23.01.2019 10:36  Новая редакция манифеста Chrome сделает невозможным использование uBlock Origin

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|2.17, Annoynymous (ok), 11:07, 23/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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И по Brave, хе-хе. Строили-строили самый рекламобезопасный браузер и на тебе :-)
Впрочем, эти люди могут добавить старый API патчем.
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|3.23, нах (?), 11:24, 23/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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не могут, они только нескучные обойчики могут.
А эта хрень глубоко в недрах блинка или кто он там сегодня.
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|3.28, Аноним (28), 11:32, 23/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Точнее AdGuard использует расширенный синтаксис, как юблок (и они в этом сотрудничают, юблок поддерживает их фильтры), и потому они вместе пострадают больше всех.
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|2.48, Аноним (48), 12:02, 23/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Утверждение уровня wavpack звучит лучше чем flac. Lossless flac более lossless чем alac и все такое прочее.
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|3.34, Аноним (48), 11:38, 23/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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+/- 5% аудитории. Вы тут сильно не понимаете за счет какой демографии хром 95% набрал. Совсем-совсем левые относительно ит люди.
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|3.45, Аноним (45), 11:57, 23/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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ой, я вас умоляю. через два месяца лиса скажет, что у них новые иконки, и вы тут будете в комментах верещать, что все уходят на хром.
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|2.36, гугель (?), 11:42, 23/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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вперед неожиданно вырывается edge, а не фаршированная лиса (да-да, внезапно, ubo для него есть и работающий), но это ненадолго, разъяснительную работу с ms'овским индусом мы уже провели, держится за задницу и отстегивает нам денег вагонами.
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|2.47, fi (ok), 12:00, 23/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ага, как же! последняя у меня лиса уже не может залогиниться - пишут "не поддерживается", т.к. Quantum
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|1.26, йййй (?), 11:28, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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> В качестве причины прекращения поддержки API webRequest называется желание защитить пользователей от неконтролируемого доступа дополнений к контенту
> частично поддержка API webRequest будет сохранена, но ограничена неблокирующим режимом, подходящим только для чтения запросов и анализа трафика
Круто, с заботой о пользователе мы не дадим блочить рекламу, но продолжим давать анализировать трафик.
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|2.37, гугель (?), 11:44, 23/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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это же хорошая реклама, от правильных пацанов.
> Запасаемся попкорном и смотрим представление.
а кто вам прошлые десять лет мешал его смотреть? Жрут с лопаты что подано, радостно урча. Чем больше зондов пихаем и более убогий интерфейс делаем - тем их больше становится.
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|2.50, Аноним (48), 12:04, 23/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Вот ты серьезно думаешь 69% хромога гики с прочими пауэер лифтерами^W юзерами? Откуда вы такие только лезете.
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|2.60, Аноним (48), 12:25, 23/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Как раз с такими финтами от гугла никуда ничего целиком не умрет. Даже с 1-2% барахтаться при жизни будет ибо кому-то это надо.
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