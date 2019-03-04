04.03.2019 14:00  Релиз операционной системы ReactOS 0.4.11

Представлен релиз операционной системы ReactOS 0.4.11, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Операционная система находится на "альфа"-стадии разработки. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (110 Мб) и Live-сборка (в zip-архиве 79 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. Ключевые изменения: Устранены проблемы в коде управления кэшированием файлового ввода/вывода, которые приводили к крахам при попытках создания резервной копии дискового раздела в программе ODIN;

Устранены ошибки, включая существенную утечку памяти, в коде поддержки Btrfs на базе свободного драйвера WinBtrfs;

В драйвере UniATA обеспечена совместимость с контроллерами AHCI SATA, применяемыми в 6 поколении процессоров Intel Core (Skylake). Изменение позволяет использовать ReactOS на более современном оборудовании;

Добавлена поддержка манифестов, определяющих список зависимостей на основе которых загрузчик выбирает необходимые для работы приложения DLL-библиотеки. Поддержка манифестов позволила добиться работы в ReactOS таких приложений, как Blender 2.57b, Bumptop, Evernote 5.8.3 и Quicktime Player 7.7.9;

Решены проблемы с ожиданием высвобождения ресурсов в процессе завершения работы приложений. Налажена корректная остановка приложений на базе платформы .NET 2.0;

В текстовый инсталлятор USETUP добавлена опция для обновления текущих установок ReactOS до новой версии с сохранением имеющихся настроек и данных;

Проведена работа по повышению стабильности подсистемы, отвечающей за отрисовку графики и обработку элементов интерфейса пользователя. Решены некоторые проблемы в компонентах Win32, работающих на уровне ядра (win32k), ошибки в которых могли привести к краху всей системы. В частности, устранены утечки ресурсов ядра в процессе работы с меню и полосами прокрутки. Решённые проблемы позволили обеспечить работу в ReactOS таких приложений, как Civilization II Multiplayer Gold Edition 1.3, и IceChat 7.63;

Проведена работа по устранению артефактов при отрисовке меню. Решены проблемы с вычислением горизонтальной позиции всплывающих меню и некорректным выбором элементов в контекстном меню системного лотка;

Расширена поддержка языков с написанием справа-налево, таких как арабский язык и иврит: задействована библиотека USP10, из Wine перенесён код для двунаправленного ввода;

Обеспечена работа утилит для диагностики сетевых соединений, таких как netstat;

Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine Staging 3.17 и обновлены версии сторонних компонентов.



