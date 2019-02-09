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09.02.2019 09:17  Релиз Chrome OS 72

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 72, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 72. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 72 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 72:

  • Браузер Chrome оптимизирован для устройств с сенсорными экранами, работающими в режиме планшета;
  • Расширены возможности Android-окружения ARC++ (App Runtime for Chrome, прослойка для запуска Android-приложений в Chrome OS). Android-приложениям предоставлен доступ к внешним накопителям при помощи API MediaStore или напрямую через точку монтирования /storage. На некоторых устройствах прослойка ARC++ обновлена с Android 7.0 до выпуска Android 9;
  • В панели приложений (Launcher) обеспечена поддержка поиска ярлыков с дополнительными функциями, предоставляемыми программами для платформы Android (например, открытие страницы для написания нового письма в Gmail). Вызов формы поиска Android-приложений осуществляется через долгое касание или клик правой кнопкой мыши на пиктограмме приложения Android;
  • Добавлены средства управления атрибутами заданий для вывода на печать через локальные принтеры, включая одностраничную или двустороннюю печать и цветную или черно-белую печать;
  • Включена по умолчанию возможность просмотра видео поверх контента в режиме "картинка в картинке" (Picture-In-Picture), позволяющем отсоединить видео в форме плавающего окна, которое остаётся на виду в процессе навигации в браузере. Для просмотра в данном режиме видео с YouTube необходимо два раза кликнуть на видео правой кнопкой мыши и выбрать режим "Picture in picture";
  • Добавлена настройка, позволяющая прочитывать вслух текст под курсором при помощи системы экранного чтения ChromeVox;
  • В файловом менеджере в секции "My Drive/Computers" обеспечено отображение резервных копий и файлов, сохранённых в Google Drive через интерфейс "Backup and Sync";
  • Менеджер сетевых соединений (Shill) теперь запускается в изолированном sandbox-окружении и больше не требует выполнения с правами root;
  • Включен по умолчанию USBGuard ("chrome://flags/#enable-usbguard") для блокирования подключения новых устройств к USB-портам во время действия экрана блокировки системы. USBGuard позволяет защитить оставленное без присмотра устройство от атак через USB-порт, например, проводимых при помощи специального оборудования или инструментария BadUSB. Применяемые пользователем и заслуживающие доверия USB-устройства могут быть добавлены в белый список. Блокировка также не распространяется на устройства, подключенные до блокировки экрана;
  • Добавлено новое приложение Canvas для создания простых рисунков.


  1. OpenNews: Для Chrome реализован режим экономии ресурсов
  2. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 72
  3. OpenNews: От изменения манифеста Chrome пострадают и дополнения для обеспечения безопасности и приватности
  4. OpenNews: В Chrome OS реализована блокировка доступа к USB во время неактивности
  5. OpenNews: Релиз Chrome OS 71
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chrome, chromeos
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  • 1.1, Аноним (1), 09:21, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Похоже на стагнацию.
     
     
  • 2.11, Hello (?), 12:29, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Emoji не завезли, пришлось обидеться?
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 14:44, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    С небинарногендерными смехомордами в этом инфокиоске как раз всё отлично. Так что мимо. Попробуйте ещё раз.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:27, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Хм, а ведь там не systemd, ебилды и портажи... Может все не так плохо? Тот самый линукс в массы?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:33, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Насколько я слышал там сами не рады upstart (редкостное г...). Чувак, что его пропихнул, уволился, а сейчас менять на что-то уже поздно (сложно).
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:43, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я так понимаю, всё, что кроме сись-вынита (systemd, upstart etc.) именно "пропихивают", а конкретно сись-вынит не "пропихивают", он как-то сам автомагически "впихивается". Да?
     
  • 3.9, 111 (??), 11:38, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ну судя по тому что они пилили системГ, интеловци им пилили системГ, но так и сидят на апстарте... видимо системГ Г в квадрате :)))
     
  • 1.3, Annoynymous (ok), 09:32, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хм… а ведь можно купить хромобук и накатить на него Firefox!
     
     
  • 2.5, Онаним тот самый (?), 09:44, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Жди, мы уже едем.
     
     
  • 3.7, Annoynymous (ok), 10:48, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Коньяку купил, закусь купил, курицу пожарил, баньку топлю, жду!
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 15:17, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не забудь вазелином все себе смазать
     
  • 4.16, Аноним (-), 15:18, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Коньяку купил, закусь купил, курицу пожарил, баньку топлю, жду!

    Мальчиков вызвал или надеешься самостоятельно справиться?


     
  • 1.8, Аноним (8), 11:01, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Я эту шляпу даже не смог установить, записывал разные образы.
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:13, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вышла долгожданная ось от Гугла 8212 Chromium OS Основана на Линуксе, есть с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:49, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Твоя информация с лурка уже устарела, вылезай из криокамеры
     
  • 1.14, Аноним (13), 14:53, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как на обычном линуксе использовать Android-приложения? Anbox не хочет запускаться ни в какую... На андроиде миллионы приложений, никто бы не жаловался что софта нет!
     
     
  • 2.17, Аноним (1), 15:21, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На андроиде, из этох миллионов, бОльшая часть - такой шлак, что, порой, кажется, лучше бы его вообще не придумывали.
    А по теме, ставьте андроид в виртуалбокс и запускайте на здоровье. Кто мешает то?
     

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