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01.02.2019 13:00  Проект Cloud Patron развивает открытую альтернативу Patreon

Компания Portal Cloud опубликовала исходные тексты web-приложения Cloud Patron, позволяющего на собственном сервере развернуть независимый сервис совместного финансирования своего проекта, похожий по оформлению на Patreon. Cloud Patron обеспечивает управление подписками для ежемесячных отчислений средств на поддержание проекта, но в отличие от Patreon не является платформой и ограничен только одним проектом (подразумевается, что каждый проект без посредников размещает интерфейс сбора средств у себя). Код проекта написан на языке Go и поставляется под лицензией MIT. Для быстрой установки подготовлен образ для Docker.

Система приёма и отправки платежей с кредитных и дебетовых карт организована с задействованием финансового сервиса Stripe (используется модуль stripe-go). В планах заявлена реализация возможности периодических платежей с использованием криптовалюты Bitcoin. Как и в Patreon автор проекта может настроить оформление страницы для сбора средств (название, описание, логотип, изображение для заголовка), определить несколько уровней поддержки, назначить цели, размещать публикации о ходе развития и отправлять приватные сообщения спонсорам. Поддерживается интеграция с социальными сетями Facebook, Twitter, YouTube и Instagram.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/opens...)
  2. OpenNews: Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.3, развиваемой проектом GNU
  3. OpenNews: Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 3.0
  4. OpenNews: Ведущие корпорации учредили фонд для финансирования разработки ключевых открытых проектов
  5. OpenNews: GitBounty - платформа для организации финансирования исправления ошибок в открытом ПО
  6. OpenNews: Linux Foundation представил новую платформу для финансовых транзакций в стиле Bitcoin
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: patreon, patron
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 13:07, 01/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Так юзает же страйп в любом случае, чем оно альтернатива? Это не патреон просил пейпал и страйп отключать юзеров, а наоборот.
     
     
  • 2.2, GG (ok), 13:35, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Оно не альтернатива денежным транзакциям, оно альтернатива размещению контента и управлению подписками на него.
     
     
  • 3.93, Аноним (-), 16:35, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Понятно, т.е. только гемора добавляет.
     
  • 2.4, имя (?), 13:47, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    а, кстати, что там произошло с патреоном? Кто-то вскольз упоминает, что что-то произошло, но никкаих подробностей.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 13:50, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +5 +/
    paypal и stripe попросили их выключить некоторых людей которые и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Владислав (??), 14:19, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кто мешал этим "остальным" не юзать палку? Всегда можно было напрямую на карту.
     
     
  • 5.42, Annoynymous (ok), 14:57, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что мешает людям перебороть свою лень и использовать карту вместо палки?
     
     
  • 6.53, Аноним (-), 15:08, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Любовь к анальным зондам?
     
     
  • 7.57, Аноним (57), 15:21, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Любовь к вантузам развита у 95% населения.
     
  • 6.70, пох (?), 15:36, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    то что палка действительно решает проблемы в случае нечестности получателя денег, а не "мы рассмотрим ваше заявление в течении 90 дней, а проценты начислим с сегодняшнего - и не вздумайте не заплатить!"

    При этом смысл патреона в регулярных платежах, поэтому данные твоей карты "надежно" хранятся хз где и у кого.

    Поэтому люди выработали совершенно правильную (но не для нашей страны) привычку, во всех случаях использовать палку, а карту приберечь для очень специальных.

     
     
  • 7.71, wallmart (?), 15:39, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ни разу не имел таких проблем. Завел отдельную карту для патреона и все.
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov (?), 14:15, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Краткое содержание новости Майор анб спохватился -- экстремисты ж разбегаются, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 14:30, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А я дома поставил Nextcloud и не парюсь. Деньги правда никто не приносит, но все-равно приятно, свое, домашнее...
     
  • 2.94, Аноним (-), 16:37, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так банят тех кто собрал бабла и не выполнил обещаний, это нормально.
     
  • 1.3, nevfr (?), 13:46, 01/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    хм.. кажется в России это не взлетит потому что утрясти сбор средств с налоговой сможет не всякий..
     
     
  • 2.8, Владислав (??), 14:16, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Что-то не припомню чтобы я чего-то там утрясал со своих личных проектов или с на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Andrey Mitrofanov (?), 14:26, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > Что-то не припомню чтобы я чего-то там утрясал со своих личных проектов
    > или с нашего проекта на индигого. И что-то не припомню, чтобы
    > в России платились налоги с пожертвований. Вы в какой стране проживаете?

    Десситна.  ..."это не ваша заслуга, а наша недоработка."

     
     
  • 4.16, markk (?), 14:28, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну интересно было бы поглядеть на эту "доработку".
     
     
  • 5.26, Аноним (-), 14:41, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, и как доказывать будут что донат это не добровольное пожертвование))
     
     
  • 6.67, товарищ майор (?), 15:31, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    очень просто - позову лейтенанта, и он засунет тебе в анус бутылку.

    А вообще на досуге поинтересуйся, кто у нас имеет права собирать "добровольные пожертвования" и в каких случаях он при этом освобождается от почетной обязанности делиться.

     
     
  • 7.73, Аноним (73), 15:40, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да как-то пох, ни разу не занимался подобной фигней и не буду. Удачи тебе с бутылкой.
     
  • 3.97, anonda (?), 16:52, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Просто /пока/ налоговая на вас не обратила внимания.
    А когда обратит — вы узнаете, что они ничего не доказывают. Они начислят вам штраф и предложат /вам/ заплатить его, а потом предоставить документы, доказывающие, что они ошиблись. И если эти документы их в своей ошибке убедят — то на основании их официального письма об этом вы сможете потребовать учёта этой переплаты в следующем периоде.
     
     
  • 4.99, Виктор Печерский (?), 16:58, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Уже проходили. Даже к юристам Роскомсвободы обращались и успешно завернули все хотелки этой вашей налоговой. Пока их успехи ограничиваются социально незащищенными слоями, неспособными оказать себе юридическую помощь.
     
  • 2.44, Annoynymous (ok), 14:58, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://money.yandex.ru/page?id=526822

    Уже взлетело и работает. А в вашей стране какие платформы есть?

     
     
  • 3.48, охохо (?), 15:05, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Яндекс-деньги? Это шарага которая блокирует кошельки политических активистов, имя которых произносить нельзя? :)
     
     
  • 4.86, anonimous (?), 16:06, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Блокирует - это ещё ничего, гораздо большая проблема, что персональные данные "донатеров" потом оказываются у третьих (а так же "четвёртых") лиц. Такая себе конторка, с "репутацией".
     
     
  • 5.90, Дамир (??), 16:29, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я думаю кто донатил тому-чье-имя-прои-носиль-нельзя и так don't care по этому поводу, ибо все операции через банки и карточки контролируют cпецcлyжбы. Другое дело что они сделают миллионам донатеров? Будут в дверь стучаться головой?)
     
  • 3.98, anonda (?), 16:54, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Котнтора, которая блокирует кошельки нерезидентов РФ и требует для разблокировки явиться в их офис с документами лично?
    Забавно, но нет.
     
     
  • 4.102, Аноним (-), 17:14, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Они и почту блокируют уже 2й год Сначала так лишился рабочего мейла не корпора... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Владислав (??), 14:13, 01/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    А смысл? Фишка патреона в аудитории. Это как кикстартер/индигого и попытка собрать деньги на проект на каких-то левых отечественных платформах (вроде киви), о которых знает 1.5 анонимуса. Было уже 100500 раз - в 99% случаев не собирали, а если и собирали, то прямо копейки наскребали по всем уголкам необъятной. Но нет, на кикстартер мы не пойдем. И английского не знаем, и патриоты мы... Вот так и тут, опенсорсность ради опенсорсности, но без аудитории xpeн чего соберешь. Я на патреоне то за 3 года еле 120 человек собрал, а сколько бы я их собирал на этой поделке? 30 лет?
     
     
  • 2.10, Andrey Mitrofanov (?), 14:21, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А смысл? Фишка патреона в аудитории

    ...и монополии, и одной точке отказа.

    А тут же ж и облако, и федерация, и альтернатива, и майор обобряет.

    Как же ви ни панимаите?7

     
     
  • 3.11, Владислав (??), 14:23, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Да-да, монополия... "Кикстартер, индигого, краудсаппли, и еще всего-то овер9000 платформ". Аналогов с ежемесячной оплатой тоже полно, то что вы о них ничего не знаете - только ваша проблема.
     
  • 2.12, prokoudine (ok), 14:23, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    https help kickstarter com hc en-us articles 115005128594-Who-can-use-Kickstar... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.15, Владислав (??), 14:27, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Значит совсем отбитый, ибо на KS сотни проектов из России.

    https://www.kickstarter.com/projects/1535515364/pathologic

    > Ice-Pick Lodge
    > Moscow, Russia

    Слив засчитан.

     
     
  • 4.17, prokoudine (ok), 14:30, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Слив официального хелпа Кикстартера?
     
     
  • 5.19, Paladin (??), 14:32, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не знаю из какой задницы ты вытащил свой хелп, только на кикстартере реально дофига русских прожектов. Не надо тащить сюда свою дезинформацию и "блистать" умом.
     
     
  • 6.20, prokoudine (ok), 14:35, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Ссылка на страницу кикстартера 8212 выше по треду Которые заведены в обход п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.22, Paladin (??), 14:38, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так я не понял, кто мешает тебе профинансировать свой проект на кикстартере, как это делают другие российские компании?
     
     
  • 8.25, prokoudine (ok), 14:39, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Мне не надо финансировать мой проект на кикстартере.
     
     
  • 9.28, Paladin (??), 14:42, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Я понял, тебе только потрындеть языком надо. Все, больше не кормлю.
     
     
  • 10.32, prokoudine (ok), 14:45, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты так нервно реагируешь, будто цитаты из официального хелпа кикстартера тебя унижают.
     
     
  • 11.89, Аноним (89), 16:22, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    То, что он доступен означает что он переведён на их языки и имеет тех поддержку ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.91, prokoudine (ok), 16:30, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Давай я помогу тебе перевести простую фразу с английского на русский Project c... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 13.104, Аноним (89), 17:16, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Разделим всех пользователей на две группы А и Б Правила сервиса определены для... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.27, Аноним (27), 14:41, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Там же написано из какой: help.kickstarter.com

    > только на кикстартере реально дофига русских прожектов

    Ну значит они нарушают правила площадки, с чем ты споришь?

     
     
  • 7.29, Paladin (??), 14:43, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если каждый проект проходит премодерацию и постмодерацию, то значит все официально. Можешь идти со своими псевдонарушениями лесом.
     
     
  • 8.31, Аноним (27), 14:44, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Так это их правила, я то тут при чём?
     
     
  • 9.50, prokoudine (ok), 15:06, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты ни в чём не виноват. Просто миллениалы и постмиллениалы триггерятся по щелчку пальца.
     
  • 2.21, имя (?), 14:36, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    что кикстартер, что индигого дают возможность создавать проекты только для северной америки, ес и японии и гонконга, остальные - в пролете
     
     
  • 3.23, prokoudine (ok), 14:39, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Можно зарегистрировать юрлицо в Евросоюзе или США, например (так на индигого заходил печально известный HealBe). Почему-то не все хотят проходить эту процедуру (удивительно!).
     
  • 3.24, Paladin (??), 14:39, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В пролете пока только ты и еще трололо-прокудин. А российские проекты на кикстартере и индигого тем не менее отлично финансируются уже лет 6-7.
     
     
  • 4.30, Аноним (27), 14:43, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    То что кто-то нарушает правила кикстартера ничего не меняет
     
     
  • 5.34, Paladin (??), 14:46, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вам дeбилам в ваши светлые головы не приходила мысля, что если создатель проекта... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.37, prokoudine (ok), 14:50, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Та дичь по твоей ссылке не обновлялась 8 лет. Ты в курсе, Васян?

    Who can use Kickstarter?

    Updated _____13_____ days ago

     
  • 6.39, Аноним (27), 14:53, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Во первых почему ты хамишь Во вторых You have an address, bank account, and go... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.60, Аноним (60), 15:27, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > создатель проекта ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ указать в профиле проекта "Russia, Moscow", то значит все там поддерживается и вполне официально?

    с логикой ок

     
  • 6.75, Ordu (ok), 15:42, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Что значит официально Значит ли это железобетонно Откуда у тебя столько ув... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.76, Nelson Mandela (?), 15:46, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Адепт чебурашки? Пока ты там себе сценарии фантазируют, люди живут, творят и собирают деньги на проекты) А ты дальше фантазируй и бойся за этих бедных русских, собирающих деньги на злобных заморских кикстартерах...
     
     
  • 8.77, Nelson Mandela (?), 15:49, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если человек/команда делают интернациональный проект, то и выбирают международную площадку. А ты со своим плешивым голым королем шел бы в лес и не имел мозги людям.
     
     
  • 9.80, Ordu (ok), 15:55, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Хорошо что ты разрешил Я просто ночами не сплю, трясусь за этих русских, но сам... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.84, биос (?), 16:01, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Песец не придет. Деньги после сбора ты перекинешь на свой патриотичный "мир" или обналичишь. База бэкеров останется у тебя, так что с доставкой цифрового контента проблем не будет. Ну а другими продуктами у нас обычно не занимаются, если только изредка какой-то фигней на бумстартере.
     
     
  • 11.88, Ordu (ok), 16:09, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Как забавно У меня складывается ощущение, что указание на то, что длинные руки ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.78, пох (?), 15:51, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    вполне реалистичный сценарий, в отличие от твоих странных фантазий - завтра прин... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.82, Ordu (ok), 15:58, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Если тебе нужен истинно реалистичный сценарий, тебе следует задать вопрос ребята... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.33, имя (?), 14:46, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    и это официально разрешено То, что смотрят сквозь пальца до поры до времени еще... весь текст скрыт [показать]
     
     ....нить скрыта, показать (35)

  • 1.14, prokoudine (ok), 14:26, 01/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Доступно в США, Канаде, Великобритании, Японии, Сингапуре и Евросоюзе Россия по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.62, пох (?), 15:28, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Доступно в США, Канаде, Великобритании, Японии, Сингапуре и Евросоюзе. Россия пока в пролёте.
    >> В планах заявлена реализация возможности периодических платежей с использованием криптовалюты Bitcoin.
    >Всё не наиграются никак?

    что-то я не пойму, товарищ, вы за белых или за красных?
    Не хотите зависеть от доброй воли западных систем (которые чем дальше, тем меньше хотят рисковать вляпываться в санкционные списки, да и иметь дело с населением скрепостана в принципе) - ну так вот вам биткойны, которые у нас еще работают, хотя и не одобряются товарищмайором.

    правда, они пока "в планах", и, вернее всего, там и останутся, либо будут реализованы как обычно - через опять же западную платежную систему, требующую твой ssn (так собирала деньги freebsd-  впрочем, они их потратили на специалиста по 3.14растии, так что все правильно сделали).

     
     
  • 3.72, prokoudine (ok), 15:39, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > что-то я не пойму, товарищ, вы за белых или за красных?

    Я за простоту (международных) финансовых расчётов и отсутствие проблем с ФНС.

    Биткойн как валюта для расчётов нестабилен (постоянно меняется курс) и неудобен для конечного пользователя. При этом и альткойны практически никому в реальности не нужны. Как участник одного известного фришного проекта, я одно время регулярно получал запросы "добавьте у себя приём <insert altcoin name here>". Попросту говоря, люди майнили себе очередную чушь (или покупали на бирже/в обменнике) и потом не знали, что с ней делать, кроме как надеяться на рост курса этой фигни, на котором её можно было бы слить обратно в фиат.

    Может быть в отдалённом будущем крипта в том или ином её виде станет нормальном средством расчётов. Но пока это счастливый момент не наступил, для приёма платежей лично я бы предпочёл работающий в России страйп. А уж с валютным контролем как-нибудь разберёмся.

     
     
  • 4.81, пох (?), 15:56, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я за простоту (международных) финансовых расчётов

    ну и как, просто рассчитываться, например, из Сирии с израильской компанией?

    > Биткойн как валюта для расчётов нестабилен (постоянно меняется курс) и неудобен для конечного
    > пользователя.

    увы и ах, другого нет.
    Альтернативы еще неудобнее (именно тем что нафиг не нужны никому кроме майнеров) и точно так же нестабильны, ибо их курс колеблется вместе с биткойном.

    > для приёма платежей лично я бы предпочёл работающий в России страйп

    принимай палкой, она в россии работает, и никакого супер-софта для этого не надо, просто кнопка "шлите денех!"
    Судя по тому как они торопятся прогибаться перед товарищ майором, даже раньше, чем на них падает его благосклонный взгляд - они тут проработают еще долго.

    А страйп сегодня работает, завтра тебя заблочит, послезавтра расхочет иметь дело с Роиссей или ему помогут расхотеть.


     
     
  • 5.83, prokoudine (ok), 16:00, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > принимай палкой

    Удивительно, но я так и делаю.

    > А страйп сегодня работает, завтра тебя заблочит

    Палка в этом плане не сильно лучше. Брат помер.

     
  • 5.96, Майор (??), 16:41, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сирия, Израиль... Не подскажете свой адресок, молодой человек?
     
     
  • 6.101, пох (?), 17:10, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а вы точно майор, а не сотрудник ШинБет? (они там вроде без чинов обходятся) У нашего-то майора адресок и так есть.


     
     
  • 7.105, Майор (??), 17:17, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На месте разберемся.
     
  • 1.35, Paladin (??), 14:49, 01/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Троллям и клоунам посвящается. Российские проекты на кикстартере.

    https://www.kickstarter.com/discover/places/moscow-ru

     
     
  • 2.36, имя (?), 14:50, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вот, спасибо.
     
  • 2.38, prokoudine (ok), 14:52, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Никто и не спорил, что так бывает Вопрос в том, почему реальность не соответств... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.45, Ilon (?), 14:59, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну так и выясняй это в официальной теxподдeржке, а не рaзвoди истeрию и рyсофoбскую пpoпагaндy в отношении к компании, на которой полно рoссийских проектов. Здесь тexпoддержки нет.
     
     
  • 4.46, prokoudine (ok), 15:01, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    > Ну так и выясняй это в официальной теxподдeржке

    Уже отправил запрос.

    > а не рaзвoди истeрию

    У тебя всё хорошо с головой?

    >  и рyсофoбскую пpoпагaндy

    Кажется, плохо.

     
  • 4.52, имя (?), 15:07, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    ты там совсем поехавший?
     
  • 1.47, Ilon (?), 15:02, 01/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Многие обceрают пaтреон и зарyбежные плaтформы, мой руcского брaта обижают, хотя сами сидят на сайте, который через них финaнcируется. Не лицeмерие ли?

    https://www.patreon.com/opennet

     
     
  • 2.49, prokoudine (ok), 15:05, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    В этом треде -- никто Твоя русская языка недоучена Больше того, некоторые прис... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.59, Аноним (59), 15:24, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Фашистская политическая цензура на патреоне, в твиттере, фейсбуке и подобных несомненно заслуживает осуждения.
     
     
  • 3.63, Григорий (??), 15:28, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Фaшиcтская пoлитичeская цензура в Рoссии и во всех крeмлeвских СМИ, постоянные аресты Нaвaльного (4 раза в сумме на 2 месяца за прошлый год) и избиение жeнщин и стaриков на митингах - незаслуживает осуждения? Может будет лучше смотреть на себя?
     
     
  • 4.68, Аноним (73), 15:32, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Согласен, с цензурой щас проблемы везде есть. А вот подобные разгоны митингов близки к Китаю, Ирану и другим тoтaлитарным странам.
     
  • 3.66, имя (?), 15:31, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    можно довольно уверенно говорить, что те, кто кричат о фашизме и сами, при случае, не откажутся придавить оппонента.
     
     
  • 4.69, Григорий (??), 15:34, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну обычно любят покричать за Украину, США, и Гeйропку, хотя у самих такое средневековье в плане человеческих прав и соблюдения конституции, что лучшеб уж молчали...
     
  • 1.51, Аноним (-), 15:06, 01/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Облака это еще большая дыра в безопасности по сравнению с централизованными серверами.
     
     
  • 2.54, Аноним (57), 15:10, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "THERE IS NO CLOUD: It's just someone else's computer", так что с т.з. безопасности тот же xpeн, только в профиль.
     
  • 2.65, Аноним (60), 15:31, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Дыра у тебя ссзади. В интернете нет никакой безопасности. Это же средство коммуникации, чудо ты.
     
     
  • 3.106, Майор (??), 17:18, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Подтверждаю, вы все у нас на карандашике, молодые люди.
     
  • 1.55, Рилток (?), 15:15, 01/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Че-то сомнительно. Patreon вкладывает тонны бабла в продвижение платформы. Получится опять как с PeerTube, MediaGoblin и опенсорсными децентрализованными сетями - чисто игрушка для своих.
     
     
  • 2.56, Рилток (?), 15:16, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вообще, из описания до конца не понятно что это такое. -_-
     
     
  • 3.79, Аноним (79), 15:53, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Веб-приложение для официального патреона?
     
  • 2.58, prokoudine (ok), 15:22, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Получится опять как с PeerTube, MediaGoblin и опенсорсными децентрализованными сетями - чисто игрушка для своих.

    Ну значит надо забороть челлендж — как сделать разворачивание открытого self-hosted решения не принципиально сложнее установки приложения в телефон. Иначе да — не взлетит.

     
  • 1.64, Аноним (64), 15:30, 01/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не взлетит.
     
     
  • 2.74, Аноним (73), 15:42, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Время покажет, хотя обычно подобные инициативы заканчивались примерно ничем. :(
     
  • 1.85, ламберт (?), 16:03, 01/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как он этот страйп по сравнению с палкой? Такая же задница и банят молча по любому поводу?
     
     
  • 2.87, Аноним (-), 16:08, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Такое же дерьмо, уже блочили, пользуйся напрямую визой если можешь.
     
     
  • 3.92, dizz (?), 16:32, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Непонятно зачем юзать PayPal на кикстартере или патреоне, все-равно данные карточки доступны только краудфандинг-платформе, а не всем подрят. Никогда не заморачивался на этот счет. Для магазинов и прочих шараг завел виртуальную визу.
     
     
  • 4.95, Аноним (-), 16:39, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и мне непонятно, там еще селфи с паспортом просят на каждый чих, хотел перевести 20$ - заблочили, селфи давай говорит. Ну я и послал их нaхep, пусть подавятся своими 20$.
     
  • 1.100, robot228 (?), 17:02, 01/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    не патреон не эта шляпа не нужна. Закрывайте.
     
     
  • 2.103, Эдди Мерфи (?), 17:15, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Держи блок запятых [,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,] - надеюсь на неделю хватит, потом заходи за добавкой.
     

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