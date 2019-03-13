13.03.2019 08:20  Debian 10 "Buster" перешёл на стадию полной заморозки перед релизом

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|2.4, Аноним (4), 09:34, 13/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Каждый месяц из Debian уходят 5-6 мантейнеров. На их место приходят 5-6 новых. Просто один из них выложил пост об этом в своем бложике.
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|3.13, Аноним (-), 09:57, 13/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Мсье, где бы посмотреть (ежегодное) количество активных мейнтейнеров Debian/Devuan? Желательно с графиками/аналитикой...
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|2.29, б.б. (?), 11:55, 13/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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релиз sarge 2005
релиз etch 2007
релиз lenny 2009
релиз squeeze 2011
релиз wheezy 2013
релиз jessie 2015
релиз stretch 2017
релиз buster 2019
да, именно каждый год
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|2.14, Аноним (14), 09:58, 13/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
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Скоро мейнтерненеры из Debian к ним перебегать начнут. Ибо Debian уже растерял тот свой дух свободы.
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|6.55, Andrey Mitrofanov (?), 15:12, 13/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>>Эта "безобидно заглушечная" тентакля в 90%+ (преувеличение!) пакетов.
Видимо, как в том анекдоте... :(
""--Быстрее-быстрее, надо больше пакетов. Пока не началось!""
> А это они сами виноваты, что развели dependency hell. Когда на удаление
""--Ну, вот. Началось.""
> того - думать, перед тем как сделать, разве ж можно так?
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|3.47, Andrey Mitrofanov (?), 14:17, 13/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ваще прекрасно, вчера вот в Beowulf
Аааа, ты про Acsii+1... //Спасибо iPony, вразумил.
>избавились от libsystemd0
Эээ.... Где!?? "Пошутил" что ли? Ну, молодейц, чо. Я купился.
https://pkgmaster.devuan.org/ [CODE]
libsystemd.txt 13-Mar-2019 11:10 17865
$ <libsystemd.txt cut -f1 -d\, |sed -r 's/-.+$/-/'|sort |uniq -c
135 ascii
117 ascii-
208 beowulf
65 jessie
56 jessie-
213 unstable
$ _
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|4.32, IRASoldier (?), 12:17, 13/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Потому что версия гнома - говно мамонта. Древнее - может быть стабильным, но стабильность может означать и "стабильно дерьмовое". Это то, что никак не могут осознать в Debian. А вот у кое-кого другого, догадайтесь сами у кого - на подходе няшная 3.32
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|5.34, BlackRot (?), 12:43, 13/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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3.32 уже юзаю на федоре rawhide из нового только новые иконки и немножко изменилась цветовая схема окон
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|7.40, BlackRot (?), 13:17, 13/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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потребление памяти такое же, по крайней мере так было 3 дня назад.
не юзаю систему на постой, слежу только за новшествами
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|2.33, svsd_val (ok), 12:42, 13/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Какой трабл ? Насколько я помню это было спецом сделано что бы оградить от возможных проблем с безопасностью... Никто не запрещает прописать PATH и после если очень нужно можно добавить в .bashrc и всё будет работать ... или это сложно ?
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