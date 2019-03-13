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13.03.2019 08:20  Debian 10 "Buster" перешёл на стадию полной заморозки перед релизом

Разработчики проекта Debian сообщили о переводе пакетной базы Debian 10 "Buster" на стадию полной заморозки, при которой процесс переноса пакетов из unstable в testing остановлен и начался этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем. В особых случаях пакеты из unstable могут быть перенесены вручную, но для этого требуется получение одобрения от команды, ответственной за подготовку релиза.

Напомним, что 21 января 2019 года была выполнена первая стадия заморозки пакетной базы Debian 10, в рамках которой было прекращено выполнение "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing). 12 февраля состоялась мягкая заморозка пакетной базы, при которой был прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов.

В настоящее время насчитывается 316 критических ошибок, блокирующих релиз (месяц назад было 577, в момент заморозки в Debian 9 - 275, в Debian 8 - 350, Debian 7 - 650). Финальный релиз Debian 10 ожидается летом.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Debian 10 "Buster" перешёл на первую стадию заморозки перед релизом
  3. OpenNews: Debian тестирует поддержку UEFI Secure Boot
  4. OpenNews: Пятый альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"
  5. OpenNews: Выпуск Debian 9.8
  6. OpenNews: Майкл Штапельберг ушёл из числа мэйнтейнеров проекта Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним (1), 08:30, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –11 +/
    Сейчас бы переходить в стадию заморозки попутно теряя ментейнеров.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:34, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Каждый месяц из Debian уходят 5-6 мантейнеров. На их место приходят 5-6 новых. Просто один из них выложил пост об этом в своем бложике.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 09:57, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Мсье, где бы посмотреть (ежегодное) количество активных мейнтейнеров Debian/Devuan? Желательно с графиками/аналитикой...
     
     
  • 4.36, А (??), 12:48, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Напомнило "откройте мне веки".
     
     
  • 5.44, Aliech (ok), 14:04, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Или "почитайте за меня wiki"?
     
  • 1.2, iPony (?), 08:31, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чего-то и Debian и Ubuntu особачились 🐶 одновременно
     
     
  • 2.3, гуси (?), 09:06, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    Ну не понячиться 🦄 же им.
     
  • 2.20, iPony (?), 10:18, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще Debian 11 - Bullseye 🐎
    А Ubuntu 14.10 была Utoppic Unicorn 🦄
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:38, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну теперь заживём!
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:39, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Debian 7 - 650

    не смотря на такое количество критических ошибок, стабильность на этой версии закончилась и началось недосистемдэ и инитдэ

     
     
  • 2.9, Фноним (?), 09:51, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Stretch вышел одной из самых годных версий, наравне с им могу припомнить только Squeeze

     
  • 2.51, Аноним (51), 14:41, 13/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Неистово плюсую, хотя пользую сид Вот как раз незадолго до релиза Jessie началс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:43, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Каждый год по релизу? Аджайл, аджайл и в продакшн...

    Мир катится в бездну вечных бета-версий. Вона, боинг уже скатился...

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 09:54, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А дальше?.. Куда все может скатиться?..
     
     
  • 3.21, Мууу (?), 10:18, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    В квантовую сингулярность
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 10:43, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Погодите, ещё даже термоядерный реактор (ITER ) не достроили
     
  • 3.24, Аноним (24), 10:51, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    В ректалось. Вечные альфа-версии.
     
  • 2.28, marios (ok), 11:41, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Почему год? 2 года, как и всегда.
     
  • 2.29, б.б. (?), 11:55, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    релиз sarge 2005
    релиз etch 2007
    релиз lenny 2009
    релиз squeeze 2011
    релиз wheezy 2013
    релиз jessie 2015
    релиз stretch 2017
    релиз buster 2019

    да, именно каждый год

     
  • 1.10, Аноним (-), 09:52, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Как там у Devuan? Сколько у них багов/мейнтейнеров/холиваров?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:58, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Скоро мейнтерненеры из Debian к ним перебегать начнут. Ибо Debian уже растерял тот свой дух свободы.
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 10:10, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    мейнтейнеры - не имбецилы же, поэтому и бегут из debian
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:17, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ваще прекрасно, вчера вот в Beowulf избавились от libsystemd0
     
     
  • 3.22, Аноним (-), 10:39, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    т. е., они несколько лет не могли избавиться от одной жалкой маленькой libsystemd0?..
     
     
  • 4.25, Andrey Mitrofanov (?), 11:04, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Поскольку пересобирать всё-всё у их нет ресурсов
    (а у меня нет ссылки на пруфы),
    они [пока?] делают вид, что тентакля
    https://devuan.org/os/issues#about-the-dependency-on-libsystemd0
    "нибиспакоит"  (вторя редхейтовскому
    https://wiki.debian.org/FAQsFromDebianUser#How_can_I_remove_any_traces_of_syst
    https://lists.debian.org/debian-user/2015/09/msg00159.html

    > т. е., они несколько лет не могли избавиться от одной жалкой маленькой
    > libsystemd0?..

    [B]вранью[/B]).


    Эта "безобидно заглушечная" тентакля в 90%+ (преувеличение!) пакетов.


    https://wiki.debian.org/BusterPriorityRequalification :
    [I]* libsystemd0 needed by lslogins (util-linux) and logger (bsdutils).
    * bsdutils maybe can be made non-essential, but logger is used by very many [...]

     
     
  • 5.26, Andrey Mitrofanov (?), 11:28, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    #>>>вот в Beowulf избавились от libsystemd0

    2Аноним(19):

    Не знаю, кто такой Beowulf и не слежу за "кухней" DEV1, но спасибо за новости...

    У кого ещё есть "новости с фронтов"?  --- Они как-то целенаправлено вытирают скверну или "по мере сил" (="недостатка ресурсов"ТМ)?  Чего там с проблемой "pid1 - не весь s-d"?  ...не весь "это ваш новый орднунг, линукс"?


    > Поскольку пересобирать всё-всё у их нет ресурсов
    > (а у меня нет ссылки на пруфы),

    Форум: https://dev1galaxy.org/viewtopic.php?id=1692#p5922

    +
    Reddit (комментарий про voidlinux):
      https://www.reddit.com/r/linux/comments/8prvd4/distribution_release_devuan_gnu

    > они [пока?] делают вид, что тентакля
    > https://devuan.org/os/issues#about-the-dependency-on-libsystemd0
    > "нибиспакоит"  (вторя редхейтовскому

     
  • 5.53, Аноним (51), 14:53, 13/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А это они сами виноваты, что развели dependency hell Когда на удаление какой-ни... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.55, Andrey Mitrofanov (?), 15:12, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Эта "безобидно заглушечная" тентакля в 90%+ (преувеличение!) пакетов.

    Видимо, как в том анекдоте... :(

    ""--Быстрее-быстрее, надо больше пакетов.  Пока не началось!""

    > А это они сами виноваты, что развели dependency hell. Когда на удаление

    ""--Ну, вот.  Началось.""

    > того - думать, перед тем как сделать, разве ж можно так?

     
  • 3.41, iPony (?), 13:46, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Beowulf

    https://minorplanetcenter.net//iau/lists/MPNames.html

    У них имена астрономические. Как-то скучно. В Debian с Ubuntu веселее

     
  • 3.47, Andrey Mitrofanov (?), 14:17, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ваще прекрасно, вчера вот в Beowulf

    Аааа, ты про Acsii+1...   //Спасибо iPony, вразумил.

    >избавились от libsystemd0

    Эээ....  Где!??  "Пошутил" что ли?  Ну, молодейц, чо.  Я купился.

    https://pkgmaster.devuan.org/ [CODE]
    libsystemd.txt   13-Mar-2019 11:10   17865

    $ <libsystemd.txt cut -f1 -d\, |sed -r 's/-.+$/-/'|sort |uniq -c
        135 ascii
        117 ascii-
        208 beowulf
         65 jessie
         56 jessie-
        213 unstable
    $ _

     
     
  • 4.58, Аноним (58), 15:24, 13/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не, ну а чё vit vit cat etc os-release PRETTY_NAME Devuan GNU Linux beowul... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним (12), 09:56, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    странно, ошибок меньше, а тормозит больше
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 09:59, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Systemd?
     
  • 2.16, Аноним (-), 10:00, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что именно тормозит?
     
     
  • 3.17, Аноним (12), 10:03, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    гном )
     
     
  • 4.30, Рептилоид с планеты Нибиру (?), 11:59, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > гном )

    этот да...этот может )))

     
  • 4.32, IRASoldier (?), 12:17, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Потому что версия гнома - говно мамонта. Древнее - может быть стабильным, но стабильность может означать и "стабильно дерьмовое". Это то, что никак не могут осознать в Debian. А вот у кое-кого другого, догадайтесь сами у кого - на подходе няшная 3.32
     
     
  • 5.34, BlackRot (?), 12:43, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    3.32 уже юзаю на федоре rawhide из нового только новые иконки и немножко изменилась цветовая схема окон
     
     
  • 6.38, IRASoldier (?), 13:01, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >из нового только

    А потребление памяти?

     
     
  • 7.40, BlackRot (?), 13:17, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    потребление памяти такое же, по крайней мере так было 3 дня назад.
    не юзаю систему на постой, слежу только за новшествами
     
  • 6.39, IRASoldier (?), 13:06, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Впрочем, в бастере пишут ( https://packages.debian.org/buster/gnome ) вроде как уже 3.30, таки не мамонт...

     
     
  • 7.42, Аноним (42), 13:55, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да, 3.30.2 и работает отлично
     
     
  • 8.46, IRASoldier (?), 14:09, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну слава Омниссии.
     
  • 1.27, Аноним (27), 11:38, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А трабл с оболочкой уже поправили? А то нельзя было ни установить, ни удалить пакеты. И даже создание нового юзера не помогало. Трабл с su...
     
     
  • 2.33, svsd_val (ok), 12:42, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какой трабл ? Насколько я помню это было спецом сделано что бы оградить от возможных проблем с безопасностью... Никто не запрещает прописать PATH и после если очень нужно можно добавить в .bashrc и всё будет работать ... или это сложно ?
     
  • 2.37, Sergey (??), 12:55, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    sudo используйте. Там все нормально.
     
  • 1.31, Отражение луны (ok), 12:13, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нашел баг. Блокирующие релиз ошибки не блокируют релиз.
     
     
  • 2.35, Andrey Mitrofanov (?), 12:45, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нашел баг. Блокирующие релиз ошибки не блокируют релиз.

    Срочниссимо отправь им блокирующий-точно-точно-блокирующий баг[I]!

     
  • 1.43, Аноним (43), 14:01, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В Buster наконец-то уберут ошмётки sysvinit?
     
     
  • 2.45, Andrey Mitrofanov (?), 14:07, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В Buster наконец-то уберут ошмётки sysvinit?

    В твоих фантазиях -- [I]да!  Обязательно.  Агащаз.

     
  • 1.48, Аноним (-), 14:26, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем вообще нужен Debian, когда есть Ubuntu? Чтобы служить источником пакетов для убунты?
     
  • 1.49, Аноним (-), 14:32, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Была вечнаа macOS 10 потом к ней присоединилась Windows 10, теперь и Debian 10 туда же.
     
     
  • 2.57, Ilya Indigo (ok), 15:23, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    К ней Linux 10 спешит присоединиться!
     
  • 1.50, Дуплик (ok), 14:37, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Wayland э?
     
     
  • 2.54, Аноним (51), 15:04, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Уже почти не шевелится. Скоро будет совсем э.
     
     
  • 3.56, Аноним (-), 15:18, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ты хотел сказать X11 не шевелится? Wayland уже мейнстрим.
     
  • 1.52, luxzaz (?), 14:50, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Разработчики проекта Debian сообщили о переводе пакетной базы Debian 10 "Buster" на стадию полной заморозки

    Полные отморозки сообщили о заморозке...

     

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