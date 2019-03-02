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02.03.2019 21:55  Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 2.0

Состоялся релиз Zulip 2.0, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс.

Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними.

Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, aвтоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток.

Основные новшества:

  • В серверную часть встроены средства для создания резервных копий и восстановления после сбоев;
  • Существенно улучшены инструменты для импорта данных из Slack, HipChat, Stride и Gitter, которые оптимизированы для импорта очень больших баз, насчитывающих десятки тысяч пользователей и миллионы сообщений;
  • Улучшена интеграция с LDAP. Появилась возможность настраиваемой синхронизации аватаров пользователей, произвольных полей профилей и статуса отключения пользователя в Active Directory;
  • Добавлена новая команда "/poll", создающая простой пул каталогов в Zulip;
  • Добавлена поддержка настройки статуса доступности пользователя и возможность создания собственных сообщений со статусом;
  • Добавлена возможность создания повторно используемых ссылок с приглашениями для подключения к каналам;
  • Стабилизирована реализация гостевых пользователей, ограниченных в своих правах;
  • Предоставлены полноценные средства редактирования, включая интерфейс для выбора emoji, ссылки, ссылки на видео, предпросмотр разметки markdown и контекстное дополнение ввода;
  • Администраторам предоставлена возможность удаления разом всех сообщений в обсуждении (например, для очистки нового канала от тестовых сообщений перед отправкой приглашений);
  • Добавлен модуль для интеграции с ReviewBoard;
  • Добавлена начальная поддержка сервиса видеоконференций Zoom, в дополнение к ранее доступным модулям для видеовызовов через Google Hangouts и Jitsi;
  • Обеспечена интеграция системы аутентификации с Azure Active Directory;
  • Реализован шлюз для зеркалирования IRC-каналов в Zulip, который рекомендуется использовать вместо функциональности трансляции из IRC через шлюз к matrix.org;
  • Представлены полноценные переводы для русского и украинского языков.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.zulip.org/2019/03...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 1.9
  3. OpenNews: Проект KDE перешёл на Matrix для общения разработчиков
  4. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  5. OpenNews: В открытую платформу обмена сообщениями Mattermost инвестировано 20 млн долларов
  6. OpenNews: Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: zulip
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  • 1, Аноним (1), 22:36, 02/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Пользовался HipChat, всё было просто и понятно. В Zulip нужно время, чтобы вникнуть, где там что и кому пишешь ответ. С лету вообще ничего не понятно
     
     
  • 2, Школьниккун (?), 22:59, 02/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Потому что сначала сделают чат, а потом выясняют, что нужен был не чат, а форум, и прикручивают проволокой недостающие фичи.
     

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