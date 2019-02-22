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22.02.2019 12:45  31% дополнений к Chrome используют библиотеки с известными уязвимостями

Разработчики сервиса для проверки безопасности браузерных дополнений CRXcavator опубликовали результаты анализа рисков при использовании дополнений, представленных в каталоге Chrome Web Store. В ходе исследования было изучены полномочия более 120 тысяч дополнений для Chrome. В итоге было выяснено, что:

  • 31.8% дополнений используют сторонние библиотеки, в которых имеются известные уязвимости.
  • 35.4% дополнений запрашивают полномочия, позволяющие полностью получить доступ к данным пользователя на любых сайтах.
  • 15% применяют уязвимые библиотеки и имеют полномочия для доступа к пользовательским данным на сайтах.
  • 9% дополнений имеют полномочия для чтения всех Cookie пользователя;
  • 77.3% дополнений не имеют собственного сайта.
  • 84.7% дополнений не определяют правила обработки конфиденциальных данных.
  • 78.3% не определяют CSP (Content Security Policies).
  • 99% не ограничивают источник загружаемых данных (default-src и connect-src) через CSP.


  1. Главная ссылка к новости (https://duo.com/blog/crxcavato...)
  2. OpenNews: В четырёх популярных дополнениях к Chrome выявлен вредоносный код
  3. OpenNews: Google запретил размещение дополнений к Chrome c кодом для майнинга криптовалют
  4. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
  5. OpenNews: В Chrome-дополнении MEGA выявлен вредоносный код для кражи паролей
  6. OpenNews: Зафиксирована подмена Chrome-дополнения Hola VPN, имеющего 8.7 млн пользователей
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Ilya Indigo (ok), 12:51, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    https://crxcavator.io/report/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm/1.18.4
    Некоторым дополнением это действительно нужно для работы.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:46, 22/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    А я напомню историю с модерацией Google Которые не трогал фальшивые копии AdBlo... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:57, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    И 95% просто мутный мусор.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 17:03, 22/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну а что тут странного У разработчика должна мотивация поддерживать разработку... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:12, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надо было немного в другом порядке Дуракам закон не писан Если писан, то не чит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, bvz (?), 13:23, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Отправлено с моего iPhone
     
     
  • 3.6, user90 (?), 13:43, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Там почти такой же процент, гг. Не тот уже эппл, и близко не тот. "С моего блэкберри".. но и эти давно уже фсе.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 13:56, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эпплу хватило знаний не превращать галерею расширений для сафари в свалку.
     
     
  • 5.10, user90 (?), 14:11, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Свалка вероятно меньше. Дык и юзеров тоже. Здесь наверно какая-то связь)) Не, чел, речь не о маскве, а о среднем. И все равно смешно - сейчас, когда бренд остался, а так-то больше ничего и нет, кроме завышенного 3х ценника.
     
  • 5.15, iPony (?), 15:06, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты её видел этак в 2014 году?
    Для меня был просто шок.
    Свалка свалкой. Вот просто 🤬
    Сейчас они исправили. Но вот вообще был позор позором.
    Когда ссылки на расширения (не self hosting) ввели то на уже мёртвые ссылки, то на левые.
    PS: отправлено с моего iPhone
     
     
  • 6.17, НяшМяш (ok), 15:54, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > PS: отправлено с моего iPhone

    Мог бы и не пыэскать. Мы по смайликам знаем (да и по нику), когда ты с ифона постишь.

     
  • 3.11, bvz (?), 14:17, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    что это еще прикол с переносом комментария из удаленного к другому? отвечал-то я другому пользователю
     
     
  • 4.12, user90 (?), 14:23, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сдвиг по стеку) Привыкай бро, просто тут так принято.
     
  • 1.7, Аноним (9), 13:52, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну конечно модерация это не по рангу гуглу. Создание свалок мусора в этом весь гугл.
     
     
  • 2.20, Аноним84701 (ok), 16:04, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну конечно модерация это не по рангу гуглу. Создание свалок мусора в этом весь гугл.

    Если вы сомневаетесь в правильном понимании слова "Store" в названии гугло-свал^W магазина "Chrome Web Store", то:
    https://developer.chrome.com/webstore/money
    [code]
    In-app payments
    One-time charge
    Subscription
    Offering a limited trial version of your item
    [/code]
    (если что, Гуглу скромный такой процентик перепадает).
    Как говаривал кто-то из древних анонимов в не менее древних форумах:
    "Aes non olet - деньги не пахнут".

     
  • 1.13, kravich (ok), 14:29, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Полон опасносте Chrome-мирок (c)
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 16:00, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Chrome-морок


     
  • 1.14, Аноним (14), 14:51, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    84 7 дополнений не определяют правила обработки конфиденциальных данных 78 3 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, robot228 (?), 15:54, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хуже всего что есть такие вне каталога. Например фиговое Passter Lite, афтар там ещё и домен профукал недавно. Несерьёзный человеГ вопщемта.
     
  • 1.21, Аноним (21), 16:35, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    А зачем дополнениям CSP Что там у них происходит внутри, что вот это вот нужно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, user90 (?), 16:52, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    1. Блокировка сторонних js.
    2. 90% перечисленных дополнений уверен для блондинок (мужского пола).
    3. Обязательно сторонний менеджер паролей. Я как-то потратил вечерок и написал свой.
    Чо как вам, хомячье? ;)
     

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