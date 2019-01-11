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11.01.2019 11:28  Проект Fedora предложил оценить новые варианты логотипа

Марин Даффи (Máirín Duffy), дизайнер из компании Red Hat, от лица команды Fedora Design Team представила для обсуждения в сообществе два варианта нового логотипа для проекта Fedora и связанные с ними элементы брендига. Разработка нового логотипа была инициирована лидером проекта с целью устранения имеющихся в текущем логотипе недостатков.

Ныне используемый логотип был разработан в 2005 году и оказался плохо адаптирован для одноцветной печати, мелких размеров и тёмного фона. В логотипе использовались элементы из проприетарного шрифта и его не удобно центровать на макете. Последняя буква "а" плохо читаема и напоминает "o", а буква "f" в кружке создаёт у некоторых пользователей ассоциации с Facebook.

Кроме устранения упомянутых недостатков, в предложенных на суд сообщества новых вариантах дизайнеры попытались сохранить общую узнаваемость бренда и сходство со старым логотипом, представив уже знакомые элементы в более современной манере.

Вариант 1:

Вариант 2:

Старый логотип:



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxgrrl.com/201...)
  2. OpenNews: Новый логотип для проекта Fedora
  3. OpenNews: Запрет на использование торговой марки CentOS для сторонних сборок
  4. OpenNews: Логотип Debian официально зарегистрирован как торговая марка
  5. OpenNews: Проект Mozilla представил новый логотип
  6. OpenNews: Правила использования торговой марки Fedora в сторонних проектах
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fedora, logo
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  • 1.1, Аноним (1), 11:50, 11/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Не нравится новый. Старый круче.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:52, 11/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Первый
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:53, 11/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Не нравится старый. Новый круче.
     
  • 1.4, Онаним (?), 11:57, 11/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Как обычно и бывает со смузи-недодизайнерами последних лет, старый вариант гораздо лучше любых новых.
     
  • 1.5, аноним21 (?), 11:58, 11/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    похож на лого Фуксии:
    https://www.hwupgrade.it/articoli/telefonia/4901/fuchsia_logo.jpg
     
     
  • 2.7, Попугай Кеша (?), 12:02, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, или на Visual Studio а-ля 2010
     
  • 2.9, Фтщт (?), 12:11, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Может наоборот?
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:07, 11/01/2019 [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В обоих вариантах раздражает, что буква f в надписи очень узкая по сравнению с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:16, 11/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда коту нечего делать - он лижет яйца... Основной посыл данной новости на мой взгляд.
     

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