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Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.6

23.04.2019 22:34

Представлен сервисный менеджер GNU Shepherd 0.6 (бывший dmd), который развивается разработчиками дистрибутива GuixSD GNU/Linux в качестве поддерживающей зависимости альтернативы системе инициализации SysV-init. Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется для определения настроек и параметров запуска сервисов. Shepherd уже применяется в дистрибутиве GuixSD GNU/Linux и нацелен также на использование в GNU/Hurd, но может работать в любой POSIX-совместимой ОС, для которой доступен язык Guile.

Shepherd может использоваться как в роли основной системы инициализации (init c PID 1), так и в обособленном виде для управления фоновыми процессами отдельных пользователей (например, для запуска tor, privoxy, mcron и т.п.) с выполнением с правами данных пользователей. Shepherd выполняет работу по запуску и остановке сервисов, учитывая взаимосвязь между сервисами, динамически определяя и запуская сервисы, от которых зависит выбранный сервис. Shepherd также поддерживает определение конфликтов между сервисами и предотвращает их одновременное выполнение.

Основные новшества:

  • Добавлен режим работы сервисов one-shot, при котором сервис сразу после успешного запуска помечается остановленным, что может потребоваться для запуска одноразовых работ перед другими сервисами, например, для выполнения чистки или инициализации;
  • Обеспечено удаление файла unix-сокета после завершения работы shepherd;
  • Команда "herd stop" теперь не выводит ошибку при выполнении над уже остановленным сервисом;
  • Утилита herd теперь возвращает ненулевой код возврата в случае сбоя запуска задачи;
  • В случае запуска в контейнере обеспечено игнорирования связанных с загрузкой ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.gnu.org/archive/h...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.5
  3. OpenNews: Представлен Open Launchd, порт системного менеджера OS X для FreeBSD
  4. OpenNews: Выпуск UIRD 2.0, унифицированной системы инициализации для модульных Linux-систем
  5. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 2.92
  6. OpenNews: Во FreeBSD ожидается появление системы управления сервисами, похожей на systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shepherd, init
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  • 1.1, Аноним (1), 22:54, 23/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да для кого это всё пилится блджад? Надо полицию юниксвея сообразить для таких поделок...
     
     
  • 2.3, ololo (?), 22:58, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Полиция юниксвея предпочитает launchd.
     
     
  • 3.11, Led (ok), 03:23, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фуражки и кожаные облегающие шортики - это не полиция.
     
  • 2.8, Аноним (-), 00:48, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пилится, чтобы добавить в Devuan.

    https://devuan.org/os/init-freedom/
    >The following init systems are being considered for inclusion in Devuan:
    >openrc (now available in ASCII)
    >sinit
    >runit
    >s6
    >shepherd
    >Each of them is a portable, compatible, small, fast, and secure alternative to systemd.

     
  • 1.2, Аноним (2), 22:55, 23/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Конкурент систем бы?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:14, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разве система инициализации может конкурировать с системных менеджером? А с видеоплеером?
     
     
  • 3.5, gsdh (?), 23:47, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас администратор кафе никогда заказ не принимал, пока официанты заняты?
    Было бы странное если бы принимал повар, а так..
     
     
  • 4.9, Аноним (4), 01:08, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бывало, но вот конкуренцию между ними я не наблюдал.

     
  • 1.6, Аноним (6), 00:18, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен режим работы сервисов one-shot

    А зачем нужен отдельный режим для этого, почему недостаточно просто не перезапускать сервис при выходе? Сделали бы параметр restart=false.

     
     
  • 2.10, Аноним (4), 01:12, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Добавлен режим работы сервисов one-shot
    > А зачем нужен отдельный режим для этого, почему недостаточно просто не перезапускать
    > сервис при выходе? Сделали бы параметр restart=false.

    А почитать не судьба?

    The one-shot? slot determines whether the service is a one-shot service. A one-shot service is a service that, as soon as it has been successfully started, is marked as “stopped.” Other services can nonetheless require one-shot services. One-shot services are useful to trigger an action before other services are started, such as a cleanup or an initialization action.

     
  • 1.7, Криптовалюта инвест групп (?), 00:29, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я Командор Шепард, и это мой любимый магазин на Цитадели.
     

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