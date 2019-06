Подготовлен релиз видеоредактора Shotcut 19.06, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. В новом выпуске: В меню добавлены пункты для отображения текста под пиктограммами (View > Show Text Under Icons) и использования компактных пиктограмм (View > Show Small Icons);

Добавлен фильтр кадрирования видео "Crop: Rectangle" с поддержкой альфа-канала (прозрачности). Поддержка альфа-канала также добавлена в инстурмент кругового кадрирования (Crop: Circle);

В панель со шкалой времени добавлена кнопка "Ripple All";

В панель Keyframes добавлена кнопка добавления ключевых кадров (Add Keyframe);

Для быстрого переключения панелей добавлены горячие клавиши Ctrl+0-9, а для масштабирования ключевых кадров - Alt 0/+/-;

Добавлены новые фильтры для вертикального переворота (Vertical Flip), размытия (Blur: Exponential, Low Pass и Gaussian), подавления шума (Reduce Noise: HQDN3D) и добавления шумов (Noise: Fast и Keyframes);

Шаг сдвига шкалы времени установлен в 5 секунд;

Переименованы фильтры: "Circular Frame" в "Crop: Circle", "Crop" в "Crop: Source", "Text" в "Text: Simple", "3D Text" в "Text: 3D", "Overlay HTML" в "Text: HTML", "Blur" в "Blur: Box", "Reduce Noise" в "Reduce Noise: Smart Blur".

Кнопки в панели перегруппированы для соответствия меню View.