Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.6

>> Добавлен режим работы сервисов one-shot

> А зачем нужен отдельный режим для этого, почему недостаточно просто не перезапускать

> сервис при выходе? Сделали бы параметр restart=false. А почитать не судьба? The one-shot? slot determines whether the service is a one-shot service. A one-shot service is a service that, as soon as it has been successfully started, is marked as “stopped.” Other services can nonetheless require one-shot services. One-shot services are useful to trigger an action before other services are started, such as a cleanup or an initialization action.