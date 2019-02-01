01.02.2019 12:00  Первый стабильный выпуск Corretto 8, LTS-дистрибутива Java 8 от Amazon

Компания Amazon опубликовала первый готовый к промышленному применению релиз проекта Corretto 8, рамках которого на основе OpenJDK подготовлен дистрибутив Java 8. Продукт распространяется бесплатно и доступен в исходных текстах под лицензией GPLv2. Готовые сборки поставляются для Linux (Amazon Linux 2, Debian/Ubuntu, RHEL/CentOS), Windows и macOS, и сформированы для архитектур aarch64 и x86_64. Дополнительно подготовлен готовый образ для использования в контейнерах Docker.

Ключевой целью проекта является продолжение сопровождение ветки Java 8 после прекращения компанией Oracle публичного выпуска обновлений для Oracle JDK 8 (начиная с января 2019 компания Oracle публикует обновления для Java 8 только в рамках расширенной платной поддержки по подписке). Компания Amazon намерена поддерживать Java 8 в виде дистрибутива Corretto 8 как минимум до июня 2023 года.

Кодовая база Corretto 8 синхронизирована с JDK Open8u202. Предлагаемый Amazon расширенный цикл поддержи включает формирование ежеквартальных обновлений, в состав которых будут включаться оптимизации производительности и исправления, связанные с безопасностью. В выпуски Corretto также планируется выборочно бэкпортировать некоторые новшества из новых релизов, а также включать улучшения, развиваемые сообществом OpenJDK. На протяжении всего времени существования ветки Corretto 8 доступ к обновлениям будет предоставляться бесплатно и без каких-либо ограничений.

Проект Corretto стал продолжением развития дистрибутива Java, уже используемого во внутренней инфраструктуре Amazon для обеспечения работы тысяч рабочих сервисов. Продукт сертифицирован как соответствующий спецификациям Java SE, при внесении изменений проверяется при помощи TCK (Technology Compatibility Kit) и может быть использован для замены других дистрибутивов Java SE. В феврале или марте компания Amazon намерена сформировать ещё одну LTS-ветку - Corretto 11, основанную на OpenJDK 11. Поддержка Corretto 11 будет осуществляться до августа 2024 года.



