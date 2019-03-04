04.03.2019 14:00  Релиз операционной системы ReactOS 0.4.11

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|Часть нити удалена модератором
|2.62, lucentcode (ok), 16:54, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Иврит на скринах. И он для демонстрирования работы USP10 добавлен, раньше ReactOS не поддерживал написание RTL. А чем вам, таки, иврит на скринах мешает?
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|2.67, wu (?), 17:00, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Потому что демонстрируется поддержка двунаправленного письма. Читаем внимательнее "из Wine перенесён код для двунапрвленного ввода.
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|6.85, Какаянахренразница (ok), 18:13, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Теоретически, правильно. И никто не лез бы, если бы они сами не постили скриншоты из своей койки. А они анонсируют каждый удачный вздох и требуют к себе внимания.
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|3.55, Анонимный подстрекатель (?), 16:32, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>тогда в чём сейчас преимущества ReactOS над связкой Linux+wine?
жрут меньше оперативки и места на жестком чем любой стоковый мейнстримный дистрибутив Linux+wine
ReactOS минимально нужно всего 64 мб оперативки и 600 мб на диске
И конфигурировать очень легко. далее-далее-далее
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|Часть нити удалена модератором
|4.40, ОнАнон (?), 15:40, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Согласен, но видимо где-то в этом подходе есть загвоздка для этого проекта, раз было решено избегать его.
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|2.84, Аноним (35), 18:11, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>но где же успехи собственно в том, ради чего все и задумывалось и что декларируется - поддержка драйверов Windows?
В Windows.
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|2.25, жека воробьев (?), 14:57, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Если хочется странного на реальном железе - лучше выбрать гайку, она хотя бы запустится и есть шанс что-то будет работать
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|3.64, Sluggard (ok), 16:57, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Гражданин ведь не говорил, что ему нужна рабочая ОС. Он просто хочет поставить, про запуск и работу речи не было.
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|1.30, Руслан Русаков (?), 15:11, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–3 +/–
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Разработчики - молодцы. Несмотря на всю критику и обвинения, год за годом они "пилят" и "пилят" ReactOS. Еще несколько лет и эту ОС вполне можно будет использовать для какого-то простого применения.
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|2.32, A.Stahl (ok), 15:18, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>Еще несколько лет и эту ОС вполне можно будет
С чего ты взял? Проект довольно старый и развивается поразительно медленно...
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|2.37, J.L. (?), 15:33, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Еще несколько лет и эту ОС вполне можно будет использовать для какого-то простого применения.
"Первый выпуск 20 июля 1998" вики
вы про года какой планеты говорите?
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|2.41, user90 (?), 15:42, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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У тебя довольно странные представления о будущем, амиго.
Еще несколько лет, и все что не linux (или оффтопик) будет ведроид-only. Что-то специфичное под РекталОС все равно не запустится. Ну а гонять древние версии фотошопа - это очень на любителя))
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|3.53, Аноним (48), 16:22, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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На самом деле цель в установке в древний браузер древнего флэша и гонянии лысого на древние пронофлешки. Но таки да, на любителя.
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|4.81, Ключевский (?), 17:32, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Пока до беты дойдет России, единственной страны из чьего бюджета воруют деньги на эту бесполезную поделку, уже не будет.
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|2.79, A.S. (?), 17:24, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Чтение NTFS уже реализовано. Есть запись небольших файлов. Чтобы включить запись в релизе нужно указать специальный ключ в реестре так как функция нестабильная. Права доступа не поддерживает.
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