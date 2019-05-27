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Проект SerenityOS развивает Unix-подобную ОС c графическим интерфейсом

27.05.2019 11:53

В рамках проекта группой энтузиастов Serenity ведётся разработка Unix-подобной операционной системы для архитектуры x86, оснащённой собственным ядром и графическим интерфейсом, оформленным в стиле операционных систем конца 1990-х годов. Разработка ведётся с нуля, ради интереса и не основана на коде существующих ОС. При этом авторы поставили перед собой цель довести SerenityOS до уровня, пригодного для повседневной работы, сохранив эстетику систем конца 90-х, но дополнив её полезными идеями для опытных пользователей из современных систем. Код написан на языке С++ и поставляется под лицензией BSD.

Проект является хорошим примером того, что поставив перед собой определённую цель и день за днём понемногу двигаясь вперёд в качестве хобби можно создать вполне работоспособную ОС и привлечь к участию единомышленников. Из других проектов того же автора можно отметить computron, разрабатываемый с 2003 года эмулятор ПК с процессором i386.

Доступные на текущем этапе развития возможности:

  • Вытесняющая многозадачность;
  • Многопоточность;
  • Композитный и оконный сервер WindowServer;
  • Собственный фреймворк для разработки графических приложений LibGUI с набором виджетов;
  • Среда для визуального проектирования интерфейса приложений;
  • Сетевой стек с поддержкой ARP, TCP, UDP и ICMP. Собственный DNS-резолвер;
  • Файловая система на основе Ext2 (собственная реализация на C++);
  • Unix-подобная стандартная Си-библиотека (LibC) и набор типовых пользовательских утилит (cat, cp, chmod, env, kill, ps, ping, su, sort, strace, uptime и т.п.);
  • Оболочка командной строки с поддержкой потоков (pipe) и перенаправления ввода/вывода;
  • Поддержка mmap() и исполняемых файлов в формате ELF;
  • Наличие псевдо-ФС /proc;
  • Поддержка локальных Unix-сокетов;
  • Поддержка псевдотерминалов и /dev/pts;
  • Библиотека LibCore для разработки эффективных обработчиков событий (Event loop);
  • Поддержка библиотеки SDL;
  • Поддержка изображений в формате PNG;
  • Набор встроенных приложений: текстовый редактор, файловый менеджер, несколько игр (Minesweeper и Snake), интерфейс для запуска программ, редактор шрифтов, менеджер загрузки файлов, эмулятор терминала;




  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: serenity, kernel
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:01, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чем угодно занимаются лишь бы hurd не пилить.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:01, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Шёл 2019 год, люди создают систему для х86. Браво.
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 12:12, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А надо Емакс под z80 портировать?
    Или под АРМ, которого не так уж и много вокруг если не считать мобилки.
    Или под все остальные, которые настолько распространены, что и названия без гугла хрен вспомнишь?
     

  • 1.3, terryfilch (ok), 12:10, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но ведь reactos  тоже живет и так же пишеться, solaris тоже жив и тоже кем-то используется, на bsd катаются, но не хотят писать код для gnu linux os и ядра.... Каждый дрочет как хочет к.м.к.
     
  • 1.4, terryfilch (ok), 12:11, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и да - есть KolibriOS  на asm
     
  • 1.6, Андрей (??), 12:16, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели это читабельно?
    GraphicsBitmap* backing_store();
    Мне кажется это провал. ОС как бы для программистов, или смесь кэмел-кейс и подчеркиваний - норм?
     
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 12:19, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, это "норм". Задача именования быть однотипной, а не какой-то конкретной.
    Например в данном случае названия классов могут быть кэмелом, а названия методов с подчёркиваниями. Почему нет?
     
     
  • 3.11, Андрей (??), 12:27, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно как слова разным шрифтом в одном предложении.
     

  • 1.7, marks (?), 12:17, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох и годнота. Только недавно вот осенило, что эти наши линуксы имеют один фатальный недостаток. Невозможно поставить старый релиз и пустить скупую слезу олдфага. Тут винды на порядок приятнее. Точнее можно поставить какой-нибудь дебиан  4-5 с полным срезом репозиториев на 4 двд, но попробуй его найди. Да и это - редкое исключение. Даже мечта ретроградов - дебиан в актуальных версиях, больше не делает нормальных установочных дисков на нескольких ДВД. Так что линуксы нинужны. Не пустить слезу олдфагу новоприбывшим спустя много лет.
     
  • 1.9, Аноне (?), 12:21, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так можно сделать среду, работу в которой трудно будет отследить или взломать, ибо бэкдоры и трояны известны у популярных ОС.
     
  • 1.10, BrainFucker (ok), 12:26, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > эстетику систем конца 90-х

    Будто что-то хорошее. Панель KDE 4/5 и Шindoшs 7 гораздо удобнее.

     
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