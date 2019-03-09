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09.03.2019 08:04  Разработчики Qt представили модуль QtLottie для встраивания анимации

Компания The Qt Company представила новый модуль QtLottie, предоставляющий расширенный API для QML, позволяющий отрисовывать графику и анимацию, экспортированную в формате JSON при помощи плагина Bodymovin к пакету Adobe After Effects. Указанная возможность позволяет упростить разработку сложных анимационных эффектов и избавиться от необходимости реализации их в коде.

Благодаря QtLottie дизайнер может подготовить анимационные эффекты в удобном для себя приложении, а разработчик напрямую подключить экспортированные файлы к интерфейсу приложений на QtQuick. QtLottie включает в себя встроенный микродвижок для выполнения анимации, обрезки, обработки слоёв и других эффектов. Движок доступен через QML-элемент LottieAnimation, которым можно управлять из QML-кода по аналогии с любыми другими элементами QtQuick. При помощи библиотеки lottie предлагаемый подход встраивания анимации также доступен для Android, iOS, Web и приложений на базе React Native.





  1. Главная ссылка к новости (https://blog.qt.io/blog/2019/0...)
  2. OpenNews: Разработчики Qt представили встроенный http-сервер
  3. OpenNews: Релиз системы проектирования трёхмерных интерфейсов Qt 3D Studio 2.2
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.12 и среды разработки Qt Creator 4.8.0
  5. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
  6. OpenNews: Начальный план разработки Qt 6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qt, 3d, graph
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  • 1.1, Дуплик (ok), 08:35, 09/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –11 +/
    Комбайн стал ещё толще. Когда туда ядро добавят и назовут наконец Qt OS?
     
     
  • 2.2, VINRARUS (ok), 08:53, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это не комбайн, это комбайновый завод.
     
  • 2.8, Константавр (ok), 09:57, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Поскорее бы. До сих пор жалею, что Qtopia не взлетела. Давно бы уже на земле наступил мир и процветание. и одни бы только гномщики мучились бы в корчах. Счастье как оно есть. Но не сбылось.
     
     
  • 3.35, Stax (ok), 14:42, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Наверное, потому что ваше желание, чтобы люди мучились в корчах не разделила прогрессивная общественность?

    Вот на фига тащить монстра Qt на мобильные платформы? Даже андроид (уж на что и сам по себе монструозен) не стал связываться с Qt. Хотя в момент его появления Qt на телефонах встречался (я перешел на андроид как раз с A1200, где гуй был на Qt).

     
  • 2.11, Аноним (11), 10:58, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Дуплик, у тебя нездоровая ненависть к Qt. Покажи на кукле, где он тебя трогал.
     
  • 2.29, Аноним (-), 14:00, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Дуплики ненужны. Идите нaxpен дуплики.
     
  • 2.33, SAI (?), 14:15, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это уже было.
    Называлась эта ОС - Symbian.
     
  • 1.3, robot228 (?), 09:09, 09/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    комбаин на комбайновом заводе в комбайновой кухне с комбайновыми комбайнёрами.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:19, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Комбайн-бум колбасит громко
    Комбайнёр по шнеки голый
     
  • 1.4, Anonim (??), 09:32, 09/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Уrrа, товаrищи!
     
  • 1.5, cat666 (ok), 09:34, 09/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Никогда, никогда, Qt не станет игровым движком.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:40, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    При чем тут? Я, конечно, не буду вспоминать V-play.
    Но конкретно это нужно для обычных пользовательских приложений.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:40, 09/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, виджеты уже всё?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:20, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что с виджетами не так, чтобы в них что-то менять?
     
     
  • 3.13, Аноним (6), 11:15, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вопрос скорее что с ними так, что сабж их проигнорировал.
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:17, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Виджеты для классических программ. Qt Quick для программ с фильдеперсовой анимацией.
     
     
  • 3.17, Аноним (6), 11:20, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У тебя явная инертность мышления.
     
     
  • 4.18, Аноним (14), 11:26, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У тебя явное незнание предмета. Почитай зачем придумали Qt Quick. Причина не одна.
     
     
  • 5.20, Аноним (6), 11:43, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, лучше ты прочитай. Может хоть каких-то аргументов дождусь...
     
     
  • 6.21, Аноним (14), 11:57, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Рукалицо. Я что-то твоих аргументов про "уже все" не наблюдаю. Ты не хочешь изучать предметную область, а я должен тебе что-то доказывать? Да нах ты мне нужен. Оставайся в неведении.
     
     
  • 7.22, Аноним (6), 12:04, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А чего ты тогда влез, болезный? Раз чсв болит, так листай дальше. Не усугубляй своё заболевание.
     
     
  • 8.24, Аноним (24), 12:51, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А чего я тогда влез? Расскажи.
     
  • 2.23, Антон (??), 12:20, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    я разве нельзя комбинировать виджеты и QML?
     
     
  • 3.34, Отражение луны (ok), 14:40, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно, но только тссссс. Люди тут лучше знают что и на чем писать настоящим разработчикам.
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:00, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет. Ты всё. А виджеты ок.
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:59, 09/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    lottie airbnb уже давно в вебе и мобильной разработке используется, очень годный инструмент
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:06, 09/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >позволяющий отрисовывать графику и анимацию, экспортированную в формате JSON

    Вангую анимации на сотни мегабайт.

     
     
  • 2.25, Хипстер (?), 13:04, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Купи планку памяти, че как маленький?
     
     
  • 3.31, Аноним (12), 14:07, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Извини, все слоты заполнены уже.
     
  • 2.30, Аноним (-), 14:02, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    С гтк не путай.
     
  • 1.15, Аноним (16), 11:18, 09/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Будут ли через дюжину лет пытаться его закопать из-за жутких дыр и проблем в /*браузерах*/ просмотрщиках?
     
     
  • 2.26, аноним3 (?), 13:15, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    к тому моменту корпорации типа мелкософт и прочие загнутся и люди чуток поумнеют и перестанут страдать такой фигней. там будет 3d отрисовка с прилагающемся описанием. браузеров как токовых не будет... надеюсь))) эх мечты.... человечество за столько тысячелетий не изменилось, только более изощренные трюки обмана и взаимного уничтожения придумало.))
     
     
  • 3.27, Аноним (16), 13:35, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >там будет 3d отрисовка с прилагающемся описанием

    С чего это вдруг? VRML ведь закопали - не говоря уже про сервелат.

     
     
  • 4.32, Аноним (12), 14:08, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    vrml не закопали. 3d-редакторы поддерживают как импорт, так и экспорт.
     
  • 1.19, grayich (ok), 11:40, 09/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > позволяющий отрисовывать графику и анимацию, экспортированную в формате JSON при помощи плагина Bodymovin к пакету Adobe After Effects.

    а создавать эту графику есть в чём кроме AFE ?

     
     
  • 2.36, Stax (ok), 14:44, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет. Покупайте AFE. Проприетарщики проприетарщиков друг друга поддерживают, чем могут :)
     

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