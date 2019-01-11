11.01.2019 11:28  Проект Fedora предложил оценить новые варианты логотипа

Марин Даффи (Máirín Duffy), дизайнер из компании Red Hat, от лица команды Fedora Design Team представила для обсуждения в сообществе два варианта нового логотипа для проекта Fedora и связанные с ними элементы брендига. Разработка нового логотипа была инициирована лидером проекта с целью устранения имеющихся в текущем логотипе недостатков.

Ныне используемый логотип был разработан в 2005 году и оказался плохо адаптирован для одноцветной печати, мелких размеров и тёмного фона. В логотипе использовались элементы из проприетарного шрифта и его не удобно центровать на макете. Последняя буква "а" плохо читаема и напоминает "o", а буква "f" в кружке создаёт у некоторых пользователей ассоциации с Facebook.

Кроме устранения упомянутых недостатков, в предложенных на суд сообщества новых вариантах дизайнеры попытались сохранить общую узнаваемость бренда и сходство со старым логотипом, представив уже знакомые элементы в более современной манере.

Вариант 1:

Вариант 2:

Старый логотип: