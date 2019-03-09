09.03.2019 08:04  Разработчики Qt представили модуль QtLottie для встраивания анимации

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|2.8, Константавр (ok), 09:57, 09/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Поскорее бы. До сих пор жалею, что Qtopia не взлетела. Давно бы уже на земле наступил мир и процветание. и одни бы только гномщики мучились бы в корчах. Счастье как оно есть. Но не сбылось.
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|3.35, Stax (ok), 14:42, 09/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Наверное, потому что ваше желание, чтобы люди мучились в корчах не разделила прогрессивная общественность?
Вот на фига тащить монстра Qt на мобильные платформы? Даже андроид (уж на что и сам по себе монструозен) не стал связываться с Qt. Хотя в момент его появления Qt на телефонах встречался (я перешел на андроид как раз с A1200, где гуй был на Qt).
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|2.7, Аноним (7), 09:40, 09/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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При чем тут? Я, конечно, не буду вспоминать V-play.
Но конкретно это нужно для обычных пользовательских приложений.
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|6.21, Аноним (14), 11:57, 09/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Рукалицо. Я что-то твоих аргументов про "уже все" не наблюдаю. Ты не хочешь изучать предметную область, а я должен тебе что-то доказывать? Да нах ты мне нужен. Оставайся в неведении.
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|7.22, Аноним (6), 12:04, 09/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А чего ты тогда влез, болезный? Раз чсв болит, так листай дальше. Не усугубляй своё заболевание.
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|2.26, аноним3 (?), 13:15, 09/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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к тому моменту корпорации типа мелкософт и прочие загнутся и люди чуток поумнеют и перестанут страдать такой фигней. там будет 3d отрисовка с прилагающемся описанием. браузеров как токовых не будет... надеюсь))) эх мечты.... человечество за столько тысячелетий не изменилось, только более изощренные трюки обмана и взаимного уничтожения придумало.))
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|3.27, Аноним (16), 13:35, 09/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>там будет 3d отрисовка с прилагающемся описанием
С чего это вдруг? VRML ведь закопали - не говоря уже про сервелат.
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|1.19, grayich (ok), 11:40, 09/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> позволяющий отрисовывать графику и анимацию, экспортированную в формате JSON при помощи плагина Bodymovin к пакету Adobe After Effects.
а создавать эту графику есть в чём кроме AFE ?
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|2.36, Stax (ok), 14:44, 09/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет. Покупайте AFE. Проприетарщики проприетарщиков друг друга поддерживают, чем могут :)
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