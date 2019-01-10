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10.01.2019 12:48  Google наметил на 9 июля начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы

Компания Google объявила о намерении начать повсеместную блокировку рекламных блоков, мешающих восприятию содержимого и не соответствующими критериям, выработанным Коалицией по улучшению рекламы. Предполагается, что повсеместное включение в штатом браузере блокировки неприемлемой рекламы станет разумной альтернативой агрессивным блокировщикам рекламы, которые блокируют не только навязчивые рекламные блоки, но и добросовестные рекламные сети, что наносит ущерб как рекламной индустрии, так и владельцам сайтов.

Необходимые для блокирования рекламы технологии были добавлены в Chrome ещё в феврале 2018 года, но до сих пор блокировка была ограничена только отдельными странами, а основная работа была сосредоточена на популяризации принципов оформления добросовестной рекламы и информировании сайтов о наличии проблем с рекламными блоками через отчёт Ad Experience Report в инструментах Google для web-мастеров.

C 9 июля ситуация изменится и в Chrome начнётся более жесткая блокировка проблемной рекламы. В случае обнаружения на любом сайте рекламных блоков, подпадающих под критерии неприемлемой рекламы, на данных сайтах будет блокироваться вся реклама (блокировка на уровне всей рекламы на сайте, а не отсеивание конкретных проблемных блоков), если владелец оперативно не устранит выявленные проблемы. Кроме того, применение блокировки будет распространено на все страны, не ограничиваясь как раньше Европой и Северной Америкой.

Рекомендации по блокированию неприемлемой рекламы подготовлены на основе опроса 66 тысяч пользователей из различных стран, охватывающих около 70% рынка интернет-рекламы. В результате проведённого исследования были выделены основные причины недовольства пользователей, вынуждающие устанавливать блокировщики. В настоящее время около 70 издателей из 27 стран, представляющих около 300 доменов, уже сертифицировали свои рекламные сети на предмет соответствия стандарту качества рекламы, выработанному "Коалицией по улучшению рекламы".

Ключевые виды недопустимых рекламных блоков, которые подлежат блокировке при просмотре на настольных системах:

  • Перекрывающие контент всплывающие блоки;
  • Видеореклама, автоматически воспроизводимая со звуком;
  • Реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента;
  • Очень большие закреплённые блоки (970x250 или 580x400), которые сохраняют свою позицию при прокрутке.

При просмотре на мобильных системах:

  • Всплывающая поверх контента реклама;
  • Закреплённые рекламные блоки, которые не смещаются при прокрутке;
  • Рекламные блоки со счётчиком, показываемые перед показом основного содержимого или после попытки ухода со страницы;
  • Раздражающая реклама (мигание фона, агрессивное изменение цветов);
  • Рекламные блоки, занимающие больше 30% экранного пространства;
  • Полноэкранная реклама;
  • Автоматически воспроизводимая видеореклама со звуком.





  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2019...)
  2. OpenNews: В Chrome 71 начнётся блокировка вводящих в заблуждение рекламных блоков
  3. OpenNews: Google анонсировал активацию блокировщика рекламы в Chrome
  4. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
  5. OpenNews: В Chrome появится защита от открытия рекламных страниц без ведома пользователя
  6. OpenNews: Google представил план интеграции блокировщика рекламы в Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 13:23, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +11 +/
    Обычно если админ ставит такую рекламу, то на таком сайте нечего смотреть.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:25, 10/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Новостные порталы вполне себе крупнейшие агентства новостей, а не копирки ча... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.37, Попугай Кеша (?), 15:01, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Значит, "реальные" компании будут заносить бабло Гуглу мешками, чтобы их реклама через фильтры проходила
     
     
  • 4.44, Аноним (21), 15:16, 10/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Возможно конечно, но бизнес он же не только американский Не удивлюсь если они... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.45, Аноним (21), 15:17, 10/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    p s Индексацию новостей уже вполне себе ограничили ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 13:27, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    >разумной альтернативой агрессивным блокировщикам рекламы, которые блокируют не только навязчивые рекламные блоки, но и добросовестные рекламные сети

    Нихрена себе терминология. Только вчитайтесь: "агрессивные блокировщики рекламы". Изуверы прямо-таки. Агрессивные...
    "Добросовестные рекламные сети". Что это вообще значит? Суть рекламы -- манипуляция сознанием человека с целью продать ему некачественную или ненужную в данный момент услугу или товар. Реклама это мошенничество. Как рекламщики могут быть добросовестными?!

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:51, 10/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Это еще что Любая книга, любой коммент, любой текст может повлиять на сознание ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:25, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > любой коммент

    Наивно считать твой "коммент" манипуляцией.

     
  • 3.39, Попугай Кеша (?), 15:03, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    До iPhone 7 Apple не рекламировала IPhone в Московском метрополитене. После iPhone 7 началось... Делаем выводы
     
  • 2.17, Аноним84701 (ok), 14:10, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Нихрена себе терминология. Только вчитайтесь: "агрессивные блокировщики рекламы".

    Очевидно же, что агрессивные блокировщики -- это которые блокируют в том числе и рекламу Гугля и его "союзников по коалиции". На лицо явная агрессия!

    Ваш КО

     
     
  • 3.23, Аноним (22), 14:27, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И под "недобросовестной" подразумевается реклама конкурентов.

    Адмирал Я.Х.

     
  • 1.3, Аноним (3), 13:31, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Ключевые виды недопустимых рекламных блоков, которые подлежат блокировке при просмотре на настольных системах:
        Реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента;

    т.е. вся реклама на тытрубе

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:51, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    µBlock поставь, он режет.
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:57, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Имхо, к мобильному приложению YouTube это не относится.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:59, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Hint: Youtube Vanced
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:20, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    SkyTube, NewPipe, WebTube
     
  • 1.4, Аноним (10), 13:31, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Google наметил начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы*

    * - неприемлимой считается любая реклама, которая не приносит доход компании Google.

     
     
  • 2.6, Вуыкло (?), 13:33, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Дай в качестве пруфов кусок кода где Гугл завайтлистили себя или катись.
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 13:39, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Таки думаешь на тытрубе выключат рекламные ролики?
     
     
  • 4.12, Вуыкло (?), 13:53, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Думаю, вам нужны пруфы. Не думаю, что на любом видеохостинге их выключат.
     
     
  • 5.27, Аноним (22), 14:30, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Дай в качестве пруфов
    > Думаю, вам нужны пруфы.

    Какое замечательное единение с миром.

     
     
  • 6.40, Вуыкло (?), 15:04, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так это ж ты пытаешься что-то доказать, а я просто с тебя рофлю)
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:32, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    lenta.ru обломится.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:07, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Авторизация в метро для доступа к wi-fi теперь обломится.
     
     
  • 3.24, Аноним (21), 14:28, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть мнение что её смотрят только случайные люди, а постоянные "посетители метро" либо используют приложения для обхода, либо платят за использование, либо не используют WiFi
     
  • 3.47, анон (?), 15:33, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дак я и никогда у себя рекламу не видел, ублок рулит
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:34, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да не, от мерзотного директа без привлечения юзерскриптов избавиться проблематично.
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:46, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Потом они добавят это в chromuium и запретят модифицировать без открытия исходников.
     
  • 1.9, Pofigist (?), 13:47, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда гугль запретить размещать в своем гугльплее агрессивные блокировщики рекламы?
     
  • 1.15, Анонтоним (?), 14:01, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Я уже вижу заголовок следующей после этого новости:

    "АО «МаксимаТелеком» наносит ответный удар - блокирует Chrome"

     
     
  • 2.26, Аноним (21), 14:29, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Весь гугл, подсетями, что париться то, причём и предлог хороший есть - защита ПД от отслеживания.
     
  • 1.18, perrym (?), 14:16, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Слабая попытка гугель...как юзал юблок так и буду юзать...потмоу что у меня ff
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:42, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Слабая попытка гугель...как юзал сторонний блокировок рекламы так и буду юзать...потмоу что у меня ff

    Не благодари.

     
  • 1.19, Коммунист (?), 14:19, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Спасибо, но я продолжу блокировать всю рекламу.
     
     
  • 2.35, Стяжечка (?), 14:50, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это правильный выбор!
     
  • 1.25, Аноним (28), 14:29, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=HcfHBgUTn7I

    Да, видели интернет без блокировщиков рекламы.
    А потом эти люди (владельцы крупнейшей спамосети) что-то там про агрессию в их сторону щебечут.  

     
  • 1.29, Аноним (29), 14:36, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надеюсь, GDPR-банеры про кукисы тоже туда попадут. Задолбали уже, на каждом втором сайте, хотя, вроде GDPR этого дословно не требует.
     
     
  • 2.30, Аноним (28), 14:38, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.i-dont-care-about-cookies.eu/
     
     
  • 3.34, Стяжечка (?), 14:49, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А для русскоязычных сайтов есть такой фильтр?
     
     
  • 4.36, Аноним (28), 14:57, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только GDPR баннеры и только по рунету, не, таких не знаю. В этот кстати русскоязычные включают.
     
  • 2.38, iPony (?), 15:03, 10/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > банеры про кукисы тоже туда попадут

    Может смешно прозвучит. Хотя вот совсем не смешно.
    Но вот именно из-за этого я блокировщик себе поставил. Не из-за рекламы...

     
  • 1.32, Ващенаглухо (ok), 14:47, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Надеюсь яндекс директ тоже заблокируют :)
     
  • 1.33, Стяжечка (?), 14:48, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Перестать индексировать такие сайты, как вариант. Но нет, это перебор.
     
  • 1.41, zower (ok), 15:08, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Наверняка через опу все это делать будет, как использовал uBlock Origin так и буду использовать, хотя для хомечков каким лень поставить адблок и визжащим что у ниб рекламы куча, может будет и полезно...
     
  • 1.42, DmA (??), 15:09, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    всё, теперь казино вулкан обанкротится :)
    Боюсь, что гугл не забудет скоро уточнить, что на андроиде его блокиратор рекламы не работает :)
     
  • 1.43, Аноним (43), 15:14, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    любая реклама недобросовестная
    любой блокировщик неагрессивен
     
  • 1.46, Аноним (46), 15:20, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Больше бесит не реклама, т к с помощью uBlock uMatrix эту заразу удаётся более... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.48, Аноним (48), 15:36, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Реклама зло! Я за отмену вообще всей рекламы, или за открытие специальных ресурсов.
     
  • 1.49, Аноним (49), 15:42, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пусть запилят выпиливатель рекламы букмекерских контор из сериалов.
     

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