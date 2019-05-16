Доступен web-браузер Min 1.10

Опубликован релиз web-браузера Min 1.10, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows. Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов. Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.). В новом выпуске: В режиме читателя (Reader Mode) увеличена точность определения частей документа, подлежащих отображению. Добавлена дополнительная тема оформления, упрощающая длительное чтение. Реализована опция, позволяющая автоматически включать режим читателя при открытии определённых сайтов (при повторном открытии сайта в режиме читателя выводится запрос постоянного применения данного режима для текущего сайта);

Добавлен инсталлятор для платформы Windows;

Добавлен перевод интерфейса на украинский язык;

Реализована команда "!closetask" для закрытия отложенных задач (ссылок);

Предоставлена возможность назначения горячей клавиши для навигации по списку вкладок;

Почти в три раза увеличена скорость работы блокировщика рекламы;

Добавлена возможность выборочного удаления элементов из истории посещения и закладок при открытии соответствующих списков через меню View;

Кодовая база обновлена до платформы Electron 5 и движка Chromium 73.



