08.02.2019 19:31  Проект GTK+ объявил о переименовании в GTK

Объявлено о переименовании библиотеки GTK+ в GTK. Следующий значительный релиз 4.0 будет именоваться gtk4. Знак "+" является рудиментом и давно утратил свой смысл. Мало кто помнит, что плюс был добавлен как признак выделения кода GTK из дерева исходных текстов GIMP для того чтобы отличать обособленный проект от версий библиотеки, развивавшихся вместе с GIMP.

В настоящее время знак "+" только создаёт путаницу в наименовании (GTK+3 или GTK3+), навивает ложные ассоциации с C++, создаёт проблемы из-за необходимости экранирования символа в URL. Более того, символ плюса затрудняет работу с репозиторием - во времена перехода на Git для отображения имени репозитория с символом "+" в интерфейсе навигации по коду разработчикам пришлось придумывать обходной манёвр, но теперь при миграции на GitLab минувшие проблемы всплыли опять. Обсудив ситуацию, разработчики решили, что не стоит опять придумывать какие-то хаки так как выпуск 4.0 является хорошим поводом для избавления имени проекта от символа плюса.



