13.01.2019 13:19  В Friefox 69 планируется по умолчанию отключить поддержку Flash

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|3.4, iPony (?), 13:48, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Видел такие.
Ну уже и они перешли. Вот буквально два года назад сайт местного мороженного 🍦 имел сайт, где меню было на флеше.
Всё же на планшетах давно флеша нет — а это аргумент.
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|5.23, m (??), 15:41, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>добровольно-принудительного семинара
Такие создатели семинаров еще IE11 используют,
теперь только не сообщают про "корпоративный стандарт" :)
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|2.6, Аноним (6), 13:53, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+22 +/–
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Он и так тяжелее чем флеш. На старых компах где флэш не тормозил или почти не тормозил современные сайты тормозят.
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|2.9, Annoynymous (ok), 14:03, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Мы делали онлайн-игру в браузерах без flash в 2005-м. При помощи area и javascript.
Это сейчас надо 50 фреймворков и HTML6.
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|4.26, Аноним (26), 15:49, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> И игра работала во всех браузерах?
А сейчас работает во всех? Или только в хроме последней версии?
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|2.22, Аноним (22), 15:37, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А нужны эти сайты кому-нибудь, кроме их авторам, пытающимся пихать рекламу куда ни попадя? Не переделают - их же и проблемы.
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|1.8, Annoynymous (ok), 14:02, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Gnome Shell Integration и NPAPI-плагинов с поддержкой мультимедийных кодеков была прекращена ещё в Firefox 52
Gnome Shell Integration работает в Firefox 64, что за муть тут написана?
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|1.13, user90 (?), 14:55, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Ггг! У меня по умолчанию даже фреймы ютуба заблочены, и звук во всех потоковых видео ;) И сторонние скрипты конечно же. КАКОЙ БЛИН ЕЩЕ ФЛЕШ? Да они упoротые!
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|2.20, Dapredator (?), 15:26, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> кучу символов юникода не показывает
> и как это исправить не убивая профиль?
Edit -> Preferences -> Fonts & Colors -> Advanced -> Allow pages to choose their own fonts.
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|3.30, paulus (ok), 16:11, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Если б все было так просто, то и не напрягало. И таки да, только в этом браузере проблема. На новом профиле все отображается, отключение расширений не влияет.
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|2.25, Аноним (25), 15:46, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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В последние годы у этой дряни фанбоев расплодилось. Видать трупик достаточно интенсивно источает для привлечения некрофилов.
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