13.02.2019 10:59  Уязвимость в snapd, позволяющая получить root-привилегии в системе

|
|
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 11:33, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
|
Сильно оно вообще на роллингах надо? Виделись мне они всегда костылем по доставке свежачка в релизоцикличных дистрибутивах.
|
|
|
|
|
|4.15, Аноним (4), 12:33, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
Вопрос был про какую-никакую пользу снэпофлэтов в роллингах все же, а не роллинги vs релизоциклы.
|
|
|
|5.27, DerRoteBaron (ok), 13:38, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Ставить софт, жестко зависящий от чего-то древнего разве что. В основном проприетарь. Ну и просто чтобы не тянуть эту проприетарь (в основном чтобы не мешалась, с изоляцией у них не все ок сейчас)
|
|
|
|6.82, Michael Shigorin (ok), 21:10, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Ну и просто чтобы не тянуть эту проприетарь (в основном чтобы
> не мешалась, с изоляцией у них не все ок сейчас)
Ну так голые namespaces -- это вовсе не полный openvz :(
|
|4.18, ыы (?), 13:01, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Ну админам локалхоста обычно и заняться то нечем как правило.. только за роллингом и наблюдать...
|
|4.77, Crazy Alex (ok), 20:05, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Альтернатива - выбираешь то, что устраивает по функциональности и безглючности, и сидишь на нём много лет (да ещё и с обновлениями безопасности) - ещё лучше. А меняешь только тогда, когда есть реальная потребность.
|
|
|
|3.40, анонн (?), 15:11, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>>Как же касно позоватся троинг-реизом все граби можно собрат!
> ПочиниL
Свою каву починит не может а все туда же!
|
|
|
|4.87, псевдонимус (?), 22:00, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>Свою каву починит не может а все туда же!
От этой "кавы" не зависит работа овер много чеовеков а сам я могу пока и так печатат не на своей
|
|
|
|
|
|3.12, packager (?), 12:12, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
|
Про "кучу" это вы верно подметили. А если нужен какоё-то софт, которого нет в репах, его можно просто собрать. И опакетить, чтобы не превращать систему в раннюю Слакварь (при всём уважении).
|
|
|
|
|
|5.78, Crazy Alex (ok), 20:07, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
в абсолютном большинстве случаев десктопному софту дыры не критичны. Тем более тому, что в репах нет - это обычно какая-то экзотика.
|
|1.11, Аноним (11), 12:02, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
|
Что это за язык программирования, где берется последнее совпадение? Строка в любом регэкспе читается слева направо и после первого совпадения проверка заканчивается
|
|
|
|2.16, ОнАнон (?), 12:35, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
В новости есть ссылка на исходник. Язык Go, но не имеет отношения к проблеме, там сделана цикличная проверка опций, и в итоге возможно переопределение уже ранее заданных значений.
|
|
|
|
|
|4.73, Ordu (ok), 19:20, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>> У утилит командной строки, например, очень часто выходит так, что самая важная опция -- последняя.
> И, если подумать, как работает парсинг? Правильно, читается слева на право, в
> результате, последняя опция остается... последней.
Да ладно, не может быть. Настоящие мужики используют обратную грамматику и парсят с конца. С начала парсят только лошки всякие да скрипткиддисы, у которых интеллекта недостаточно, чтобы обратить грамматику.
|
|
|
|2.20, Аноним (19), 13:10, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Атакующий сделает атаку, пока ты не ввел sudo apt upgrade, ибо способ уже спалили широкой общественности. Такую атаку любой кали школьник сделает.
|
|
|
|
|
|4.55, Ordu (ok), 16:42, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Однако, лень копировать широкоизвестный труд классика для Вас.
И не стоит. Если примером такого чувства безопасности является труд Шнайера, то не стоит. Тут и так всё ясно.
|
|
|
|
|
|6.63, Ordu (ok), 17:33, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
> обсуждать тем паче не стоит.
Если тебе кажется, что здесь есть какое-либо обсуждение, то ты льстишь себе. У тебя нет аргументов, это видно любому мимопроходилу, даже несмотря на то, что ты встал в позу, подразумевающую, что они у тебя есть.
|
|3.56, Отражение луны (ok), 16:43, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
Любой комментарий, осуждающий наличие уязвимости. Это демонстрирует полное непонимание человеком двух фактов:
1) В коде всегда есть ошибки. Часто исправление старых порождает появление новых. Это попросту человеческий фактор.
2) Ошибки порождают уязвимости
Непонимание этих фактов и является ложным чувством безопасности по определению.
|
|
|
|
|
|5.86, Sw00p aka Jerom (?), 21:54, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>Разговоры о том, что уязвимости неизбежны -- это не оправдание
Воля человека равносильна уязвимости. Говорят, создать идеальный мир - утопия, а по мне, утопия - убить волю человека. Убей волю человека и ты создашь идеальный мир (ц) (да, да, этот мир будет похож на программу без уязъвимостей, роботы)
>что человеческий фактор надо исключать из программирования
значить программы должны писать те же программы, предложением выше про утопию. А что в итоге мы имеем? Как и говорил ранее, человек придумал программы переводящие с одного языка в другой, но так и не придумал ничего подобного, когда программа сама пишет другую программу.
>Это делается посредством выбора инструментов и организации процесса написания и приёмки кода.
А сами инструменты какими средствами (инструментами) делать нужно? порочный круг, а вы как думаете?
>Но мне кажется, что непониманием этих фактов грешат больше апологеты C и C++, которые предлагают стратегию борьбы с ошибками, сводящуюся к тому, что надо нанимать квалифицированных программистов.
Стандарты программирования и всякие секурные кодинг гайды, их тоже нужно проверять на уязвимости (проверка на непротиворечивость)
>что ошибки квалифицированного обходятся в большие суммы денег.
опять всему мерило - бабло, хммммм
|
|4.74, Аноним (74), 19:52, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
В исходниках могут быть ошибки, но это не тот случай. Здесь ошибка - сама идея. Таких примеров множество. Автором большинства является оффтопик, но и сабж решил внести свой вклад в копилку глупостей.
|
|1.24, microcoder (ok), 13:27, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
|
Наерняка это не последняя уязвимость. snap, flatpack - это всё костыли. Неужели нельзя было разрулить проблему репозиториями и реструктуризацией файловой иерархии для приложений и версий библиотек? Если дистрибутив устарел, обновился на новый, то почему нельзя установить приложение из старого репозитория? Зачем все эти контейнеры, сложности, которые открывают уязвимости на пустом месте?
|
|
|
|2.58, Отражение луны (ok), 16:51, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
По факту контейнеры закрывают уязвимости. Пользовательские apt репозитории небезопасны по определению, их владелец может делать с вашей системой все что хочет. Контейнеры же могут предоставлять доступы только к необходимым приложению вещам, при этом дав выбор пользователю.
В том же apt и аналогах все та же куча уязвимостей.
|
|1.61, IRASoldier (?), 17:28, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Увы, Ubuntu теперь пропихивает этот snap чересчур навязчиво. Возникает впечатление, что snap-пакеты планируются как способ доставки приложений по умолчанию. Понятно, что его поддержку можно из системы выпилить к чертям и адвансед юзеру пофиг, но что-то в этом неправильно в принципе.
Для сравнения - есть Fedora, есть flatpak и есть таки свобода выбора. И если есть нужда дать адекватный десктопный Linux обычному пользователю - то довести десктопную Fedor'у до убунтушной юзабилити и недефолтового внешнего вида (Adwaita уныла чуть менее, чем полностью) - дело 15 минут.
|
|
|
|2.75, Аноним (74), 19:55, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
Ubuntu вообще после версии 16.04 не радует. А посему аноним рассматривает Ubuntu только в качестве хранителя репозитория системных вещей (прикладные там - просто древний мусор).
|
|
|
|3.84, IRASoldier (?), 21:35, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Ну, Unity был интересен, да. Но третьегном + Dash to dock делает Unity ненужным. И за вычетом snap'одрочества и непоспевания за таки излечивающимися болезнями развития третьегнома 18-я Ubuntu кагбэ не испортилась же - в том, что недесктопное, какой-то порчи не прозреваю я, 18 LTS сервера в продакшене не глючат и хвала Омниссии.
|