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28.12.2018 12:08  Разработчики Ubuntu представили 10 лучших Snap-пакетов 2018 года

Разработчики Ubuntu подготовили рейтинг наиболее интересных и популярных самодостаточных пакетов в формате snap, представленных в каталоге the Snap Store. В дестяку лидеров попали следующие пакеты:

  1. Клиент к платформе распространения музыки Spotify;
  2. Коммуникационное приложение Slack;
  3. Мультимедийный проигрыватель VLC;
  4. Облачное хранилище Nextcloud;
  5. Интегрированная среда разработки Android Studio;
  6. Discord, голосовой и текстовый чат для любителей компьютерных игр;
  7. Plex Media Server, мультимедийный сервер для потокового вещания в домашней сети;
  8. 3D-шутер от первого лица Xonotic;
  9. Текстовый редактор Notepad++ (запускается через Wine);
  10. Видеоредактор Shotcut.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ubuntu.com/2018/1...)
  2. OpenNews: Релиз Ubuntu 18.10
  3. OpenNews: Обновление инструментов Snapd 2.22 и Snapcraft 2.26 для самодостаточных пакетов Snap
  4. OpenNews: В Fedora Linux добавлена поддержка самодостаточных пакетов Snap
  5. OpenNews: В Ubuntu Snap Store и Chrome Web Store выявлены вредоносные пакеты
  6. OpenNews: Компания Canonical опубликовала заявление, связанное с вредоносным ПО в Snap Store
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: snap, ubuntu
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  • 1.1, anonymous (??), 12:11, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Треть из списка — электронопараша, неудивительно.
     
     
  • 2.10, Annoynymous (ok), 12:19, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –12 +/
    Конечно неудивительно Люди хотят удобных и красивых приложений Это только анон... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 13:21, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Люди хотят удобных и красивых приложений

    с какого боку тут электрон?

     
     
  • 4.34, Аноним (-), 13:51, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Может потому что электрон - это веб, а человеческий UX существует только в вебе и на мобилках.
     
     
  • 5.38, КГБ СССР (ok), 13:59, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Как раз там-то его и нету, ибо 171 прогрессивные веб-приложения 187 делают с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.74, a3k (?), 15:43, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    UX веба традиционно основан использовании серых паттернов, привязанности к сети, костылестроении и перепиливании ради перепиливания.
     
  • 4.76, Annoynymous (ok), 15:46, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Люди хотят удобных и красивых приложений
    > с какого боку тут электрон?

    Открой глаза и перечитай исходное сообщение.

     
  • 2.11, Аноним (11), 12:25, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    VLC, Xonotic, Shotcut - лучше запускать нативные, иначе дубли либ в памяти жрут ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.62, Joac (?), 15:20, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в общем здраво говорите но  VLC,  Shotcut  можно установить и флэтпак они такие же новые по версии как и снэп но насколько я знаю лучше используют шаринг библиотек.
    Флэтпак тоже можно подключить к и приложения будут доступны в убунту прямо из магазина и даже сами одновляться. там много полезных есть аппов например вайбер и webtorrent, и ксати даже лиса

    discord хорош тем что там не надо звонит никуда в просто подключаешься в канал и общаешься. так что это не совсем типичный мессенджер. Он тормозно довольно и я советую его не ставить а запускать прямо в браузере работает отлично в лисе и быстрее стартует

     
     
  • 4.77, Annoynymous (ok), 15:47, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > в общем здраво говорите но  VLC,  Shotcut  можно установить
    > и флэтпак они такие же новые по версии как и снэп
    > но насколько я знаю лучше используют шаринг библиотек.
    > Флэтпак тоже можно подключить к и приложения будут доступны в убунту прямо
    > из магазина и даже сами одновляться. там много полезных есть аппов
    > например вайбер и webtorrent, и ксати даже лиса
    > discord хорош тем что там не надо звонит никуда в просто подключаешься
    > в канал и общаешься. так что это не совсем типичный мессенджер.
    > Он тормозно довольно и я советую его не ставить а запускать
    > прямо в браузере работает отлично в лисе и быстрее стартует

    Разницы между snap и flatpak с токи зрения библиотек нет. Просто в Snap один рантайм, предоставленный убунтой, в флатпаке они могут быть разными в зависимости от пакета.

    Так-то, в снап даже получше будет.

     
  • 3.78, Annoynymous (ok), 15:48, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Nextcloud и Plex Media Server - работают с сетью, так что
    > полагаю имеет смысл паковать с ними новые версии либ с исправленными
    > уязвимостями.

    Наоборот, имеет смысл паковать новые версии либ в отдельный рантайм, чтобы можно было обновить при появлении уязвимостей.

     
  • 2.47, Аноним (47), 14:44, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Из всего этого гoвна только VLC и NC полезны.
     
  • 1.2, Gleb (?), 12:12, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Текстовый редактор Notepad++ (запускается через Wine);

    Вся суть снап-пакетов. К чёрту здравый смысл, к чёрту экосистему, к чёрту всё, давайте превратим Линукс в настоящую помойку.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:18, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В случае с wine я за контейнеры. Зачем мне в 64bit систему тянуть кучу 32bit лаб, пусть они где-то лежат вместе с ним и сносятся автоматом.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:26, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А я - против. Лучше 1 раз поставить либы, чем для каждого контейнера - свой набор.
     
  • 2.9, Аноним (11), 12:18, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Да ладно? Сам Линус Торвальдс про необходимость пакование библиотек вместе с софтом говорил: "Если пакет разрабатывается двумя людьми и одит из них сумашедший, который ломает совместимость...".
     
     
  • 3.65, Bobuk (?), 15:23, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ты мне зачем тебе в Linux поганый нотпад? Есть Kate, который давно обошел и по фичам и по юзабилити, и пилится намного быстрее. Каким надо быть извращенцем чтоб ставить на Linux вот ЭТО изделие.
     
     
  • 4.79, Annoynymous (ok), 15:50, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ты мне зачем тебе в Linux поганый нотпад? Есть Kate, который давно
    > обошел и по фичам и по юзабилити, и пилится намного быстрее.
    > Каким надо быть извращенцем чтоб ставить на Linux вот ЭТО изделие.

    И в зависимостях KDE.

    Вот линуксоиды доигрались, что люди ставят софт, портированный с другой платформы, лишь бы не из другого DE.

     
     
  • 5.91, dimqua (ok), 16:49, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ставят то, к чему привыкли, лишь бы не использовать нормальный редактор из-за зависимостей KDE, а виноваты другие?

    Для утят есть Notepadqq на электроне.

     
  • 2.17, iPony (?), 12:29, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну я бы не сказал Да там много мусора Но есть реально хорошие приложения V... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.21, Аноним (11), 12:34, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    VLC в snap имеет ограничения доступа ко всем дискам кроме usb flash и home, так... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.56, God of War (?), 15:15, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Вся суть линуксов в том, что ты сам выбираешь чем пользоваться. Не пользуйся помойкой. Пользуйся репозиторием. В чем проблема?
     
     
  • 3.66, tensor (?), 15:25, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вся суть линуксов в том, что сегодня у тебя есть выбор, а завтра - нет. Как произошло с systemd в своё время.
     
     
  • 4.71, Аноним (71), 15:29, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Толсто. Выбирай один из 100500 дистров без системдэ.
     
     
  • 5.88, hater (?), 16:38, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Fixed
    Толсто. Выбирай один из 1,5 дистров без системдэ.
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:12, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Текстовый редактор Notepad++ (запускается через Wine);

    Это победа.

     
     
  • 2.14, Аноним (13), 12:27, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не мешало бы оформить в виде обычного пакета.
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 13:47, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мешало бы. Нафиг говно вроде вайна в $PATH? А так все красиво спрятано внутри снапа.
     
  • 3.70, Аноним (-), 15:28, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не мешало бы оторвать руки тому кто вообще это сюда притащил.
     
     
  • 4.84, Аноним (-), 16:18, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На опеннете хейтят СПО, вы только посмотрите.
     
  • 2.41, Попугай Кеша (?), 14:06, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это не победа, это клиника
     
  • 2.57, Аноним (-), 15:17, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    При том что Kate в 100 раз более крутой редактор, чем этот сpaный нотпад. И пилится в 100500 раз активнее.
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:12, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Почему скайпа нет?
    Ну хоть слак с дискордом есть, и на том спасибо.
     
     
  • 2.6, Антон (??), 12:14, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    потому что у скайпа есть хоть репозиторий.
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 12:26, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но в snap он сильно изолирован от системы, и вспоминая прошлое Skype где он сканировал домашнюю дирректорию я лично установил из snap (для работы нужно :( )
     
     
  • 4.20, iPony (?), 12:31, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну какбэ snap не гарантирует, что приложение это не сделает
     
     
  • 5.90, Alexey (??), 16:46, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну если хотите проверить может ли приложение полезть туда или нет мы интерфейсы все откройте, и гляньте кто имеет туда доступ.
    Так что лучше думайте с начала что писать.
     
  • 2.43, Аноним (43), 14:14, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что он уже никому не нужен. Качество около нуля, сейчас все используют либо видеозвонки в соцсетях и мессенджерах, либо человеку просто пофигу на "эти ваши компьютеры".
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 15:17, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Потому что он уже никому не нужен

    Бугага, попробуй пофрилансить - увидишь, что все заказчики используют скайп, все корп.чаты - скайп, да даже простое общение с родней - скайп.

     
  • 2.75, Аноним (75), 15:44, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сиди со своим зондом на Шпион 10 и не лезь в линуксы.
     
     
  • 3.92, dimqua (ok), 16:52, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Большинство пользователей убунты так и делает, разве нет?
     
  • 1.7, КГБ СССР (ok), 12:16, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > 9. Текстовый редактор Notepad++ (запускается через Wine);

    Не думал, что до такого доживём. Юные дарования настолько дарования, что и редакторы им подавай из оффтопика, ибо свои освоить «слишком сложно».

     
     
  • 2.18, Аноним (11), 12:29, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Плюсую, пусть пересаживаются на Kate Там только непонятное ограничение на длинн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.42, Попугай Кеша (?), 14:07, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не мечите бисер перед свиньями, не оценят. Они свою помойку за собой привезут
     
  • 3.45, КГБ СССР (ok), 14:24, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В некоторых виндовых программах, включая Notepad++, есть изумительная особенность: при включённой неанглийской локализации интерфейса не работают клавиатурные сочетания. Невероятно доставляет.
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 14:56, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще в vim
     
  • 4.49, Аноним (49), 14:57, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня в vim так же. Пришлось выбросить.
     
     
  • 5.54, КГБ СССР (ok), 15:10, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Виме это лечится через файл настроек[1], а в Notepad++, насколько я понимаю, нет.


    [1] Примерно в таком вот виде:

    [CODE]
    map я z
    map ч x
    map с c
    map м v
    map и b
    map т n
    map ь m
    map б ,
    map ю .

    и т. д.
    [/CODE]

     
     
  • 6.94, meantraitor (?), 17:01, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    :help keymap
     
  • 2.32, Аноним (-), 13:45, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    А почему бы нет? Если в линуксах можно пользоваться виндовым софтом, то почему бы этим не воспользоваться? Уж лучше свободный виндовый редактор, чем нативный проприетарный саблайм.
     
     
  • 3.35, КГБ СССР (ok), 13:52, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Какой в этом смысл Нативный собственнический sublime не более и не менее свобод... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.37, Аноним (-), 13:56, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Какой правде, когда ты нагло лжешь, чтобы выгородить свою проприетарную поделку.
     
     
  • 5.39, КГБ СССР (ok), 14:01, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Какой правде, когда ты нагло лжешь, чтобы выгородить свою проприетарную поделку.

    Модератор! Тут какое-то анонимное меня оболгало и пытается оскорбить. Требую принять меры.

     
  • 2.36, Аноним (-), 13:53, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Откажитесь сначала от протона, потом говорите что notepad++ через вайн не нужен.
     
     
  • 3.40, КГБ СССР (ok), 14:02, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Откажитесь сначала от протона, потом говорите что notepad++ через вайн не нужен.

    Какого ещё «протона»? Я в юниксах использую vim. Никогда не слышал ни про какой «протон».

     
  • 3.80, a3k (?), 15:51, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какая связь между протоном и notepad++? notepad++ появился в стиме?
     
  • 1.15, Аноним (13), 12:28, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Текстовый редактор Notepad++

    Нативных аналогов до сих пор нет. Есть попытка порта этого на QT, но она заглохла.

     
     
  • 2.19, Аноним (11), 12:30, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Потому что портировавшие в процессе портирования узнали о Kate и Geany?
     
  • 2.24, iPony (?), 12:59, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На этот аналог нужен, если есть Sublime Text, Visual Code?
    Да, я раньше пользовался notepad++ эта лет десять на венде. Не так давно его тыкал на чужом компьютере. Ну ничего в нем нет уникального.
     
     
  • 3.28, Аноним (27), 13:30, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Visual Code

    вскод - жрущее неповоротливое Г, хуже имакса

     
  • 2.61, Аноним (61), 15:19, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что ты собрался портировать на плеер?)
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:29, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Notepad++

    Вы серьезно?

     
  • 1.23, Аноним (23), 12:51, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    я просто не понимаю, зачем нужен Notepad++, когда есть Geany.
     
     
  • 2.25, Юрец (?), 13:04, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это для тех, кто недавно мигрировал с вантуза.
     
  • 2.31, iPony (?), 13:43, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну ты поставил в придачу к Notepad через вайн ещё и Foobar2000 через вайн http... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.93, dimqua (ok), 16:58, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем нужен Geany, если есть Kate? :-)
     
  • 1.26, Moebius (ok), 13:08, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    11. 2048buntu ^W ^W

    Нужные приложения всё равно ставить из Launchpad.

     
     
  • 2.30, Аноним (-), 13:41, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > c Flathub

    пофиксил

     
     
  • 3.64, Аноним (58), 15:21, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >с PornHub

    Пофиксил

     
  • 1.29, Аноним (-), 13:40, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем unconfined говнецо считать лучшими снапами По мне так условия должно быть... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.44, Аноним (44), 14:15, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ubuntu на сервере - ладно, но на десктопе!? O_o
     
     
  • 2.46, КГБ СССР (ok), 14:28, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Будто модно-современные прогрессивные погромизды пишут свои <запрещённое слово> не на Бубунте и Федоре.
     
     
  • 3.51, Аноним (49), 15:00, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они пишут на маке.
     
     
  • 4.53, iPony (?), 15:07, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кстати про Mac.

    В snapcraft 3 добавили поддержку macOS. Сборка осуществляется через multipass
    https://github.com/CanonicalLtd/multipass

     
  • 3.67, Аноним (-), 15:26, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто-то пишет код, пока кто-то другой гадит в каментах под каждой новостью...
     
     
  • 4.83, КГБ СССР (ok), 16:09, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот и прекращай гадить, мальчик.
     
  • 3.73, Лапчатый девляпс (?), 15:43, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как они посмели?!? Срочно всех на вантузомакось! В КГБ СССР только что утвердили.
     
     
  • 4.82, КГБ СССР (ok), 16:07, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что, простите? Кто на ком стоял?
     
  • 2.50, Аноним (49), 14:59, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но не рач же на десктоп пускать.
     
     
  • 3.72, Аноним (75), 15:42, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Щас каникулы анчались. Кол-во установок рача выросло в 10 раз.
     
     
  • 4.85, Аноним (-), 16:22, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В каникулы можно и генточку поставить.
     
  • 2.59, Аноним (61), 15:18, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что должно быть на десктопе? Шпион 10?
     
     
  • 3.86, Аноним (-), 16:25, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ГНУ/Аутизм конечно же.
     
  • 1.52, бублички (?), 15:04, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    хотелось бы пакеты IBM DB2 11.1
     
     
  • 2.55, КГБ СССР (ok), 15:12, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > хотелось бы пакеты IBM DB2 11.1

    Денег занеси в кассу — тебе сделают.

     
     
  • 3.60, бублички (?), 15:19, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вижу ты занёс денег - на Notepad++
     
     
  • 4.63, Аноним (61), 15:20, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да он и на Windows Shell занесет, к бабке не ходи)
     
     
  • 5.69, КГБ СССР (ok), 15:28, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Да он и на Windows Shell занесет, к бабке не ходи)

    Не завидуй, купи себе в магазине.

    Могу своё поношенное продать со скидкой.

     
  • 4.68, КГБ СССР (ok), 15:27, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, я занёс за Windows Vista — самую лучшую клиентскую операционную систему всех времён и народов.
     
  • 1.81, Ддд (?), 16:01, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поржал с Notepada)))
     
     
  • 2.87, Аноним (-), 16:36, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по донейтам, это нужнее ваших вимов

    https://notepad-plus-plus.org/donate/donate-action.html
    https://www.smartbit.com.au/address/1BSA5fck9enPnKxPZ413BfHtm8gAKxtdq4

     
     
  • 3.89, анонимз (?), 16:43, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Notepad++, Geany, SciTE... у них один и тотже движок Scintilla:) так что это извращение
     

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