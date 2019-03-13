13.03.2019 08:20  Debian 10 "Buster" перешёл на стадию полной заморозки перед релизом

Разработчики проекта Debian сообщили о переводе пакетной базы Debian 10 "Buster" на стадию полной заморозки, при которой процесс переноса пакетов из unstable в testing остановлен и начался этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем. В особых случаях пакеты из unstable могут быть перенесены вручную, но для этого требуется получение одобрения от команды, ответственной за подготовку релиза.

Напомним, что 21 января 2019 года была выполнена первая стадия заморозки пакетной базы Debian 10, в рамках которой было прекращено выполнение "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing). 12 февраля состоялась мягкая заморозка пакетной базы, при которой был прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов.

В настоящее время насчитывается 316 критических ошибок, блокирующих релиз (месяц назад было 577, в момент заморозки в Debian 9 - 275, в Debian 8 - 350, Debian 7 - 650). Финальный релиз Debian 10 ожидается летом.





