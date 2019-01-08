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08.01.2019 13:10  Выпуск дистрибутива Funtoo 1.3, развиваемого основателем Gentoo Linux

Представлена новая версия дистрибутива Funtoo 1.3, который развивает Дэниель Роббинс (Daniel Robbins), основатель дистрибутива Gentoo, с момента свего ухода из проекта в 2009 году. Funtoo основан на пакетной базе Gentoo и ставит перед собой цель дальнейшего усовершенствования имеющихся технологий. Для загрузки формируются установочные образы, специально оптимизированные для достижения максимальной производительности на системах с различными моделями процессоров.

Из ключевых особенностей Funtoo выделяется поддержка автоматической сборки пакетов из исходных текстов (пакеты синхронизируются из Gentoo), использование Git при разработке, распределённое дерево portage-ей, более компактный формат сборочных манифестов, применение инструментария Metro для создания live-сборок.

Выпуск 1.3 позиционируется как LTS (версия с длительной поддержкой) и отличается дополнительной стабилизацией (ранее применялась полная синхронизация с репозиториями Gentoo) и переходом к модели разработки на основе снапшотов наборов пакетов (kit) с заморозкой и самостоятельной поддержкой форков части из них (в том числе наборов xorg-kit и gnome-kit). Базовая часть заморожена в виде, синхронизированном из Gentoo 13 ноября.

В новом выпуске объявлена устаревшей поддержка "multilib", обеспечивающая возможность запуска 32-разрядных исполняемых файлов в 64-разрядном окружении (сборки Funtoo для 64-разрядных CPU теперь поддерживают выполнение только 64-разрядых приложений). В состав включено LTS-ядро Linux 4.9 и выпуски GCC 7.4.1, binutils 2.31.1, glibc 2.27, openrc 0.40.2, perl 5.26, lxd 3.6. Добавлены сборки для AWS (Amazon Web Services). Предложены новые наборы: core-server-kit с подборкой серверных приложений, core-ui-kit c фреймворками для разработки графических приложений и core-gl-kit с Mesa и библиотеками, связанными с OpenGL.

  1. Главная ссылка к новости (https://forums.funtoo.org/topi...)
  2. OpenNews: Daniel Robbins во второй раз покинул проект Gentoo Linux
  3. OpenNews: Daniel Robbins возвращается в проект Gentoo Linux
  4. OpenNews: Daniel Robbins предложил себя в роли президента Gentoo Foundation
  5. OpenNews: Daniel Robbins ушёл в Microsoft
  6. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: funtoo, gentoo
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  • 1.1, Аноним (1), 13:16, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Какие-то слабоватые различия с Gentoo. Стоило ли делать отдельный дистр? Или это было политическое решение?
     
     
  • 2.13, equeim (ok), 14:43, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Раньше различий было больше. Gentoo просто двигался в ту же сторону, только медленнее.
     
  • 1.2, Нанобот (ok), 13:30, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > Выпуск 1.3 позиционируется как LTS

    что-то мне кажется, что дистр на полтора разработчика врядли осилит LTS. либо у разработчика мания величия, либо там есть какая-никакая команда (хотя по сайтику проекта из пяти страниц это понять невозможно)

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:43, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Команда там на другом сайте. Разработчик, вероятно, будет оставлять некоторые удаляемые в апстриме ebuild в своём дереве portage, и как раз ими и заниматься.
     
  • 1.3, Аноним (4), 13:38, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    Оптимизация под различные архитектуры, это здорово Не понятно, можно ли и как,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:02, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > В новом выпуске объявлена устаревшей поддержка "multilib"

    Пламенный привет старым игрушкам и прочему 32-битному софту.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:16, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    перечислите, пож, весь список _линуксных_ _32_битных_ игрушек и другого софта, отсутствующего в виде исходников.

    вдруг что интересное, что еще можно где-то скачать.

     
     
  • 3.9, Аноним (5), 14:29, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А причем тут линуксные? В Wine/Proton большинство прекрасно запускается.
     
     
  • 4.10, Аноним (4), 14:34, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Возможно запускать Steam в 32-битном chroot на amd64 без multilib (с)

    https://wiki.gentoo.org/wiki/Steam#Chroot

     
  • 3.15, Аноним (4), 14:57, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кое-что должно быть тут

    https://cgit.gentoo.org/repo/gentoo.git/tree/profiles/arch/amd64/no-multilib/p

     
  • 1.6, анинининим (?), 14:13, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    exherbo все равно прогрессивнее, хотя и проигрывает по возможностям отдельных пакеджей
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:24, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем нам Funtoo, кога есть Calculate?
     
     
  • 2.11, Onun (?), 14:36, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем нам Calculate, когда есть божественный Sabayon?
     
     
  • 3.12, Сыр (??), 14:40, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачам Sabayon когда есть Gentoo ?
     
     
  • 4.14, A.Stahl (ok), 14:46, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем Gentoo если есть Debian?
     
     
  • 5.16, Onun (?), 14:58, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Gentoo лучше. Он у меня работал на системах, где тормозил дефолтный Debian 8 c XFCE. Правда, ценой пары мелких багов в прикладном софте, но я там много с флагами игрался, так что неудивительно.
     
  • 5.17, Аноним (4), 14:59, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49916#10
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:03, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем нужны другие дистры линукса,если есть nixos?
     

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