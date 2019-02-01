01.02.2019 13:00  Проект Cloud Patron развивает открытую альтернативу Patreon

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|2.2, GG (ok), 13:35, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Оно не альтернатива денежным транзакциям, оно альтернатива размещению контента и управлению подписками на него.
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|2.4, имя (?), 13:47, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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а, кстати, что там произошло с патреоном? Кто-то вскольз упоминает, что что-то произошло, но никкаих подробностей.
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|6.70, пох (?), 15:36, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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то что палка действительно решает проблемы в случае нечестности получателя денег, а не "мы рассмотрим ваше заявление в течении 90 дней, а проценты начислим с сегодняшнего - и не вздумайте не заплатить!"
При этом смысл патреона в регулярных платежах, поэтому данные твоей карты "надежно" хранятся хз где и у кого.
Поэтому люди выработали совершенно правильную (но не для нашей страны) привычку, во всех случаях использовать палку, а карту приберечь для очень специальных.
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|3.18, Аноним (18), 14:30, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А я дома поставил Nextcloud и не парюсь. Деньги правда никто не приносит, но все-равно приятно, свое, домашнее...
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|3.13, Andrey Mitrofanov (?), 14:26, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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> Что-то не припомню чтобы я чего-то там утрясал со своих личных проектов
> или с нашего проекта на индигого. И что-то не припомню, чтобы
> в России платились налоги с пожертвований. Вы в какой стране проживаете?
Десситна. ..."это не ваша заслуга, а наша недоработка."
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|6.67, товарищ майор (?), 15:31, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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очень просто - позову лейтенанта, и он засунет тебе в анус бутылку.
А вообще на досуге поинтересуйся, кто у нас имеет права собирать "добровольные пожертвования" и в каких случаях он при этом освобождается от почетной обязанности делиться.
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|3.97, anonda (?), 16:52, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Просто /пока/ налоговая на вас не обратила внимания.
А когда обратит — вы узнаете, что они ничего не доказывают. Они начислят вам штраф и предложат /вам/ заплатить его, а потом предоставить документы, доказывающие, что они ошиблись. И если эти документы их в своей ошибке убедят — то на основании их официального письма об этом вы сможете потребовать учёта этой переплаты в следующем периоде.
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|4.99, Виктор Печерский (?), 16:58, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Уже проходили. Даже к юристам Роскомсвободы обращались и успешно завернули все хотелки этой вашей налоговой. Пока их успехи ограничиваются социально незащищенными слоями, неспособными оказать себе юридическую помощь.
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|3.48, охохо (?), 15:05, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Яндекс-деньги? Это шарага которая блокирует кошельки политических активистов, имя которых произносить нельзя? :)
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|4.86, anonimous (?), 16:06, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Блокирует - это ещё ничего, гораздо большая проблема, что персональные данные "донатеров" потом оказываются у третьих (а так же "четвёртых") лиц. Такая себе конторка, с "репутацией".
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|5.90, Дамир (??), 16:29, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Я думаю кто донатил тому-чье-имя-прои-носиль-нельзя и так don't care по этому поводу, ибо все операции через банки и карточки контролируют cпецcлyжбы. Другое дело что они сделают миллионам донатеров? Будут в дверь стучаться головой?)
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|3.98, anonda (?), 16:54, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Котнтора, которая блокирует кошельки нерезидентов РФ и требует для разблокировки явиться в их офис с документами лично?
Забавно, но нет.
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|1.6, Владислав (??), 14:13, 01/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+10 +/–
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А смысл? Фишка патреона в аудитории. Это как кикстартер/индигого и попытка собрать деньги на проект на каких-то левых отечественных платформах (вроде киви), о которых знает 1.5 анонимуса. Было уже 100500 раз - в 99% случаев не собирали, а если и собирали, то прямо копейки наскребали по всем уголкам необъятной. Но нет, на кикстартер мы не пойдем. И английского не знаем, и патриоты мы... Вот так и тут, опенсорсность ради опенсорсности, но без аудитории xpeн чего соберешь. Я на патреоне то за 3 года еле 120 человек собрал, а сколько бы я их собирал на этой поделке? 30 лет?
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|2.10, Andrey Mitrofanov (?), 14:21, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> А смысл? Фишка патреона в аудитории
...и монополии, и одной точке отказа.
А тут же ж и облако, и федерация, и альтернатива, и майор обобряет.
Как же ви ни панимаите?7
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|3.11, Владислав (??), 14:23, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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Да-да, монополия... "Кикстартер, индигого, краудсаппли, и еще всего-то овер9000 платформ". Аналогов с ежемесячной оплатой тоже полно, то что вы о них ничего не знаете - только ваша проблема.
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|5.19, Paladin (??), 14:32, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Не знаю из какой задницы ты вытащил свой хелп, только на кикстартере реально дофига русских прожектов. Не надо тащить сюда свою дезинформацию и "блистать" умом.
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|7.22, Paladin (??), 14:38, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Так я не понял, кто мешает тебе профинансировать свой проект на кикстартере, как это делают другие российские компании?
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|6.27, Аноним (27), 14:41, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Там же написано из какой: help.kickstarter.com
> только на кикстартере реально дофига русских прожектов
Ну значит они нарушают правила площадки, с чем ты споришь?
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|7.29, Paladin (??), 14:43, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Если каждый проект проходит премодерацию и постмодерацию, то значит все официально. Можешь идти со своими псевдонарушениями лесом.
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|2.21, имя (?), 14:36, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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что кикстартер, что индигого дают возможность создавать проекты только для северной америки, ес и японии и гонконга, остальные - в пролете
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|3.23, prokoudine (ok), 14:39, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Можно зарегистрировать юрлицо в Евросоюзе или США, например (так на индигого заходил печально известный HealBe). Почему-то не все хотят проходить эту процедуру (удивительно!).
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|3.24, Paladin (??), 14:39, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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В пролете пока только ты и еще трололо-прокудин. А российские проекты на кикстартере и индигого тем не менее отлично финансируются уже лет 6-7.
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|6.37, prokoudine (ok), 14:50, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Та дичь по твоей ссылке не обновлялась 8 лет. Ты в курсе, Васян?
Who can use Kickstarter?
Updated _____13_____ days ago
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|6.60, Аноним (60), 15:27, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> создатель проекта ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ указать в профиле проекта "Russia, Moscow", то значит все там поддерживается и вполне официально?
с логикой ок
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|7.76, Nelson Mandela (?), 15:46, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Адепт чебурашки? Пока ты там себе сценарии фантазируют, люди живут, творят и собирают деньги на проекты) А ты дальше фантазируй и бойся за этих бедных русских, собирающих деньги на злобных заморских кикстартерах...
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|8.77, Nelson Mandela (?), 15:49, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Если человек/команда делают интернациональный проект, то и выбирают международную площадку. А ты со своим плешивым голым королем шел бы в лес и не имел мозги людям.
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|10.84, биос (?), 16:01, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Песец не придет. Деньги после сбора ты перекинешь на свой патриотичный "мир" или обналичишь. База бэкеров останется у тебя, так что с доставкой цифрового контента проблем не будет. Ну а другими продуктами у нас обычно не занимаются, если только изредка какой-то фигней на бумстартере.
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|2.62, пох (?), 15:28, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>Доступно в США, Канаде, Великобритании, Японии, Сингапуре и Евросоюзе. Россия пока в пролёте.
>> В планах заявлена реализация возможности периодических платежей с использованием криптовалюты Bitcoin.
>Всё не наиграются никак?
что-то я не пойму, товарищ, вы за белых или за красных?
Не хотите зависеть от доброй воли западных систем (которые чем дальше, тем меньше хотят рисковать вляпываться в санкционные списки, да и иметь дело с населением скрепостана в принципе) - ну так вот вам биткойны, которые у нас еще работают, хотя и не одобряются товарищмайором.
правда, они пока "в планах", и, вернее всего, там и останутся, либо будут реализованы как обычно - через опять же западную платежную систему, требующую твой ssn (так собирала деньги freebsd- впрочем, они их потратили на специалиста по 3.14растии, так что все правильно сделали).
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|3.72, prokoudine (ok), 15:39, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> что-то я не пойму, товарищ, вы за белых или за красных?
Я за простоту (международных) финансовых расчётов и отсутствие проблем с ФНС.
Биткойн как валюта для расчётов нестабилен (постоянно меняется курс) и неудобен для конечного пользователя. При этом и альткойны практически никому в реальности не нужны. Как участник одного известного фришного проекта, я одно время регулярно получал запросы "добавьте у себя приём <insert altcoin name here>". Попросту говоря, люди майнили себе очередную чушь (или покупали на бирже/в обменнике) и потом не знали, что с ней делать, кроме как надеяться на рост курса этой фигни, на котором её можно было бы слить обратно в фиат.
Может быть в отдалённом будущем крипта в том или ином её виде станет нормальном средством расчётов. Но пока это счастливый момент не наступил, для приёма платежей лично я бы предпочёл работающий в России страйп. А уж с валютным контролем как-нибудь разберёмся.
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|4.81, пох (?), 15:56, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Я за простоту (международных) финансовых расчётов
ну и как, просто рассчитываться, например, из Сирии с израильской компанией?
> Биткойн как валюта для расчётов нестабилен (постоянно меняется курс) и неудобен для конечного
> пользователя.
увы и ах, другого нет.
Альтернативы еще неудобнее (именно тем что нафиг не нужны никому кроме майнеров) и точно так же нестабильны, ибо их курс колеблется вместе с биткойном.
> для приёма платежей лично я бы предпочёл работающий в России страйп
принимай палкой, она в россии работает, и никакого супер-софта для этого не надо, просто кнопка "шлите денех!"
Судя по тому как они торопятся прогибаться перед товарищ майором, даже раньше, чем на них падает его благосклонный взгляд - они тут проработают еще долго.
А страйп сегодня работает, завтра тебя заблочит, послезавтра расхочет иметь дело с Роиссей или ему помогут расхотеть.
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|5.83, prokoudine (ok), 16:00, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> принимай палкой
Удивительно, но я так и делаю.
> А страйп сегодня работает, завтра тебя заблочит
Палка в этом плане не сильно лучше. Брат помер.
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|6.101, пох (?), 17:10, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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а вы точно майор, а не сотрудник ШинБет? (они там вроде без чинов обходятся) У нашего-то майора адресок и так есть.
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|3.45, Ilon (?), 14:59, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ну так и выясняй это в официальной теxподдeржке, а не рaзвoди истeрию и рyсофoбскую пpoпагaндy в отношении к компании, на которой полно рoссийских проектов. Здесь тexпoддержки нет.
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|4.46, prokoudine (ok), 15:01, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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> Ну так и выясняй это в официальной теxподдeржке
Уже отправил запрос.
> а не рaзвoди истeрию
У тебя всё хорошо с головой?
> и рyсофoбскую пpoпагaндy
Кажется, плохо.
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|2.59, Аноним (59), 15:24, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Фашистская политическая цензура на патреоне, в твиттере, фейсбуке и подобных несомненно заслуживает осуждения.
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|3.63, Григорий (??), 15:28, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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Фaшиcтская пoлитичeская цензура в Рoссии и во всех крeмлeвских СМИ, постоянные аресты Нaвaльного (4 раза в сумме на 2 месяца за прошлый год) и избиение жeнщин и стaриков на митингах - незаслуживает осуждения? Может будет лучше смотреть на себя?
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|4.68, Аноним (73), 15:32, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Согласен, с цензурой щас проблемы везде есть. А вот подобные разгоны митингов близки к Китаю, Ирану и другим тoтaлитарным странам.
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|3.66, имя (?), 15:31, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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можно довольно уверенно говорить, что те, кто кричат о фашизме и сами, при случае, не откажутся придавить оппонента.
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|4.69, Григорий (??), 15:34, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Ну обычно любят покричать за Украину, США, и Гeйропку, хотя у самих такое средневековье в плане человеческих прав и соблюдения конституции, что лучшеб уж молчали...
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|2.54, Аноним (57), 15:10, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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"THERE IS NO CLOUD: It's just someone else's computer", так что с т.з. безопасности тот же xpeн, только в профиль.
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|2.65, Аноним (60), 15:31, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Дыра у тебя ссзади. В интернете нет никакой безопасности. Это же средство коммуникации, чудо ты.
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|1.55, Рилток (?), 15:15, 01/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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Че-то сомнительно. Patreon вкладывает тонны бабла в продвижение платформы. Получится опять как с PeerTube, MediaGoblin и опенсорсными децентрализованными сетями - чисто игрушка для своих.
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|2.58, prokoudine (ok), 15:22, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Получится опять как с PeerTube, MediaGoblin и опенсорсными децентрализованными сетями - чисто игрушка для своих.
Ну значит надо забороть челлендж — как сделать разворачивание открытого self-hosted решения не принципиально сложнее установки приложения в телефон. Иначе да — не взлетит.
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|3.92, dizz (?), 16:32, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Непонятно зачем юзать PayPal на кикстартере или патреоне, все-равно данные карточки доступны только краудфандинг-платформе, а не всем подрят. Никогда не заморачивался на этот счет. Для магазинов и прочих шараг завел виртуальную визу.
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|4.95, Аноним (-), 16:39, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Вот и мне непонятно, там еще селфи с паспортом просят на каждый чих, хотел перевести 20$ - заблочили, селфи давай говорит. Ну я и послал их нaхep, пусть подавятся своими 20$.
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|2.103, Эдди Мерфи (?), 17:15, 01/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Держи блок запятых [,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,] - надеюсь на неделю хватит, потом заходи за добавкой.
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