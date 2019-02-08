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08.02.2019 19:31  Проект GTK+ объявил о переименовании в GTK

Объявлено о переименовании библиотеки GTK+ в GTK. Следующий значительный релиз 4.0 будет именоваться gtk4. Знак "+" является рудиментом и давно утратил свой смысл. Мало кто помнит, что плюс был добавлен как признак выделения кода GTK из дерева исходных текстов GIMP для того чтобы отличать обособленный проект от версий библиотеки, развивавшихся вместе с GIMP.

В настоящее время знак "+" только создаёт путаницу в наименовании (GTK+3 или GTK3+), навивает ложные ассоциации с C++, создаёт проблемы из-за необходимости экранирования символа в URL. Более того, символ плюса затрудняет работу с репозиторием - во времена перехода на Git для отображения имени репозитория с символом "+" в интерфейсе навигации по коду разработчикам пришлось придумывать обходной манёвр, но теперь при миграции на GitLab минувшие проблемы всплыли опять. Обсудив ситуацию, разработчики решили, что не стоит опять придумывать какие-то хаки так как выпуск 4.0 является хорошим поводом для избавления имени проекта от символа плюса.

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Разработчики GTK+ 3 тестируют обновлённую тему оформления
  3. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK+ 3.24
  4. OpenNews: Доступен GTK+ 3.94, экспериментальный выпуск GTK+ 4
  5. OpenNews: Представлен GTK+ 3.92.1, экспериментальный выпуск GTK+ 4
  6. OpenNews: GTK+ 3.90 ознаменовал новый этап подготовки GTK+ 4
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gtk
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 19:38, 08/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Очень важное изменение, да
     
     
  • 2.8, НяшМяш (ok), 19:59, 08/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Теперь заживём
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 20:35, 08/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Шампанское уже охлаждается?
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:41, 08/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    То чувство, когда только успел привыкнуть писать название правильно.
     
  • 1.3, Сергей (??), 19:47, 08/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Улыбнулся
     
  • 1.4, Аноним (4), 19:48, 08/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Добро пожаловать в XXI век Зато, уверен, что проблем с использованием в названи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Онанимусц (?), 19:51, 08/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот, вот! Нужно было переименовать в GTK*эмоджи-плюс*
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 20:06, 08/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    так: gtk➕? или лучше даже так: gtk⭐
     
     
  • 4.14, VINRARUS (ok), 20:09, 08/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    💩GTK💩
     
  • 2.12, iPony (?), 20:05, 08/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то я сомневаюсь 🤷♀
    В GTK кстати до сих пор большие проблемы с Emoji 😕
     
  • 2.18, iPony (?), 20:18, 08/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Под линуксами по поводу Emoji каменный век...
    В KDE Dolphin не ищет по Emoji в названиях файлов.
    В GNOME Пикер Emoji работает только для GTK приложений и сильно отстаёт от текущих стандартов. Тоесть у тебя последний шрифт,  рак 🦞 отображается, а набрать его не сможешь. Или та же поддержка цветов кожи 🙅🏾♂ Или там модификаторов причёсок 👨🏿🦲
    Вот такие вот дела 🤨
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 20:19, 08/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я с мобильного фф половину твоих какашек не вижу
     
  • 1.10, Аноним (10), 20:04, 08/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Выпиливание всего и вся для них обычное дело. Следующим шагом будет выпиливание буквы K, т.к. KDE, замет буквы T. Останется G.
     
  • 1.11, nirek (?), 20:04, 08/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Опять кровати переставляют
     
  • 1.15, A.Stahl (ok), 20:13, 08/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    В кои-то веки переименование проекта происходит по рациональным причинам и новое имя действительно лучше.
    Но ОпенНетовцы ноют почти как ЛОРовцы. Фу просто какое-то...
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 20:16, 08/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это что еще и разные люди???
     
  • 2.19, Аноним (20), 20:18, 08/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего удивительного, особенно если учитывать, что в большинстве своем это одни и те же люди.
     
  • 2.21, Аноним (10), 20:30, 08/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты путаешь нытье с троллингом. Кстати, новое имя - громко сказано.
     
  • 1.17, Аноним (17), 20:17, 08/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    + это таргетинг харассмент и обджектифаинг

    поэтому и убрали.

     
  • 1.23, Аноним (23), 20:41, 08/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > навивает

    ЧЕТЫРЕЖДЫЧЕРТОВСКАЯ ЯРОСТЬ! Что он на что навивает? Удавку на горло редактору навить надо. Воспоминания, ассоциации и чувства навЕвают, от слова "веять", а не "вить".

     

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