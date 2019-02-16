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16.02.2019 09:59  Развитие Fedora Atomic Host прекращено в пользу проекта Fedora CoreOS

Разработчики проекта Fedora сообщили об удалении компонентов Fedora Atomic Host из репозитория Rawhide и прекращении разработки данной редакции дистрибутива. Fedora 29 станет последним выпуском с компонентами Fedora Atomic Host. После окончания цикла сопровождения Fedora 29 выпуск обновлений для Fedora Atomic Host будет полностью прекращён (ориентировочно в ноябре или декабре 2019 года).

Напомним, что в рамках проекта Fedora Atomic Host предлагалось урезанное до минимума окружение, обновление которого производится атомарно через замену образа всей системы, без разбивки на отдельные пакеты. На базе Fedora Atomic Host формировалось специализированное окружение для запуска и управления изолированными контейнерами Docker. Все пакеты, обеспечивающие работу конечных приложений, поставлялись непосредственно в составе контейнеров, а хост-система содержала только минимальный набор компонентов (systemd, journald, docker, rpm-OSTree и т.п.). Наработки Fedora Atomic Host использовались для формирования продуктов Red Hat Enterprise Linux Atomic Host и CentOS Atomic Host.

Отмечается, что Fedora Atomic Host заменит проект Fedora CoreOS, продолжающий разработку серверной Linux-системы Container Linux, которая перешла в руки Red Hat после покупки компании CoreOS. В рамках продукта Fedora CoreOS объединены технологии Fedora Atomic и Container Linux. Как и в Fedora Atomic начинка Fedora CoreOS формируется на основе репозиториев Fedora с применением rpm-ostree, а для дополнительной изоляции контейнеров применяется SELinux, но базовые технологии, такие как Ignition (система конфигурирования на стадии начальной загрузки, альтернатива Cloud-Init) и механизм установки обновлений, перенесены из Container Linux.

Прекращение развития Fedora Atomic Host не повлияет на разработку проекта Fedora Atomic Workstation, который теперь развивается под именем Fedora Silverblue и со временем может заменить традиционный Fedora Workstation. Редакция Fedora Silverblue также поставляется в монолитном виде, без разделения базовой системы на отдельные пакеты, с применением атомарного механизма обновления. Вместо контейнеров Docker для установки дополнительных приложений применяются самодостаточные пакеты в формате flatpak. Системный образ неделим и формируется с использованием технологии OSTree (отдельные пакеты установить в таком окружении нельзя, можно лишь пересобрать весь образ системы, расширив его новыми пакетами при помощи инструментария rpm-ostree).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Проект Silverblue будет развивать атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation
  3. OpenNews: Представлен проект Fedora CoreOS
  4. OpenNews: Объявлено о создании редакции Fedora для интернета вещей
  5. OpenNews: Компания Red Hat представила первый стабильный выпуск дистрибутива Atomic Host
  6. OpenNews: Выпуск CentOS Atomic Host 7.1811, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fedora, atomic, host
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  • 1.1, Annoynymous (ok), 10:15, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Ну хоть кто-то вместо того, чтобы плодить сущности, сокращает их.

    Правда, там ещё сокращать и сокращать…

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:08, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Сущности обычно плодят те, кто своё время не считает. А в коммерческом проекте время считают ещё как, кто-то же за него платит из своего кармана
     
  • 1.2, proninyaroslav (ok), 10:43, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    >Fedora Silverblue и со временем может заменить традиционный Fedora Workstation
    >Вместо контейнеров Docker для установки дополнительных приложений применяются самодостаточные пакеты в формате flatpak
    >отдельные пакеты установить в таком окружении нельзя, можно лишь пересобрать весь образ системы, расширив его новыми пакетами при помощи инструментария rpm-ostree

    Чем классические пакеты не угодили? Или таким образом якобы хотят понизить порог вхождения для win/mac юзеров? Или упростить себе (федоре) жизнь, дабы мейнтейнеры не ощущали dependency hell?

     
     
  • 2.8, qqwwee (?), 11:52, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Чтобы сторонним разрабам не пришлось пилить отдельные версии приложений (не пакеты, именно приложения, т.к. разные либы в разных версиях дистрибутивов) под разные версии федоры.

    Оффтоп:
    Ну а про пользователям Мак, Вин все равно еще не пересесть на линукс просто потому, что нет софта который используется в бизнес среде. Отредактировать doc файл, например, огромная проблема, т.к. формат плохо поддерживается не только LO, OO, но и онлайн версией самого МС Офис, которому сначала нужно doc сконвертировать в docx, что порой происходит очень коряво. Когда клиент присылает стандартный для большой конторы (последней для меня каплей был документ из SAP) файл в doc, не в моих интересах упираться и требовать присылать все в odt или docx. Извиняюсь за сопли, набоело и пукан все еще печет :(

     
     
  • 3.15, proninyaroslav (ok), 12:16, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >не в моих интересах упираться и требовать присылать все в odt или docx

    Если вам до сих пор присылают в DOC можно только посочувствовать. Но всё же постарайтесь донести им информацию что появились более своременные форматы.

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 14:03, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Например DOCX
     
  • 2.9, Аноним (-), 11:53, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    C атомарным образом гораздо проще отделить код системы от её состояния (конфигурации) и дать гарантии относительно работоспособности базового образа. Плюс обновлять быстрее и безопаснее.
     
  • 2.10, пох (?), 11:53, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    упростить жизнь они хотят редхату - в идеале, чтобы ты вообще не мог самостоятельно ничего пересобрать или изменить в готовом образе, а обращался к поставщику, не забыв занести денег за продвинутую версию саппорта, в худшем случае  - чтобы это требовало такого геморроя, что ты сам добровольно и с песнями пойдешь платить.

    shittree, монолитные образы, вот это вот все-  прекрасно решают эту задачу. А то отдельный rpm пересобрать некоторые наглецы умудряются даже без билдхоста выделенного, это никуда не годится!

    Ты вон shitpack попробуй пересобери - сразу же убедишься в собственной бесполезности, и пойдешь учиться на девляпса, next-next-next, ой, упало. щас умная система заметит и сама перезапустит как надо!

     
     
  • 3.20, Annoynymous (ok), 14:04, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > мог самостоятельно ничего пересобрать или изменить в готовом образе, а обращался
    > к поставщику, не забыв занести денег за продвинутую версию саппорта, в
    > худшем случае  - чтобы это требовало такого геморроя, что ты
    > сам добровольно и с песнями пойдешь платить.
    > shittree, монолитные образы, вот это вот все-  прекрасно решают эту задачу.
    > А то отдельный rpm пересобрать некоторые наглецы умудряются даже без билдхоста
    > выделенного, это никуда не годится!
    > Ты вон shitpack попробуй пересобери - сразу же убедишься в собственной бесполезности,
    > и пойдешь учиться на девляпса, next-next-next, ой, упало. щас умная система
    > заметит и сама перезапустит как надо!

    Исповедь ниосилятора.

     
  • 1.3, Аноним (3), 11:11, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > только минимальный набор компонентов (systemd, journald, docker, rpm-OSTree и т.п.).

    один только systemd состоит из большой кучи компонентов и еще большей кучи уязвимостей.

     
     
  • 2.7, Аноним (-), 11:45, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    До этого нытики жаловались, что systemd не юниксвейно потому что монолитно. Теперь они жалуютя, что systemd слишком компонентно.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:22, 16/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну замени logind, networkd или udev Или попробуй использовать их вне системды ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, anonymous (??), 11:15, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Системд это базе и сразу внутри.
    Это для девелоперов и юзеров использующих всякую фигню на питоне, пхп, ноде, руби и тд
     
  • 1.5, Michael Shigorin (ok), 11:36, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Шатлворт их покусал, что ли... изначально же было понятно (как минимум мне), что мертворождённое.
     
     
  • 2.12, пох (?), 11:57, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    наоборот, у него ничего похожего нет и не будет, отдельные шитпаки для несобираемого не в счет.

    просто комьюнити остолопов выполнило свою задачу пре-альфа-тестеров, и больше не нужно.

    вот это: https://www.redhat.com/en/resources/enterprise-linux-atomic-host-datasheet снимать с продажи, по-моему, никто не планирует.

     
  • 1.6, Аноним (-), 11:41, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока Fedora только готовится, Clear Linux уже во всю атомарно летает быстрее всех.
     
     
  • 2.11, пох (?), 11:55, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    атоммарно быстрее всех летит в мусоропровод - уже почти достигла дна.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 12:04, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Clear Linux летает там, где мусоропроводов нет в принципе. Стабильно обновляется каждый день. Уже достиг релиза 27840. Ядро 4.20. И это не страшно использовать в продакшене.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 13:07, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чувак ты только что башкой пробил дно когда стал судить о софте по цифре в версии.
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 13:26, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Номер версии показывает, что софт жив и развивается, а не засох и окаменел в веках.
     
  • 4.21, Аноним (19), 14:05, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >27840

    Воу, системда тихо комплексует в уголке.

     
     
  • 5.22, Аноним (22), 14:11, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, systemd там в данный момент 239.
     
  • 1.16, Аноним (17), 13:07, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    IBM планомерно ведет в тому что одно ядро один дистрибутив.
     

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