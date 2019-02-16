16.02.2019 09:59  Развитие Fedora Atomic Host прекращено в пользу проекта Fedora CoreOS

Разработчики проекта Fedora сообщили об удалении компонентов Fedora Atomic Host из репозитория Rawhide и прекращении разработки данной редакции дистрибутива. Fedora 29 станет последним выпуском с компонентами Fedora Atomic Host. После окончания цикла сопровождения Fedora 29 выпуск обновлений для Fedora Atomic Host будет полностью прекращён (ориентировочно в ноябре или декабре 2019 года).

Напомним, что в рамках проекта Fedora Atomic Host предлагалось урезанное до минимума окружение, обновление которого производится атомарно через замену образа всей системы, без разбивки на отдельные пакеты. На базе Fedora Atomic Host формировалось специализированное окружение для запуска и управления изолированными контейнерами Docker. Все пакеты, обеспечивающие работу конечных приложений, поставлялись непосредственно в составе контейнеров, а хост-система содержала только минимальный набор компонентов (systemd, journald, docker, rpm-OSTree и т.п.). Наработки Fedora Atomic Host использовались для формирования продуктов Red Hat Enterprise Linux Atomic Host и CentOS Atomic Host.

Отмечается, что Fedora Atomic Host заменит проект Fedora CoreOS, продолжающий разработку серверной Linux-системы Container Linux, которая перешла в руки Red Hat после покупки компании CoreOS. В рамках продукта Fedora CoreOS объединены технологии Fedora Atomic и Container Linux. Как и в Fedora Atomic начинка Fedora CoreOS формируется на основе репозиториев Fedora с применением rpm-ostree, а для дополнительной изоляции контейнеров применяется SELinux, но базовые технологии, такие как Ignition (система конфигурирования на стадии начальной загрузки, альтернатива Cloud-Init) и механизм установки обновлений, перенесены из Container Linux.

Прекращение развития Fedora Atomic Host не повлияет на разработку проекта Fedora Atomic Workstation, который теперь развивается под именем Fedora Silverblue и со временем может заменить традиционный Fedora Workstation. Редакция Fedora Silverblue также поставляется в монолитном виде, без разделения базовой системы на отдельные пакеты, с применением атомарного механизма обновления. Вместо контейнеров Docker для установки дополнительных приложений применяются самодостаточные пакеты в формате flatpak. Системный образ неделим и формируется с использованием технологии OSTree (отдельные пакеты установить в таком окружении нельзя, можно лишь пересобрать весь образ системы, расширив его новыми пакетами при помощи инструментария rpm-ostree).



