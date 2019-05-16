Доступен web-браузер Min 1.10

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|1.1, Аноним (1), 22:52, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> Опубликован релиз web-браузера Min 1.10, предлагающего минималистичный интерфейс
> Браузер создан с использованием платформы Electron
Может его стоит в FatMin переименовать?
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|2.5, КО (?), 23:15, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не совсем, это браузер в браузере, из которого выброшен браузер :)
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|2.9, zzz (??), 23:51, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А раньше было как будто не так - chrome://browser/content/browser.xul
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|2.12, Аноним (-), 00:46, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, это просто браузер. Никагого "браузера внутри браузера" там нет.
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|1.7, Аноним (7), 23:32, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Даже в примерах, идущих в комплекте с Delphi, браузер был функциональнее. Такое впечатление, что у автора боязнь лишних кнопок в интерфейсе - когда-то Firefox сколотил себе аудиторию ничего не предлагая из коробки. Потом его место занял Chrome, будучи еще жирнее, но и более урезанным по возможностям. Многие лисоводы перебежали на него. Болезнь прогрессировала, и сейчас приходит время приложений без всего. У бедолаг панические атаки при открытии Chrome, вот и приходится как-то выкручиваться, отрезать все что осталось.
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|2.15, Аноним (15), 01:02, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне всегда было интересно, почему авторы браузеров используют Chromium в качестве основы? Почему не WebKit напрямую? Ну, или его многопоточный вариант Blink. В Хромиуме же зонды...
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|3.17, Аноним (17), 01:21, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что зонды не так страшны, как жалобы пользователей на неработающие сайты и отсутствие привычных дополнений.
Собственно, попробуйте сами написать браузер на базе одного только WebKit, и всё поймёте. :)
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|1.20, Игумен (?), 01:39, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Браузер создан с использованием платформы Electron
>Electron
Он уже перестал тормозить, тратить 25% CPU на мерцание курсора, перестал иметь лаг-инпут и жрать память тоннами?
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|2.21, th3m3 (ok), 01:58, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как? Это его конструктивная особенность. Даже vscode, где мелкомягкие колхозили как могли - остался жрущим и тормозным УГ.
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|1.22, th3m3 (ok), 01:59, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как же без традиционного?
Ехал браузер через браузер
Видит браузер в браузере браузер
Сунул браузер браузер в браузер
Браузер браузер браузер браузер
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