Первый выпуск ALT p9 starterkits

Доступен комплект стартовых наборов на базе новой стабильной ветки ALT p9. Стартовые наборы подходят для начала работы со стабильным репозиторием для пользователей, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему. Следующее плановое обновление предполагается на 12 сентября 2019 года.

Выпуск примечателен тем, что впервые стартеркиты доступны для aarch64, armh. А также ещё и для mipsel, но в статусе бета-версии. ISO-образы являются гибридными и пригодны для прямой записи на USB Flash, а 64-битные поддерживают загрузку под UEFI (за исключением jeos). При использовании отключение Secure Boot не требуется.

Доступны следующие ISO образы для i586 и x86_64:

Cinnamon 4.0.9

Gnome3 3.32.2 (только x86_64)

GnuStep (на базе Wmaker) (sysvinit+elogind)

IceWM (sysvinit+elogind)

KDE5 5.58.0 / 5.15.5 / 19.04.2 (только x86_64)

LXDE

LXQt

Mate

xfce 4.13.4

xfce-sysv (sysvinit+elogind)

rescue

server

Сборки для aarch64, armh и mipsel представляют собой архивы rootfs и образы qemu. Доступные варианты: IceWM, LXDE, LXQt, MATE, Xfce, минимальные jeos с systemd и sysvinit.

Архивы rootfs для aarch64 и armh могут быть установлены на Raspberry Pi 2 (armh) и 3 (aarch64, armh), а также компьютеры на базе SOC Allwinner, например, Orange Pi Prime. Архивы rootfs для mipsel представляют собой специальные сборки для платы BFK3.1 и компьютера Таволга Терминал.



