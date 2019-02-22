22.02.2019 12:45  31% дополнений к Chrome используют библиотеки с известными уязвимостями

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|3.6, user90 (?), 13:43, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Там почти такой же процент, гг. Не тот уже эппл, и близко не тот. "С моего блэкберри".. но и эти давно уже фсе.
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|5.10, user90 (?), 14:11, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Свалка вероятно меньше. Дык и юзеров тоже. Здесь наверно какая-то связь)) Не, чел, речь не о маскве, а о среднем. И все равно смешно - сейчас, когда бренд остался, а так-то больше ничего и нет, кроме завышенного 3х ценника.
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|5.15, iPony (?), 15:06, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А ты её видел этак в 2014 году?
Для меня был просто шок.
Свалка свалкой. Вот просто 🤬
Сейчас они исправили. Но вот вообще был позор позором.
Когда ссылки на расширения (не self hosting) ввели то на уже мёртвые ссылки, то на левые.
PS: отправлено с моего iPhone
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|6.17, НяшМяш (ok), 15:54, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> PS: отправлено с моего iPhone
Мог бы и не пыэскать. Мы по смайликам знаем (да и по нику), когда ты с ифона постишь.
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|3.11, bvz (?), 14:17, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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что это еще прикол с переносом комментария из удаленного к другому? отвечал-то я другому пользователю
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|2.20, Аноним84701 (ok), 16:04, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ну конечно модерация это не по рангу гуглу. Создание свалок мусора в этом весь гугл.
Если вы сомневаетесь в правильном понимании слова "Store" в названии гугло-свал^W магазина "Chrome Web Store", то:
https://developer.chrome.com/webstore/money
[code]
In-app payments
One-time charge
Subscription
Offering a limited trial version of your item
[/code]
(если что, Гуглу скромный такой процентик перепадает).
Как говаривал кто-то из древних анонимов в не менее древних форумах:
"Aes non olet - деньги не пахнут".
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|1.22, user90 (?), 16:52, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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1. Блокировка сторонних js.
2. 90% перечисленных дополнений уверен для блондинок (мужского пола).
3. Обязательно сторонний менеджер паролей. Я как-то потратил вечерок и написал свой.
Чо как вам, хомячье? ;)
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