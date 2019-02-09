09.02.2019 09:17  Релиз Chrome OS 72

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|3.12, Аноним (1), 14:44, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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С небинарногендерными смехомордами в этом инфокиоске как раз всё отлично. Так что мимо. Попробуйте ещё раз.
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|2.4, Аноним (4), 09:33, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Насколько я слышал там сами не рады upstart (редкостное г...). Чувак, что его пропихнул, уволился, а сейчас менять на что-то уже поздно (сложно).
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|3.6, Аноним (6), 10:43, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Я так понимаю, всё, что кроме сись-вынита (systemd, upstart etc.) именно "пропихивают", а конкретно сись-вынит не "пропихивают", он как-то сам автомагически "впихивается". Да?
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|3.9, 111 (??), 11:38, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ну судя по тому что они пилили системГ, интеловци им пилили системГ, но так и сидят на апстарте... видимо системГ Г в квадрате :)))
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|4.16, Аноним (-), 15:18, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Коньяку купил, закусь купил, курицу пожарил, баньку топлю, жду!
Мальчиков вызвал или надеешься самостоятельно справиться?
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|1.14, Аноним (13), 14:53, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Как на обычном линуксе использовать Android-приложения? Anbox не хочет запускаться ни в какую... На андроиде миллионы приложений, никто бы не жаловался что софта нет!
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|2.17, Аноним (1), 15:21, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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На андроиде, из этох миллионов, бОльшая часть - такой шлак, что, порой, кажется, лучше бы его вообще не придумывали.
А по теме, ставьте андроид в виртуалбокс и запускайте на здоровье. Кто мешает то?
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