02.03.2019 21:55  Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 2.0

Состоялся релиз Zulip 2.0, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс. Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними. Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, aвтоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток. Основные новшества: В серверную часть встроены средства для создания резервных копий и восстановления после сбоев;

Существенно улучшены инструменты для импорта данных из Slack, HipChat, Stride и Gitter, которые оптимизированы для импорта очень больших баз, насчитывающих десятки тысяч пользователей и миллионы сообщений;

Улучшена интеграция с LDAP. Появилась возможность настраиваемой синхронизации аватаров пользователей, произвольных полей профилей и статуса отключения пользователя в Active Directory;

Добавлена новая команда "/poll", создающая простой пул каталогов в Zulip;

Добавлена поддержка настройки статуса доступности пользователя и возможность создания собственных сообщений со статусом;

Добавлена возможность создания повторно используемых ссылок с приглашениями для подключения к каналам;

Стабилизирована реализация гостевых пользователей, ограниченных в своих правах;

Предоставлены полноценные средства редактирования, включая интерфейс для выбора emoji, ссылки, ссылки на видео, предпросмотр разметки markdown и контекстное дополнение ввода;

Администраторам предоставлена возможность удаления разом всех сообщений в обсуждении (например, для очистки нового канала от тестовых сообщений перед отправкой приглашений);

Добавлен модуль для интеграции с ReviewBoard;

Добавлена начальная поддержка сервиса видеоконференций Zoom, в дополнение к ранее доступным модулям для видеовызовов через Google Hangouts и Jitsi;

Обеспечена интеграция системы аутентификации с Azure Active Directory;

Реализован шлюз для зеркалирования IRC-каналов в Zulip, который рекомендуется использовать вместо функциональности трансляции из IRC через шлюз к matrix.org;

Представлены полноценные переводы для русского и украинского языков.



