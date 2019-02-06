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06.02.2019 12:40  Google опубликовал браузерное дополнение для оценки компрометации паролей

Компания Google подготовила дополнение Password Checkup, предназначенное для анализа надёжности используемых пользователем паролей. При попытке входа на любой сайт дополнение выполняет проверку логина и пароля по базе скомпрометированных учётных записей и в случае проблем выводит предупреждение. В настоящее время коллекция Google насчитывает сведения о более чем 4 миллиардах скомпрометированных аккаунтов, фигурировавших в тех или иных утечках пользовательских баз.

Для сохранения конфиденциальности, при обращении к внешнему API передаётся лишь первые два байта хэша от связки из логина и пароля (для хэширования используется алгоритм Argon2). Полный хэш шифруется ключом, генерируемым на стороне пользователя. Исходные хэши в базе Google также дополнительно шифруются и оставляются для индексации только первые два байта хэша. Конечная сверка хэшей, подпадающих под переданный двухбайтовый префикс, производится на стороне пользователя с использованием криптографической техники "ослепления", при которой ни одна из сторон не знает содержимое сверяемых данных. Для защиты от определения содержимого базы скомпрометированных учётных записей путем перебора с запросом произвольных префиксов, отдаваемые данные шифруются в привязке к ключу, сгенерированному на основе проверяемой связки логина и пароля.



  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Mozilla сворачивает программу Test Pilot и сервис Firefox Screenshots
  3. OpenNews: Компания Mozilla ввела в строй сервис Firefox Monitor
  4. OpenNews: В Firefox 62 планируют активировать системное дополнение Firefox Monitor
  5. OpenNews: Выявлена база скомпрометированных учётных записей, охватывающая 773 млн пользователей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, password
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  • 1.1, Аноним (1), 12:50, 06/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вслед за Mozilla: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49337
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:02, 06/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    храню все пароли в голове, чяднт?
     
     
  • 2.5, TormoZilla (?), 13:19, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я приду когда ты будеш спать...
     
  • 1.3, Аноним (-), 13:03, 06/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Спасибо за ваш уникальный пароль! (ц)
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:17, 06/02/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Очередная акция по оболваниванию пользователей Что такое ослепление и Argon ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, тоже Аноним (ok), 13:23, 06/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "
    Через некоторое время Сисадмин воскликнул:
    – Учитель, я подобрал хороший пароль, которого не может быть в словарях.
    Инь Фу Во кивнул.
    – Я ввёл его в Гугле, – продолжал Сисадмин, – и убедился, что в Сети такого сочетания нет.
    – Теперь есть.
    "
    (с) уже классика
     
  • 1.7, Зоркий Аноним (?), 13:25, 06/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А проблем с регистром в логине не будет? Например, из базы утекло сочетание
    vasya.pupkin@example.com
    123456
    А пользователь при логине пишет email в виде "Vasya.Pupkin@example.com" и уже сайт приводит его в нижний регистр. В каком виде расширение захеширует связку логина и пароля в этом случае? А если исходный сайт тоже учитывает регистр?
     
  • 1.8, segesg (?), 13:31, 06/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https:://passwords.google.com/ - самая большая база ваших паролей, пополняется ежесекундно! Сборщик паролей встроен в хром, пользователю ничего делать не нужно. Киллер-фича!
     

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