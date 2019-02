04.02.2019 23:22  Выпуск Wine 4.1

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.1. С момента выпуска версии 4.0 было закрыто 30 отчётов об ошибках и внесено 300 изменений. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на новую схему нумерации версий: каждый стабильный релиз приводит к увеличению первой цифры в номере версии (2.0.0, 3.0.0, 4.0.0), а обновления к стабильным релизам выпускаются с изменением третьей цифры (4.0.1, 4.0.2, 4.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, выпускаются с изменением второй цифры (4.1, 4.2, 4.3). Наиболее важные изменения: Поддержка спинлоков ядра NT;

В DirectWrite улучшено позиционирование глифов;

Увеличена точность вывода информации о CPU;

В IDL-компиляторе налажена поддержка дескрипторов контекста;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: ToDoList 7.1, Empire Earth, Kindred Spirits, Diablo 2 LoD, Gas Guzzlers Combat Carnage, Visual Studio 2015, The Testament of Sherlock Holmes, Warcraft 3: Reign of Chaos, Middle-earth: Shadow of War, NI Kontakt 5, World of Tanks Borderless, Bioshock Remastered, Orcish Inn.