому что затроянил твой комп и у меня есть видео, как ты наяриваешь на прон, высылай 100500 биткоинов или его всем разошлю". По тому, какие там пароли, прекрасно понятно, откуда оно взялось. :)

4.63 , Оче Видец ( ? ), 16:46, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Конечно не требуется, теперь им хочется НОМЕР ПЛАНШЕТА

