10.01.2019 12:48  Google наметил на 9 июля начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы

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|1.2, A.Stahl (ok), 13:27, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+10 +/–
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>разумной альтернативой агрессивным блокировщикам рекламы, которые блокируют не только навязчивые рекламные блоки, но и добросовестные рекламные сети
Нихрена себе терминология. Только вчитайтесь: "агрессивные блокировщики рекламы". Изуверы прямо-таки. Агрессивные...
"Добросовестные рекламные сети". Что это вообще значит? Суть рекламы -- манипуляция сознанием человека с целью продать ему некачественную или ненужную в данный момент услугу или товар. Реклама это мошенничество. Как рекламщики могут быть добросовестными?!
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|2.17, Аноним84701 (ok), 14:10, 10/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Нихрена себе терминология. Только вчитайтесь: "агрессивные блокировщики рекламы".
Очевидно же, что агрессивные блокировщики -- это которые блокируют в том числе и рекламу Гугля и его "союзников по коалиции". На лицо явная агрессия!
Ваш КО
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|1.3, Аноним (3), 13:31, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+8 +/–
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Ключевые виды недопустимых рекламных блоков, которые подлежат блокировке при просмотре на настольных системах:
Реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента;
т.е. вся реклама на тытрубе
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|1.4, Аноним (10), 13:31, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+9 +/–
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Google наметил начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы*
* - неприемлимой считается любая реклама, которая не приносит доход компании Google.
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|3.24, Аноним (21), 14:28, 10/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Есть мнение что её смотрят только случайные люди, а постоянные "посетители метро" либо используют приложения для обхода, либо платят за использование, либо не используют WiFi
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|2.26, Аноним (21), 14:29, 10/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Весь гугл, подсетями, что париться то, причём и предлог хороший есть - защита ПД от отслеживания.
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|2.31, Аноним (31), 14:42, 10/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>Слабая попытка гугель...как юзал сторонний блокировок рекламы так и буду юзать...потмоу что у меня ff
Не благодари.
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|4.36, Аноним (28), 14:57, 10/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Только GDPR баннеры и только по рунету, не, таких не знаю. В этот кстати русскоязычные включают.
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|2.38, iPony (?), 15:03, 10/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> банеры про кукисы тоже туда попадут
Может смешно прозвучит. Хотя вот совсем не смешно.
Но вот именно из-за этого я блокировщик себе поставил. Не из-за рекламы...
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|1.41, zower (ok), 15:08, 10/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Наверняка через опу все это делать будет, как использовал uBlock Origin так и буду использовать, хотя для хомечков каким лень поставить адблок и визжащим что у ниб рекламы куча, может будет и полезно...
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