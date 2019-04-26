Google предоставил выбор поисковых систем и браузеров для европейских пользователей Android

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|3.4, zloykakpes (ok), 11:04, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Google Chrome (installed)
> Google Search (installed)
Можешь ещё поставить, такой вот у тебя выбор.
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|4.11, eganru (?), 11:43, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По моему опыту всегда должен быть какой-то браузер по умолчанию, чтобы в тяжелой ситуации пользователь не впал в отчаянье от того, что он окончательно перестал понимать, что происходит.
Пользователи-то разные.
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|2.7, аккаунт или человек (?), 11:16, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты можешь выбрать как гугол будеть тебя дрюкать - со смазкой или без. Или ты хотел выбора отказаться от дрюканья - ишь ты какой умный, ты случаем не экстремист против прогресса?
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|3.12, гугель (?), 12:08, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну нет, мы не такие плохие, мы всегда со смазочкой.
Просто теперь можно выбрать - вам с клубничным ароматом, или с ванилькой. Или, вот-с, лечебный бальзам? Мы всегда уважаем выбор своих пользователей!
(а теперь слегка наклонитесь и раздвиньте ягодицы - we will do the right thing!)
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|2.8, iPony (?), 11:22, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, не популярный.
Яндекс это же во многом сервисы. А у них с европеизацией есть конечно, но неочень.
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|1.10, Айран (?), 11:39, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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т.е. недостаточно возможности установить любой браузер или поисковую систему, надо еще и показать новому пользователю что это возможно?
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