08.02.2019 19:31  Проект GTK+ объявил о переименовании в GTK

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|2.18, iPony (?), 20:18, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Под линуксами по поводу Emoji каменный век...
В KDE Dolphin не ищет по Emoji в названиях файлов.
В GNOME Пикер Emoji работает только для GTK приложений и сильно отстаёт от текущих стандартов. Тоесть у тебя последний шрифт, рак 🦞 отображается, а набрать его не сможешь. Или та же поддержка цветов кожи 🙅🏾♂ Или там модификаторов причёсок 👨🏿🦲
Вот такие вот дела 🤨
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|1.15, A.Stahl (ok), 20:13, 08/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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В кои-то веки переименование проекта происходит по рациональным причинам и новое имя действительно лучше.
Но ОпенНетовцы ноют почти как ЛОРовцы. Фу просто какое-то...
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|1.23, Аноним (23), 20:41, 08/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> навивает
ЧЕТЫРЕЖДЫЧЕРТОВСКАЯ ЯРОСТЬ! Что он на что навивает? Удавку на горло редактору навить надо. Воспоминания, ассоциации и чувства навЕвают, от слова "веять", а не "вить".
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