Релиз Chrome OS 73

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|3.10, A.Stahl (ok), 13:29, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Быстрее отсылаются, например.
Или отсылаются в момент меньшей активности пользователя, чтобы ему меньше мешать.
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|3.11, Аноним (11), 13:35, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Теперь будет всплывать запрос для согласия на сбор телеметрии. При выборе пункта "не согласен" браузер падает.
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|2.17, Попугай Кеша (?), 14:48, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да успокойтесь. Признайте, что живете в реалити шоу и все все о вас знают. Ну любите вы сюжеты с собаками и бурчите что-то под нос. Ну и живите дальше. А телеметрия - она для рекламодателей. Они лучше знают, что вам надо. Жареных сосисок, пивас определенной марки, машину какую надо, или куда летите отдыхать - может скидочку предложат. Все же для вас делается, любезный!
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|2.5, iFRAME (ok), 12:25, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Все просто: достаточно давно (около 10-15 лет назад) изменился подход к разработке ПО. Появились инструменты CI/CD, автоматическая сборка и тестирование, "release early - release often" и вот это вот все. Это повлекло за собой изменение в нумерации, так как старая потеряла смысл.
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|1.9, Аноним (9), 13:10, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Владельцы сия чуда, скажите, сам по себе ноутбу... Нэтбук этот норм? Может ещё кто интересовался даже, реально ли накатить на него обычного линя? Или там какой-нибудь UEFI SecBoot малину портит?
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|2.21, НяшМяш (ok), 17:19, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Хромбуки на х86 есть (причём с хорошими процессорами). На некоторых хромбуках даже coreboot есть. Выводы сам сделаешь или разжевать?
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