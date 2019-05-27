Проект SerenityOS развивает Unix-подобную ОС c графическим интерфейсом

|
|
|
|2.5, A.Stahl (ok), 12:12, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А надо Емакс под z80 портировать?
Или под АРМ, которого не так уж и много вокруг если не считать мобилки.
Или под все остальные, которые настолько распространены, что и названия без гугла хрен вспомнишь?
|
|1.3, terryfilch (ok), 12:10, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Но ведь reactos тоже живет и так же пишеться, solaris тоже жив и тоже кем-то используется, на bsd катаются, но не хотят писать код для gnu linux os и ядра.... Каждый дрочет как хочет к.м.к.
|
|1.6, Андрей (??), 12:16, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Неужели это читабельно?
GraphicsBitmap* backing_store();
Мне кажется это провал. ОС как бы для программистов, или смесь кэмел-кейс и подчеркиваний - норм?
|
|
|
|2.8, A.Stahl (ok), 12:19, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да, это "норм". Задача именования быть однотипной, а не какой-то конкретной.
Например в данном случае названия классов могут быть кэмелом, а названия методов с подчёркиваниями. Почему нет?
|
|1.7, marks (?), 12:17, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ох и годнота. Только недавно вот осенило, что эти наши линуксы имеют один фатальный недостаток. Невозможно поставить старый релиз и пустить скупую слезу олдфага. Тут винды на порядок приятнее. Точнее можно поставить какой-нибудь дебиан 4-5 с полным срезом репозиториев на 4 двд, но попробуй его найди. Да и это - редкое исключение. Даже мечта ретроградов - дебиан в актуальных версиях, больше не делает нормальных установочных дисков на нескольких ДВД. Так что линуксы нинужны. Не пустить слезу олдфагу новоприбывшим спустя много лет.
|
|1.9, Аноне (?), 12:21, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Так можно сделать среду, работу в которой трудно будет отследить или взломать, ибо бэкдоры и трояны известны у популярных ОС.
|
|1.10, BrainFucker (ok), 12:26, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> эстетику систем конца 90-х
Будто что-то хорошее. Панель KDE 4/5 и Шindoшs 7 гораздо удобнее.
|