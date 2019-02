22.02.2019 12:45  31% дополнений к Chrome используют библиотеки с известными уязвимостями

ok

> Ну конечно модерация это не по рангу гуглу. Создание свалок мусора в этом весь гугл. Если вы сомневаетесь в правильном понимании слова "Store" в названии гугло-свал^W магазина "Chrome Web Store", то:

https://developer.chrome.com/webstore/money

[code]

In-app payments

One-time charge

Subscription

Offering a limited trial version of your item

[/code]

(если что, Гуглу скромный такой процентик перепадает).

Как говаривал кто-то из древних анонимов в не менее древних форумах:

"Aes non olet - деньги не пахнут".