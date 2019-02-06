06.02.2019 12:40  Google опубликовал браузерное дополнение для оценки компрометации паролей

Компания Google подготовила дополнение Password Checkup, предназначенное для анализа надёжности используемых пользователем паролей. При попытке входа на любой сайт дополнение выполняет проверку логина и пароля по базе скомпрометированных учётных записей и в случае проблем выводит предупреждение. В настоящее время коллекция Google насчитывает сведения о более чем 4 миллиардах скомпрометированных аккаунтов, фигурировавших в тех или иных утечках пользовательских баз.

Для сохранения конфиденциальности, при обращении к внешнему API передаётся лишь первые два байта хэша от связки из логина и пароля (для хэширования используется алгоритм Argon2). Полный хэш шифруется ключом, генерируемым на стороне пользователя. Исходные хэши в базе Google также дополнительно шифруются и оставляются для индексации только первые два байта хэша. Конечная сверка хэшей, подпадающих под переданный двухбайтовый префикс, производится на стороне пользователя с использованием криптографической техники "ослепления", при которой ни одна из сторон не знает содержимое сверяемых данных. Для защиты от определения содержимого базы скомпрометированных учётных записей путем перебора с запросом произвольных префиксов, отдаваемые данные шифруются в привязке к ключу, сгенерированному на основе проверяемой связки логина и пароля.