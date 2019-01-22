22.01.2019 19:06  Выпуск Ubuntu Core 18

Компания Canonial представила релиз Ubuntu Core 18, компактного варианта дистрибутива Ubuntu, адаптированного для применения на устройствах интернета вещей (IoT), контейнерах, потребительском и промышленном оборудовании. Ubuntu Core поставляется в форме неделимого монолитного образа базовой системы, в котором не применяется разбивка на отдельные deb-пакеты. Образы Ubuntu Core 18, состав которых синхронизирован с пакетной базой Ubuntu 18.04, подготовлены для систем i386, amd64, ARM (Raspberry Pi 2, Samsung Artik 5, Samsung Artik 10, Orange Pi Zero) и ARM64 (Qualcomm Dragonboard 410c, Raspberry Pi 3). Размер образа 230-260 Мб в зависимости от архитектуры. Заявленное время поддержки Ubuntu Core 18 - 10 лет.

Ubuntu Core служит основой для запуска дополнительных компонентов и приложений, которые оформляются в виде самодостаточных надстроек в формате snap. Компоненты Ubuntu Core, включая базовую систему, ядро Linux и системные надстройки, также поставляются в формате snap и управляются инструментарием snapd. Технология Snappy даёт возможность сформировать образ системы как единое целое, без разбиения на отдельные пакеты.

Вместо поэтапного обновления на уровне отдельных deb-пакетов в Ubuntu Core применяется механизм атомарного обновления snap-пакетов и базовой системы, по аналогии с Atomic, ChromeOS, Endless, CoreOS и Fedora Silverblue. При обновлении базового окружения и snap-пакетов имеется возможность отката состояния до прошлой версии, в случае проблем, выявленных после обновления. В настоящее время в каталоге SnapCraft насчитывается более 4600 snap-пакетов.

Для обеспечения безопасности каждый компонент системы верифицируется по цифровой подписи, что позволяет защитить дистрибутив от внесения скрытых модификаций или установки непроверенных snap-пакетов. Поставляемые в формате Span компоненты изолируются при помощи AppArmor и Seccomp, что создаёт дополнительный рубеж для защиты системы в случае компрометации отдельных приложений. Базовая система включает только минимальный набор необходимых приложений, что не только позволило уменьшить размер системного окружения, но и положительно сказалось на безопасности за счёт уменьшения возможных векторов для атак.

Базовая файловая система монтируется в режиме только для чтения. Обновления выпускаются регулярно, доставляются в режиме ОТА (over-the-air) и синхронизированы с составом Ubuntu 18.04. Для минимизации трафика обновления поставляются в сжатом виде и включают только изменения, относительно прошлого обновления (delta-обновления). Автоматизация установки обновлений решает проблемы с поддержанием безопасности системы при использовании на встраиваемых устройствах.

Благодаря логическому отделению базовой системы от приложений, поддержанием кодовой базы Ubuntu Core в актуальном виде занимаются разработчики Ubuntu, а об актуальности дополнительных приложений заботятся их разработчики. Подобный подход позволяет снизить затраты на сопровождение продуктов, программное окружение которых построено на основе Ubuntu Core, так как их производителям не требуется заниматься выпуском и доставкой системных обновлений и достаточно сосредоточить внимание только на своих специфичных компонентах.



