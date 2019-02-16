16.02.2019 09:59  Развитие Fedora Atomic Host прекращено в пользу проекта Fedora CoreOS

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|2.14, Аноним (14), 12:08, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Сущности обычно плодят те, кто своё время не считает. А в коммерческом проекте время считают ещё как, кто-то же за него платит из своего кармана
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|1.2, proninyaroslav (ok), 10:43, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>Fedora Silverblue и со временем может заменить традиционный Fedora Workstation
>Вместо контейнеров Docker для установки дополнительных приложений применяются самодостаточные пакеты в формате flatpak
>отдельные пакеты установить в таком окружении нельзя, можно лишь пересобрать весь образ системы, расширив его новыми пакетами при помощи инструментария rpm-ostree
Чем классические пакеты не угодили? Или таким образом якобы хотят понизить порог вхождения для win/mac юзеров? Или упростить себе (федоре) жизнь, дабы мейнтейнеры не ощущали dependency hell?
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|2.8, qqwwee (?), 11:52, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Чтобы сторонним разрабам не пришлось пилить отдельные версии приложений (не пакеты, именно приложения, т.к. разные либы в разных версиях дистрибутивов) под разные версии федоры.
Оффтоп:
Ну а про пользователям Мак, Вин все равно еще не пересесть на линукс просто потому, что нет софта который используется в бизнес среде. Отредактировать doc файл, например, огромная проблема, т.к. формат плохо поддерживается не только LO, OO, но и онлайн версией самого МС Офис, которому сначала нужно doc сконвертировать в docx, что порой происходит очень коряво. Когда клиент присылает стандартный для большой конторы (последней для меня каплей был документ из SAP) файл в doc, не в моих интересах упираться и требовать присылать все в odt или docx. Извиняюсь за сопли, набоело и пукан все еще печет :(
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|3.15, proninyaroslav (ok), 12:16, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>не в моих интересах упираться и требовать присылать все в odt или docx
Если вам до сих пор присылают в DOC можно только посочувствовать. Но всё же постарайтесь донести им информацию что появились более своременные форматы.
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|2.9, Аноним (-), 11:53, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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C атомарным образом гораздо проще отделить код системы от её состояния (конфигурации) и дать гарантии относительно работоспособности базового образа. Плюс обновлять быстрее и безопаснее.
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|2.10, пох (?), 11:53, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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упростить жизнь они хотят редхату - в идеале, чтобы ты вообще не мог самостоятельно ничего пересобрать или изменить в готовом образе, а обращался к поставщику, не забыв занести денег за продвинутую версию саппорта, в худшем случае - чтобы это требовало такого геморроя, что ты сам добровольно и с песнями пойдешь платить.
shittree, монолитные образы, вот это вот все- прекрасно решают эту задачу. А то отдельный rpm пересобрать некоторые наглецы умудряются даже без билдхоста выделенного, это никуда не годится!
Ты вон shitpack попробуй пересобери - сразу же убедишься в собственной бесполезности, и пойдешь учиться на девляпса, next-next-next, ой, упало. щас умная система заметит и сама перезапустит как надо!
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|3.20, Annoynymous (ok), 14:04, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>[оверквотинг удален]
> мог самостоятельно ничего пересобрать или изменить в готовом образе, а обращался
> к поставщику, не забыв занести денег за продвинутую версию саппорта, в
> худшем случае - чтобы это требовало такого геморроя, что ты
> сам добровольно и с песнями пойдешь платить.
> shittree, монолитные образы, вот это вот все- прекрасно решают эту задачу.
> А то отдельный rpm пересобрать некоторые наглецы умудряются даже без билдхоста
> выделенного, это никуда не годится!
> Ты вон shitpack попробуй пересобери - сразу же убедишься в собственной бесполезности,
> и пойдешь учиться на девляпса, next-next-next, ой, упало. щас умная система
> заметит и сама перезапустит как надо!
Исповедь ниосилятора.
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|1.3, Аноним (3), 11:11, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> только минимальный набор компонентов (systemd, journald, docker, rpm-OSTree и т.п.).
один только systemd состоит из большой кучи компонентов и еще большей кучи уязвимостей.
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|2.7, Аноним (-), 11:45, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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До этого нытики жаловались, что systemd не юниксвейно потому что монолитно. Теперь они жалуютя, что systemd слишком компонентно.
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|3.13, Аноним (-), 12:04, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Clear Linux летает там, где мусоропроводов нет в принципе. Стабильно обновляется каждый день. Уже достиг релиза 27840. Ядро 4.20. И это не страшно использовать в продакшене.
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