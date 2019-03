13.03.2019 08:20  Debian 10 "Buster" перешёл на стадию полной заморозки перед релизом

Поскольку пересобирать всё-всё у их нет ресурсов

(а у меня нет ссылки на пруфы),

они [пока?] делают вид, что тентакля

https://devuan.org/os/issues#about-the-dependency-on-libsystemd0

"нибиспакоит" (вторя редхейтовскому

https://wiki.debian.org/FAQsFromDebianUser#How_can_I_remove_any_traces_of_syst

https://lists.debian.org/debian-user/2015/09/msg00159.html > т. е., они несколько лет не могли избавиться от одной жалкой маленькой

> libsystemd0?.. [B]вранью[/B]).

Эта "безобидно заглушечная" тентакля в 90%+ (преувеличение!) пакетов.

https://wiki.debian.org/BusterPriorityRequalification :

[I]* libsystemd0 needed by lslogins (util-linux) and logger (bsdutils).

* bsdutils maybe can be made non-essential, but logger is used by very many [...]