Google предоставил выбор поисковых систем и браузеров для европейских пользователей Android

В рамках урегулирования претензий антимонопольных органов Евросоюза, связанных с навязыванием сервисов в Android, компания Google реализовала для европейских пользователей формы для выбора браузера и поисковой системы.

Формы, которые позволят установить приложения, альтернативные сервисам Google, будут показаны пользователям новых устройств при первом запуске Google Play и существующим пользователям после получения следующего обновления платформы. Предложенные в списках 5 приложений выбраны на основе популярности среди пользователей и выводятся в случайном порядке. В случае выбора альтернативной поисковой системы, кроме изменений на уровне Android, при запуске Chrome также будет выведено предложение сменить поисковую систему по умолчанию в браузере.