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04.03.2019 14:00  Релиз операционной системы ReactOS 0.4.11

Представлен релиз операционной системы ReactOS 0.4.11, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Операционная система находится на "альфа"-стадии разработки. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (110 Мб) и Live-сборка (в zip-архиве 79 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Ключевые изменения:

  • Устранены проблемы в коде управления кэшированием файлового ввода/вывода, которые приводили к крахам при попытках создания резервной копии дискового раздела в программе ODIN;
  • Устранены ошибки, включая существенную утечку памяти, в коде поддержки Btrfs на базе свободного драйвера WinBtrfs;
  • В драйвере UniATA обеспечена совместимость с контроллерами AHCI SATA, применяемыми в 6 поколении процессоров Intel Core (Skylake). Изменение позволяет использовать ReactOS на более современном оборудовании;
  • Добавлена поддержка манифестов, определяющих список зависимостей на основе которых загрузчик выбирает необходимые для работы приложения DLL-библиотеки. Поддержка манифестов позволила добиться работы в ReactOS таких приложений, как Blender 2.57b, Bumptop, Evernote 5.8.3 и Quicktime Player 7.7.9;
  • Решены проблемы с ожиданием высвобождения ресурсов в процессе завершения работы приложений. Налажена корректная остановка приложений на базе платформы .NET 2.0;
  • В текстовый инсталлятор USETUP добавлена опция для обновления текущих установок ReactOS до новой версии с сохранением имеющихся настроек и данных;
  • Проведена работа по повышению стабильности подсистемы, отвечающей за отрисовку графики и обработку элементов интерфейса пользователя. Решены некоторые проблемы в компонентах Win32, работающих на уровне ядра (win32k), ошибки в которых могли привести к краху всей системы. В частности, устранены утечки ресурсов ядра в процессе работы с меню и полосами прокрутки. Решённые проблемы позволили обеспечить работу в ReactOS таких приложений, как Civilization II Multiplayer Gold Edition 1.3, и IceChat 7.63;
  • Проведена работа по устранению артефактов при отрисовке меню. Решены проблемы с вычислением горизонтальной позиции всплывающих меню и некорректным выбором элементов в контекстном меню системного лотка;
  • Расширена поддержка языков с написанием справа-налево, таких как арабский язык и иврит: задействована библиотека USP10, из Wine перенесён код для двунаправленного ввода;
  • Обеспечена работа утилит для диагностики сетевых соединений, таких как netstat;
  • Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine Staging 3.17 и обновлены версии сторонних компонентов.


  1. Главная ссылка к новости (https://reactos.org/project-ne...)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы ReactOS 0.4.10
  3. OpenNews: Релиз операционной системы ReactOS 0.4.9
  4. OpenNews: ReactOS достиг возможности собственной пересборки
  5. OpenNews: Релиз операционной системы ReactOS 0.4.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: reactos, windows
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  • 1.1, Аноним (1), 14:03, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Почему на скриншотах идиш?
     
     
  • 2.6, ig0r (??), 14:08, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Это не идиш а иврит
     
  • 2.8, Teocally (?), 14:13, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Почему на скриншотах идиш?

    Не идиш - иврит...

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.83, barmaglot (??), 17:51, 04/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    У вас наука какая-то странная, не такая как у всех:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8

     
  • 2.21, commiethebeastie (ok), 14:43, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это иврит, при просмотре скриншотов заиграл x-files.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 15:23, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Точно? Похоже на древнеарамейский.
     
     
  • 4.69, Джон Ленин (?), 17:03, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Древнеармейский
     
  • 2.62, lucentcode (ok), 16:54, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Иврит на скринах. И он для демонстрирования работы USP10 добавлен, раньше ReactOS не поддерживал написание RTL. А чем вам, таки, иврит на скринах мешает?
     
  • 2.67, wu (?), 17:00, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что демонстрируется поддержка двунаправленного письма. Читаем внимательнее "из Wine перенесён код для двунапрвленного ввода.
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:09, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    > устранены утечки ресурсов ядра в процессе работы с меню и

    вот что бывает, когда ядро с гуи интегрированы.

     
  • 1.9, Teocally (?), 14:15, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Не знал, что оно ещё живое Хотя и не очень понятно, для чего оно такое хоро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, J.L. (?), 14:20, 04/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    кстати да вроде была первоначальная цель использовать дрова от винды, но вроде к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, A.Stahl (ok), 14:34, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сейчас никаких преимуществ нет. Проект ещё в альфа-стадии.
     
     
  • 4.34, J.L. (?), 15:30, 04/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Первый выпуск 20 июля 1998 вики я ни на что не намекаю, но может пора закопат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.48, Аноним (48), 16:18, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > дай бог памяти для вайфайных карт такое есть?

    Есть. Ndiswrapper.

     
  • 5.51, A.Stahl (ok), 16:20, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Знаешь, невежливо лезть вынюхивать в чужую койку. Пусть себе трахают кого хотят.
     
     
  • 6.85, Какаянахренразница (ok), 18:13, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Теоретически, правильно. И никто не лез бы, если бы они сами не постили скриншоты из своей койки. А они анонсируют каждый удачный вздох и требуют к себе внимания.
     
  • 4.35, Аноним (35), 15:31, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    20 лет.
     
  • 4.68, Аноним (68), 17:02, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Проект _ещё_ в альфа-стадии.

    Завидую твоему оптимизму.

     
  • 3.54, Анонимный подстрекатель (?), 16:29, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У них теперь вообще-то драйвер пак появился даже.

    https://cdn.jpg.wtf/futurico/05/cd/1551701540-05cd3f04dba5de1510966e1dd4d7d555

     
  • 3.55, Анонимный подстрекатель (?), 16:32, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >тогда в чём сейчас преимущества ReactOS над связкой Linux+wine?

    жрут меньше оперативки и места на жестком чем любой стоковый мейнстримный  дистрибутив Linux+wine

    ReactOS минимально нужно всего 64 мб оперативки и 600 мб на диске
    И конфигурировать очень легко. далее-далее-далее

     
  • 1.12, Аноним (12), 14:23, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это, конечно, приятно приписывать себе многочисленные успехи другого проекта ва... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, J.L. (?), 14:29, 04/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    на сколько я знаю они реально участвуют в разработке вайна, так что успехи вайна... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, ОнАнон (?), 14:40, 04/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому что они не хотят в один прекрасный день получить повестку в суд и круглен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:52, 04/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Для этого используется творческая переработка Нужны трое первый разбирается ка... весь текст скрыт [показать]
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.27, Аноним (23), 15:03, 04/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Качество кода зависит от уровня программиста Работоспособность алгоритма - от у... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.40, ОнАнон (?), 15:40, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен, но видимо где-то в этом подходе есть загвоздка для этого проекта, раз было решено избегать его.
     
  • 4.70, Аноним (68), 17:04, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сговор является отягчающим обстоятельством, если что.
     
  • 4.76, Аноним (76), 17:11, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они так и делают, только через ж в смысле через Вайн, для предохранения.
     
  • 2.84, Аноним (35), 18:11, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >но где же успехи собственно в том, ради чего все и задумывалось и что декларируется - поддержка драйверов Windows?

    В Windows.

     
  • 1.18, Аноним (18), 14:39, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Даешь 5.0, не отставать!
     
  • 1.22, Ninel (?), 14:49, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    как поставить РекционнуюОСь на HHD ?
     
     
  • 2.25, жека воробьев (?), 14:57, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если хочется странного на реальном железе - лучше выбрать гайку, она хотя бы запустится и есть шанс что-то будет работать
     
     
  • 3.29, NinLinelel (?), 15:10, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а если не хочеться лучше, а хочеться ROS?
     
     
  • 4.36, жека воробьев (?), 15:32, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На железе до 2005 года можно попробовать
     
  • 3.64, Sluggard (ok), 16:57, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гражданин ведь не говорил, что ему нужна рабочая ОС. Он просто хочет поставить, про запуск и работу речи не было.
     
  • 2.63, Анонимный подстрекатель (?), 16:57, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Легко с этим мануалом


    https://reactos.org/wiki/Installing_ReactOS

     
  • 1.28, Аноним (28), 15:09, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    С флешки зпускается?
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 15:16, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Оно не умеет USB.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 15:42, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это в 2к19 году-то?
     
     
  • 4.50, Аноним (48), 16:20, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так и задумано! Развитие облачных технологий и все такое…
     
  • 3.56, Анонимный подстрекатель (?), 16:33, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    скоро научат, у них давно есть экспериментальная ветка по USB, все грозятся залить ее в мастер.
     
  • 1.30, Руслан Русаков (?), 15:11, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Разработчики - молодцы. Несмотря на всю критику и обвинения, год за годом они "пилят" и "пилят" ReactOS. Еще несколько лет и эту ОС вполне можно будет использовать для какого-то простого применения.
     
     
  • 2.32, A.Stahl (ok), 15:18, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Еще несколько лет и эту ОС вполне можно будет

    С чего ты взял? Проект довольно старый и развивается поразительно медленно...

     
     
  • 3.58, Анонимный подстрекатель (?), 16:34, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Но верно. Собак лает, а караван идет. а еще у них нету диверсантов System-D
     
  • 2.37, J.L. (?), 15:33, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Еще несколько лет и эту ОС вполне можно будет использовать для какого-то простого применения.

    "Первый выпуск     20 июля 1998" вики
    вы про года какой планеты говорите?

     
     
  • 3.61, Sluggard (ok), 16:54, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что тебе не нравится? Ведь 35 лет — это тоже «несколько». ;)
     
  • 3.72, Аноним (68), 17:07, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не планеты, а кометы. Галлея.
     
  • 2.41, user90 (?), 15:42, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У тебя довольно странные представления о будущем, амиго.
    Еще несколько лет, и все что не linux (или оффтопик) будет ведроид-only. Что-то специфичное под РекталОС все равно не запустится. Ну а гонять древние версии фотошопа - это очень на любителя))
     
     
  • 3.53, Аноним (48), 16:22, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На самом деле цель в установке в древний браузер древнего флэша и гонянии лысого на древние пронофлешки. Но таки да, на любителя.
     
  • 2.86, Аноним (35), 18:16, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Такие посты 10 лет назад уже попахивали троллингом.
     
  • 1.49, Аноним (-), 16:18, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    USB нет и не будет?
     
     
  • 2.57, Анонимный подстрекатель (?), 16:33, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    будет и вероятно очень скоро
     
     
  • 3.59, Аноним (-), 16:35, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И тогда реактос станет бетой? Или нужно будет ждать ещё четверть века?
     
     
  • 4.65, Анонимный подстрекатель (?), 16:58, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Главное, не как это будет называться, а чтоб нужные именно тебе проги и устройства работали.
     
  • 1.52, Аноним (52), 16:20, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кузнечик, Стрибог и Магму уже реализовали?
     
     
  • 2.74, Аноним (68), 17:09, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем? Пока до беты дойдёт, уже новые ГОСТы будут.
     
     
  • 3.78, Система (?), 17:23, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока до беты дойдут, уже винды не будет.
     
     
  • 4.81, Ключевский (?), 17:32, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока до беты дойдет России, единственной страны из чьего бюджета воруют деньги на эту бесполезную поделку, уже не будет.
     
  • 1.75, Аноним (75), 17:09, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддержку ntfs и прав на файлы завозить планируют?
     
     
  • 2.77, Аноним (77), 17:20, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вам зачем?
     
  • 2.79, A.S. (?), 17:24, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтение NTFS уже реализовано. Есть запись небольших файлов. Чтобы включить запись в релизе нужно указать специальный ключ в реестре так как функция нестабильная. Права доступа не поддерживает.
     
  • 1.80, Ключевский (?), 17:31, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как там вымещение винды с серверов под брендом WooS? Как деньги полученные под это из российского бюджета? Никто не видел?
     
  • 1.87, Игорь (??), 18:17, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо ребята! Верю за ReactOS будущее!
    P.S: Это хорошо, что ReactOS обзавёлся хейтерами, значит верной дорогой идёте Товарищи.
     

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