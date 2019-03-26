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Релиз Chrome OS 73

26.03.2019 08:30

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 73, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 73. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 73 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 73:

  • Обновлено приложение для работы с камерой, в котором появилась функция создания снимков по таймеру с задержкой в 3 и 10 секунд, возможность выравнивания снимков по сетке и кнопка для создания зеркально отражённых снимков (удобно при работе с электронными микроскопами и при создании снимков документов);
  • В видеопроигрывателе для управления воспроизведением теперь можно использовать специализированные мультимедийные кнопки на клавиатуре;
  • В файловом менеджере добавлена возможность создания произвольных каталогов в секции "My Files", в дополнение к изначально предлагаемым фиксированным каталогам, таким как "Downloads", "Linux Files" и "Play Files". Реализована навигация по привязанным к сервису Google Drive компьютерам (секция Drive->Computers);
  • Улучшена обработка ситуации нехватки памяти в системе (out-of-memory);
  • Добавлена поддержка отправки предупреждений перед предстоящим удалением контролируемых пользователей;
  • Обеспечена поддержка звукового фокуса, определяющего какое приложение в данный момент может выводить звук при попытке одновременного вывода звука разными приложениями Chrome, приложениями Android и сайтами в браузере (приглушаются приложения находящиеся в фоне);
  • Расширена функция совместного доступа к каталогам, позволяющая Linux-приложениям читать и записывать файлы в различных каталогах Chrome OS, не ограничиваясь каталогом "Linux files". В том числе обеспечен доступ Linux-приложений к Google Drive;
  • Для разработчиков реализована возможность сбора дополнительных метрик телеметрии;
  • Добавлен демонстрационный режим с возможностью автономной регистрации (в offline) и настройки функциональности. Например, в демонстрационном режиме предоставлена возможность изменения языка и раскладки клавиатуры;
  • Вместо сеансов для организации публичного доступа на предприятии (public session) для предложены управляемые гостевые сеансы, которые можно применять в ситуациях когда требуется предоставить возможность работы с системой без заведения учётной записи, например, в информационных киосках, демонстрационных компьютерах и системах совместного доступа. Ключевым отличием нового вида сеансов является возможность централизованного управления доступными полномочиями, устройствами, сертификатами и расширениями, без необходимости ручной настройки;
  • Предложена система голосового сопровождения на базе синтезатора речи eSpeak NG;
  • В инструменты централизованного удалённого администритрвания (Google Admin) добавлена возможность разрешения или запрещения использования виртуальных машин для запуска Linux-приложений, а также средства для настройки параметров черно-белой печати через CUPS. Убран лимит на 20 обслуживаемых принтеров.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 73
  3. OpenNews: Релиз Chrome OS 72
  4. OpenNews: Для Chrome реализован режим экономии ресурсов
  5. OpenNews: От изменения манифеста Chrome пострадают и дополнения для обеспечения безопасности и приватности
  6. OpenNews: В Chrome развивается API для создания полноценных пользовательских приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos, chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 11:23, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +13 +/
    Улучшена телеметрия.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:42, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Как еще улучшить то если уже все действия и файлы отправляются?
     
     
  • 3.10, A.Stahl (ok), 13:29, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Быстрее отсылаются, например.
    Или отсылаются в момент меньшей активности пользователя, чтобы ему меньше мешать.
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:35, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Теперь будет всплывать запрос для согласия на сбор телеметрии. При выборе пункта "не согласен" браузер падает.
     
  • 2.17, Попугай Кеша (?), 14:48, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Да успокойтесь. Признайте, что живете в реалити шоу и все все о вас знают. Ну любите вы сюжеты с собаками и бурчите что-то под нос. Ну и живите дальше. А телеметрия - она для рекламодателей. Они лучше знают, что вам надо. Жареных сосисок, пивас определенной марки, машину какую надо, или куда летите отдыхать - может скидочку предложат. Все же для вас делается, любезный!
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:51, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Вот он дистрибутив без системд
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 13:39, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И кто же из присутствующих им пользуется, позвольте поинтересоваться?
     
  • 2.20, iPony (?), 15:15, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И без пульсаудио, и без иксов.
    Всю глючную ерунду выкинули.
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:20, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем Объясните мне вот зачем на каждый чих делать релиз ОСи В чем смысл эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, iFRAME (ok), 12:25, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все просто: достаточно давно (около 10-15 лет назад) изменился подход к разработке ПО. Появились инструменты CI/CD, автоматическая сборка и тестирование, "release early - release often" и вот это вот все. Это повлекло за собой изменение в нумерации, так как старая потеряла смысл.
     
     
  • 3.18, Попугай Кеша (?), 14:48, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "и вот это вот все. "
    Привет, Света из Иваново! xDDD
     
  • 2.8, name (??), 12:51, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Здоровых людей не бывает, бывают люди необследованные.))
     
     
  • 3.14, аккаунт или человек (?), 13:46, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Невиновных не бывает, бывают плохо допрошенные
     
     
  • 4.16, Иисус (?), 14:35, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё так, всё так. Скажите спасибо Еве.
     
  • 4.19, Попугай Кеша (?), 14:49, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Паяльник с вами согласен!
     
  • 1.6, анон (?), 12:36, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    надо скрипт запилить на SELinux который будет разрешать в линуксе запускать только chrome и стартовать его при входе в иксы. Всё, аналог готов.
     
     
  • 2.7, Ключевский (?), 12:46, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Но в ChromeOS нет иксов, вот где засада.
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:10, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Владельцы сия чуда, скажите, сам по себе ноутбу... Нэтбук этот норм? Может ещё кто интересовался даже, реально ли накатить на него обычного линя? Или там какой-нибудь UEFI SecBoot малину портит?
     
     
  • 2.12, ryoken (ok), 13:39, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вам, конечно же, религия\убеждения запрещают поискать характеристики и сделать выводы.
     
  • 2.21, НяшМяш (ok), 17:19, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хромбуки на х86 есть (причём с хорошими процессорами). На некоторых хромбуках даже coreboot есть. Выводы сам сделаешь или разжевать?
     
  • 1.15, Аноним (15), 14:00, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Предложена система голосового сопровождения на базе синтезатора речи eSpeak NG

    А где фирменный гуглоголос?

     

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