09.03.2019 08:04  Разработчики Qt представили модуль QtLottie для встраивания анимации

Компания The Qt Company представила новый модуль QtLottie, предоставляющий расширенный API для QML, позволяющий отрисовывать графику и анимацию, экспортированную в формате JSON при помощи плагина Bodymovin к пакету Adobe After Effects. Указанная возможность позволяет упростить разработку сложных анимационных эффектов и избавиться от необходимости реализации их в коде.

Благодаря QtLottie дизайнер может подготовить анимационные эффекты в удобном для себя приложении, а разработчик напрямую подключить экспортированные файлы к интерфейсу приложений на QtQuick. QtLottie включает в себя встроенный микродвижок для выполнения анимации, обрезки, обработки слоёв и других эффектов. Движок доступен через QML-элемент LottieAnimation, которым можно управлять из QML-кода по аналогии с любыми другими элементами QtQuick. При помощи библиотеки lottie предлагаемый подход встраивания анимации также доступен для Android, iOS, Web и приложений на базе React Native.



