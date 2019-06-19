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Релиз видеоредактора Shotcut 19.06

19.06.2019 09:18

Подготовлен релиз видеоредактора Shotcut 19.06, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске:

  • В меню добавлены пункты для отображения текста под пиктограммами (View > Show Text Under Icons) и использования компактных пиктограмм (View > Show Small Icons);
  • Добавлен фильтр кадрирования видео "Crop: Rectangle" с поддержкой альфа-канала (прозрачности). Поддержка альфа-канала также добавлена в инстурмент кругового кадрирования (Crop: Circle);
  • В панель со шкалой времени добавлена кнопка "Ripple All";
  • В панель Keyframes добавлена кнопка добавления ключевых кадров (Add Keyframe);
  • Для быстрого переключения панелей добавлены горячие клавиши Ctrl+0-9, а для масштабирования ключевых кадров - Alt 0/+/-;
  • Добавлены новые фильтры для вертикального переворота (Vertical Flip), размытия (Blur: Exponential, Low Pass и Gaussian), подавления шума (Reduce Noise: HQDN3D) и добавления шумов (Noise: Fast и Keyframes);
  • Шаг сдвига шкалы времени установлен в 5 секунд;
  • Переименованы фильтры: "Circular Frame" в "Crop: Circle", "Crop" в "Crop: Source", "Text" в "Text: Simple", "3D Text" в "Text: 3D", "Overlay HTML" в "Text: HTML", "Blur" в "Blur: Box", "Reduce Noise" в "Reduce Noise: Smart Blur".
  • Кнопки в панели перегруппированы для соответствия меню View.


  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 19.04
  3. OpenNews: Релиз видеоредактора Kdenlive 18.12
  4. OpenNews: В рамках проекта Olive развивается новый открытый редактор видео
  5. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.4
  6. OpenNews: Выпуск видеоредактора Flowblade 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shotcut, video
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  • 1.1, Аноним (1), 09:26, 19/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    > В панель Keyframes добавлена кнопка добавления ключевых кадров (Add Keyframe)

    Позвольте поинтересоваться в целях повышения образованности: что в данном контексте понимается под keyframe?

     
     
  • 2.2, ыы (?), 09:27, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может быть ключевые кадры?
     
  • 2.3, Анимус (?), 09:32, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ключевые кадры, к которым можно привязывать конкретные значения параметров, чтобы они могли изменяться с течением времени.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 09:58, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо!
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:07, 19/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Эх, возможность добавлять аннотации бы ему, которые были бы привязаны ко времени, и лично мои бы потребности он полностью покрыл.
     
  • 1.6, еплршн7щ (?), 11:20, 19/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Пусть цветут сто цветов, но хочув заметить, что Kdenlive уже торт, с версии 19.04.2. Отрефакторенный, мало багов, удобный, фичастый. Шоткат попробую тоже, но когда пробовал год назад, пользоваться было невозможно из-за непродуманной навигации и использования таймлайна. Было неудобно выделять много клипов разом, двигать их и т.д.
     
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