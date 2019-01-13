13.01.2019 13:19  В Friefox 69 планируется по умолчанию отключить поддержку Flash

Разработчики Mozilla запланировали отключение плагина Adobe Flash в выпуске Friefox 69, намеченном на сентябрь. В ESR-ветках Firefox поддержка Flash сохранится до конца 2020 года. До начала 2020 года пользователи обычных выпусков Firefox смогут вернуть поддержку Flash через настройки в about:config, после чего код для работы с NPAPI будет полностью удалён из кодовой базы.

Напомним, что компания Adobe ранее объявила о переводе Flash в разряд устаревших технологий и предупредила о полном прекращении сопровождения Flash в конце 2020 года. Flash остаётся последним NPAPI-плагином, поддержка которого сохранялась в Firefix после перевода API NPAPI в разряд устаревших. Поддержка Silverlight, Java, Unitym, Gnome Shell Integration и NPAPI-плагинов с поддержкой мультимедийных кодеков была прекращена ещё в Firefox 52, выпущенном в 2016 году.



