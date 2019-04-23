Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.6

Представлен сервисный менеджер GNU Shepherd 0.6 (бывший dmd), который развивается разработчиками дистрибутива GuixSD GNU/Linux в качестве поддерживающей зависимости альтернативы системе инициализации SysV-init. Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется для определения настроек и параметров запуска сервисов. Shepherd уже применяется в дистрибутиве GuixSD GNU/Linux и нацелен также на использование в GNU/Hurd, но может работать в любой POSIX-совместимой ОС, для которой доступен язык Guile. Shepherd может использоваться как в роли основной системы инициализации (init c PID 1), так и в обособленном виде для управления фоновыми процессами отдельных пользователей (например, для запуска tor, privoxy, mcron и т.п.) с выполнением с правами данных пользователей. Shepherd выполняет работу по запуску и остановке сервисов, учитывая взаимосвязь между сервисами, динамически определяя и запуская сервисы, от которых зависит выбранный сервис. Shepherd также поддерживает определение конфликтов между сервисами и предотвращает их одновременное выполнение. Основные новшества: Добавлен режим работы сервисов one-shot, при котором сервис сразу после успешного запуска помечается остановленным, что может потребоваться для запуска одноразовых работ перед другими сервисами, например, для выполнения чистки или инициализации;

Обеспечено удаление файла unix-сокета после завершения работы shepherd;

Команда "herd stop" теперь не выводит ошибку при выполнении над уже остановленным сервисом;

Утилита herd теперь возвращает ненулевой код возврата в случае сбоя запуска задачи;

В случае запуска в контейнере обеспечено игнорирования связанных с загрузкой ошибок.



