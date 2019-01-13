The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

13.01.2019 13:19  В Friefox 69 планируется по умолчанию отключить поддержку Flash

Разработчики Mozilla запланировали отключение плагина Adobe Flash в выпуске Friefox 69, намеченном на сентябрь. В ESR-ветках Firefox поддержка Flash сохранится до конца 2020 года. До начала 2020 года пользователи обычных выпусков Firefox смогут вернуть поддержку Flash через настройки в about:config, после чего код для работы с NPAPI будет полностью удалён из кодовой базы.

Напомним, что компания Adobe ранее объявила о переводе Flash в разряд устаревших технологий и предупредила о полном прекращении сопровождения Flash в конце 2020 года. Flash остаётся последним NPAPI-плагином, поддержка которого сохранялась в Firefix после перевода API NPAPI в разряд устаревших. Поддержка Silverlight, Java, Unitym, Gnome Shell Integration и NPAPI-плагинов с поддержкой мультимедийных кодеков была прекращена ещё в Firefox 52, выпущенном в 2016 году.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: С 2014 года доля пользователей Chrome, использующих Flash, снизилась с 80% до 8%
  3. OpenNews: Adobe прекращает поддержку Flash
  4. OpenNews: Релиз Adobe Flash 24 для Linux
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox прекращена поддержка NPAPI-плагинов, кроме Flash
  6. OpenNews: В Chrome вводятся ограничения по воспроизведению Flash-контента
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: flash, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Анонис (?), 13:27, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    у кого-то груз с плеч
     
     
  • 2.2, AntonAlekseevich (ok), 13:34, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Сайты компаний будут нуждаться в обновлении. :D
     
     
  • 3.4, iPony (?), 13:48, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Видел такие.
    Ну уже и они перешли. Вот буквально два года назад сайт местного мороженного 🍦 имел сайт, где меню было на флеше.
    Всё же на планшетах давно флеша нет — а это аргумент.
     
     
  • 4.19, Аноним (-), 15:25, 13/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    ложь и провокация По крайней мере на сайтах, связаных с обучением, все по-прежн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.23, m (??), 15:41, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >добровольно-принудительного семинара

    Такие создатели семинаров еще IE11 используют,
    теперь только не сообщают про "корпоративный стандарт" :)

     
  • 5.33, Аноним (33), 16:46, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Большинство проно видео сайтов ещё на Flash сидят.
     
     
  • 6.38, iPony (?), 17:23, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну врать то. Ну что за порно сайт, который с айпэда нельзя посмотреть
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:45, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Щас завезем десяток новых hipstoJS и веб станет еще тяжелее чем с flash.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:53, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +22 +/
    Он и так тяжелее чем флеш. На старых компах где флэш не тормозил или почти не тормозил современные сайты тормозят.
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:49, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    NPAPI выпилили, а PPAPI так и не запилили.
     
     
  • 2.11, dimqua (ok), 14:47, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А зачем нужен PPAPI, кроме как для Flash? Который одной ногой в могиле.
     
     
  • 3.34, YetAnotherOnanym (ok), 16:56, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Flash - он как FreeBSD или язык C, модные мальчики их всё хоронят, хоронят, а они всё никак не хоронятся...
     
     
  • 4.36, Anonim (??), 17:04, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сравнил жопу, с пальцем.
     
     
  • 5.41, Аноним (41), 17:43, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Медленно положи запятую на землю и отойди в сторону.
     
  • 1.7, denmatv94 (?), 14:01, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Да уж а ведь еще множество сайтов НЕ избавились от Флэш-элементов, причем иног... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Annoynymous (ok), 14:03, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Мы делали онлайн-игру в браузерах без flash в 2005-м. При помощи area и javascript.

    Это сейчас надо 50 фреймворков и HTML6.

     
     
  • 3.18, dmg (?), 15:14, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И игра работала во всех браузерах? IE5/6, нетшкаф, фаерфокс 1/2/3, опера?
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 15:49, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > И игра работала во всех браузерах?

    А сейчас работает во всех? Или только в хроме последней версии?

     
  • 2.22, Аноним (22), 15:37, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А нужны эти сайты кому-нибудь, кроме их авторам, пытающимся пихать рекламу куда ни попадя? Не переделают - их же и проблемы.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 15:55, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    К сожалению, это не их проблемы. Вот пример http://www.kurgan-med.ru/
     
  • 1.8, Annoynymous (ok), 14:02, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Gnome Shell Integration и NPAPI-плагинов с поддержкой мультимедийных кодеков была прекращена ещё в Firefox 52

    Gnome Shell Integration работает в Firefox 64, что за муть тут написана?

     
  • 1.10, Аноним (10), 14:06, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    новый браузер Friefox!
     
     
  • 2.12, dimqua (ok), 14:48, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А в тексте какой-то Firefix, хм.. :-)
     
     
  • 3.40, iPony (?), 17:30, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Который поддерживает Unitym :D
     
  • 1.13, user90 (?), 14:55, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ггг! У меня по умолчанию даже фреймы ютуба заблочены, и звук во всех потоковых видео ;) И сторонние скрипты конечно же. КАКОЙ БЛИН ЕЩЕ ФЛЕШ? Да они упoротые!
     
  • 1.14, paulus (ok), 15:02, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Больше волнует вопрос, что заср*лось в профиле браузера, что он кучу символов юникода не показывает и как это исправить не убивая профиль?
     
     
  • 2.17, user90 (?), 15:11, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Только в браузере? Это весьма занятно! Я чегот не верю, или ты чего-то не договариваешь.
     
  • 2.20, Dapredator (?), 15:26, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > кучу символов юникода не показывает
    > и как это исправить не убивая профиль?

    Edit -> Preferences -> Fonts & Colors -> Advanced -> Allow pages to choose their own fonts.

     
     
  • 3.30, paulus (ok), 16:11, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если б все было так просто, то и не напрягало. И таки да, только в этом браузере проблема. На новом профиле все отображается, отключение расширений не влияет.
     
  • 1.15, Аноним (15), 15:07, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Господи, уже 10 лет эту дрянь отключают и всё никак не отключат.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:46, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В последние годы у этой дряни фанбоев расплодилось. Видать трупик достаточно интенсивно источает для привлечения некрофилов.
     
  • 1.21, Аноним (-), 15:29, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    XKCD - https://xkcd.com/484/
     
  • 1.24, Аноним (25), 15:43, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Flash? 2019? С года 2013 нужды в нем не было. Да про флешоигры знаю, сам в них не игрок, потому вот-с.
     
  • 1.28, Адекват (ok), 16:01, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, еще бы кто выпилил безповоротно "мы рекомендуем использовать internet explorer и flash не ниже версии...."
     
  • 1.29, Аноним (29), 16:05, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дада, а цисковский OpenH264 так и тащат плагином…
     
  • 1.31, amonimous (?), 16:29, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    если я не ошибаюсь из за npapi при сборки фаерфокс требовал гтк2, хотя гуй уже давно только на гтк3.
     
  • 1.32, Аноним (32), 16:29, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    крашиться тоже перестанет от всего?
     
  • 1.35, YetAnotherOnanym (ok), 17:00, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Проводится перепись экспертов, убеждённых, что флэш нужен только для показа видео.
     
  • 1.37, commiethebeastie (ok), 17:09, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще забавно, цены на сайты в флеш-контентом уже упали ниже 5 месяцев окупаемости, но никто из владельцев никогда не донатил в shumway. Им проще выкинуть всё.
     
     
  • 2.39, iPony (?), 17:26, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Им проще выкинуть всё.

    Да. Естественно.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor