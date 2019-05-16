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Доступен web-браузер Min 1.10

16.05.2019 22:46

Опубликован релиз web-браузера Min 1.10, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows.

Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов.

Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.).

В новом выпуске:

  • В режиме читателя (Reader Mode) увеличена точность определения частей документа, подлежащих отображению. Добавлена дополнительная тема оформления, упрощающая длительное чтение. Реализована опция, позволяющая автоматически включать режим читателя при открытии определённых сайтов (при повторном открытии сайта в режиме читателя выводится запрос постоянного применения данного режима для текущего сайта);
  • Добавлен инсталлятор для платформы Windows;
  • Добавлен перевод интерфейса на украинский язык;
  • Реализована команда "!closetask" для закрытия отложенных задач (ссылок);
  • Предоставлена возможность назначения горячей клавиши для навигации по списку вкладок;
  • Почти в три раза увеличена скорость работы блокировщика рекламы;
  • Добавлена возможность выборочного удаления элементов из истории посещения и закладок при открытии соответствующих списков через меню View;
  • Кодовая база обновлена до платформы Electron 5 и движка Chromium 73.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/minbrowser/...)
  2. OpenNews: Доступен web-браузер Min 1.9
  3. OpenNews: Релиз веб-браузера Midori 8
  4. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.1.0, развиваемого проектом KDE
  5. OpenNews: Mozilla развивает WASI для использования WebAssembly вне браузера
  6. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: minbrowser
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  • 1.1, Аноним (1), 22:52, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > Опубликован релиз web-браузера Min 1.10, предлагающего минималистичный интерфейс
    > Браузер создан с использованием платформы Electron

    Может его стоит в FatMin переименовать?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:15, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше в Max.
     
  • 2.11, Зщз (?), 00:36, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Голосую за FatMax
     
  • 2.23, Дуплик (ok), 02:13, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Он же не на Qt.
     

  • 1.2, proninyaroslav (ok), 22:57, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Браузер внутри которого браузер. Прикольно, однако.
     
     
  • 2.5, КО (?), 23:15, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не совсем, это браузер в браузере, из которого выброшен браузер :)
     
  • 2.9, zzz (??), 23:51, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А раньше было как будто не так - chrome://browser/content/browser.xul
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 00:50, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помним. Скорбим.
     
  • 2.12, Аноним (-), 00:46, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это просто браузер. Никагого "браузера внутри браузера" там нет.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:07, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переименуйте в Mictron
     
  • 1.4, OpenEcho (?), 23:15, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Конкурент" однако...
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:32, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Даже в примерах, идущих в комплекте с Delphi, браузер был функциональнее. Такое впечатление, что у автора боязнь лишних кнопок в интерфейсе - когда-то Firefox сколотил себе аудиторию ничего не предлагая из коробки. Потом его место занял Chrome, будучи еще жирнее, но и более урезанным по возможностям. Многие лисоводы перебежали на него. Болезнь прогрессировала, и сейчас приходит время приложений без всего. У бедолаг панические атаки при открытии Chrome, вот и приходится как-то выкручиваться, отрезать все что осталось.
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 00:49, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты фанат кнопочек, чтоли?
     

  • 1.8, 4eburashk (?), 23:39, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Атомы, электроны и хромы не нужны.
     
     
  • 2.10, Анонимный петросян (?), 00:34, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужны. Но только в химии.
     
  • 2.15, Аноним (15), 01:02, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне всегда было интересно, почему авторы браузеров используют Chromium в качестве основы? Почему не WebKit напрямую? Ну, или его многопоточный вариант Blink. В Хромиуме же зонды...
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 01:21, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что зонды не так страшны, как жалобы пользователей на неработающие сайты и отсутствие привычных дополнений.

    Собственно, попробуйте сами написать браузер на базе одного только WebKit, и всё поймёте. :)

     

  • 1.16, Аноним (16), 01:17, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой

    Зачем, если есть https://surf.suckless.org/

     
  • 1.18, Аноним (18), 01:21, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну это уже болезнь.
     
  • 1.19, Аноним (19), 01:26, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше подскажите где найти сорсы MS Trident.
     
  • 1.20, Игумен (?), 01:39, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Браузер создан с использованием платформы Electron
    >Electron

    Он уже перестал тормозить, тратить 25% CPU на мерцание курсора, перестал иметь лаг-инпут и жрать память тоннами?

     
     
  • 2.21, th3m3 (ok), 01:58, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как? Это его конструктивная особенность. Даже vscode, где мелкомягкие колхозили как могли - остался жрущим и тормозным УГ.
     

  • 1.22, th3m3 (ok), 01:59, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же без традиционного?

    Ехал браузер через браузер
    Видит браузер в браузере браузер
    Сунул браузер браузер в браузер
    Браузер браузер браузер браузер

     
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