Проект SerenityOS развивает Unix-подобную ОС c графическим интерфейсом

В рамках проекта группой энтузиастов Serenity ведётся разработка Unix-подобной операционной системы для архитектуры x86, оснащённой собственным ядром и графическим интерфейсом, оформленным в стиле операционных систем конца 1990-х годов. Разработка ведётся с нуля, ради интереса и не основана на коде существующих ОС. При этом авторы поставили перед собой цель довести SerenityOS до уровня, пригодного для повседневной работы, сохранив эстетику систем конца 90-х, но дополнив её полезными идеями для опытных пользователей из современных систем. Код написан на языке С++ и поставляется под лицензией BSD. Проект является хорошим примером того, что поставив перед собой определённую цель и день за днём понемногу двигаясь вперёд в качестве хобби можно создать вполне работоспособную ОС и привлечь к участию единомышленников. Из других проектов того же автора можно отметить computron, разрабатываемый с 2003 года эмулятор ПК с процессором i386. Доступные на текущем этапе развития возможности: Вытесняющая многозадачность;

Многопоточность;

Композитный и оконный сервер WindowServer;

Собственный фреймворк для разработки графических приложений LibGUI с набором виджетов;

Среда для визуального проектирования интерфейса приложений;

Сетевой стек с поддержкой ARP, TCP, UDP и ICMP. Собственный DNS-резолвер;

Файловая система на основе Ext2 (собственная реализация на C++);

Unix-подобная стандартная Си-библиотека (LibC) и набор типовых пользовательских утилит (cat, cp, chmod, env, kill, ps, ping, su, sort, strace, uptime и т.п.);

Оболочка командной строки с поддержкой потоков (pipe) и перенаправления ввода/вывода;

Поддержка mmap() и исполняемых файлов в формате ELF;

Наличие псевдо-ФС /proc;

Поддержка локальных Unix-сокетов;

Поддержка псевдотерминалов и /dev/pts;

Библиотека LibCore для разработки эффективных обработчиков событий (Event loop);

Поддержка библиотеки SDL;

Поддержка изображений в формате PNG;

Набор встроенных приложений: текстовый редактор, файловый менеджер, несколько игр (Minesweeper и Snake), интерфейс для запуска программ, редактор шрифтов, менеджер загрузки файлов, эмулятор терминала;







