10.01.2019 12:48  Google наметил на 9 июля начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы

Компания Google объявила о намерении начать повсеместную блокировку рекламных блоков, мешающих восприятию содержимого и не соответствующими критериям, выработанным Коалицией по улучшению рекламы. Предполагается, что повсеместное включение в штатом браузере блокировки неприемлемой рекламы станет разумной альтернативой агрессивным блокировщикам рекламы, которые блокируют не только навязчивые рекламные блоки, но и добросовестные рекламные сети, что наносит ущерб как рекламной индустрии, так и владельцам сайтов. Необходимые для блокирования рекламы технологии были добавлены в Chrome ещё в феврале 2018 года, но до сих пор блокировка была ограничена только отдельными странами, а основная работа была сосредоточена на популяризации принципов оформления добросовестной рекламы и информировании сайтов о наличии проблем с рекламными блоками через отчёт Ad Experience Report в инструментах Google для web-мастеров. C 9 июля ситуация изменится и в Chrome начнётся более жесткая блокировка проблемной рекламы. В случае обнаружения на любом сайте рекламных блоков, подпадающих под критерии неприемлемой рекламы, на данных сайтах будет блокироваться вся реклама (блокировка на уровне всей рекламы на сайте, а не отсеивание конкретных проблемных блоков), если владелец оперативно не устранит выявленные проблемы. Кроме того, применение блокировки будет распространено на все страны, не ограничиваясь как раньше Европой и Северной Америкой. Рекомендации по блокированию неприемлемой рекламы подготовлены на основе опроса 66 тысяч пользователей из различных стран, охватывающих около 70% рынка интернет-рекламы. В результате проведённого исследования были выделены основные причины недовольства пользователей, вынуждающие устанавливать блокировщики. В настоящее время около 70 издателей из 27 стран, представляющих около 300 доменов, уже сертифицировали свои рекламные сети на предмет соответствия стандарту качества рекламы, выработанному "Коалицией по улучшению рекламы". Ключевые виды недопустимых рекламных блоков, которые подлежат блокировке при просмотре на настольных системах: Перекрывающие контент всплывающие блоки;

Видеореклама, автоматически воспроизводимая со звуком;

Реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента;

Очень большие закреплённые блоки (970x250 или 580x400), которые сохраняют свою позицию при прокрутке. При просмотре на мобильных системах: Всплывающая поверх контента реклама;

Закреплённые рекламные блоки, которые не смещаются при прокрутке;

Рекламные блоки со счётчиком, показываемые перед показом основного содержимого или после попытки ухода со страницы;

Раздражающая реклама (мигание фона, агрессивное изменение цветов);

Рекламные блоки, занимающие больше 30% экранного пространства;

Полноэкранная реклама;

Автоматически воспроизводимая видеореклама со звуком.









