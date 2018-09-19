Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4.20, пох (?), 09:57, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
ну если три-четыре околонулевой нагруженности ipsec-туннеля для них ddos - то моя древняя ржавая asa и парочка ее краденых виртуальных сестренок должны были уже не то что лечь, а взорваться и улететь в форточку. Однако ж, работают, а мокротыки коллеги сделавшие себе на них защищенную сеть - перезагружают просто вот по три раза на дню, а чо, затодешево! (не так чтоб и особо)
|
|
|
|5.27, Андрей (??), 10:33, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
Наверно они при покупке на смотрели на схемы железок, которые они покупать собираются. На сайте Микротика все выложено.
Там нарисовано как трафик ходит и где затыки могут быть. Например на надо покупать одноядерный микротик, если надо шифровать IP-Sec и гонять большой трафик в режиме роутера. Соответственно нормально выбранная железка и у Микротика, стоит не мало. Но ведь кто ж читает... Кроилово, оно всегда переходит в попадалово. Да.
Ну а ASA - это по сути комп. Простой как три копейки. При высокой нагрузке лагает, как и все. При зоопарке VPN-клиентов поглючивает и подкашливает. Так что никаких чудес.
Был у меня на работе старый компа с OpenVPN. Выкинули комп когда CA-сертификат протух (был на 10 лет сделан при инсталяции). А пока не протух CA, работал себе вполне и всем очень нравился.
|
|
|
|
|
|7.40, PnDx (ok), 11:20, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Непростой там софт - попробуй-ка на коленке на компе (все равно из каких деталей) собрать failover cluster с автомагическим переключением - включая и те же криптотоннели. У асы - работает.
Тут не удержусь от ехидного комментария. Глядя на злоключения коллег из сетевого отдела — *не* работает. В 9 прошивках из 10 есть какой-то очередной нюанс, препятствующий переключению или сваливающий в "панику". И при этом зафиксировать рабочее — тоже не вариант, т.к. регламенты.
Не знаю как там у можжевеловых, но Cisco+ASA = вот это вот.
|
|
|
|8.48, нах (?), 13:39, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Тут не удержусь от ехидного комментария. Глядя на злоключения коллег
> из сетевого отдела — *не* работает. В 9 прошивках из 10
признаюсь честно, именно ipsec site2site failover я делал на 7-8.0 (то есть до прихода щастья всем в виде поддержки многотредовости в 8.2) - работало, переключалось c sub-second delay (ибо voip), в панику за год не свалилось.
Учитывая что именно это место гарантированно пострадало от мультипроцессорности/тредов - готов поверить, что в 9+ оно так.
> есть какой-то очередной нюанс, препятствующий переключению или сваливающий в "панику".
> И при этом зафиксировать рабочее — тоже не вариант, т.к. регламенты.
вообще-то с циской принято не фиксировать полурабочее скотчем, а открывать tac case (раз они где-то берут свежие версии, значит, и доступ к tac у них есть). Вот если tac уже послал - нужны подробности, как дошли до жизни такой.
Поскольку вроде бы как раз основной функционал, и непонятно, зачем дальше такая коробка нужна.
мы ssg, видимо, выпилим за такое поведение, ибо ненужно.
|
|7.44, ыы (?), 12:23, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>стесняюсь спросить - они до сих пор не умеют его оффлоадить на отдельное шифроустройство?
есть модели с специальным шифроустрйоством и есть без. Какие имеют его - написано на сайте (включая недорогие роутеры сохо-сегмента). Но кто-ж читает что там на сайте написано...
|
|2.18, пох (?), 09:52, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
ну вообще-то цискам, которые на самом деле линксиси, а это именно оно, доверять никогда было нельзя.
Там вся команда индусская-преиндусская, во главе охренеть-раджа, даром что ни ухом, ни рылом в предмете не разбирается...
но сейчас вполне может статься, что такой становится и вся циска целиком - https://finance.yahoo.com/news/former-cisco-employee-arrested-charged-00053485
- ну ведь нельзя же джентльмену с прекрасным именем Бхикка не верить на слово? Вот ему карта-то и поперла...
бечь - понятно куда, в оченьплохуюдорогу, там ни одного индуса нет.
|
|2.26, Аноним (26), 10:21, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
|
>Уже и цискам нельзя доверять?
А можно было? Имеется ввиду безопасность, а не навороченность железа.
|
|
|
|2.6, Аноним (1), 08:32, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
|
И заметье, на подготовку такого патча им потребовалось полгода:
2018-09-19 Original vulnerability identified
2019-01-22 Firmware 1.4.2.20 released by vendor
|
|
|
|3.10, IdeaFix (ok), 09:14, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
Ну, если отбросить арифметику, для для гротеска можно сказать что они шесть лет готовили этот недопатч (по факту - три месяца).
|
|
|
|2.12, sstj3n (?), 09:24, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
...And sometimes Cisco explains its behavior with a simple phrase: "Monopoly means that we just can afford it"
|
|2.21, KonstantinB (ok), 09:57, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Да какое еще отношение к безопасности? Это по старой памяти 15-летней давности только если. Сейчас там индус на индусе. Любая китайская поделка будет примерно на том же уровне.
|
|
|
|2.19, пох (?), 09:54, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
да, но выкинуть на мороз индуса и нанять нормального хотя бы менеджера среднего звена - вполне можно было и после покупки. Но зачем - пипл же и так схавает, других-то нет (точнее, других-то в избытке, но они еще хуже).
|
|1.23, Аноним (23), 09:59, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
|
Я, конечно, понимаю, что такое "латание" уязвимостей это скорее попытка блокировать PoC-скрипты кулхацкеров... Но блокирование по user-agent это верх "тяп-ляп и в продакшн", даже слов нет.
|
|
|
|2.31, тщт (?), 10:46, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
не надо так "тяп-ляп" опускать, костыли, пусть и кривые, будут есть и будут, а это откровенное "пох..й, лохи, и так сожрут"
|
|
|
|2.43, Аноним (-), 12:15, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Проще приобрести мощный одноплатник под OpenWRT за треть цены сабжа. А то, что вы предлагаете, скорее из области трансректальной гландоэктомии.
|