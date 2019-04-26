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Google предоставил выбор поисковых систем и браузеров для европейских пользователей Android

26.04.2019 10:53

В рамках урегулирования претензий антимонопольных органов Евросоюза, связанных с навязыванием сервисов в Android, компания Google реализовала для европейских пользователей формы для выбора браузера и поисковой системы.

Формы, которые позволят установить приложения, альтернативные сервисам Google, будут показаны пользователям новых устройств при первом запуске Google Play и существующим пользователям после получения следующего обновления платформы. Предложенные в списках 5 приложений выбраны на основе популярности среди пользователей и выводятся в случайном порядке. В случае выбора альтернативной поисковой системы, кроме изменений на уровне Android, при запуске Chrome также будет выведено предложение сменить поисковую систему по умолчанию в браузере.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.blog.google/around...)
  2. OpenNews: Евросоюз оштрафовал Google на 4.3 млрд евро за навязывание своих сервисов в Android
  3. OpenNews: Google и Microsoft согласились прекратить антимонопольные нападки друг на друга
  4. OpenNews: В России инициирована антимонопольная проверка Google, касающаяся платформы Android
  5. OpenNews: Microsoft оштрафован на 732 млн долларов за нарушение соглашения о выборе web-браузеров в Windows
  6. OpenNews: Еврокомиссия отреагировала на жалобу Microsoft о том, что свободное распространение Android подрывает конкуренцию
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: android
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  • 1.1, Аноним (1), 10:57, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Installed <_< ну вот
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 10:57, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    " additional "
     
     
  • 3.4, zloykakpes (ok), 11:04, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Google Chrome (installed)
    > Google Search (installed)

    Можешь ещё поставить, такой вот у тебя выбор.

     
     
  • 4.11, eganru (?), 11:43, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моему опыту всегда должен быть какой-то браузер по умолчанию, чтобы в тяжелой ситуации пользователь не впал в отчаянье от того, что он окончательно перестал понимать, что происходит.

    Пользователи-то разные.

     

  • 1.3, iPony (?), 11:01, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Поздравляю пользователей Android. Теперь заживут.
     
  • 1.5, анан (?), 11:09, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и где выбор?
     
     
  • 2.7, аккаунт или человек (?), 11:16, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь выбрать как гугол будеть тебя дрюкать - со смазкой или без. Или ты хотел выбора отказаться от дрюканья - ишь ты какой умный, ты случаем не экстремист против прогресса?
     
     
  • 3.12, гугель (?), 12:08, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну нет, мы не такие плохие, мы всегда со смазочкой.

    Просто теперь можно выбрать - вам с клубничным ароматом, или с ванилькой. Или, вот-с, лечебный бальзам? Мы всегда уважаем выбор своих пользователей!
    (а теперь слегка наклонитесь и раздвиньте ягодицы - we will do the right thing!)

     

  • 1.6, Аноним999 (ok), 11:15, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А Яндекс непопулярный в Европе или санкции?
     
     
  • 2.8, iPony (?), 11:22, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, не популярный.
    Яндекс это же во многом сервисы. А у них с европеизацией есть конечно, но неочень.
     
  • 2.9, anonus (?), 11:24, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яндекс это Азиопа
     

  • 1.10, Айран (?), 11:39, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    т.е. недостаточно возможности установить любой браузер или поисковую систему, надо еще и показать новому пользователю что это возможно?
     
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