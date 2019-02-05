04.02.2019 23:22  Выпуск Wine 4.1

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|2.15, Аноним (15), 02:00, 05/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> быстрее чем в виртуалке
Не факт, виртуализация обычно аппаратная, существенного проседания не должно быть
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|1.3, Человек (??), 01:01, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Уже лет 10 не могу понять зачем нужен этот ваш wine. Если для запуска приложений которых нет в линукс то полноценно работать через wine у меня не получилось ни разу, а пробовал я немало. Большая часть действительно нужных в линукс приложений так и не работают, остальные работают криво и глючат. Ну и общее впечатление - работать все равно невозможно, вместо работы ждешь когда оно упадет или неожиданный крах похоронит все результаты. Намного проще и быстрее, а главное безопаснее, установить винду в виртуалку и никаких проблем. Тот же VB позволяет запускать приложение в отдельном окне, удобно и безопасно. Ну и все работает как надо, без глюков и тормозов. В wine у вас так не получится никогда. А если для игр - ну так опять же зачем этот дикий велосипед городить? Поставь винду и играй. Людей выбирающих линукс я понимаю - безопасность, нежелание пользоваться проприетарным софтом, забота о сохранности персональных данных, вот это вот все. Но запускать пиратскую игрушку которая неизвестно что и куда сливает и какой вирусняк в нее напихали под свободной ОС через wine - в чем смысл? Зачем тащить сборку проприетарной игры от Васяна в свою свободную ОС? Разумнее поставить винду под всю эту помойку. Странные вы люди, любители wine и прочих велосипедов. Для себя я сделап вывод что пользователи Wine - мазохисты и школьники которым некуда свободное время деватьне ищут легких и удобных путей.
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|2.9, Ilya Indigo (ok), 01:24, 05/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Я не дочитал весь Ваш бред, остановился на
> не работают, остальные работают криво и глючат.
Я только что весь вечер до ночи рубился в Героев (3 SoD HD) через wine, которые прекрасно у меня работают, да не только они, и смотрю на Вас как на ...
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|2.10, аноним3 (?), 01:37, 05/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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есть один плюс в вайн . Он позволяет запускать старые хр-шные программы. которые та же 10 под соусом совместимости ни в какую не хочет. а долго и нудно выискивать причины лень.
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|1.7, Абабаягапротив (?), 01:18, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А Я вот не согласен просто лениво перезагружатся чтоб использовать недостающие вещи и опять же в интернет под виндой ни как нельзя.Ну и поддерживать две три системы даже у нас кому работать не надо не охота хотя и время девать некуда.
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