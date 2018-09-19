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Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl

28.03.2019 08:04

Исследователи из компании RedTeam Pentesting обнаружили, что компания Cisco лишь создала видимость устранения уязвимостей в выпущенном в январе обновлении прошивки к маршрутизаторам Cisco RV320 и RV325. Вместо реального устранения проблем в скриптах web-интерфейса, в обновлении прошивки были внесены изменения в настройки http-сервера nginx, блокирующие обращение при помощи утилиты curl, которая использовалась в прототипе эксплоита и примерах для проверки наличия уязвимости.

После установки обновления прошивки 1.4.2.20 с заявленным "устранением" проблем, устройства Cisco RV32x как и раньше остаются уязвимыми. Обновление прошивки с корректным исправлением пока не выпущено и ожидается в середине апреля (компания Cisco была уведомлена о проблеме в начале февраля, а информация об изначальной уязвимости была направлена ещё в сентябре прошлого года). Для атаки достаточно сменить значение User-Agent при помощи ключа "-A", например: 


   curl -s -k -A kurl -X POST --data 'submitbkconfig=0' https://192.168.1.1/cgi-bin/config.exp

Неисправленными остаются три уязвимости. Две проблемы (CVE-2019-1653) позволяют без аутентификации обратиться к скриптам config.exp или export_debug_msg.exp с флагом "submitbkconfig" и получить содержимое файла конфигурации устройства, включая хэши паролей (возможен доступ по хэшу, без подбора исходного пароля), а также ключи к VPN и IPsec. При запросе через export_debug_msg.exp конфигурация отдаётся в зашифрованном виде, но для шифрования использован фиксированный пароль, присутствующий в прошивке ('NKDebug12#$%'). Третья уязвимость (CVE-2019-1652) позволяет выполнить любую команду в системном окружении устройства через манипуляции с параметрами в форме генерации сертфикатов (например, вместо имени можно указать "'a\$(ping -c 4 192.168.1.2)'b").

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Заявлено об обнаружении бэкдора в процессорах VIA C3
  3. OpenNews: Аппаратное AES шифрование, на деле оказалось простым XOR
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в коммутаторах Cisco
  5. OpenNews: Представлена техника атаки на микроконтроллеры, встроенные в MicroSD-карты
  6. OpenNews: Уязвимость, предоставляющая доступ к данным на самошифруемых SSD-накопителях
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cisco
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  • 1.1, Аноним (1), 08:14, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +26 +/
    Поражает наивность реакции Cisco:

    "The initial fix for this vulnerability was found to be incomplete. Cisco is currently working on a complete fix."
    https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa

    Предполагаю, что под "complete fix" они понимают блокировку User-Agent "kurl", используемый в новом примере атаки.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:20, 28/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Ещё доставляет реклама этих рутеров на сайте Cisco Keep your employees, your b... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 12:04, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "productive and effective" такой productive and effective.
     
  • 1.2, ryoken (ok), 08:18, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже и цискам нельзя доверять? Кошмар, куды бечь?
     
     
  • 2.5, ЩЫптЫ (?), 08:32, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    кинетик/микротик
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 08:35, 28/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В MikroTik с безопасностью не лучше https www opennet ru opennews art shtml n... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 08:50, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто вырубил winbox в IP->services, и всё остальное кроме www.
     
  • 4.11, Айран (?), 09:19, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    исправлено же
     
  • 3.13, ryoken (ok), 09:30, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоже хрень, да и тут вещают, под ДДоСом валятся на ура мокротыки.
     
     
  • 4.20, пох (?), 09:57, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ну если три-четыре околонулевой нагруженности ipsec-туннеля для них ddos - то моя древняя ржавая asa и парочка ее краденых виртуальных сестренок должны были уже не то что лечь, а взорваться и улететь в форточку. Однако ж, работают, а мокротыки коллеги сделавшие себе на них защищенную сеть - перезагружают просто вот по три раза на дню, а чо, затодешево! (не так чтоб и особо)

     
     
  • 5.27, Андрей (??), 10:33, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Наверно они при покупке на смотрели на схемы железок, которые они покупать собираются. На сайте Микротика все выложено.
    Там нарисовано как трафик ходит и где затыки могут быть. Например на надо покупать одноядерный микротик, если надо шифровать IP-Sec и гонять большой трафик в режиме роутера. Соответственно нормально выбранная железка и у Микротика, стоит не мало. Но ведь кто ж читает... Кроилово, оно всегда переходит в попадалово. Да.

    Ну а ASA - это по сути комп. Простой как три копейки. При высокой нагрузке лагает, как и все. При зоопарке VPN-клиентов поглючивает и подкашливает. Так что никаких чудес.

    Был у меня на работе старый компа с OpenVPN. Выкинули комп когда CA-сертификат протух (был на 10 лет сделан при инсталяции). А пока не протух CA, работал себе вполне и всем очень нравился.

     
     
  • 6.33, пох (?), 10:58, 28/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    стесняюсь спросить - они до сих пор не умеют его оффлоадить на отдельное шифроус... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.39, Аноним (39), 11:13, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Из этого всего потока сознания можно сделать вывод что перед нами теоретик-флудер.
     
  • 7.40, PnDx (ok), 11:20, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Непростой там софт - попробуй-ка на коленке на компе (все равно из каких деталей) собрать failover cluster с автомагическим переключением - включая и те же криптотоннели. У асы - работает.

      Тут не удержусь от ехидного комментария. Глядя на злоключения коллег из сетевого отдела — *не* работает. В 9 прошивках из 10 есть какой-то очередной нюанс, препятствующий переключению или сваливающий в "панику". И при этом зафиксировать рабочее — тоже не вариант, т.к. регламенты.
    Не знаю как там у можжевеловых, но Cisco+ASA = вот это вот.

     
     
  • 8.48, нах (?), 13:39, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >   Тут не удержусь от ехидного комментария. Глядя на злоключения коллег
    > из сетевого отдела — *не* работает. В 9 прошивках из 10

    признаюсь честно, именно ipsec site2site failover я делал на 7-8.0 (то есть до прихода щастья всем в виде поддержки многотредовости в 8.2)  - работало, переключалось c sub-second delay (ибо voip), в панику за год не свалилось.

    Учитывая что именно это место гарантированно пострадало от мультипроцессорности/тредов - готов поверить, что в 9+ оно так.

    > есть какой-то очередной нюанс, препятствующий переключению или сваливающий в "панику".
    > И при этом зафиксировать рабочее — тоже не вариант, т.к. регламенты.

    вообще-то с циской принято не фиксировать полурабочее скотчем, а открывать tac case (раз они где-то берут свежие версии, значит, и доступ к tac у них есть). Вот если tac уже послал - нужны подробности, как дошли до жизни такой.
    Поскольку вроде бы как раз основной функционал, и непонятно, зачем дальше такая коробка нужна.

    мы ssg, видимо, выпилим за такое поведение, ибо ненужно.

     
  • 7.44, ыы (?), 12:23, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >стесняюсь спросить - они до сих пор не умеют его оффлоадить на отдельное шифроустройство?

    есть модели с специальным шифроустрйоством и есть без. Какие имеют его - написано на сайте (включая недорогие роутеры сохо-сегмента). Но кто-ж читает что там на сайте написано...

     
  • 5.38, Аноним (39), 11:11, 28/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    я смотрю пох нах у нас специалисты во всех сферах, сам-то хоть видел его вживую ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, пох (?), 09:52, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ну вообще-то цискам, которые на самом деле линксиси, а это именно оно, доверять никогда было нельзя.
    Там вся команда индусская-преиндусская, во главе охренеть-раджа, даром что ни ухом, ни рылом в предмете не разбирается...

    но сейчас вполне может статься, что такой становится и вся циска целиком - https://finance.yahoo.com/news/former-cisco-employee-arrested-charged-00053485
    - ну ведь нельзя же джентльмену с прекрасным именем Бхикка не верить на слово? Вот ему карта-то и поперла...

    бечь - понятно куда, в оченьплохуюдорогу, там ни одного индуса нет.

     
  • 2.26, Аноним (26), 10:21, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >Уже и цискам нельзя доверять?

    А можно было? Имеется ввиду безопасность, а не навороченность железа.

     
  • 2.46, Аноним (46), 13:12, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А с каких пор можно было доверять проприетарщине?
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:26, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Молодцы. Умеют устранять уязвимости.
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 08:32, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    И заметье, на подготовку такого патча им потребовалось полгода:

    2018-09-19 Original vulnerability identified
    2019-01-22 Firmware 1.4.2.20 released by vendor

     
     
  • 3.10, IdeaFix (ok), 09:14, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну, если отбросить арифметику, для для гротеска можно сказать что они шесть лет готовили этот недопатч (по факту - три месяца).
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 09:51, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > по факту - три месяца

    Четыре.

     
  • 2.28, А (??), 10:34, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И главное - быстро. 10 баллов!
     
  • 1.8, Tifereth (?), 08:49, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Абсолютно феерично. Мог ожидать такого от Microsoft, но чтобы от Cisco, которая кичится своим трепетным отношением к безопасности...
     
     
  • 2.12, sstj3n (?), 09:24, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ...And sometimes Cisco explains its behavior with a simple phrase: "Monopoly means that we just can afford it"
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:33, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, анонимы давно ожидают такого ... и регулярно получают https://overclockers.ru/blog/Docent2006/show/20835/v_routerah_cisco_prodolzhaj
     
  • 2.15, Аноним (14), 09:37, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Cisco, ... к безопасности

    взаимоисключающие понятия

     
  • 2.21, KonstantinB (ok), 09:57, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да какое еще отношение к безопасности? Это по старой памяти 15-летней давности только если. Сейчас там индус на индусе. Любая китайская поделка будет примерно на том же уровне.
     
     
  • 3.30, Sw00p aka Jerom (?), 10:44, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Это по старой памяти 15-летней давности только если.

    Слайды Сноудена припомните, циска изначально такой и была

     
  • 3.34, Аноним (34), 10:59, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда зачем платить больше. Купи длинков пучок и пере загружай их весь день.
     
     
  • 4.36, KonstantinB (ok), 11:04, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот, кстати, с древним dlink 320 с dd-wrt никаких проблем ;)
     
  • 1.16, Аноним (16), 09:47, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это же мыльница какаято - купили кавота, налепили наклейку - cisco епт:)
     
     
  • 2.19, пох (?), 09:54, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    да, но выкинуть на мороз индуса и нанять нормального хотя бы менеджера среднего звена - вполне можно было и после покупки. Но зачем - пипл же и так схавает, других-то нет (точнее, других-то в избытке, но они еще хуже).

     
     
  • 3.37, ананим.orig (?), 11:08, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > нормального менеджера среднего звена

    не бывает.
    возьмите чубайса.

     
  • 2.25, Аноним (14), 10:12, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага - мыльница. Цены-то у него конские.
     
  • 1.22, Аноним (16), 09:57, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сдаеца мне именно так и сделали - индуса ваявшего прошивку на мороз, вместо него эффективный менеджмент справица:)
     
  • 1.23, Аноним (23), 09:59, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я, конечно, понимаю, что такое "латание" уязвимостей это скорее попытка блокировать PoC-скрипты кулхацкеров... Но блокирование по user-agent это верх "тяп-ляп и в продакшн", даже слов нет.
     
     
  • 2.31, тщт (?), 10:46, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не надо так "тяп-ляп" опускать, костыли, пусть и кривые, будут есть и будут, а это откровенное "пох..й, лохи, и так сожрут"
     
  • 1.24, Нанобот (ok), 10:08, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всегда так делаю 👍
     
  • 1.29, Уровень предприятия (?), 10:34, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Может, проще туда как-нибудь OpenWrt прошить?
     
     
  • 2.43, Аноним (-), 12:15, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Проще приобрести мощный одноплатник под OpenWRT за треть цены сабжа. А то, что вы предлагаете, скорее из области трансректальной гландоэктомии.
     
  • 1.32, Аноним (34), 10:57, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Конечно же это всё произошло случайно.
     
     
  • 2.35, freehck (ok), 11:02, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да как обычно небось: наняли джуна на испытательный, код-ревью не делали... Ну вот и результат. )
     
  • 1.45, Аноним (16), 13:09, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    https://habr.com/ru/post/444998/ а вы тут от мыльницы какой то защищенности хотите:)
     
     
  • 2.47, Аноним (1), 13:26, 28/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это они баян с Ars Technica без ссылки на источник перевели под видом нового исс... весь текст скрыт [показать]
     

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