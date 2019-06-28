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Первый выпуск ALT p9 starterkits

28.06.2019 19:44

Доступен комплект стартовых наборов на базе новой стабильной ветки ALT p9. Стартовые наборы подходят для начала работы со стабильным репозиторием для пользователей, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему. Следующее плановое обновление предполагается на 12 сентября 2019 года.

Выпуск примечателен тем, что впервые стартеркиты доступны для aarch64, armh. А также ещё и для mipsel, но в статусе бета-версии. ISO-образы являются гибридными и пригодны для прямой записи на USB Flash, а 64-битные поддерживают загрузку под UEFI (за исключением jeos). При использовании отключение Secure Boot не требуется.

Доступны следующие ISO образы для i586 и x86_64:

  • Cinnamon 4.0.9
  • Gnome3 3.32.2 (только x86_64)
  • GnuStep (на базе Wmaker) (sysvinit+elogind)
  • IceWM (sysvinit+elogind)
  • KDE5 5.58.0 / 5.15.5 / 19.04.2 (только x86_64)
  • LXDE
  • LXQt
  • Mate
  • xfce 4.13.4
  • xfce-sysv (sysvinit+elogind)
  • rescue
  • server

Сборки для aarch64, armh и mipsel представляют собой архивы rootfs и образы qemu. Доступные варианты: IceWM, LXDE, LXQt, MATE, Xfce, минимальные jeos с systemd и sysvinit.

Архивы rootfs для aarch64 и armh могут быть установлены на Raspberry Pi 2 (armh) и 3 (aarch64, armh), а также компьютеры на базе SOC Allwinner, например, Orange Pi Prime. Архивы rootfs для mipsel представляют собой специальные сборки для платы BFK3.1 и компьютера Таволга Терминал.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.altlinux.org/ind...)
  2. OpenNews: Ежеквартальное обновление ALT p8 starterkits
  3. OpenNews: Выпущена Восьмая платформа BaseALT (p8)
  4. OpenNews: Изменение лицензионного договора для коммерческих сборок ALT Linux
Автор новости: Антон Мидюков
Тип: Программы
Ключевые слова: alt
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  • 1.1, А (??), 00:25, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    роллинг?
     
     
  • 2.10, аыкп (?), 03:39, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно поставить любой из описанных стартеркитов, включить автообновление и будет тебе роллинг.

    Эти сборки лично я использовал чтобы посмотреть разные экзотические окружения, не захламляя основную систему.

     

  • 1.2, Аноним (2), 00:29, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >GnuStep (на базе Wmaker) (sysvinit+elogind)

    Жесть.

     
     
  • 2.21, Антон (??), 04:37, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? Сейчас без elogind на sysvinit в десктопах очень туго. А так ни чем не хуже, чем сборки на systemd.
     

  • 1.3, Анонимный пользователь Интернета (?), 00:52, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Скатились, васянодистрибутивы на опеннете рекламируют.
     
     
  • 2.5, vantoo (ok), 03:24, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я видел, как посреди ночи у этого сообщения за минуту рейтинг изменился с +2 до -3.
    Как-то подозрительно.
     
     
  • 3.8, аыкп (?), 03:35, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозрительно - это делать такие жирные "васянонабросы" на Опеннете - здесь публика всё-таки поопытнее чем на других ресурсах.

    И да - я и тебя минусанул.

     
     
  • 4.9, vantoo (ok), 03:37, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И да - я и тебя минусанул.

    Не забудьте еще и с основного акка минусануть, Михаил.

     
     
  • 5.11, аыкп (?), 03:41, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Под кроватью у себя Михаила поищи, и таблетки принять не забудь.
     
     
  • 6.14, vantoo (ok), 03:48, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и таблетки принять не забудь

    Таблетки вам принимать необходимо, пoцреотизм - это болезнь и требует немедленного лечения.
    Кстати, почему среди бьiдла так популярно обращаться к незнакомым людям на "ты"?

     
     
  • 7.17, аыкп (?), 03:50, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >"поцреотизм"

    Забаньте пациента, человек явно нездоров.

     
  • 2.7, аыкп (?), 03:33, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лично я этим "васянодистрибутивом" 10 лет пользуюсь, доволен.

    Не всем конечно, это всё-таки Линукс, но мне он больше зашёл чем те же Демьяны с Бубунтами и Федоры с Кальками.

    Кстати о Кальке - пробовал и её, и Росу, и Астру - и по итогам лично для меня Альт из всех этих отечественных дистров - лучший. Надёжный и простой. Всем рекомендую.

     
     
  • 3.12, vantoo (ok), 03:45, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Предлагаю вам устроить сходку пользователей отечественных дистрибутивов и других любителей зондов от товарища майора. Осталось только выбрать место для сходки, чтобы все 30 человек там поместились.
     
     
  • 4.15, аыкп (?), 03:48, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю не зря у тебя ник похож на ВАНТУЗ. В каждом горшке затычка.
     
     
  • 5.16, vantoo (ok), 03:49, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда по сути ответить нечем, скудоумные люди начинают переходить на личности и коверкать имена и ники.
     
     
  • 6.18, аыкп (?), 03:54, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопроса на который можно было бы ответить - нет, есть вымученная петросянщина.

    Ещё раз - прошу забанить пациента Ванту(з)а, пусть примет таблетки и отдохнёт.

     

  • 1.4, vantoo (ok), 03:20, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надеюсь обои нескучные?
     
  • 1.6, Аноне (?), 03:28, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не дождался, давно ушёл на Федору.
    Сборки для легких архитектур круто.
     
  • 1.13, аыкп (?), 03:46, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Собственно вопрос к Альтоводам - а почему старкеркиты раньше выхода 9-ки? И когда уже выход?
     
     
  • 2.20, Антон (??), 04:24, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так всегда. Стартеркиты не претендуют на роль дистрибутивов.К ним требования не такие серьёзные, как к дистрибутивам. Что касается дистрибутивов, то альфа-версии уже вышли, опередив стартеркиты.
     
     
  • 3.22, аыкп (?), 04:38, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альфы это хорошо, а релиз когда? Хочу на ноуте снести Кальку и поставить свежий Альтец.
     

  • 1.19, DiabloPC (ok), 03:56, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня вот вопрос: через какую Ж там sysV прикручен, что даже на банальный init 3 не реагирует? В 8м всё нормально, а здесь явно что-то не туда...
     
     
  • 2.23, DiabloPC (ok), 04:57, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ёпрст, порылся в /etc/rc*.d  - свалка симлинков, непонятно в каком порядке…
    Видимо таки стоит подождать пока р9 выйдет в релиз и пересоберут стартеркиты, а то как-то слишком всё корявенько
     
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