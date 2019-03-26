Релиз Chrome OS 73

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 73, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 73. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 73 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Основные изменения в Chrome OS 73: Обновлено приложение для работы с камерой, в котором появилась функция создания снимков по таймеру с задержкой в 3 и 10 секунд, возможность выравнивания снимков по сетке и кнопка для создания зеркально отражённых снимков (удобно при работе с электронными микроскопами и при создании снимков документов);

В видеопроигрывателе для управления воспроизведением теперь можно использовать специализированные мультимедийные кнопки на клавиатуре;

В файловом менеджере добавлена возможность создания произвольных каталогов в секции "My Files", в дополнение к изначально предлагаемым фиксированным каталогам, таким как "Downloads", "Linux Files" и "Play Files". Реализована навигация по привязанным к сервису Google Drive компьютерам (секция Drive->Computers);

Улучшена обработка ситуации нехватки памяти в системе (out-of-memory);

Добавлена поддержка отправки предупреждений перед предстоящим удалением контролируемых пользователей;

Обеспечена поддержка звукового фокуса, определяющего какое приложение в данный момент может выводить звук при попытке одновременного вывода звука разными приложениями Chrome, приложениями Android и сайтами в браузере (приглушаются приложения находящиеся в фоне);

Расширена функция совместного доступа к каталогам, позволяющая Linux-приложениям читать и записывать файлы в различных каталогах Chrome OS, не ограничиваясь каталогом "Linux files". В том числе обеспечен доступ Linux-приложений к Google Drive;

Для разработчиков реализована возможность сбора дополнительных метрик телеметрии;

Добавлен демонстрационный режим с возможностью автономной регистрации (в offline) и настройки функциональности. Например, в демонстрационном режиме предоставлена возможность изменения языка и раскладки клавиатуры;

Вместо сеансов для организации публичного доступа на предприятии (public session) для предложены управляемые гостевые сеансы, которые можно применять в ситуациях когда требуется предоставить возможность работы с системой без заведения учётной записи, например, в информационных киосках, демонстрационных компьютерах и системах совместного доступа. Ключевым отличием нового вида сеансов является возможность централизованного управления доступными полномочиями, устройствами, сертификатами и расширениями, без необходимости ручной настройки;

Предложена система голосового сопровождения на базе синтезатора речи eSpeak NG;

В инструменты централизованного удалённого администритрвания (Google Admin) добавлена возможность разрешения или запрещения использования виртуальных машин для запуска Linux-приложений, а также средства для настройки параметров черно-белой печати через CUPS. Убран лимит на 20 обслуживаемых принтеров.



