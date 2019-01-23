The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

23.01.2019 10:36  Новая редакция манифеста Chrome сделает невозможным использование uBlock Origin

Рэймонд Хилл (Raymond Hill), автор систем блокирования нежелательного контента uBlock Origin и uMatrix, предупредил о невозможности использования в браузере Chrome дополнения uBlock Origin в случае утверждения третьей версии манифеста Chrome.

Манифест определяет перечень возможностей и ресурсов, предоставляемых дополнениям Chrome. В текущем черновом варианте третьей версии манифеста прекращена поддержка обработки API webRequest в блокирующем режиме и в качестве замены предложено использовать существенно более ограниченный API declarativeNetRequest. По мнению Рэймонда Хилла предложенного API недостаточно для обеспечения полноценной блокировки рекламы и в случае утверждения манифеста дополнения uBlock Origin и uMatrix не смогут выпускаться для Chrome.

При этом изменение не повлияет на работу блокировщика Adblock Plus, построенного на базе API declarativeNetRequest. Рэймонд отмечает, что при помощи декларативного API declarativeNetRequest невозможно создавать эффективные движки для блокировки нежелательного контента, так как данный API является уже готовой сильно ограниченной реализацией одного специфичного движка и не даёт самостоятельно контролировать поступающий контент на низком уровне. С мнением Рэймонда также согласились разработчики блокировщика AdGuard, который также затрагивают вводимые изменения.

Из недостатков API declarativeNetRequest называется жесткое ограничение максимального числа подключаемых фильтров - список правил фильтрации ограничивается 30 тысячами записей, что недостаточно с учётом того, что только в одном списке EasyList присутствует более 42 тысяч блокировок. Кроме того, предложенный API не даёт использовать собственные алгоритмы фильтрации и не позволяет создавать сложные правила, перекрывающие друг друга в зависимости от условий. При помощи API declarativeNetRequest также невозможно организовать блокировку больших мультимедийных элементов, остановить выполнение JavaScript через подстановку директив CSP и удалить заголовки с Cookie.

В качестве причины прекращения поддержки API webRequest называется желание защитить пользователей от неконтролируемого доступа дополнений к контенту. По мнению Google пользователи должны иметь возможность определить, какая информация доступна дополнению, а какая нет. API declarativeNetRequest не даёт дополнению прямого доступа к сетевым запросам, а лишь позволяет задавать правила блокировки, но обрабатывает их самостоятельно.

Отмечается также, что использование webRequest приводит к замедлению отображения контента, так как данный API работает в блокирующем режиме и перед выводом страницы браузер ожидает полного завершения обработки данных дополнением. В соответствии с планом Google, частично поддержка API webRequest будет сохранена, но ограничена неблокирующим режимом, подходящим только для чтения запросов и анализа трафика, а работающие в блокирующем режиме возможности, такие как перехват, перенаправление и модификация содержимого, будут отключены.

По мнению Рэймонда Хилла прекращение поддержки уже 7 лет существующего API со ссылками на защиту приватности пользователей является странным шагом, так как логичнее было добавить отдельное разрешение, позволяющее пользователю выборочно предоставлять доступ избранным дополнениям к webRequest, а не полностью удалять данный API. Вызывает вопросы и то, что работа по удалению webRequest началась в предвкушении повсеместного введения в строй собственного блокировщика Google, а реализация declarativeNetRequest близка к движку блокировщика Adblock Plus, заключившего соглашение о помещении рекламных сетей Google, Amazon и Microsoft в белый список.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Google наметил на 9 июля начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы
  3. OpenNews: В Chrome 71 начнётся блокировка вводящих в заблуждение рекламных блоков
  4. OpenNews: Автор uBlock создал форк собственного проекта, оказавшегося в руках недобросовестного мэйнтейнера
  5. OpenNews: DMCA использован для удаления из списка блокировки рекламы Easylist
  6. OpenNews: Выпуск uBlock Origin 1.17. Автоотключение JavaScript для медленных соединений в Chrome для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: chrome, ublock
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, iPony (?), 10:42, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Как я понимаю, это и по Opera долбанёт с их блокировщиком, встроенным в браузер.
     
     
  • 2.6, Мех (?), 10:48, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Если встроен дополнением, то да
     
  • 2.17, Annoynymous (ok), 11:07, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    И по Brave, хе-хе. Строили-строили самый рекламобезопасный браузер и на тебе :-)

    Впрочем, эти люди могут добавить старый API патчем.

     
     
  • 3.23, нах (?), 11:24, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    не могут, они только нескучные обойчики могут.

    А эта хрень глубоко в недрах блинка или кто он там сегодня.

     
  • 2.42, Аноним (42), 11:52, 23/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +2 +/
    У оперы и так встроенный блокировщик рекламы г-но полнейшее по сравнению с тем ж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, macfaq (?), 10:43, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Изначально было понятно, что не просто так гуглопомойка собралась встроить свой блокировщик.

    Вот вам и ответка.

     
  • 1.3, Аноним (3), 10:44, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +26 +/
    Я доверяю uBlock Origin, а вот гуглу -- нет!
     
  • 1.4, оттуда (?), 10:47, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –13 +/
    AdGuard вроде пошустрее uBlock Origin будет.
    https://adguard.com/en/blog/
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:55, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    AdGuard тоже использует EasyList, т.е. как и uBlock Origin будет выкинут.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:32, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Точнее AdGuard использует расширенный синтаксис, как юблок (и они в этом сотрудничают, юблок поддерживает их фильтры), и потому они вместе пострадают больше всех.
     
  • 2.21, Аноним (28), 11:15, 23/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Adguard там тоже отметился в треде https bugs chromium org p chromium issues ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.27, Аноним (27), 11:30, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ага, пошустрее... В 3 раза больше памяти сжирает очень шустро.
     
  • 2.48, Аноним (48), 12:02, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Утверждение уровня wavpack звучит лучше чем flac. Lossless flac более lossless чем alac и все такое прочее.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:47, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    этого следовало ожидать. сначала натягивание https, потом doh, теперь вот это. корпоративные ***шники захватили сеть :(
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:52, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Движок же открытый!
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:00, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    https и doh крайне полезные и необходимые технологии
     
  • 1.8, Аномоид (?), 10:51, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    И тут лиса неожиданно вырывается вперед.
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 10:56, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Рыжие начинают и ставят мат в два хода?
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:58, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    это да, если лиса до такого не опустится - то реально народ уйдёт на неё
     
     
  • 3.34, Аноним (48), 11:38, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    +/- 5% аудитории. Вы тут сильно не понимаете за счет какой демографии хром 95% набрал. Совсем-совсем левые относительно ит люди.
     
  • 3.45, Аноним (45), 11:57, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ой, я вас умоляю. через два месяца лиса скажет, что у них новые иконки, и вы тут будете в комментах верещать, что все уходят на хром.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:01, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это пока они аналогичную хрень не исполнят. Совсем не удивлюсь.
     
  • 2.31, Annoynymous (ok), 11:35, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это какие-то гонки задним ходом.
     
  • 2.36, гугель (?), 11:42, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    вперед неожиданно вырывается edge, а не фаршированная лиса (да-да, внезапно, ubo для него есть и работающий), но это ненадолго, разъяснительную работу с ms'овским индусом мы уже провели, держится за задницу и отстегивает нам денег вагонами.

     
     
  • 3.51, Vladjmir (ok), 12:04, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Edge переходит на движок Chromium.
    С чем и поздравляю!
     
  • 2.47, fi (ok), 12:00, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ага, как же! последняя у меня лиса уже не может залогиниться - пишут "не поддерживается", т.к. Quantum
      
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:58, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Блокировка на уровне hosts наше всё.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 11:37, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А блоки на странице тоже через hosts вырезать собираешься?
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:04, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ещё поможет bravebrowser, он хоть и хроминум подобный но перепилыный и сам блочиться рекламу!
     
  • 1.19, ryoken (ok), 11:10, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Гугл пинками выгоняет грамотных пользователей с Хрома. Как это у СТругацких было: "умные нам не надобны, нам надобны верные".
     
     
  • 2.24, гугель (?), 11:26, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да куда вы денетесь-то с подводной лодки?

     
  • 1.20, Аноним (20), 11:11, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну и отлично, надеюсь они сосредоточат разработку на версии для фокса.
     
     
  • 2.25, гугель (?), 11:27, 23/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    да, мы уже сосредоточили разработку на разрабатывании основных думательных орган... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноним (27), 11:23, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    uBlock Origin и так вроде как в хромоклонах хуже блокирует, а Лисе все чистенько с теми же фильтрами.
     
  • 1.26, йййй (?), 11:28, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > В качестве причины прекращения поддержки API webRequest называется желание защитить пользователей от неконтролируемого доступа дополнений к контенту
    > частично поддержка API webRequest будет сохранена, но ограничена неблокирующим режимом, подходящим только для чтения запросов и анализа трафика

    Круто, с заботой о пользователе мы не дадим блочить рекламу, но продолжим давать анализировать трафик.

     
  • 1.29, Аноним (33), 11:34, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Гугл, похоже, не боится потерять свои 69 пользователей, но одно дело материал д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, гугель (?), 11:44, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это же хорошая реклама, от правильных пацанов.

    > Запасаемся попкорном и смотрим представление.

    а кто вам прошлые десять лет мешал его смотреть? Жрут с лопаты что подано, радостно урча. Чем больше зондов пихаем и более убогий интерфейс делаем - тем их больше становится.

      

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 11:47, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Выглядит так, будто гугл ведет статистику мазохистов.
     
  • 2.46, Аноним (28), 11:58, 23/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Гугл проверяет общество И задача общества сейчас показать, что гугл слишком офи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.50, Аноним (48), 12:04, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот ты серьезно думаешь 69% хромога гики с прочими пауэер лифтерами^W юзерами? Откуда вы такие только лезете.
     
  • 1.30, Аноним (30), 11:35, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Будет повод хром удалить
     
  • 1.32, Аноним (48), 11:36, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ожидаемо. Жрите свой новый хромированный^W блестящий IE6.
     
  • 1.35, Аноним (35), 11:39, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Предсказываю хромукапец и Firefox - 65%
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 11:49, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так файрфокс это следующим внедрит, неужели непонятно?
     
  • 1.38, Аноним (38), 11:45, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А чего еще было ожидать от компании, которая больше 90% дохода получает от рекламы? А хромой — это еще хуже, чем ИЕ6, да.
     
  • 1.40, Аноним (40), 11:47, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Chromium?

    Все равно фуррифокс лучше

     
  • 1.43, Аноним (43), 11:53, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В статье не учтена возможность использования дополнений uBlock Origin и uMatrix ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.44, Айфонодрочер (?), 11:56, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Получается, надо на уровне роутера блочить. Есть идеи как?
     
     
  • 2.55, Annoynymous (ok), 12:11, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На уровне роутера никак, к роутеру трафик приходит уже зашифрованным. А вот на уровне локального прокси — можно.
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 12:15, 23/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    PRIVOXY Example of a simple block action Say you ve seen an ad on your fa... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.49, ikomb (ok), 12:03, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так создай собственный браузер, какой-нибудь uBlock Open Browser, например.
     
  • 1.52, Нанобот (ok), 12:06, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    аргументация вполне здравая запускать килобайты скриптов на каждый запрос - вер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.54, Аноним (48), 12:09, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О, евангелисты гугла (гуглоботы?) подтянулись.
     
  • 1.53, Аноним (56), 12:09, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    privoxy
     
  • 1.57, Аноним (57), 12:16, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Firefox тоже не торт
    Palemoon наше всё
     
  • 1.58, А (??), 12:16, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    addblock заметно сливает ublock. Теперь сливаем chrome.
     
  • 1.59, Аноним (59), 12:20, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот умрет uBlock и uMatrix Умрет Firefox и остальные браузеры кроме Chrome Как... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.60, Аноним (48), 12:25, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как раз с такими финтами от гугла никуда ничего целиком не умрет. Даже с 1-2% барахтаться при жизни будет ибо кому-то это надо.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor