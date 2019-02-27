The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

27.02.2019 10:54  Атака с использованием вредоносных устройств с интерфейсом Thunderbolt

Группа исследователей из Кембриджского университета представила новый вид атак Thunderclap (PDF), позволяющий получить доступ к содержимому всей памяти компьютера при подключении специально модифицированных периферийных устройств с интерфейсом Thunderbolt. Проблема проявляется в Windows, мacOS, Linux и FreeBSD. Для демонстрации атаки на основе FPGA Arria 10 исследователями подготовлен прототип вредоносного устройства, а также эмулятор вредоносной сетевой карты на базе QEMU и необходимая для атаки программная начинка.

В отличие от атак BadUSB, в которых вредоносное USB-устройство эксплуатирует уязвимости в USB-стеке или притворяется USB-клавиатурой или сетевой картой для подстановки данных или перенаправления трафика, атака Thunderclap основана на методе обхода ограничений IOMMU и использовании DMA для выполнении операций в режиме прямого доступа устройства к памяти. При помощи DMA периферийное устройство может выполнить чтение и запись в любую область системной памяти. Для ограничения доступа через DMA в операционных системах и хост-контроллерах обычно применяется IOMMU (Input-Ouptut Memory Management Unit), который должен блокировать возможность совершения подобных атак и ограничивать доступ только к явно определённым областям совместно используемой памяти.

На деле ограничения IOMMU оказалось легко обойти во всех протестированных операционных системах путём симулирования подключения сетевого адаптера, для работы c которым операционной системой применяются иные методы взаимодействия без использования IOMMU. Особенности обработки пакетов с сетевой карты не позволяют в полной мере применять IOMMU, так как возникают существенные накладные расходы, заметно снижающие производительность. Например, в Linux можно полностью обойти защиту IOMMU через установку определённых флагов в сообщениях, отправляемых сетевой картой.

Более того, некоторые операционные обычно размещают различные внутренние структуры в областях памяти которые также используются для взаимодействия с периферийными устройствами, что позволяет осуществить атаку даже при применении IOMMU. Например, область памяти, используемая для отправки и получения пакетов, позволяет вредоносному устройству получить доступ к данным Unix-сокетов или незашифрованным данным, предназначенным для отправки через VPN. Кроме того, в случае использование общей памяти для всех устройств, одно устройство может получить доступ к данным других устройств, например, вредоносный сетевой адаптер может прочитать содержимое информации на экране или перехватить клавиатурный ввод.

Воспользовавшись предложенной техникой злоумышленник, имеющий физический доступ к компьютеру жертвы, во время отсутствия пользователя может подключить через порт Thunderbolt (в том числе Thunderbolt 3 поверх USB Type-C, Mini DisplayPort и PCI Express) специально подготовленное устройство и получить полный контроль за системой, в том числе извлечь из памяти конфиденциальные данные, такие как ключи доступа и платёжные идентификаторы, или организовать выполнение кода с максимальными привилегиями. Атака также может быть проведена для интеграции скрытой вредоносной функциональности в различное периферийное оборудование, такое как зарядные устройства и проекторы.

В Linux исправления, блокирующие проблему, будут предложены в ядре 5.0, выпуск которого запланирован на следующую неделю. Защита реализована через обязательное применение IOMMU для Thunderbolt и блокирование обходных путей работы в обход IOMMU, основанных на использовании ATS (Address Translation Services) в PCI Express. Также сообщается, что во многих дистрибутивах Linux, включая Ubuntu, Fedorab и RHEL, для оптимизации производительности IOMMU для Thunderbolt не включен по умолчанию.

Разработчики FreeBSD посчитали проблему не заслуживающей исправления, так как в данной ОС не поддерживается горячее подключение Thunderbolt-устройств. В macOS 10.12.4 добавлена блокировка конкретной атаки на базе сетевой карты, но сама уязвимость остаётся неисправленной. В Windows поддержка IOMMU для Thunderbolt добавлено в обновлении Windows 10-1803, до этого IOMMU не применялся.

В качестве обходного пути защиты рекомендуется отключить Thunderbolt в настройках BIOS/UEFI или дополнительно использовать USB-хаб без поддержки Thunderbolt, не позволяющий перевести порт USB-C в режим Thunderbolt. Также рекомендуется не оставлять свой ноутбук во включенном состоянии без присмотра и не пользоваться чужими зарядными устройствами с разъёмом USB-C. Производители были уведомлены о проблеме ещё в 2016 году и для выработки должного решения по блокированию уязвимости потребовалось почти три года.

Отмечается также дополнительный вектор проведения атаки через компрометацию прошивок изначально подключенных устройств с интерфейсом PCI Express. Например, после успешного взлома, эксплуатации уязвимостей в прошивках или на этапе доставки/производства оборудования в прошивки сетевых карт или BMC-контроллеров может быть интегрирована функциональность для скрытого получения полного доступа к памяти основной системы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.lightbluetouchpape...)
  2. OpenNews: Представлена техника атаки на микроконтроллеры, встроенные в MicroSD-карты
  3. OpenNews: Открыт код инструментария для проведения атак через модификацию прошивок USB-накопителей
  4. OpenNews: Атака на заблокированный ПК через USB
  5. OpenNews: Представлена техника атаки, позволяющая шпионить за соседними USB-устройствами
  6. OpenNews: Новый вид атак с использованием перепрограммированных USB-устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Ключевые слова: thunderbolt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 11:18, 27/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    в сертифицированной убунте брешь закрыли же верно?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:28, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Читать внимательнее.
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:29, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Конечно же... нет.
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:29, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Расширили аж до размеров Goatse
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:21, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Набросил, полегчало?
     
  • 1.5, Аномномномнимус (?), 11:34, 27/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А где посмотреть актуальный статус уязвимости разных ОС к BadUSB?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:55, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    От BadUSB тебя ни одна ОС не спасёт.
     
  • 1.6, Аноним (-), 11:36, 27/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Покупайте Talos II, там аппаратный IOMMU развернет куда подальше такое устройство.
     
     
  • 2.8, Анон Михайлович (?), 12:00, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Да, неплохо. Что там насчёт атак расчитаных на спекулятивное выполнение в этом POWER9, типа Meldown и Spectre?
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 12:05, 27/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Meltdown Shipped without vulnerability to Meltdown Spectre Shipped with full... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, ананим.orig (?), 12:02, 27/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    + все телефоны с usb-c.
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 12:10, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уязвимость касается только thunderbolt разъемов с форм-фактором type-c. Обычному USB type-c ничего не грозит.
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:04, 27/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    USB-C очередное мертворожденное дитя современности Его ни для usb ни для tb ни ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 12:07, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уязвимость касается только thunderbolt разъемов с форм-фактором type-c. Обычному USB type-c ничего не грозит.
     
     
  • 3.14, Аноним (10), 12:08, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как их отличить на корпусе?
     
     
  • 4.15, Аноним (-), 12:10, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Никак, только смотреть на коробку устройства/сайт производителя/bios, там должны написать type-c это или thunderbolt. Ну ещё иногда бывает рядом с портом thunderbolt молния нарисована.
     
  • 3.17, Аноним (-), 12:14, 27/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Написал криво, меня могут не так понять Поправка уязвимость касается всех thun... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним (10), 12:08, 27/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не очень понятно, на что расчитывали, ведь, по сути TB - это PCIe, торчащий нару... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, corvuscor (ok), 12:17, 27/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще хрен знает когда я читал, что подключение к PCI-e напрямую через мультиплексор является потенциально небезопасным.
    Ну вот, теперь петух клюнул куда положено.
     
  • 1.20, noize (ok), 12:44, 27/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Разработчики FreeBSD посчитали проблему не заслуживающей исправления, так как в данной ОС не поддерживается горячее подключение Thunderbolt-устройств

    мухаха

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor