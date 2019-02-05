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04.02.2019 23:22  Выпуск Wine 4.1

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.1. С момента выпуска версии 4.0 было закрыто 30 отчётов об ошибках и внесено 300 изменений. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на новую схему нумерации версий: каждый стабильный релиз приводит к увеличению первой цифры в номере версии (2.0.0, 3.0.0, 4.0.0), а обновления к стабильным релизам выпускаются с изменением третьей цифры (4.0.1, 4.0.2, 4.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, выпускаются с изменением второй цифры (4.1, 4.2, 4.3).

Наиболее важные изменения:

  • Поддержка спинлоков ядра NT;
  • В DirectWrite улучшено позиционирование глифов;
  • Увеличена точность вывода информации о CPU;
  • В IDL-компиляторе налажена поддержка дескрипторов контекста;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: ToDoList 7.1, Empire Earth, Kindred Spirits, Diablo 2 LoD, Gas Guzzlers Combat Carnage, Visual Studio 2015, The Testament of Sherlock Holmes, Warcraft 3: Reign of Chaos, Middle-earth: Shadow of War, NI Kontakt 5, World of Tanks Borderless, Bioshock Remastered, Orcish Inn.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 4.0, дополняющего Wine 4.0
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Skullnet (?), 00:26, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
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    Ждем Staging.
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:32, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    Если оно правда работает, то можно кросскомпиляцию кода, который не завает MinGW... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 02:00, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > быстрее чем в виртуалке

    Не факт, виртуализация обычно аппаратная, существенного проседания не должно быть

     
  • 1.3, Человек (??), 01:01, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Уже лет 10 не могу понять зачем нужен этот ваш wine. Если для запуска приложений которых нет в линукс то полноценно работать через wine у меня не получилось ни разу, а пробовал я немало. Большая часть действительно нужных в линукс приложений так и не работают, остальные работают криво и глючат. Ну и общее впечатление - работать все равно невозможно, вместо работы ждешь когда оно упадет или неожиданный крах похоронит все результаты. Намного проще и быстрее, а главное безопаснее, установить винду в виртуалку и никаких проблем. Тот же VB позволяет запускать приложение в отдельном окне, удобно и безопасно. Ну и все работает как надо, без глюков и тормозов. В wine у вас так не получится никогда. А если для игр - ну так опять же зачем этот дикий велосипед городить? Поставь винду и играй. Людей выбирающих линукс я понимаю - безопасность, нежелание пользоваться проприетарным софтом, забота о сохранности персональных данных, вот это вот все. Но запускать пиратскую игрушку которая неизвестно что и куда сливает и какой вирусняк в нее напихали под свободной ОС через wine - в чем смысл? Зачем тащить сборку проприетарной игры от Васяна в свою свободную ОС? Разумнее поставить винду под всю эту помойку. Странные вы люди, любители wine и прочих велосипедов. Для себя я сделап вывод что пользователи Wine - мазохисты и школьники которым некуда свободное время деватьне ищут легких и удобных путей.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 01:10, 05/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Соглашусь с вышесказанным Раньше использовал Вайн, для Notepad в основном, ка... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, BlackRot (?), 01:11, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Адекватные люди юзают дуалбут
     
     
  • 3.14, Аноним (15), 01:57, 05/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не вижу никаких плюсов, вообще Во-первых, надо иметь нтфс раздел, во-вторых, ви... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Kott (??), 01:23, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    winbox (гуй к микротику) норм в вайне работает)
     
  • 2.9, Ilya Indigo (ok), 01:24, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я не дочитал весь Ваш бред, остановился на
    > не работают, остальные работают криво и глючат.

    Я только что весь вечер до ночи рубился в Героев (3 SoD HD) через wine, которые прекрасно у меня работают, да не только они, и смотрю на Вас как на ...

     
     
  • 3.12, Аноним (15), 01:54, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кроме игр есть и профессиональное ПО
     
  • 2.10, аноним3 (?), 01:37, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    есть один плюс в вайн . Он позволяет запускать старые хр-шные программы. которые та же 10 под соусом совместимости ни в какую не хочет. а долго и нудно выискивать причины лень.
     
     
  • 3.13, Аноним (15), 01:54, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как вариант. Хотя можно же xp засунуть в виртуалку
     
  • 2.11, Аноним (11), 01:40, 05/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Уже лет 10 не могу понять зачем нужен этот ваш дуалбут Если для запуска приложе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Grigoriy8482 (?), 01:10, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Полностью с Вами согласен Wine - это глючный костыль, он не может обеспечить нормальную работу нового и сложного софта.
     
  • 1.7, Абабаягапротив (?), 01:18, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А Я вот не согласен просто лениво перезагружатся чтоб использовать недостающие вещи и опять же в интернет под виндой ни как нельзя.Ну и поддерживать две три системы даже у нас кому работать не надо не охота хотя и время девать некуда.
     

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