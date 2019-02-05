04.02.2019 23:22  Выпуск Wine 4.1

Уже лет 10 не могу понять зачем нужен этот ваш wine. Если для запуска приложений которых нет в линукс то полноценно работать через wine у меня не получилось ни разу, а пробовал я немало. Большая часть действительно нужных в линукс приложений так и не работают, остальные работают криво и глючат. Ну и общее впечатление - работать все равно невозможно, вместо работы ждешь когда оно упадет или неожиданный крах похоронит все результаты. Намного проще и быстрее, а главное безопаснее, установить винду в виртуалку и никаких проблем. Тот же VB позволяет запускать приложение в отдельном окне, удобно и безопасно. Ну и все работает как надо, без глюков и тормозов. В wine у вас так не получится никогда. А если для игр - ну так опять же зачем этот дикий велосипед городить? Поставь винду и играй. Людей выбирающих линукс я понимаю - безопасность, нежелание пользоваться проприетарным софтом, забота о сохранности персональных данных, вот это вот все. Но запускать пиратскую игрушку которая неизвестно что и куда сливает и какой вирусняк в нее напихали под свободной ОС через wine - в чем смысл? Зачем тащить сборку проприетарной игры от Васяна в свою свободную ОС? Разумнее поставить винду под всю эту помойку. Странные вы люди, любители wine и прочих велосипедов. Для себя я сделап вывод что пользователи Wine - мазохисты и школьники которым некуда свободное время деватьне ищут легких и удобных путей.

