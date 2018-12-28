28.12.2018 12:08  Разработчики Ubuntu представили 10 лучших Snap-пакетов 2018 года

3.62 , Joac ( ? ), 15:20, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – в общем здраво говорите но VLC, Shotcut можно установить и флэтпак они такие же новые по версии как и снэп но насколько я знаю лучше используют шаринг библиотек.

Флэтпак тоже можно подключить к и приложения будут доступны в убунту прямо из магазина и даже сами одновляться. там много полезных есть аппов например вайбер и webtorrent, и ксати даже лиса discord хорош тем что там не надо звонит никуда в просто подключаешься в канал и общаешься. так что это не совсем типичный мессенджер. Он тормозно довольно и я советую его не ставить а запускать прямо в браузере работает отлично в лисе и быстрее стартует

4.77 , Annoynymous ( ok ), 15:47, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > в общем здраво говорите но VLC, Shotcut можно установить

> и флэтпак они такие же новые по версии как и снэп

> но насколько я знаю лучше используют шаринг библиотек.

> Флэтпак тоже можно подключить к и приложения будут доступны в убунту прямо

> из магазина и даже сами одновляться. там много полезных есть аппов

> например вайбер и webtorrent, и ксати даже лиса

> discord хорош тем что там не надо звонит никуда в просто подключаешься

> в канал и общаешься. так что это не совсем типичный мессенджер.

> Он тормозно довольно и я советую его не ставить а запускать

> прямо в браузере работает отлично в лисе и быстрее стартует Разницы между snap и flatpak с токи зрения библиотек нет. Просто в Snap один рантайм, предоставленный убунтой, в флатпаке они могут быть разными в зависимости от пакета. Так-то, в снап даже получше будет.

3.78 , Annoynymous ( ok ), 15:48, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Nextcloud и Plex Media Server - работают с сетью, так что

> полагаю имеет смысл паковать с ними новые версии либ с исправленными

> уязвимостями. Наоборот, имеет смысл паковать новые версии либ в отдельный рантайм, чтобы можно было обновить при появлении уязвимостей.

