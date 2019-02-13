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13.02.2019 10:59  Уязвимость в snapd, позволяющая получить root-привилегии в системе

В snapd, инструментарии для управления самодостаточными пакетами в формате snap, выявлена уязвимость (CVE-2019-7304), позволяющая непривилегированному пользователю получить права администратора (root) в системе. Для проверки систем на наличие уязвимости опубликовано два прототипа эксплоита - первый позволяет завести нового пользователя в системе, а второй даёт возможность установить любой snap-пакет и запустить код с правами root (через установку пакета в режиме "devmode" с прикреплением обработчика, вызываемого с привилегиями root при установке пакета).

Уязвимость вызвана отсутствием в snapd должных проверок при обработке адреса внешнего сокета в процессе оценки прав доступа для Unix-сокетов. При обработке запросов к API через Unix-сокет проверяется ассоциированный с соединением UID пользователя и на основании его принимается решение о предоставлении доступа. Пользователь может прикрепить к имени файла с сокетом строку ";uid=0;" (например, создать сокет "/tmp/sock;uid=0;") и данная строка будет обработана как часть адреса клиентского сокета.

При парсинге параметров в snapd идентификатор пользователя выделяется через цикличный поиск по маске ";uid=" в строке, также включающей имя файла с сокетом (например, при создании клиентского сокета "/tmp/sock;uid=0;" эта строка примет вид "pid=5275;uid=1000;socket=/run/snapd.socket;/tmp/sock;uid=0;"). Таким образом, при наличии строки ";uid=0;" в имени сокета идентификатор будет выделен из неё, а не из штатного параметра с реальным UID. Локальный атакующий может использовать данную ошибку для доступа через сокет /run/snapd.socket к привилегированным API snapd и получения полномочий администратора (в вышеупомянутых эксплоитах используется обращение к API v2/create-user и /v2/snaps).

Проблема проявляется в версиях snapd с 2.28 по 2.37 и затрагивает все поддерживаемые ветки дистрибутива Ubuntu (с 14.04 по 18.10), в котором начиная с Ubuntu 18.04 поддержка snap предлагается по умолчанию. Проблема также затрагивает дистрибутивы Fedora и Debian, в которых snapd предлагается из штатных репозиториев. Уязвимость устранена в выпуске snapd 2.37.1, а также в обновлениях пакетов для дистрибутивов Ubuntu и Debian.

  1. Главная ссылка к новости (https://shenaniganslabs.io/201...)
  2. OpenNews: Компания Canonical опубликовала заявление, связанное с вредоносным ПО в Snap Store
  3. OpenNews: Уязвимость во Flatpak, позволяющая повысить привилегии в системе
  4. OpenNews: Уязвимость в Glibc, позволяющая поднять привилегии в системе
  5. OpenNews: В Kubernetes 1.13 устранена критическая уязвимость, позволяющая поднять свои привилегии
  6. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: snap
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  • 1.1, Аноним (1), 11:22, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Как же классно пользоваться Rolling дистрибутивом, новость что уязвимость устранена в версии 2.37.1, смотрю, а в системе уже стоит 2.37.2
     
     
  • 2.2, anonus (?), 11:29, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +52 +/
    Не пользоваться snapd тоже классно, новость что уязвимость в snapd... А пофигу.
     
     
  • 3.10, Qwerty (??), 12:01, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А если вообще ПК не пользоваться, то даже Spectre становится нестрашен.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 14:20, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    неоднозначно, т.к. есть ПК без Spectre
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 15:06, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А ещё есть компьютеры без Линукс.
     
     
  • 6.45, Аноним (45), 15:37, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И без Windows тоже бывают. И что?
     
     
  • 7.81, Michael Shigorin (ok), 21:08, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И без Windows тоже бывают. И что?

    Раз уж человек так просил, упомяну: http://wiki.opennet.ru/NoWindows :)

     
  • 4.76, Crazy Alex (ok), 20:02, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да он на ПК и так не страшен. Это ж не сервер с кучей виртуалок, которые друг от друга изолировать надо
     
  • 3.42, непривиллегированный пользователь (?), 15:22, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    так пользоваться-то я буду. Ты, главное, не торопись его сносить (заботливо установленный убунточкой, даже если нахрен тебе не нужен)!
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:33, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Сильно оно вообще на роллингах надо? Виделись мне они всегда костылем по доставке свежачка в релизоцикличных дистрибутивах.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:23, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Роллинг ещё и на качество влияет положительно, т к можно видеть регресс между в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Аноним (4), 12:33, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вопрос был про какую-никакую пользу снэпофлэтов в роллингах все же, а не роллинги vs релизоциклы.
     
     
  • 5.27, DerRoteBaron (ok), 13:38, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ставить софт, жестко зависящий от чего-то древнего разве что. В основном проприетарь. Ну и просто чтобы не тянуть эту проприетарь (в основном чтобы не мешалась, с изоляцией у них не все ок сейчас)
     
     
  • 6.82, Michael Shigorin (ok), 21:10, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну и просто чтобы не тянуть эту проприетарь (в основном чтобы
    > не мешалась, с изоляцией у них не все ок сейчас)

    Ну так голые namespaces -- это вовсе не полный openvz :(

     
  • 4.18, ыы (?), 13:01, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну админам локалхоста обычно и заняться то нечем как правило.. только за роллингом и наблюдать...
     
     
  • 5.29, Аноним (4), 13:55, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну так роллинг для десктопчика удобнее всего как раз Релизоциклизм остро просит... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.77, Crazy Alex (ok), 20:05, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Альтернатива - выбираешь то, что устраивает по функциональности и безглючности, и сидишь на нём много лет (да ещё и с обновлениями безопасности) - ещё лучше. А меняешь только тогда, когда есть реальная потребность.
     
  • 2.21, псевдонимус (?), 13:21, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    >Как же касно позоватся троинг-реизом все граби можно собрат!

    ПочиниL

     
     
  • 3.40, анонн (?), 15:11, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Как же касно позоватся троинг-реизом все граби можно собрат!
    > ПочиниL

    Свою каву починит не может а все туда же!

     
     
  • 4.43, нах (?), 15:24, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ну так роллинг-релиз же - каждый день кнопки на новых, неожиданных, местах.

     
  • 4.87, псевдонимус (?), 22:00, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Свою каву починит не может а все туда же!

    От этой "кавы" не зависит работа овер много чеовеков а сам я могу пока и так печатат не на своей

     
  • 1.6, Аноним (6), 11:44, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    sudo apt purge snapd - один из первых пургов которые делаю после установки системы.)
     
     
  • 2.9, Василий (??), 11:59, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Лишаете себя кучи софта, которого нет через механизм репо, и всё!
     
     
  • 3.12, packager (?), 12:12, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Про "кучу" это вы  верно подметили. А если нужен какоё-то софт, которого нет в репах, его можно просто собрать. И опакетить, чтобы не превращать систему в раннюю Слакварь (при всём уважении).
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 13:07, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вопрос с обновлениями если в программе найдут серьезную дыру, а ты об этом не у... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.78, Crazy Alex (ok), 20:07, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в абсолютном большинстве случаев десктопному софту дыры не критичны. Тем более тому, что в репах нет - это обычно какая-то экзотика.
     
  • 4.34, Аноним (34), 14:30, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Могу согласиться, но частично Если программа - дерьмо, то в упакованном в snap ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.37, Annoynymous (ok), 15:04, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > его можно просто собрать.

    Действительно. Зачем snap, если можно стоя и в гамаке.

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:57, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Костыли оказались не просто костылями, а ещё и написанными индусами, не умеющими банально экранировать данные. Вот ведь удивительно.
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:02, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что это за язык программирования, где берется последнее совпадение? Строка в любом регэкспе читается слева направо и после первого совпадения проверка заканчивается
     
     
  • 2.16, ОнАнон (?), 12:35, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В новости есть ссылка на исходник. Язык Go, но не имеет отношения к проблеме, там сделана цикличная проверка опций, и в итоге возможно переопределение уже ранее заданных значений.
     
  • 2.22, Ordu (ok), 13:21, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    У утилит командной строки, например, очень часто выходит так, что самая важная о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.64, Аноним (64), 17:34, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И, если подумать, как работает парсинг Правильно, читается слева на право, в ре... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.73, Ordu (ok), 19:20, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>  У утилит командной строки, например, очень часто выходит так, что самая важная опция -- последняя.
    > И, если подумать, как работает парсинг? Правильно, читается слева на право, в
    > результате, последняя опция остается... последней.

    Да ладно, не может быть. Настоящие мужики используют обратную грамматику и парсят с конца. С начала парсят только лошки всякие да скрипткиддисы, у которых интеллекта недостаточно, чтобы обратить грамматику.

     
  • 1.14, Аноним (14), 12:26, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    apt purge snap*
    Ерунду эту
     
     
  • 2.39, Аноним (38), 15:09, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Шапочку из фольги не забудь.
     
  • 1.17, Michael Shigorin (ok), 12:54, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Любителям понабегать в темы о дырках с гошечками, ржавчинкой, дотнетиками и прочим: мотайте на ус наконец, ложное чувство безопасности полезно бывает разве что атакующему.
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 13:10, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Атакующий сделает атаку, пока ты не ввел sudo apt upgrade, ибо способ уже спалили широкой общественности. Такую атаку любой кали школьник сделает.
     
  • 2.23, Ordu (ok), 13:24, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Откуда ты взял это ложное чувство безопасности Ты можешь привести пример коммен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 15:53, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Из книжки Шнайера, вестимо Да Однако, лень копировать широкоизвестный труд кла... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.55, Ordu (ok), 16:42, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Однако, лень копировать широкоизвестный труд классика для Вас.

    И не стоит. Если примером такого чувства безопасности является труд Шнайера, то не стоит. Тут и так всё ясно.


     
     
  • 5.59, Аноним (47), 16:53, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот и ладненько Если Вы не смекнули на какую часть книжки намёк, то доктрину АН... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.63, Ordu (ok), 17:33, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > обсуждать тем паче не стоит.

    Если тебе кажется, что здесь есть какое-либо обсуждение, то ты льстишь себе. У тебя нет аргументов, это видно любому мимопроходилу, даже несмотря на то, что ты встал в позу, подразумевающую, что они у тебя есть.


     
  • 3.56, Отражение луны (ok), 16:43, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Любой комментарий, осуждающий наличие уязвимости. Это демонстрирует полное непонимание человеком двух фактов:
    1) В коде всегда есть ошибки. Часто исправление старых порождает появление новых. Это попросту человеческий фактор.
    2) Ошибки порождают уязвимости
    Непонимание этих фактов и является ложным чувством безопасности по определению.
     
     
  • 4.62, Ordu (ok), 17:32, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Уязвимость -- это плохо Уязвимость надо осуждать Разговоры о том, что уязвимос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.86, Sw00p aka Jerom (?), 21:54, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Разговоры о том, что уязвимости неизбежны -- это не оправдание

    Воля человека равносильна уязвимости. Говорят, создать идеальный мир - утопия, а по мне, утопия - убить волю человека. Убей волю человека и ты создашь идеальный мир (ц) (да, да, этот мир будет похож на программу без уязъвимостей, роботы)

    >что человеческий фактор надо исключать из программирования

    значить программы должны писать те же программы, предложением выше про утопию. А что в итоге мы имеем? Как и говорил ранее, человек придумал программы переводящие с одного языка в другой, но так и не придумал ничего подобного, когда программа сама пишет другую программу.

    >Это делается посредством выбора инструментов и организации процесса написания и приёмки кода.

    А сами инструменты какими средствами (инструментами) делать нужно? порочный круг, а вы как думаете?

    >Но мне кажется, что непониманием этих фактов грешат больше апологеты C и C++, которые предлагают стратегию борьбы с ошибками, сводящуюся к тому, что надо нанимать квалифицированных программистов.

    Стандарты программирования и всякие секурные кодинг гайды, их тоже нужно проверять на уязвимости (проверка на непротиворечивость)

    >что ошибки квалифицированного обходятся в большие суммы денег.

    опять всему мерило - бабло, хммммм

     
  • 4.74, Аноним (74), 19:52, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В исходниках могут быть ошибки, но это не тот случай. Здесь ошибка - сама идея. Таких примеров множество. Автором большинства является оффтопик, но и сабж решил внести свой вклад в копилку глупостей.
     
  • 3.83, Michael Shigorin (ok), 21:34, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Откуда ты взял это ложное чувство безопасности?

    Здесь -- из типовых комментариев вида "а вот писали бы на XYZ" и разборов таких вот полётов софтов на этих самых XYZ, разумеется.

    > Ты можешь привести пример комментария

    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/111522.html#6

    (ещё пару ссылок решил не приводить, там и так зачитаться можно, а где-то Вы тоже отметились не только зачитываясь)

    > Что за манера вообще приписывать

    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/115889.html#132

     
  • 1.24, microcoder (ok), 13:27, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Наерняка это не последняя уязвимость. snap, flatpack - это всё костыли. Неужели нельзя было разрулить проблему репозиториями и реструктуризацией файловой иерархии для приложений и версий библиотек? Если дистрибутив устарел, обновился на новый, то почему нельзя установить приложение из старого репозитория? Зачем все эти контейнеры, сложности, которые открывают уязвимости на пустом месте?
     
     
  • 2.30, Груст (?), 13:59, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Nix & Guix к вашим услугам.
     
  • 2.58, Отражение луны (ok), 16:51, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    По факту контейнеры закрывают уязвимости. Пользовательские apt репозитории небезопасны по определению, их владелец может делать с вашей системой все что хочет. Контейнеры же могут предоставлять доступы только к необходимым приложению вещам, при этом дав выбор пользователю.
    В том же apt и аналогах все та же куча уязвимостей.
     
     
  • 3.79, Crazy Alex (ok), 20:11, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    а никто и не говорил о пользовательских репозиториях. Разумеется, это дыра. Используйте родные.
     
  • 1.25, Аноним (25), 13:32, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Уязвимости во всяких контейнерах находят постоянно, там основная фишка в том, чт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Аноним (36), 14:50, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ох не даром я выпиливаю этот мерзкий snapd из системы, ох не даром..
     
  • 1.49, via (??), 16:04, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Даже не заметил.  2.37.1
     
  • 1.61, IRASoldier (?), 17:28, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Увы, Ubuntu теперь пропихивает этот snap чересчур навязчиво. Возникает впечатление, что snap-пакеты планируются как способ доставки приложений по умолчанию. Понятно, что его поддержку можно из системы выпилить к чертям и адвансед юзеру пофиг, но что-то в этом неправильно в принципе.

    Для сравнения - есть Fedora, есть flatpak и есть таки свобода выбора. И если есть нужда дать адекватный десктопный Linux обычному пользователю - то довести десктопную Fedor'у до убунтушной юзабилити и недефолтового внешнего вида (Adwaita уныла чуть менее, чем полностью) - дело 15 минут.

     
     
  • 2.75, Аноним (74), 19:55, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ubuntu вообще после версии 16.04 не радует. А посему аноним рассматривает Ubuntu только в качестве хранителя репозитория системных вещей (прикладные там - просто древний мусор).
     
     
  • 3.84, IRASoldier (?), 21:35, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, Unity был интересен, да. Но третьегном + Dash to dock делает Unity ненужным. И за вычетом snap'одрочества и непоспевания за таки излечивающимися болезнями развития третьегнома 18-я Ubuntu кагбэ не испортилась же - в том, что недесктопное, какой-то порчи не прозреваю я, 18 LTS сервера в продакшене не глючат и хвала Омниссии.
     
  • 2.85, Michael Shigorin (ok), 21:36, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Для сравнения - есть Fedora
    > и есть таки свобода выбора

    А Вы-таки смешной.

    PS: на днях как раз вспоминал https://www.redhat.com/archives/fedora-devel-list/2004-May/msg00104.html

     
     
  • 3.88, IRASoldier (?), 22:12, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А Вы-таки смешной.
    > PS: на днях как раз вспоминал https://www.redhat.com/archives/fedora-devel-list/2004-May/msg00104.html

    Ну вы-то, Шигорин, дефакто смешнее - взяли и анекдот запостили.

    А что по существу-то сказать хотели?


     
     
  • 4.89, IRASoldier (?), 22:13, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "дефакто" -> "де-факто", разумеется

     
  • 1.80, Аноним (80), 20:43, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    стесняюсь спросить, но зачем ему демон?
     
     
  • 2.90, Аноним (90), 22:56, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он сразу монтирует все пакеты что установлены, даже если они не запущены.
     

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