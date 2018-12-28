28.12.2018 12:08  Разработчики Ubuntu представили 10 лучших Snap-пакетов 2018 года

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4.34, Аноним (-), 13:51, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
|
Может потому что электрон - это веб, а человеческий UX существует только в вебе и на мобилках.
|
|
|
|5.74, a3k (?), 15:43, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
UX веба традиционно основан использовании серых паттернов, привязанности к сети, костылестроении и перепиливании ради перепиливания.
|
|4.76, Annoynymous (ok), 15:46, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>> Люди хотят удобных и красивых приложений
> с какого боку тут электрон?
Открой глаза и перечитай исходное сообщение.
|
|
|
|3.62, Joac (?), 15:20, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
в общем здраво говорите но VLC, Shotcut можно установить и флэтпак они такие же новые по версии как и снэп но насколько я знаю лучше используют шаринг библиотек.
Флэтпак тоже можно подключить к и приложения будут доступны в убунту прямо из магазина и даже сами одновляться. там много полезных есть аппов например вайбер и webtorrent, и ксати даже лиса
discord хорош тем что там не надо звонит никуда в просто подключаешься в канал и общаешься. так что это не совсем типичный мессенджер. Он тормозно довольно и я советую его не ставить а запускать прямо в браузере работает отлично в лисе и быстрее стартует
|
|
|
|4.77, Annoynymous (ok), 15:47, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> в общем здраво говорите но VLC, Shotcut можно установить
> и флэтпак они такие же новые по версии как и снэп
> но насколько я знаю лучше используют шаринг библиотек.
> Флэтпак тоже можно подключить к и приложения будут доступны в убунту прямо
> из магазина и даже сами одновляться. там много полезных есть аппов
> например вайбер и webtorrent, и ксати даже лиса
> discord хорош тем что там не надо звонит никуда в просто подключаешься
> в канал и общаешься. так что это не совсем типичный мессенджер.
> Он тормозно довольно и я советую его не ставить а запускать
> прямо в браузере работает отлично в лисе и быстрее стартует
Разницы между snap и flatpak с токи зрения библиотек нет. Просто в Snap один рантайм, предоставленный убунтой, в флатпаке они могут быть разными в зависимости от пакета.
Так-то, в снап даже получше будет.
|
|3.78, Annoynymous (ok), 15:48, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Nextcloud и Plex Media Server - работают с сетью, так что
> полагаю имеет смысл паковать с ними новые версии либ с исправленными
> уязвимостями.
Наоборот, имеет смысл паковать новые версии либ в отдельный рантайм, чтобы можно было обновить при появлении уязвимостей.
|
|1.2, Gleb (?), 12:12, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
|
> Текстовый редактор Notepad++ (запускается через Wine);
Вся суть снап-пакетов. К чёрту здравый смысл, к чёрту экосистему, к чёрту всё, давайте превратим Линукс в настоящую помойку.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 12:18, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
В случае с wine я за контейнеры. Зачем мне в 64bit систему тянуть кучу 32bit лаб, пусть они где-то лежат вместе с ним и сносятся автоматом.
|
|2.9, Аноним (11), 12:18, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
Да ладно? Сам Линус Торвальдс про необходимость пакование библиотек вместе с софтом говорил: "Если пакет разрабатывается двумя людьми и одит из них сумашедший, который ломает совместимость...".
|
|
|
|3.65, Bobuk (?), 15:23, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
Ты мне зачем тебе в Linux поганый нотпад? Есть Kate, который давно обошел и по фичам и по юзабилити, и пилится намного быстрее. Каким надо быть извращенцем чтоб ставить на Linux вот ЭТО изделие.
|
|
|
|4.79, Annoynymous (ok), 15:50, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Ты мне зачем тебе в Linux поганый нотпад? Есть Kate, который давно
> обошел и по фичам и по юзабилити, и пилится намного быстрее.
> Каким надо быть извращенцем чтоб ставить на Linux вот ЭТО изделие.
И в зависимостях KDE.
Вот линуксоиды доигрались, что люди ставят софт, портированный с другой платформы, лишь бы не из другого DE.
|
|
|
|5.91, dimqua (ok), 16:49, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Ставят то, к чему привыкли, лишь бы не использовать нормальный редактор из-за зависимостей KDE, а виноваты другие?
Для утят есть Notepadqq на электроне.
|
|2.56, God of War (?), 15:15, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
|
Вся суть линуксов в том, что ты сам выбираешь чем пользоваться. Не пользуйся помойкой. Пользуйся репозиторием. В чем проблема?
|
|
|
|3.66, tensor (?), 15:25, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
Вся суть линуксов в том, что сегодня у тебя есть выбор, а завтра - нет. Как произошло с systemd в своё время.
|
|
|
|2.57, Аноним (-), 15:17, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
|
При том что Kate в 100 раз более крутой редактор, чем этот сpaный нотпад. И пилится в 100500 раз активнее.
|
|
|
|
|
|3.12, Аноним (11), 12:26, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Но в snap он сильно изолирован от системы, и вспоминая прошлое Skype где он сканировал домашнюю дирректорию я лично установил из snap (для работы нужно :( )
|
|
|
|
|
|5.90, Alexey (??), 16:46, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Ну если хотите проверить может ли приложение полезть туда или нет мы интерфейсы все откройте, и гляньте кто имеет туда доступ.
Так что лучше думайте с начала что писать.
|
|2.43, Аноним (43), 14:14, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Потому что он уже никому не нужен. Качество около нуля, сейчас все используют либо видеозвонки в соцсетях и мессенджерах, либо человеку просто пофигу на "эти ваши компьютеры".
|
|
|
|3.58, Аноним (58), 15:17, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>Потому что он уже никому не нужен
Бугага, попробуй пофрилансить - увидишь, что все заказчики используют скайп, все корп.чаты - скайп, да даже простое общение с родней - скайп.
|
|1.7, КГБ СССР (ok), 12:16, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
|
> 9. Текстовый редактор Notepad++ (запускается через Wine);
Не думал, что до такого доживём. Юные дарования настолько дарования, что и редакторы им подавай из оффтопика, ибо свои освоить «слишком сложно».
|
|
|
|
|
|3.45, КГБ СССР (ok), 14:24, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
В некоторых виндовых программах, включая Notepad++, есть изумительная особенность: при включённой неанглийской локализации интерфейса не работают клавиатурные сочетания. Невероятно доставляет.
|
|
|
|
|
|5.54, КГБ СССР (ok), 15:10, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
В Виме это лечится через файл настроек[1], а в Notepad++, насколько я понимаю, нет.
[1] Примерно в таком вот виде:
[CODE]
map я z
map ч x
map с c
map м v
map и b
map т n
map ь m
map б ,
map ю .
и т. д.
[/CODE]
|
|2.32, Аноним (-), 13:45, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
|
А почему бы нет? Если в линуксах можно пользоваться виндовым софтом, то почему бы этим не воспользоваться? Уж лучше свободный виндовый редактор, чем нативный проприетарный саблайм.
|
|
|
|
|
|
|
|5.39, КГБ СССР (ok), 14:01, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Какой правде, когда ты нагло лжешь, чтобы выгородить свою проприетарную поделку.
Модератор! Тут какое-то анонимное меня оболгало и пытается оскорбить. Требую принять меры.
|
|
|
|3.40, КГБ СССР (ok), 14:02, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
> Откажитесь сначала от протона, потом говорите что notepad++ через вайн не нужен.
Какого ещё «протона»? Я в юниксах использую vim. Никогда не слышал ни про какой «протон».
|
|
|
|2.24, iPony (?), 12:59, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
На этот аналог нужен, если есть Sublime Text, Visual Code?
Да, я раньше пользовался notepad++ эта лет десять на венде. Не так давно его тыкал на чужом компьютере. Ну ничего в нем нет уникального.
|
|
|
|2.46, КГБ СССР (ok), 14:28, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
Будто модно-современные прогрессивные погромизды пишут свои <запрещённое слово> не на Бубунте и Федоре.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.69, КГБ СССР (ok), 15:28, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
> Да он и на Windows Shell занесет, к бабке не ходи)
Не завидуй, купи себе в магазине.
Могу своё поношенное продать со скидкой.
|
|4.68, КГБ СССР (ok), 15:27, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
Нет, я занёс за Windows Vista — самую лучшую клиентскую операционную систему всех времён и народов.
|