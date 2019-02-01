01.02.2019 13:00  Проект Cloud Patron развивает открытую альтернативу Patreon

Компания Portal Cloud опубликовала исходные тексты web-приложения Cloud Patron, позволяющего на собственном сервере развернуть независимый сервис совместного финансирования своего проекта, похожий по оформлению на Patreon. Cloud Patron обеспечивает управление подписками для ежемесячных отчислений средств на поддержание проекта, но в отличие от Patreon не является платформой и ограничен только одним проектом (подразумевается, что каждый проект без посредников размещает интерфейс сбора средств у себя). Код проекта написан на языке Go и поставляется под лицензией MIT. Для быстрой установки подготовлен образ для Docker.

Система приёма и отправки платежей с кредитных и дебетовых карт организована с задействованием финансового сервиса Stripe (используется модуль stripe-go). В планах заявлена реализация возможности периодических платежей с использованием криптовалюты Bitcoin. Как и в Patreon автор проекта может настроить оформление страницы для сбора средств (название, описание, логотип, изображение для заголовка), определить несколько уровней поддержки, назначить цели, размещать публикации о ходе развития и отправлять приватные сообщения спонсорам. Поддерживается интеграция с социальными сетями Facebook, Twitter, YouTube и Instagram.



