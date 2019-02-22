22.02.2019 12:45  31% дополнений к Chrome используют библиотеки с известными уязвимостями

Разработчики сервиса для проверки безопасности браузерных дополнений CRXcavator опубликовали результаты анализа рисков при использовании дополнений, представленных в каталоге Chrome Web Store. В ходе исследования было изучены полномочия более 120 тысяч дополнений для Chrome. В итоге было выяснено, что: 31.8% дополнений используют сторонние библиотеки, в которых имеются известные уязвимости.

35.4% дополнений запрашивают полномочия, позволяющие полностью получить доступ к данным пользователя на любых сайтах.

15% применяют уязвимые библиотеки и имеют полномочия для доступа к пользовательским данным на сайтах.

9% дополнений имеют полномочия для чтения всех Cookie пользователя;

77.3% дополнений не имеют собственного сайта.

84.7% дополнений не определяют правила обработки конфиденциальных данных.

78.3% не определяют CSP (Content Security Policies).

99% не ограничивают источник загружаемых данных (default-src и connect-src) через CSP.



