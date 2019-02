09.02.2019 09:17  Релиз Chrome OS 72

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 72, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 72. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 72 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Основные изменения в Chrome OS 72: Браузер Chrome оптимизирован для устройств с сенсорными экранами, работающими в режиме планшета;

Расширены возможности Android-окружения ARC++ (App Runtime for Chrome, прослойка для запуска Android-приложений в Chrome OS). Android-приложениям предоставлен доступ к внешним накопителям при помощи API MediaStore или напрямую через точку монтирования /storage. На некоторых устройствах прослойка ARC++ обновлена с Android 7.0 до выпуска Android 9;

В панели приложений (Launcher) обеспечена поддержка поиска ярлыков с дополнительными функциями, предоставляемыми программами для платформы Android (например, открытие страницы для написания нового письма в Gmail). Вызов формы поиска Android-приложений осуществляется через долгое касание или клик правой кнопкой мыши на пиктограмме приложения Android;

Добавлены средства управления атрибутами заданий для вывода на печать через локальные принтеры, включая одностраничную или двустороннюю печать и цветную или черно-белую печать;

Включена по умолчанию возможность просмотра видео поверх контента в режиме "картинка в картинке" (Picture-In-Picture), позволяющем отсоединить видео в форме плавающего окна, которое остаётся на виду в процессе навигации в браузере. Для просмотра в данном режиме видео с YouTube необходимо два раза кликнуть на видео правой кнопкой мыши и выбрать режим "Picture in picture";

Добавлена настройка, позволяющая прочитывать вслух текст под курсором при помощи системы экранного чтения ChromeVox;

В файловом менеджере в секции "My Drive/Computers" обеспечено отображение резервных копий и файлов, сохранённых в Google Drive через интерфейс "Backup and Sync";

Менеджер сетевых соединений (Shill) теперь запускается в изолированном sandbox-окружении и больше не требует выполнения с правами root;

Включен по умолчанию USBGuard ("chrome://flags/#enable-usbguard") для блокирования подключения новых устройств к USB-портам во время действия экрана блокировки системы. USBGuard позволяет защитить оставленное без присмотра устройство от атак через USB-порт, например, проводимых при помощи специального оборудования или инструментария BadUSB. Применяемые пользователем и заслуживающие доверия USB-устройства могут быть добавлены в белый список. Блокировка также не распространяется на устройства, подключенные до блокировки экрана;

Добавлено новое приложение Canvas для создания простых рисунков.