Первый выпуск ALT p9 starterkits

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|2.10, аыкп (?), 03:39, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно поставить любой из описанных стартеркитов, включить автообновление и будет тебе роллинг.
Эти сборки лично я использовал чтобы посмотреть разные экзотические окружения, не захламляя основную систему.
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|2.21, Антон (??), 04:37, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему? Сейчас без elogind на sysvinit в десктопах очень туго. А так ни чем не хуже, чем сборки на systemd.
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|2.5, vantoo (ok), 03:24, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я видел, как посреди ночи у этого сообщения за минуту рейтинг изменился с +2 до -3.
Как-то подозрительно.
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|3.8, аыкп (?), 03:35, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подозрительно - это делать такие жирные "васянонабросы" на Опеннете - здесь публика всё-таки поопытнее чем на других ресурсах.
И да - я и тебя минусанул.
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|4.9, vantoo (ok), 03:37, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И да - я и тебя минусанул.
Не забудьте еще и с основного акка минусануть, Михаил.
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|5.11, аыкп (?), 03:41, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Под кроватью у себя Михаила поищи, и таблетки принять не забудь.
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|6.14, vantoo (ok), 03:48, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и таблетки принять не забудь
Таблетки вам принимать необходимо, пoцреотизм - это болезнь и требует немедленного лечения.
Кстати, почему среди бьiдла так популярно обращаться к незнакомым людям на "ты"?
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|7.17, аыкп (?), 03:50, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>"поцреотизм"
Забаньте пациента, человек явно нездоров.
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|2.7, аыкп (?), 03:33, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лично я этим "васянодистрибутивом" 10 лет пользуюсь, доволен.
Не всем конечно, это всё-таки Линукс, но мне он больше зашёл чем те же Демьяны с Бубунтами и Федоры с Кальками.
Кстати о Кальке - пробовал и её, и Росу, и Астру - и по итогам лично для меня Альт из всех этих отечественных дистров - лучший. Надёжный и простой. Всем рекомендую.
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|3.12, vantoo (ok), 03:45, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Предлагаю вам устроить сходку пользователей отечественных дистрибутивов и других любителей зондов от товарища майора. Осталось только выбрать место для сходки, чтобы все 30 человек там поместились.
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|4.15, аыкп (?), 03:48, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю не зря у тебя ник похож на ВАНТУЗ. В каждом горшке затычка.
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|5.16, vantoo (ok), 03:49, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда по сути ответить нечем, скудоумные люди начинают переходить на личности и коверкать имена и ники.
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|6.18, аыкп (?), 03:54, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопроса на который можно было бы ответить - нет, есть вымученная петросянщина.
Ещё раз - прошу забанить пациента Ванту(з)а, пусть примет таблетки и отдохнёт.
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|1.6, Аноне (?), 03:28, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не дождался, давно ушёл на Федору.
Сборки для легких архитектур круто.
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|1.13, аыкп (?), 03:46, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Собственно вопрос к Альтоводам - а почему старкеркиты раньше выхода 9-ки? И когда уже выход?
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|2.20, Антон (??), 04:24, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так всегда. Стартеркиты не претендуют на роль дистрибутивов.К ним требования не такие серьёзные, как к дистрибутивам. Что касается дистрибутивов, то альфа-версии уже вышли, опередив стартеркиты.
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|3.22, аыкп (?), 04:38, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Альфы это хорошо, а релиз когда? Хочу на ноуте снести Кальку и поставить свежий Альтец.
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|1.19, DiabloPC (ok), 03:56, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня вот вопрос: через какую Ж там sysV прикручен, что даже на банальный init 3 не реагирует? В 8м всё нормально, а здесь явно что-то не туда...
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|2.23, DiabloPC (ok), 04:57, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ёпрст, порылся в /etc/rc*.d - свалка симлинков, непонятно в каком порядке…
Видимо таки стоит подождать пока р9 выйдет в релиз и пересоберут стартеркиты, а то как-то слишком всё корявенько
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