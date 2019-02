13.02.2019 10:59  Уязвимость в snapd, позволяющая получить root-привилегии в системе

4.62 , Ordu ( ok ), 17:32, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – весь текст скрыт [показать] Уязвимость -- это плохо Уязвимость надо осуждать Разговоры о том, что уязвимос... 5.86 , Sw00p aka Jerom ( ? ), 21:54, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – >Разговоры о том, что уязвимости неизбежны -- это не оправдание Воля человека равносильна уязвимости. Говорят, создать идеальный мир - утопия, а по мне, утопия - убить волю человека. Убей волю человека и ты создашь идеальный мир (ц) (да, да, этот мир будет похож на программу без уязъвимостей, роботы) >что человеческий фактор надо исключать из программирования значить программы должны писать те же программы, предложением выше про утопию. А что в итоге мы имеем? Как и говорил ранее, человек придумал программы переводящие с одного языка в другой, но так и не придумал ничего подобного, когда программа сама пишет другую программу. >Это делается посредством выбора инструментов и организации процесса написания и приёмки кода. А сами инструменты какими средствами (инструментами) делать нужно? порочный круг, а вы как думаете? >Но мне кажется, что непониманием этих фактов грешат больше апологеты C и C++, которые предлагают стратегию борьбы с ошибками, сводящуюся к тому, что надо нанимать квалифицированных программистов. Стандарты программирования и всякие секурные кодинг гайды, их тоже нужно проверять на уязвимости (проверка на непротиворечивость) >что ошибки квалифицированного обходятся в большие суммы денег. опять всему мерило - бабло, хммммм 4.74 , Аноним ( 74 ), 19:52, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] +2 + / – В исходниках могут быть ошибки, но это не тот случай. Здесь ошибка - сама идея. Таких примеров множество. Автором большинства является оффтопик, но и сабж решил внести свой вклад в копилку глупостей.